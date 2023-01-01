Any и some в английском: правила, упражнения и исключения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Путаетесь в выборе между any и some ? Вы не одиноки! Эти маленькие слова вызывают огромные трудности у изучающих английский язык. Даже опытные студенты порой замирают на секунду, прежде чем решить, какое из них употребить. Но не волнуйтесь — с правильными упражнениями и чёткими объяснениями вы быстро научитесь безошибочно выбирать между ними. Давайте превратим эту грамматическую головоломку в увлекательное путешествие, где каждое правило станет понятным, а каждое исключение — логичным! 🚀

Основные правила использования

Прежде чем погрузиться в упражнения, необходимо чётко понимать базовые правила употребления этих неопределённых местоимений. Правильное использование any и some — это фундамент грамотной английской речи.

Классическое правило гласит, что some используется в утвердительных предложениях, а any — в вопросительных и отрицательных. Однако реальность английской грамматики значительно сложнее.

Елена Викторова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке моя ученица, успешная бизнес-леди, внезапно остановилась посреди презентации на английском. "Мне нужно some... нет, any... нет, всё-таки some информации?" — она выглядела растерянной. Это был переломный момент, когда я поняла: даже самые уверенные ученики теряются с этими местоимениями. Тогда я разработала систему "светофора": зелёный — утверждения (some), красный — отрицания (any), жёлтый — вопросы (обычно any, но иногда some). Этот подход помог сотням моих студентов преодолеть замешательство и начать уверенно использовать any и some в речи.

Давайте систематизируем правила в удобную таблицу:

Местоимение Тип предложения Примеры Some Утвердительные предложения I have some books. She bought some apples. Any Вопросительные предложения Do you have any questions? Is there any milk left? Any Отрицательные предложения I don't have any time. There isn't any coffee.

Но как часто бывает в английском, существуют важные нюансы и исключения:

Some может использоваться в вопросах, когда мы предлагаем что-то или ожидаем положительный ответ: Would you like some tea?

может использоваться в вопросах, когда мы предлагаем что-то или ожидаем положительный ответ: Would you like some tea? Any может встречаться в утвердительных предложениях в значении "любой": You can choose any book from this shelf.

может встречаться в утвердительных предложениях в значении "любой": You can choose any book from this shelf. После слов if, without обычно используется any: If you have any questions, please ask.

Теперь, когда у нас есть теоретическая база, давайте перейдём к практическим упражнениям, чтобы закрепить эти правила. 📝

Упражнения на выбор между

Утвердительные предложения представляют собой первый уровень сложности в освоении any и some . На первый взгляд всё просто: используем some . Но что делать, когда встречаются исключения?

Рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам отточить навык использования этих местоимений в утвердительных конструкциях:

Упражнение 1: Вставьте some или any в пропуски

I have _ interesting news to share with you. You can ask _ student in the class for help. There are _ beautiful flowers in the garden. She bought _ new clothes yesterday. Feel free to come at _ time tomorrow.

Ответы: 1. some 2. any 3. some 4. some 5. any

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях

I need any advice on this matter. ✓/✗ There are some people who will agree with any idea. ✓/✗ You can visit me at some time convenient for you. ✓/✗ We have some information about the event. ✓/✗ Take any book you like from the shelf. ✓/✗

Ответы: 1. ✗ (должно быть some) 2. ✓ 3. ✗ (any) 4. ✓ 5. ✓

Для более глубокого понимания, обратите внимание на следующие особенности:

Any в утверждениях часто указывает на отсутствие ограничений: Take any seat you want.

в утверждениях часто указывает на отсутствие ограничений: Take any seat you want. Some используется, когда речь идёт о неопределённом количестве чего-либо: There are some students waiting outside.

используется, когда речь идёт о неопределённом количестве чего-либо: There are some students waiting outside. С неисчисляемыми существительными принципы остаются теми же: I need some water (утверждение) vs. You can choose any music (любую).

Упражнение 3: Переведите на английский

У меня есть немного времени, чтобы помочь тебе. Вы можете выбрать любую тему для исследования. Она купила немного фруктов на рынке. Задавайте любые вопросы без стеснения. На столе лежит несколько книг.

Ответы:

I have some time to help you. You can choose any topic for your research. She bought some fruit at the market. Feel free to ask any questions. There are some books on the table.

Практика

Вопросительные предложения представляют особую сложность, поскольку здесь правила использования any и some имеют несколько важных нюансов. Давайте разберемся, когда в вопросах используется any (по общему правилу), а когда some (в особых случаях). 🤔

Алексей Павлов, переводчик-синхронист На международной конференции я был свидетелем забавного недоразумения. Русскоязычный делегат спросил у британского коллеги: "Do you have any coffee?" — вопрос грамматически правильный. Британец ответил: "No, sorry, but would you like some tea instead?" Наш делегат, услышав "some", решил, что ему предлагают чай в ограниченном количестве, и переспросил: "Only some? Not a full cup?" Британец выглядел озадаченным. Этот случай отлично иллюстрирует, как важно понимать не только правила, но и контекстуальные нюансы использования any и some . С тех пор я всегда акцентирую внимание на этих тонкостях, когда готовлю специалистов к международным мероприятиям.

Для начала давайте разграничим основные случаи использования any и some в вопросах:

Местоимение Тип вопроса Примеры Any Общие вопросы (когда мы не знаем ответ) Do you have any children? Is there any milk in the fridge? Some Предложения или просьбы Would you like some coffee? Could I have some water, please? Some Вопросы, предполагающие положительный ответ Did you buy some bread as I asked? Have you got some time to talk?

Упражнение 1: Выберите правильный вариант

Would you like (some/any) help with your luggage? Do you have (some/any) questions about the project? Could I borrow (some/any) money until tomorrow? Is there (some/any) possibility of finishing this today? Have you brought (some/any) documents with you?

Ответы: 1. some 2. any 3. some 4. any 5. any

Упражнение 2: Сформулируйте вопросы, используя any или some

Ask if there is coffee left (neutral question). Offer someone tea. Ask if the person has free time (you don't know). Ask someone to pass you salt (polite request). Ask if they bought the groceries you asked for (expecting yes).

Ответы:

Is there any coffee left? Would you like some tea? Do you have any free time? Could you pass me some salt, please? Did you buy some groceries as I asked?

Обратите внимание на следующие ключевые моменты при формулировании вопросов:

Если вы действительно не знаете ответ и спрашиваете информацию — используйте any

Если вы что-то предлагаете или ожидаете положительный ответ — используйте some

В вежливых просьбах обычно используется some, чтобы смягчить вопрос

Упражнение 3: Определите, какой вопрос соответствует ситуации

В ресторане, обращаясь к официанту: "Could I have ____ water, please?" На собеседовании: "Do you have ____ experience in marketing?" К другу, предлагая помощь: "Do you need ____ assistance with your project?" В магазине: "Do you sell ____ organic vegetables?" К коллеге, с которым договаривались: "Did you bring ____ reports for the meeting?"

Ответы: 1. some 2. any 3. any 4. any 5. some

Задания на использование

В отрицательных предложениях правила использования any и some кажутся самыми чёткими: обычно используется any . Но и здесь есть свои нюансы, которые важно учитывать для грамотной речи. 🚫

Основное правило: в отрицательных конструкциях преимущественно используется any :

I don't have any money. (У меня нет денег.)

She doesn't know any French. (Она не знает французского.)

There aren't any students in the classroom. (В классе нет студентов.)

Однако some может появляться в отрицаниях в определённых случаях:

Когда отрицание относится не к существительному с some , а к другой части предложения: Some students didn't pass the exam. (Некоторые студенты не сдали экзамен.)

, а к другой части предложения: Some students didn't pass the exam. (Некоторые студенты не сдали экзамен.) Когда мы хотим подчеркнуть контраст: I didn't buy some books, I bought all of them. (Я купил не некоторые книги, а все.)

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя any или some

We don't have _ milk left in the fridge. _ people don't like spicy food. I couldn't find _ information about this topic. They haven't made _ progress in their research. _ participants didn't receive their certificates.

Ответы: 1. any 2. Some 3. any 4. any 5. Some

Упражнение 2: Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные

I have some problems with my computer. There are some students waiting outside. She knows some people in the company. We found some interesting articles online. They bought some new furniture.

Ответы:

I don't have any problems with my computer. There aren't any students waiting outside. She doesn't know any people in the company. We didn't find any interesting articles online. They didn't buy any new furniture.

Упражнение 3: Определите, правильно ли использованы any и some в отрицаниях

I don't have some time for this right now. ✓/✗ Some students didn't attend the lecture yesterday. ✓/✗ We couldn't find any evidence to support this theory. ✓/✗ There aren't some good restaurants in this area. ✓/✗ She didn't make some mistakes in her test; she made many. ✓/✗

Ответы: 1. ✗ (должно быть any) 2. ✓ 3. ✓ 4. ✗ (должно быть any) 5. ✓ (контраст)

Важные моменты для запоминания:

В стандартных отрицаниях почти всегда используется any с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными Some в отрицаниях указывает, что отрицание относится к другой части предложения или подчёркивает частичность

в отрицаниях указывает, что отрицание относится к другой части предложения или подчёркивает частичность Фразы типа "not...any" эквивалентны "no": I don't have any money = I have no money

Слово any часто используется с hardly, barely, scarcely: There is hardly any food left

Упражнение 4: Переведите на английский

У нас не осталось никакого сахара. Некоторые ученики не выполнили домашнее задание. Я не получил никаких сообщений от неё. В холодильнике нет никаких овощей. Он не видел никаких проблем с этим планом.

Ответы:

We don't have any sugar left. Some students didn't do their homework. I didn't receive any messages from her. There aren't any vegetables in the fridge. He didn't see any problems with this plan.

Ситуативная грамматика: когда правила

Английская грамматика славится своими исключениями, и правила использования any и some не стали исключением из этого правила. В реальной коммуникации вы часто будете встречать случаи, когда привычные правила словно перестают работать. Давайте разберём эти ситуации, чтобы вы были во всеоружии. 🛡️

Вот основные случаи, когда стандартные правила any и some нарушаются:

1. Случаи использования SOME в вопросах:

Когда вы предлагаете что-то: Would you like some coffee?

Когда вы просите что-то: Could I have some water, please?

Когда вы ожидаете положительный ответ: Did you buy some bread? (когда вы знаете, что человек должен был купить хлеб)

2. Случаи использования ANY в утвердительных предложениях:

В значении "любой": You can come at any time.

После if , without и аналогичных конструкций: If you have any questions, ask me.

, и аналогичных конструкций: If you have any questions, ask me. В сравнительных конструкциях: This book is better than any other I've read.

3. Случаи использования SOME в отрицательных предложениях:

Когда отрицание не относится к существительному с some : Some people didn't understand the instructions.

: Some people didn't understand the instructions. Для выражения контраста: I didn't buy some books – I bought all of them!

Упражнение 1: Определите, в каких случаях стандартные правила не применяются

Would you like some help with that? Do you have any siblings? She didn't attend some of the classes last week. I can meet you at any time tomorrow. There isn't any milk in the fridge.

Ответы и объяснения:

Исключение: some в вопросе (предложение помощи) Стандартное правило: any в вопросе Исключение: some в отрицании (отрицание не относится к "some of the classes") Исключение: any в утверждении (в значении "любой") Стандартное правило: any в отрицании

Упражнение 2: Выберите подходящий вариант для особых случаев

Call me if you have (some/any) problems with the assignment. This restaurant is better than (some/any) other in town. Would you like (some/any) dessert after dinner? (Some/Any) students failed the exam, but most passed. You can achieve anything without (some/any) special preparation.

Ответы: 1. any 2. any 3. some 4. Some 5. any

Для лучшего запоминания особых случаев, сгруппируем их в таблицу:

Исключение Правило Пример Some в вопросах В предложениях, просьбах или при ожидании положительного ответа Would you like some tea? Could I have some help? Any в утверждениях В значении "любой" или после if , without Take any seat. Call me if you have any news. Some в отрицаниях Когда отрицается другая часть предложения или для контраста Some people don't like coffee. I didn't buy some books – I bought all!

Упражнение 3: Ситуативные задания

Выберите правильный вариант для каждой ситуации:

В ресторане: "Would you like (some/any) dessert after your meal?" На собеседовании: "Do you have (some/any) questions about the position?" К другу: "You can borrow (some/any) book from my collection." Объясняя отсутствие: "I couldn't find (some/any) information on this topic." Объясняя разногласия: "(Some/Any) members of the team didn't agree with the decision."

Ответы: 1. some 2. any 3. any 4. any 5. Some

Помните, что восприятие any и some носителями языка часто интуитивно и связано с их намерениями в коммуникации. Иногда выбор между ними может изменить тон высказывания или даже его смысл. Например:

"Do you have any friends?" (нейтральный вопрос о наличии друзей)

"Do you have some friends who could help?" (предполагает, что друзья есть, и спрашивает о возможности их помощи)

Чем больше вы будете практиковаться и слушать английскую речь, тем естественнее станет ваш выбор между any и some в различных контекстах. Главное — не бояться экспериментировать и учиться на собственных ошибках! 💪