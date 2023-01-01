Как правильно использовать has и have: упражнения с картинками для 3 класса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Родители детей начальной школы, изучающих английский язык

Учителя английского языка начальных классов

Репетиторы и педагоги, работающие с детьми 8-9 лет Изучение глаголов has и have в третьем классе становится фундаментом для всего дальнейшего освоения английского языка! Многие родители теряются в объяснениях этих грамматических форм, хотя именно они открывают перед учеником двери в мир построения правильных предложений. Благодаря визуальным подсказкам и специально разработанным упражнениям с картинками, даже самый непоседливый третьеклассник освоит разницу между "у меня есть" и "у него есть" легко и с удовольствием. Готовы превратить сложную грамматику в увлекательную игру? 🎮 Погружаемся в мир практических заданий, которые заставят ребенка применять has и have без зубрежки и скуки!

Почему важно освоить has и have в 3 классе

Третий класс — критический период для формирования грамматической базы в английском языке. Именно в этом возрасте дети начинают выстраивать более сложные языковые конструкции, а has и have служат ключевыми элементами для описания владения предметами и выражения отношений.

Своевременное освоение этих глаголов позволяет:

Правильно строить утвердительные предложения о наличии предметов

Развивать навыки разговорной речи через базовые структуры

Заложить основу для изучения времени Present Perfect в будущем

Сформировать понимание согласования подлежащего и сказуемого

Елена Михайлова, учитель английского языка начальных классов Работая с третьеклассниками уже 12 лет, я заметила закономерность: дети, которые уверенно используют has и have к концу 3 класса, значительно легче осваивают сложные грамматические конструкции в 4-5 классах. Помню случай с Димой, который испытывал большие трудности с этой темой. Мы составили с ним индивидуальную коллекцию карточек с его любимыми персонажами из мультфильмов. Каждое утро он составлял 5 предложений о том, что у этих героев есть. Через месяц такой практики он не только запомнил правила, но и начал творчески применять их, придумывая мини-истории о своих героях. Сейчас Дима — один из сильнейших учеников в классе по грамматике.

Согласно педагогическим исследованиям, 78% учащихся, освоивших has/have в 3 классе, демонстрируют более высокую успеваемость по английскому языку в средней школе. Эти глаголы становятся фундаментом для построения более сложных грамматических конструкций в будущем.

Возраст освоения has/have Преимущества для дальнейшего обучения 8-9 лет (3 класс) Оптимальный период, формирование прочных языковых навыков 10-11 лет (4-5 класс) Возможны трудности при изучении Perfect Tenses 12+ лет Высокая вероятность закрепления неправильных языковых шаблонов

Правила использования has и have: легко и доступно

Основное правило использования has и have довольно простое, но требует систематического подкрепления практикой, особенно для учеников 3 класса. Разберем его максимально доступно. 🧩

Используем have, когда говорим о:

Себе: I have a dog. (У меня есть собака)

Нас: We have a big house. (У нас большой дом)

Вас: You have a new toy. (У тебя/вас новая игрушка)

Них: They have two cats. (У них две кошки)

Используем has, когда говорим о:

Нём: He has a ball. (У него есть мяч)

Ней: She has a doll. (У неё есть кукла)

Предмете или животном: It has four legs. (У него/неё четыре лапы)

Для детей 3 класса удобно представить это правило визуально, в виде понятной схемы с местоимениями:

Have Has I (я) He (он) You (ты, вы) She (она) We (мы) It (оно) They (они)

Чтобы закрепить это правило, предложите ребенку простую мнемоническую технику: has используется только с "he, she, it" — три коротких слова для трех букв в has. Для всех остальных местоимений используем have.

При объяснении детям важно делать акцент не на механическом запоминании, а на понимании логики. Третьеклассникам легче воспринять это как особое "соглашение" между словами, своеобразные "дружеские отношения" между местоимениями и глаголами.

Интерактивные карточки: развиваем навыки с картинками

Визуализация — мощный инструмент в обучении детей младшего школьного возраста. Интерактивные карточки с яркими картинками помогают третьеклассникам быстрее усваивать правила использования has и have, делая процесс обучения увлекательным. 🖼️

Вот несколько эффективных способов использования карточек:

Карточки-ассоциации: Создайте набор карточек, где местоимение и соответствующий глагол (has/have) выделены одним цветом. Например, he/she/it и has — красным, а I/you/we/they и have — синим. Карточки "Кто что имеет": На каждой карточке изображен персонаж и предмет, которым он владеет. Ребенок должен составить предложение с правильной формой глагола. Карточки-трансформеры: На одной стороне карточки предложение с have, на другой — то же предложение, но с другим подлежащим, требующим has. Тематические карточки: Объединяйте карточки по темам (семья, животные, школа) для более контекстного обучения.

Максим Петров, репетитор английского языка Я работал с Катей, девочкой из 3 класса, которая категорически отказывалась запоминать правила грамматики. Любые таблицы вызывали у неё слёзы. Решение пришло неожиданно — я предложил ей создать набор карточек с её любимыми героями из мультфильма «Холодное сердце». На каждой карточке был персонаж и принадлежащие ему предметы. Эльза has ice powers, Anna has a sister, Olaf has a carrot nose. Мы играли в эти карточки на каждом занятии, и через две недели Катя сама начала исправлять меня, когда я специально ошибался в употреблении has/have. А когда я предложил добавить в нашу коллекцию карточки с героями других мультфильмов, она с радостью согласилась и даже нарисовала некоторые сама. Визуальный метод превратил скучную грамматику в интересную игру.

Для создания эффективных интерактивных карточек используйте следующие принципы:

Яркие, контрастные цвета, привлекающие внимание ребенка

Понятные, четкие изображения без лишних деталей

Крупный шрифт для текстовой части

Изображения, близкие интересам конкретного ребенка (персонажи любимых мультфильмов, герои книг)

Возможность взаимодействия с карточками (переворачивание, соединение пар, раскладывание в определенном порядке)

Особенно эффективно работают карточки с пропусками, где ребенку нужно самостоятельно вставить has или have, глядя на изображение персонажа. Такие задания активизируют аналитическое мышление и помогают лучше запомнить правило.

10 увлекательных заданий на has и have для детей

Разнообразные упражнения помогают третьеклассникам закрепить правила использования has и have в различных контекстах. Вот 10 проверенных заданий, которые можно использовать как на уроках, так и для домашней практики. 📚

Дополни предложение Предложите ребенку картинки с персонажами и предметами. Задача — составить предложения по шаблону "Кто-то имеет что-то" с правильной формой глагола. Пример: [Картинка мальчика с книгой] → "He ___ a book." (has) Найди пару Создайте карточки с местоимениями (I, you, he, she, etc.) и карточки с формами глагола (has, have). Ребенок должен соединить правильные пары. Волшебный мешочек Положите в непрозрачный мешочек разные мелкие предметы. Ребенок достает предмет и говорит: "I have a pencil". Затем передает предмет другому участнику и говорит: "Now he/she has a pencil". Опиши свою семью Ребенок рисует членов своей семьи и подписывает, что у каждого есть, используя has или have. Пример: "Mom has long hair. Dad has a car. I have a teddy bear." Правда или ложь Показывайте карточки с утверждениями (некоторые правильные, некоторые — нет). Ребенок определяет, правильно ли использованы has/have. Пример: "Cats has four legs." (Неправильно) → "Cats have four legs." Создай своего персонажа Ребенок придумывает фантастическое существо, рисует его и описывает, используя has/have. Пример: "My monster has three eyes. It has six legs. Monsters have magic powers." Игра "Покажи мне" Один участник говорит: "Show me something that has wheels". Другие должны найти и показать соответствующий предмет или картинку. Заполни таблицу Создайте таблицу с колонками "has" и "have". Ребенок распределяет предложенные подлежащие (my friend, our family, the cat, etc.) по соответствующим колонкам. Чье это описание? Прочитайте описание, используя has/have. Ребенок должен догадаться, о ком или о чем идет речь. Пример: "It has wings. It has feathers. It has a beak." (Птица) Цепочка has/have Первый участник начинает с предложения: "I have a pen". Следующий должен изменить подлежащее и соответствующую форму глагола: "She has a pen". Игра продолжается, пока участники могут придумывать новые варианты.

Эти упражнения разработаны с учетом особенностей восприятия детей 8-9 лет. Они охватывают различные стили обучения — визуальный, аудиальный, кинестетический — что повышает эффективность усвоения материала. Регулярно меняйте упражнения, чтобы поддерживать интерес ребенка.

Игровые методики для закрепления грамматики дома

Домашняя практика играет решающую роль в закреплении навыков использования has и have. Превратите рутинные занятия в увлекательные игры, и ребенок будет практиковаться с удовольствием! 🎲

Вот несколько эффективных игровых методик, которые легко организовать в домашних условиях:

Грамматическое лото : Создайте карточки с картинками предметов и существ. Ребенок вытягивает карточку и составляет предложение с has или have, в зависимости от того, кому принадлежит предмет.

: Создайте карточки с картинками предметов и существ. Ребенок вытягивает карточку и составляет предложение с has или have, в зависимости от того, кому принадлежит предмет. Охота за сокровищами : Спрячьте по дому различные предметы и составьте подсказки с использованием has/have. Например: "Look where the cat has its food" (посмотри, где кошка имеет свою еду).

: Спрячьте по дому различные предметы и составьте подсказки с использованием has/have. Например: "Look where the cat has its food" (посмотри, где кошка имеет свою еду). Детективная игра : Создайте загадочную историю, где ребенок должен выяснить, у кого находится "украденный" предмет, задавая вопросы с has/have.

: Создайте загадочную историю, где ребенок должен выяснить, у кого находится "украденный" предмет, задавая вопросы с has/have. Грамматические кубики : На одном кубике напишите местоимения (I, you, he, she...), на другом — предметы (book, toy, pen...). Ребенок бросает оба кубика и составляет предложение, используя правильную форму глагола.

: На одном кубике напишите местоимения (I, you, he, she...), на другом — предметы (book, toy, pen...). Ребенок бросает оба кубика и составляет предложение, используя правильную форму глагола. Настольная игра "Has/Have Race": Нарисуйте игровое поле с дорожкой. На каждой клетке задание с has/have. Правильный ответ позволяет продвинуться вперед.

Особенно эффективна регулярная практика в повседневных ситуациях:

Повседневная ситуация Способ закрепления has/have Утренний подъем Обсуждайте, что есть у членов семьи на завтрак: "I have toast. Dad has coffee." Дорога в школу Описывайте транспортные средства: "That car has red wheels. We have tickets." Поход в магазин Перечисляйте, что нужно купить: "We have milk at home. We don't have bread." Перед сном Обсуждайте, что было интересного за день: "Today I had fun. Mom had a busy day."

Важно создать положительную атмосферу во время занятий. Ошибки — это нормальная часть процесса обучения. Вместо прямого исправления, повторите фразу ребенка в правильной форме, моделируя корректное использование has/have.

Для поддержания мотивации создайте систему вознаграждений: за каждые 10 правильно составленных предложений ребенок получает небольшой приз или дополнительное время для любимого занятия. Это создает позитивную связь с изучением грамматики и стимулирует дальнейшую практику.