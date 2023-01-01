ЕГЭ по английскому: как достичь B2 уровня для высоких баллов

Для кого эта статья:

Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели и методисты английского языка

Родители учеников, интересующиеся подготовкой к экзаменам ЕГЭ по английскому языку — это не просто очередной школьный экзамен, а реальный тест ваших языковых компетенций на уровне международных стандартов. Между простым "знаю английский" и "готов к ЕГЭ" лежит пропасть конкретных навыков, требований и нюансов, о которых многие выпускники узнают слишком поздно. 80% учеников, не набирающих желаемые баллы, просто не понимали, какой именно уровень владения языком от них требуется. Давайте разберем структуру экзамена, необходимые компетенции и точные требования — то, что поможет превратить подготовку из хаотичного штудирования учебников в стратегическую работу на результат. 📚✅

Уровень английского для ЕГЭ: B1-B2 по шкале CEFR

ЕГЭ по английскому языку ориентирован на уровень владения языком от B1 (пороговый) до B2 (пороговый продвинутый) по общеевропейской шкале CEFR. Эта информация критически важна для понимания, к чему готовиться и как оценивать свой прогресс.

Что означает B1-B2 на практике? Давайте сравним эти уровни по ключевым параметрам:

Параметр Уровень B1 Уровень B2 Что проверяется в ЕГЭ Понимание речи Понимание основных идей четкой речи на знакомые темы Понимание сложных текстов и абстрактных тем Аудирование с разной глубиной понимания Разговорная речь Умение общаться в типичных ситуациях Спонтанное и беглое общение с носителями языка Устная часть с описанием фото и сравнением Письмо Составление простых связных текстов Написание детальных текстов с аргументацией Личное письмо и эссе с аргументацией Лексический запас ~2000-2500 слов ~4000-4500 слов Задания на лексику в разделе "Грамматика и лексика"

Важно понимать: на высокие баллы (от 80 и выше) необходимо уверенное владение языком на уровне B2. Задания высокого уровня сложности, особенно в разделах аудирования, чтения и говорения, требуют именно этого уровня компетенции.

Александр Петров, преподаватель английского языка высшей категории: Помню случай с моей ученицей Марией, которая пришла на подготовку к ЕГЭ за полгода до экзамена, уверенная в своем "хорошем английском". Она училась в обычной школе на "отлично", иногда смотрела сериалы в оригинале. Первое тестирование показало твердый B1 — неплохо, но недостаточно для ее цели в 90+ баллов. Мы составили чёткий план: три месяца интенсивной работы над грамматикой уровня B2, расширение словарного запаса на 1500 слов и регулярные практики письма и говорения. Ключевым моментом стало еженедельное тестирование по формату ЕГЭ с разбором ошибок. Результат превзошел ожидания — 94 балла на ЕГЭ. Мария говорила, что решающим фактором стало именно понимание требуемого уровня и систематическая работа над конкретными навыками, а не просто "английский в целом".

Для самостоятельной оценки своего уровня можно использовать специализированные онлайн-тесты или пробные варианты ЕГЭ прошлых лет. При этом важно не только подсчитывать общий балл, но и анализировать результаты по отдельным разделам, определяя зоны для развития.

Ключевые навыки аудирования и чтения на ЕГЭ

Разделы аудирования и чтения в ЕГЭ по английскому языку проверяют рецептивные навыки — способность воспринимать и обрабатывать информацию на иностранном языке. Эти навыки требуют систематической тренировки и определенных стратегий.

Аудирование проверяет три типа понимания речи:

Понимание основного содержания — задание 1, где нужно соотнести высказывания с утверждениями

— задание 1, где нужно соотнести высказывания с утверждениями Понимание запрашиваемой информации — задание 2, где необходимо определить, соответствуют ли утверждения содержанию текста

— задание 2, где необходимо определить, соответствуют ли утверждения содержанию текста Полное и детальное понимание — задания 3-9, где требуется выбрать правильный ответ из трёх предложенных вариантов

Чтение также проверяет разные уровни понимания текста:

Понимание основного содержания — задание 10, где нужно подобрать заголовки к текстам

— задание 10, где нужно подобрать заголовки к текстам Понимание структурно-смысловых связей — задание 11, где требуется заполнить пропуски в тексте фрагментами

— задание 11, где требуется заполнить пропуски в тексте фрагментами Полное и детальное понимание — задания 12-18, где нужно ответить на вопросы по содержанию текста

Для успешного выполнения этих заданий необходимо развивать следующие навыки:

Навык Описание Упражнения для развития Прогнозирование содержания Умение предсказать, о чем пойдет речь, по названию, ключевым словам Просмотр заголовков и иллюстраций перед чтением, составление списка возможных тем Определение ключевой информации Способность выделить главную мысль из потока информации Прослушивание новостей с выделением главных тем, составление краткого резюме Игнорирование неизвестных слов Умение понимать общий смысл, не зацикливаясь на непонятных терминах Чтение текстов без словаря, восстановление значения слов из контекста Распознавание перефразирования Понимание одной и той же мысли, выраженной разными словами Упражнения на синонимические замены, поиск перефразирований в тексте

Для эффективной подготовки рекомендуется ежедневно слушать аутентичные аудиоматериалы (подкасты, радио, лекции) и читать разнообразные англоязычные тексты, включая научно-популярные статьи, публицистику и художественную литературу. 🎧📖

Грамматические конструкции и лексика для ЕГЭ

Раздел "Грамматика и лексика" требует не только знания правил, но и умения применять их в контексте. Задания этого блока проверяют способность использовать морфологические формы и синтаксические конструкции, а также владение лексикой в разных контекстах.

Для успешного выполнения грамматического блока (задания 19-25) необходимо уверенно владеть следующими темами:

Видо-временные формы глагола (все времена активного и пассивного залога)

(все времена активного и пассивного залога) Модальные глаголы и их эквиваленты (can, may, must, should, need, to be to, to have to)

(can, may, must, should, need, to be to, to have to) Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия)

(инфинитив, герундий, причастия) Условные предложения (все типы)

(все типы) Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)

(Subjunctive Mood) Косвенная речь (Reported Speech)

(Reported Speech) Степени сравнения прилагательных и наречий

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)

(определенный, неопределенный, нулевой) Множественное число существительных (включая исключения)

Для лексического блока (задания 26-31 и 32-38) требуется:

Словообразование (все основные префиксы и суффиксы)

(все основные префиксы и суффиксы) Фразовые глаголы (минимум 100-150 наиболее употребительных)

(минимум 100-150 наиболее употребительных) Устойчивые словосочетания (collocations)

(collocations) Идиоматические выражения

Синонимы и антонимы с различными оттенками значений

с различными оттенками значений Лексика по тематическим группам (образование, окружающая среда, технологии, здоровье и т.д.)

Екатерина Смирнова, методист курсов подготовки к международным экзаменам: Один из моих студентов, Дмитрий, демонстрировал интересную особенность: при хорошем понимании грамматики, он стабильно допускал ошибки в заданиях 19-25. Анализируя его работы, я обнаружила, что проблема была не в знании правил, а в неумении читать контекст. Мы разработали специальную методику: перед подстановкой формы слова, Дмитрий должен был подчеркивать временные маркеры, местоимения и другие слова-подсказки. Например, в предложении "By the time we arrived, they ___ (LEAVE) already" он научился выделять "by the time" и "already" как сигналы для использования Past Perfect. Через месяц таких тренировок его результат в грамматическом блоке вырос с 60% до 95% правильных ответов. Ключевым оказалось не заучивание новых правил, а развитие навыка анализа контекста и распознавания грамматических маркеров.

Для эффективного освоения грамматики и лексики рекомендуется:

Создать личный банк часто встречающихся конструкций из заданий прошлых лет Вести словарь с тематическими группами слов и примерами их употребления в контексте Практиковать использование изучаемых конструкций в письменной и устной речи Регулярно выполнять упражнения на трансформацию предложений Анализировать свои ошибки, группируя их по типам для системной работы над проблемными зонами

Важно помнить, что для высоких баллов недостаточно просто знать правило — нужно уметь быстро определять, какое именно правило применимо в конкретном контексте. 🧠📝

Письменная часть: эссе и электронное письмо

Письменная часть ЕГЭ по английскому языку включает два задания: электронное письмо личного характера (задание 39) и развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения (задание 40). Эти задания проверяют не только языковую компетенцию, но и умение логически выстраивать текст, аргументировать свою позицию и соблюдать форматы.

Электронное письмо личного характера оценивается по трем критериям:

Решение коммуникативной задачи (полнота ответов на вопросы, соблюдение принятых норм вежливости) Организация текста (логичность, деление на абзацы, средства логической связи) Языковое оформление (грамматика, лексика, орфография, пунктуация)

Для успешного написания электронного письма необходимо:

Начать с правильного обращения (Dear [имя],)

Включить ссылку на предыдущие контакты (Thanks for your email... / It was great to hear from you...)

Ответить на все вопросы из задания (минимум 2 фразы на каждый вопрос)

Задать 3 вопроса по указанной теме

Правильно завершить письмо (Looking forward to hearing from you, / Best wishes, / Love,)

Соблюсти требуемый объем (100-140 слов)

Эссе с элементами рассуждения "Ваше мнение" оценивается по пяти критериям:

Решение коммуникативной задачи (раскрытие всех аспектов, аргументация, заключение) Организация текста (логичность, деление на абзацы, средства логической связи) Лексика (разнообразие, соответствие уровню B2) Грамматика (разнообразие, соответствие уровню B2) Орфография и пунктуация

Структура эссе должна включать:

Введение — представление проблемы без повторения задания

— представление проблемы без повторения задания Выражение своего мнения с 2-3 развернутыми аргументами

с 2-3 развернутыми аргументами Противоположная точка зрения с 1-2 контраргументами

с 1-2 контраргументами Объяснение, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения

с противоположной точкой зрения Заключение — подтверждение своей позиции

Для высоких баллов в письменной части критически важно использовать разнообразные лексические и грамматические средства, соответствующие уровню B2:

Сложные грамматические конструкции (условные предложения, пассивный залог, инверсия)

Средства логической связи (Furthermore, Nevertheless, Despite, As a consequence)

Академическая лексика и формальные выражения

Идиоматические выражения (в разумных пределах)

Средства модальности (It seems that..., It is likely that..., In my view...)

Частые ошибки, которых следует избегать:

Прямое копирование формулировки задания

Использование разговорных выражений и сокращений в эссе

Нарушение структуры текста

Недостаточное развитие аргументов

Превышение или недобор объема текста

Регулярная практика с анализом работ по критериям оценивания — ключ к успеху в письменной части. 📝✍️

Устная часть ЕГЭ: критерии успешного ответа

Устная часть ЕГЭ по английскому языку включает четыре задания разной сложности, проверяющие навыки спонтанной устной речи. Данный раздел требует не только языковой компетенции, но и умения структурировать ответ в условиях ограниченного времени.

Рассмотрим каждое задание и критерии успешного выполнения:

Задание 1: Чтение текста вслух (1,5 минуты на подготовку)

Чтение текста вслух (1,5 минуты на подготовку) Правильная интонация в повествовательных и вопросительных предложениях

Корректное произношение звуков и словесное ударение

Отсутствие необоснованных пауз и повторов

Задание 2: Условный диалог-расспрос (20 секунд на каждый вопрос)

Условный диалог-расспрос (20 секунд на каждый вопрос) Грамматически корректная формулировка 4 прямых вопросов

Соответствие вопросов заданной коммуникативной ситуации

Запрос всей необходимой информации

Задание 3: Описание фотографии (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ)

Описание фотографии (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ) Полное раскрытие всех аспектов задания (место, время, действия, настроение)

Логичность высказывания с вступлением и заключением

Использование разнообразных грамматических и лексических средств

Задание 4: Сравнение двух фотографий (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ)

Сравнение двух фотографий (1,5 минуты на подготовку, 2 минуты на ответ) Описание сходств и различий изображений

Выражение и аргументация предпочтений

Логичность высказывания и использование средств связи

Разнообразие лексико-грамматических средств уровня B2

Ключевые критерии оценивания устной части:

Решение коммуникативной задачи (полнота раскрытия аспектов) Организация высказывания (логичность, связность, объем) Языковое оформление (лексика, грамматика, произношение)

Для успешного выполнения устной части рекомендуется:

Регулярно практиковать чтение вслух с записью и анализом произношения Заучить шаблоны для описания фотографий: "The photo shows/depicts..."

"In the foreground/background..."

"The picture was probably taken..."

"The atmosphere seems to be..." Выучить фразы для сравнения: "Both photos illustrate..."

"The key difference is..."

"What these pictures have in common is..."

"Personally, I would prefer... because..." Тренировать беглость речи, выполняя задания с таймером Развивать навык перефразирования для компенсации лексических пробелов

Типичные ошибки в устной части:

Неправильная интонация при чтении

Формулирование косвенных вопросов вместо прямых в задании 2

Описание только внешних характеристик фотографии без анализа ситуации

Нехватка времени из-за неэффективного планирования ответа

Монотонность речи и ограниченный набор связующих элементов

Важно помнить, что в устной части оценивается не только лингвистическая компетенция, но и коммуникативные навыки — способность логично и связно выражать мысли, подкрепляя их примерами и аргументами. 🎤💬