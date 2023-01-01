Упражнения Past Simple: 12 эффективных заданий для 6 класса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Шестиклассники, изучающие английский язык

Учителя английского языка и методисты

Родители, заинтересованные в помощи детям в изучении английского Уверенное владение Past Simple открывает шестикласснику дорогу к пониманию англоязычной литературы, фильмов и общению с носителями языка. Однако простое заучивание правил редко даёт результат — нужна системная практика. Предлагаю 12 упражнений, разработанных с учётом особенностей восприятия и уровня знаний учеников 6 класса. Эти задания помогут преодолеть типичные ошибки и закрепить навыки использования прошедшего времени. Каждое упражнение включает понятные инструкции и примеры, которые направят ребёнка к правильным ответам. 🏆

Что такое Past Simple и зачем его знать шестикласснику

Past Simple (простое прошедшее время) — это грамматическая конструкция английского языка, которая используется для описания действий, полностью завершившихся в прошлом. Шестиклассникам важно освоить это время, поскольку оно составляет основу повествования о прошлых событиях.

Образование Past Simple зависит от типа глагола:

Для правильных глаголов: добавляем окончание -ed (play → played)

Для неправильных глаголов: используем вторую форму (go → went)

Вопросительная форма образуется с помощью вспомогательного глагола did:

Did you visit your grandmother last week?

Did they play football yesterday?

Отрицательная форма строится с помощью did not (didn't):

I didn't watch TV yesterday.

She didn't go to school last Monday.

Елена Петрова, методист по английскому языку

Работая с шестиклассниками, я заметила, что многие дети воспринимают Past Simple как нечто абстрактное, не связанное с реальной жизнью. Однажды я предложила ученикам вести дневник на английском языке, записывая каждый день 3-4 предложения о прошедшем дне. Через две недели регулярной практики результаты поразили: дети не только запомнили формы неправильных глаголов, но и стали свободно рассказывать о своих выходных, используя правильные временные конструкции. Эта практика показала, что связь грамматики с личным опытом — ключ к успешному освоению языка.

Почему Past Simple критически важно для шестиклассника:

Образовательный аспект Практическая польза Базовая грамматическая конструкция Возможность рассказать о своём опыте Подготовка к более сложным временам Понимание простых текстов на английском Формирование языковой логики Развитие навыков коммуникации Расширение словарного запаса Подготовка к путешествиям и общению

Базовые упражнения на Past Simple: первые 4 задания

Начнём с упражнений, которые заложат фундамент понимания Past Simple. Эти задания помогут шестикласснику освоить основные принципы образования и использования времени.

Упражнение 1: Найди и подчеркни 🔍

Прочитайте текст и подчеркните все глаголы в Past Simple:

Yesterday Tom went to the park. He played football with his friends. They had a lot of fun. After the game, Tom returned home and watched TV. His mother cooked dinner, and they ate together. In the evening, Tom did his homework and went to bed early.

Упражнение 2: Заполни пропуски ✏️

Вставьте глаголы в скобках в форме Past Simple:

My sister ____ (wash) her hair yesterday. We ____ (visit) our grandparents last weekend. The dog ____ (bark) all night. I ____ (not/go) to school on Monday. ____ you ____ (watch) TV last night?

Упражнение 3: Правильный или неправильный? ✅

Определите, какие из данных глаголов правильные, а какие неправильные. Запишите их форму в Past Simple:

play → _ go → _ study → _ see → _ help → _ eat → _ walk → _ take → _

Упражнение 4: Составь вопросы и отрицания ❓

Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные:

She played tennis yesterday. → ? / - They went to the cinema. → ? / - He bought a new book. → ? / - We lived in London for five years. → ? / -

При выполнении этих базовых упражнений рекомендую:

Не торопиться — лучше делать меньше, но качественно

Проговаривать вслух каждое предложение

Запоминать наиболее часто встречающиеся неправильные глаголы

Обращать внимание на маркеры времени (yesterday, last week, in 2020)

Упражнения на Past Simple средней сложности для 6 класса

После освоения базовых упражнений можно переходить к заданиям среднего уровня сложности. Они требуют большей самостоятельности и помогают развить навыки применения Past Simple в различных контекстах.

Упражнение 5: Исправь ошибки 🖊️

В каждом предложении есть одна ошибка. Найдите и исправьте её:

I goed to the park yesterday. She didn't went to school last week. Did you cleaned your room? We not played football last Sunday. They eated pizza for dinner.

Упражнение 6: Восстанови историю 📚

Расставьте предложения в правильном порядке, чтобы получилась связная история:

___ After that, he went to the park. ___ Tom woke up early in the morning. ___ He played with his friends until evening. ___ Finally, he returned home and had dinner. ___ He had breakfast and brushed his teeth.

Упражнение 7: Правильная форма глагола 🎯

Выберите правильную форму глагола в Past Simple:

Yesterday I (see/saw/sees) a beautiful rainbow. Last summer we (visited/visit/visits) our relatives in Spain. My brother (doesn't go/didn't go/didn't went) to the party. (Did/Do/Does) your parents buy you a new phone? The film (wasn't/weren't/didn't) interesting.

Упражнение 8: Вопросы и ответы 💬

Составьте вопросы к выделенным словам и дайте краткие ответы:

Tom went to the cinema yesterday. → ___? → Yes, ___. They played basketball last weekend. → ___? → No, ___. She bought a new dress on Monday. → ___? → Yes, ___. We had lunch at 2 o'clock. → ___? → No, ___.

Алексей Сидоров, учитель английского языка

Один из моих учеников, Максим, никак не мог запомнить формы неправильных глаголов в Past Simple. Мы перепробовали разные методики — от карточек до песен, но результат был посредственным. Тогда я предложил ему создать настольную игру, где нужно было продвигаться по полю, только если правильно назовёшь форму глагола. Максим увлёкся процессом создания игры, нарисовал поле, придумал задания. Когда мы начали играть с одноклассниками, произошло чудо — за несколько партий он выучил больше глаголов, чем за месяц обычных занятий! Этот опыт показал, что превращение обучения в творческий процесс даёт потрясающие результаты.

Творческие задания по Past Simple для школьников

Творческие упражнения помогают применить знания о Past Simple в реальных коммуникативных ситуациях и развивают языковую интуицию. Эти задания особенно эффективны для детей, которые лучше усваивают материал через игру и самовыражение.

Упражнение 9: Детектив 🕵️‍♂️

Представьте, что вы детектив и расследуете пропажу школьного кубка. Напишите 6-8 вопросов в Past Simple, которые вы бы задали свидетелям:

Where did you see the cup last time? ...

Упражнение 10: Мой выходной день 🏖️

Напишите короткое сочинение (5-7 предложений) о том, как вы провели выходные, используя только глаголы в Past Simple:

Last weekend was amazing! I visited my grandparents on Saturday. We played board games and watched an interesting film. My grandmother cooked my favorite apple pie. On Sunday, I met my friends and we went to the park. We rode our bikes and had a lot of fun.

При выполнении этого упражнения обязательно используйте:

Не менее 3 правильных глаголов

Не менее 3 неправильных глаголов

Хотя бы 1 отрицательное предложение

Хотя бы 1 маркер времени (last weekend, yesterday, etc.)

Упражнение 11: Интервью со знаменитостью 🌟

Представьте, что вы берёте интервью у известного человека (спортсмена, актёра, певца). Подготовьте 5 вопросов в Past Simple и возможные ответы:

– When did you start your career?

I started my career when I was 15 years old.

Did you win any awards last year?

Yes, I won two important awards in 2022.*

Тип творческого задания Развиваемые навыки Советы по выполнению Ролевые игры Говорение, реакция, использование времени в диалоге Заранее продумать ситуацию и основные реплики Написание историй Письмо, последовательное изложение мыслей Использовать разнообразные глаголы и временные маркеры Комиксы и иллюстрации Креативное мышление, визуализация грамматики Сначала написать текст, затем добавить иллюстрации Интервью и опросы Формулирование вопросов, анализ ответов Начинать с простых вопросов и постепенно усложнять

Как проверить знания: тесты на Past Simple для детей

Регулярная проверка знаний позволяет выявить пробелы в понимании темы и оценить прогресс. Предлагаю заключительное упражнение в формате теста, которое охватывает все аспекты использования Past Simple.

Упражнение 12: Итоговый тест по Past Simple 📝

Выполните задания и оцените свои знания:

Заполните пропуски, используя глаголы в скобках в Past Simple: Last summer I __ (go) to the seaside with my family.

(go) to the seaside with my family. We __ (stay) in a beautiful hotel near the beach.

(stay) in a beautiful hotel near the beach. My brother __ (not/like) the food there.

(not/like) the food there. I __ (swim) in the sea every day.

(swim) in the sea every day. We __ (take) a lot of photos. Составьте вопросы к данным ответам: __ ? — Yes, I went to school yesterday.

? — Yes, I went to school yesterday. __ ? — No, she didn't watch TV last night.

? — No, she didn't watch TV last night. __ ? — They arrived at 5 o'clock.

? — They arrived at 5 o'clock. __? — He bought a new computer. Выберите правильный вариант: She (didn't went / didn't go) to the party.

We (did / were) happy to see you.

(Did / Were) they play football yesterday?

I (didn't / wasn't) at home last weekend.

Как правильно оценивать результаты теста:

90-100% правильных ответов — отличное знание темы! 🏅

70-89% — хороший уровень, но есть над чем работать.

50-69% — базовое понимание темы, требуется дополнительная практика.

Ниже 50% — необходимо вернуться к изучению основных правил и больше практиковаться.

При регулярной работе с предложенными упражнениями шестиклассники смогут:

Уверенно использовать правильные и неправильные глаголы в Past Simple

Строить грамматически корректные вопросы и отрицания

Рассказывать о событиях прошлого на английском языке

Понимать англоязычные тексты, содержащие Past Simple

Успешно выполнять задания на контрольных и экзаменах