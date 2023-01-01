ЕГЭ по английскому: как достичь B2 уровня для высоких баллов#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку
- Преподаватели и методисты английского языка
Родители учеников, интересующиеся подготовкой к экзаменам
ЕГЭ по английскому языку — это не просто очередной школьный экзамен, а реальный тест ваших языковых компетенций на уровне международных стандартов. Между простым "знаю английский" и "готов к ЕГЭ" лежит пропасть конкретных навыков, требований и нюансов, о которых многие выпускники узнают слишком поздно. 80% учеников, не набирающих желаемые баллы, просто не понимали, какой именно уровень владения языком от них требуется. Давайте разберем структуру экзамена, необходимые компетенции и точные требования — то, что поможет превратить подготовку из хаотичного штудирования учебников в стратегическую работу на результат. 📚✅
Уровень английского для ЕГЭ: B1-B2 по шкале CEFR
ЕГЭ по английскому языку ориентирован на уровень владения языком от B1 (пороговый) до B2 (пороговый продвинутый) по общеевропейской шкале CEFR. Эта информация критически важна для понимания, к чему готовиться и как оценивать свой прогресс.
Что означает B1-B2 на практике? Давайте сравним эти уровни по ключевым параметрам:
|Параметр
|Уровень B1
|Уровень B2
|Что проверяется в ЕГЭ
|Понимание речи
|Понимание основных идей четкой речи на знакомые темы
|Понимание сложных текстов и абстрактных тем
|Аудирование с разной глубиной понимания
|Разговорная речь
|Умение общаться в типичных ситуациях
|Спонтанное и беглое общение с носителями языка
|Устная часть с описанием фото и сравнением
|Письмо
|Составление простых связных текстов
|Написание детальных текстов с аргументацией
|Личное письмо и эссе с аргументацией
|Лексический запас
|~2000-2500 слов
|~4000-4500 слов
|Задания на лексику в разделе "Грамматика и лексика"
Важно понимать: на высокие баллы (от 80 и выше) необходимо уверенное владение языком на уровне B2. Задания высокого уровня сложности, особенно в разделах аудирования, чтения и говорения, требуют именно этого уровня компетенции.
Александр Петров, преподаватель английского языка высшей категории:
Помню случай с моей ученицей Марией, которая пришла на подготовку к ЕГЭ за полгода до экзамена, уверенная в своем "хорошем английском". Она училась в обычной школе на "отлично", иногда смотрела сериалы в оригинале. Первое тестирование показало твердый B1 — неплохо, но недостаточно для ее цели в 90+ баллов.
Мы составили чёткий план: три месяца интенсивной работы над грамматикой уровня B2, расширение словарного запаса на 1500 слов и регулярные практики письма и говорения. Ключевым моментом стало еженедельное тестирование по формату ЕГЭ с разбором ошибок.
Результат превзошел ожидания — 94 балла на ЕГЭ. Мария говорила, что решающим фактором стало именно понимание требуемого уровня и систематическая работа над конкретными навыками, а не просто "английский в целом".
Для самостоятельной оценки своего уровня можно использовать специализированные онлайн-тесты или пробные варианты ЕГЭ прошлых лет. При этом важно не только подсчитывать общий балл, но и анализировать результаты по отдельным разделам, определяя зоны для развития.
Ключевые навыки аудирования и чтения на ЕГЭ
Разделы аудирования и чтения в ЕГЭ по английскому языку проверяют рецептивные навыки — способность воспринимать и обрабатывать информацию на иностранном языке. Эти навыки требуют систематической тренировки и определенных стратегий.
Аудирование проверяет три типа понимания речи:
- Понимание основного содержания — задание 1, где нужно соотнести высказывания с утверждениями
- Понимание запрашиваемой информации — задание 2, где необходимо определить, соответствуют ли утверждения содержанию текста
- Полное и детальное понимание — задания 3-9, где требуется выбрать правильный ответ из трёх предложенных вариантов
Чтение также проверяет разные уровни понимания текста:
- Понимание основного содержания — задание 10, где нужно подобрать заголовки к текстам
- Понимание структурно-смысловых связей — задание 11, где требуется заполнить пропуски в тексте фрагментами
- Полное и детальное понимание — задания 12-18, где нужно ответить на вопросы по содержанию текста
Для успешного выполнения этих заданий необходимо развивать следующие навыки:
|Навык
|Описание
|Упражнения для развития
|Прогнозирование содержания
|Умение предсказать, о чем пойдет речь, по названию, ключевым словам
|Просмотр заголовков и иллюстраций перед чтением, составление списка возможных тем
|Определение ключевой информации
|Способность выделить главную мысль из потока информации
|Прослушивание новостей с выделением главных тем, составление краткого резюме
|Игнорирование неизвестных слов
|Умение понимать общий смысл, не зацикливаясь на непонятных терминах
|Чтение текстов без словаря, восстановление значения слов из контекста
|Распознавание перефразирования
|Понимание одной и той же мысли, выраженной разными словами
|Упражнения на синонимические замены, поиск перефразирований в тексте
Для эффективной подготовки рекомендуется ежедневно слушать аутентичные аудиоматериалы (подкасты, радио, лекции) и читать разнообразные англоязычные тексты, включая научно-популярные статьи, публицистику и художественную литературу. 🎧📖
Грамматические конструкции и лексика для ЕГЭ
Раздел "Грамматика и лексика" требует не только знания правил, но и умения применять их в контексте. Задания этого блока проверяют способность использовать морфологические формы и синтаксические конструкции, а также владение лексикой в разных контекстах.
Для успешного выполнения грамматического блока (задания 19-25) необходимо уверенно владеть следующими темами:
- Видо-временные формы глагола (все времена активного и пассивного залога)
- Модальные глаголы и их эквиваленты (can, may, must, should, need, to be to, to have to)
- Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия)
- Условные предложения (все типы)
- Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)
- Косвенная речь (Reported Speech)
- Степени сравнения прилагательных и наречий
- Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)
- Множественное число существительных (включая исключения)
Для лексического блока (задания 26-31 и 32-38) требуется:
- Словообразование (все основные префиксы и суффиксы)
- Фразовые глаголы (минимум 100-150 наиболее употребительных)
- Устойчивые словосочетания (collocations)
- Идиоматические выражения
- Синонимы и антонимы с различными оттенками значений
- Лексика по тематическим группам (образование, окружающая среда, технологии, здоровье и т.д.)
Екатерина Смирнова, методист курсов подготовки к международным экзаменам:
Один из моих студентов, Дмитрий, демонстрировал интересную особенность: при хорошем понимании грамматики, он стабильно допускал ошибки в заданиях 19-25. Анализируя его работы, я обнаружила, что проблема была не в знании правил, а в неумении читать контекст.
Мы разработали специальную методику: перед подстановкой формы слова, Дмитрий должен был подчеркивать временные маркеры, местоимения и другие слова-подсказки. Например, в предложении "By the time we arrived, they ___ (LEAVE) already" он научился выделять "by the time" и "already" как сигналы для использования Past Perfect.
Через месяц таких тренировок его результат в грамматическом блоке вырос с 60% до 95% правильных ответов. Ключевым оказалось не заучивание новых правил, а развитие навыка анализа контекста и распознавания грамматических маркеров.
Для эффективного освоения грамматики и лексики рекомендуется:
- Создать личный банк часто встречающихся конструкций из заданий прошлых лет
- Вести словарь с тематическими группами слов и примерами их употребления в контексте
- Практиковать использование изучаемых конструкций в письменной и устной речи
- Регулярно выполнять упражнения на трансформацию предложений
- Анализировать свои ошибки, группируя их по типам для системной работы над проблемными зонами
Важно помнить, что для высоких баллов недостаточно просто знать правило — нужно уметь быстро определять, какое именно правило применимо в конкретном контексте. 🧠📝
Письменная часть: эссе и электронное письмо
Письменная часть ЕГЭ по английскому языку включает два задания: электронное письмо личного характера (задание 39) и развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения (задание 40). Эти задания проверяют не только языковую компетенцию, но и умение логически выстраивать текст, аргументировать свою позицию и соблюдать форматы.
Электронное письмо личного характера оценивается по трем критериям:
- Решение коммуникативной задачи (полнота ответов на вопросы, соблюдение принятых норм вежливости)
- Организация текста (логичность, деление на абзацы, средства логической связи)
- Языковое оформление (грамматика, лексика, орфография, пунктуация)
Для успешного написания электронного письма необходимо:
- Начать с правильного обращения (Dear [имя],)
- Включить ссылку на предыдущие контакты (Thanks for your email... / It was great to hear from you...)
- Ответить на все вопросы из задания (минимум 2 фразы на каждый вопрос)
- Задать 3 вопроса по указанной теме
- Правильно завершить письмо (Looking forward to hearing from you, / Best wishes, / Love,)
- Соблюсти требуемый объем (100-140 слов)
Эссе с элементами рассуждения "Ваше мнение" оценивается по пяти критериям:
- Решение коммуникативной задачи (раскрытие всех аспектов, аргументация, заключение)
- Организация текста (логичность, деление на абзацы, средства логической связи)
- Лексика (разнообразие, соответствие уровню B2)
- Грамматика (разнообразие, соответствие уровню B2)
- Орфография и пунктуация
Структура эссе должна включать:
- Введение — представление проблемы без повторения задания
- Выражение своего мнения с 2-3 развернутыми аргументами
- Противоположная точка зрения с 1-2 контраргументами
- Объяснение, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения
- Заключение — подтверждение своей позиции
Для высоких баллов в письменной части критически важно использовать разнообразные лексические и грамматические средства, соответствующие уровню B2:
- Сложные грамматические конструкции (условные предложения, пассивный залог, инверсия)
- Средства логической связи (Furthermore, Nevertheless, Despite, As a consequence)
- Академическая лексика и формальные выражения
- Идиоматические выражения (в разумных пределах)
- Средства модальности (It seems that..., It is likely that..., In my view...)
Частые ошибки, которых следует избегать:
- Прямое копирование формулировки задания
- Использование разговорных выражений и сокращений в эссе
- Нарушение структуры текста
- Недостаточное развитие аргументов
- Превышение или недобор объема текста
Регулярная практика с анализом работ по критериям оценивания — ключ к успеху в письменной части. 📝✍️
Устная часть ЕГЭ: критерии успешного ответа
Устная часть ЕГЭ по английскому языку включает четыре задания разной сложности, проверяющие навыки спонтанной устной речи. Данный раздел требует не только языковой компетенции, но и умения структурировать ответ в условиях ограниченного времени.
Рассмотрим каждое задание и критерии успешного выполнения:
- Задание 1: Чтение текста вслух (1,5 минуты на подготовку)
- Правильная интонация в повествовательных и вопросительных предложениях
- Корректное произношение звуков и словесное ударение
- Отсутствие необоснованных пауз и повторов
- Задание 2: Условный диалог-расспрос (20 секунд на каждый вопрос)
- Грамматически корректная формулировка 4 прямых вопросов
- Соответствие вопросов заданной коммуникативной ситуации
- Запрос всей необходимой информации
- Задание 3: Описание фотографии (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ)
- Полное раскрытие всех аспектов задания (место, время, действия, настроение)
- Логичность высказывания с вступлением и заключением
- Использование разнообразных грамматических и лексических средств
- Задание 4: Сравнение двух фотографий (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ)
- Описание сходств и различий изображений
- Выражение и аргументация предпочтений
- Логичность высказывания и использование средств связи
- Разнообразие лексико-грамматических средств уровня B2
Ключевые критерии оценивания устной части:
- Решение коммуникативной задачи (полнота раскрытия аспектов)
- Организация высказывания (логичность, связность, объем)
- Языковое оформление (лексика, грамматика, произношение)
Для успешного выполнения устной части рекомендуется:
- Регулярно практиковать чтение вслух с записью и анализом произношения
- Заучить шаблоны для описания фотографий:
- "The photo shows/depicts..."
- "In the foreground/background..."
- "The picture was probably taken..."
- "The atmosphere seems to be..."
- Выучить фразы для сравнения:
- "Both photos illustrate..."
- "The key difference is..."
- "What these pictures have in common is..."
- "Personally, I would prefer... because..."
- Тренировать беглость речи, выполняя задания с таймером
- Развивать навык перефразирования для компенсации лексических пробелов
Типичные ошибки в устной части:
- Неправильная интонация при чтении
- Формулирование косвенных вопросов вместо прямых в задании 2
- Описание только внешних характеристик фотографии без анализа ситуации
- Нехватка времени из-за неэффективного планирования ответа
- Монотонность речи и ограниченный набор связующих элементов
Важно помнить, что в устной части оценивается не только лингвистическая компетенция, но и коммуникативные навыки — способность логично и связно выражать мысли, подкрепляя их примерами и аргументами. 🎤💬
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку — это не просто накопление знаний, а систематическое развитие конкретных компетенций. Требуемый уровень B1-B2 означает способность уверенно функционировать в англоязычной среде, а не только знать правила. Фокусируйтесь на развитии всех языковых навыков в комплексе, уделяя особое внимание слабым сторонам. Регулярное выполнение практических заданий в формате экзамена и анализ ошибок — самый эффективный путь к высоким баллам. Помните: ЕГЭ проверяет не только знания, но и умение их применять в реальных коммуникативных ситуациях.