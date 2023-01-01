Указательное местоимение These are: правила и примеры использования

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, обучающиеся английскому языку

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методические материалы

Люди, работающие в международной среде, где нужен уверенный английский для общения Запутались в указательных местоимениях и не уверены, когда использовать "these are"? 🤔 Понимание этой конструкции — ключевой шаг на пути к свободному владению английским языком. Многие русскоговорящие студенты путают "these are", "this is" и "those are", что приводит к нелепым ошибкам в повседневном общении. Разберем эту тему детально — от базовых правил до нюансов применения в живой речи, чтобы вы больше никогда не сомневались, выбирая правильное указательное местоимение.

Основные правила употребления "These are" в английском языке

Конструкция "These are" состоит из указательного местоимения "these" (эти) и глагола "to be" во множественном числе настоящего времени — "are". Эта конструкция используется для указания на множественные предметы, которые находятся близко к говорящему.

Ключевые принципы использования "These are":

Всегда используется с существительными во множественном числе

Указывает на объекты, расположенные рядом с говорящим

с говорящим Применяется для прямого указания на группу предметов

на группу предметов Часто сопровождается жестом или другим невербальным указанием

Примеры базового использования:

These are my books. (Это мои книги.)

These are beautiful flowers. (Это красивые цветы.)

These are the students from my class. (Это студенты из моего класса.)

Стоит отметить, что в разговорной речи англоговорящие могут использовать "These are" даже когда говорят о предметах, которые не видны в данный момент, но подразумевается их близость — концептуально или во времени.

Правильно Неправильно These are my friends. These is my friends. These are nice photos. This are nice photos. These are the keys I was looking for. These are the key I was looking for.

Анна Петрова, преподаватель английского языка Однажды на занятии с группой начинающих я провела эксперимент. Положила на стол несколько ручек и карандашей, а затем попросила студентов описать, что они видят. Почти все сказали: "This is pens and pencils". Я взяла одну ручку и сказала: "This is a pen". Затем указала на все предметы: "These are pens and pencils". Студенты были в замешательстве — для них было неочевидно, почему в первом случае используется "this is", а во втором "these are". Я предложила им простой мнемонический прием: поднимите один палец, когда говорите "this is", и несколько пальцев, когда произносите "these are". Этот жест помогает телу запомнить грамматическое правило. После этого упражнения количество ошибок в употреблении "these are" сократилось на 80%!

Когда использовать "These are": ситуации и контексты

Чтобы безошибочно применять "These are" в речи, важно понимать различные контексты и ситуации, где эта конструкция наиболее уместна. Рассмотрим основные сценарии использования:

1. Представление нескольких людей или предметов:

These are my colleagues from the marketing department. (Это мои коллеги из маркетингового отдела.)

These are the paintings I told you about. (Это картины, о которых я тебе рассказывал.)

2. Идентификация объектов в непосредственной близости:

These are the documents you need to sign. (Это документы, которые тебе нужно подписать.)

These are the ingredients for the cake. (Это ингредиенты для торта.)

3. Пояснение текущих обстоятельств:

These are difficult times for our company. (Это трудные времена для нашей компании.)

These are the rules we must follow. (Это правила, которым мы должны следовать.)

4. Выражение мнения о нескольких объектах:

These are expensive shoes, but they're worth it. (Это дорогая обувь, но она того стоит.)

These are interesting ideas that we should explore further. (Это интересные идеи, которые мы должны изучить глубже.)

Важно помнить о контекстуальных нюансах. В английском языке "these are" может использоваться как для материальных, так и для абстрактных понятий во множественном числе, находящихся концептуально близко к говорящему. 📝

Ситуация Пример использования "These are" Комментарий В магазине These are the shoes I want to buy. Указание на конкретные предметы рядом На презентации These are our results for the last quarter. Ссылка на данные, представленные сейчас В разговоре о планах These are my goals for the next year. Концептуальная близость к говорящему При обучении These are the steps you need to follow. Актуальная информация в данный момент

Грамматические особенности указательных местоимений

Указательные местоимения в английском языке имеют четкую структуру и подчиняются определенным грамматическим правилам. Понимание этих особенностей поможет правильно использовать "these are" и другие конструкции с указательными местоимениями.

Основные типы указательных местоимений в английском языке:

This (этот/эта/это) — единственное число, близко к говорящему

(этот/эта/это) — единственное число, близко к говорящему These (эти) — множественное число, близко к говорящему

(эти) — множественное число, близко к говорящему That (тот/та/то) — единственное число, далеко от говорящего

(тот/та/то) — единственное число, далеко от говорящего Those (те) — множественное число, далеко от говорящего

Когда мы используем "these" с глаголом "to be", важно помнить о согласовании. Поскольку "these" всегда множественное число, с ним используется форма глагола "are", а не "is". Это фундаментальное правило, нарушение которого сразу выдает неносителя языка. 🔍

Грамматические правила использования "These are":

После "These are" следует существительное во множественном числе или местоимение

Если после "These are" стоит прилагательное, за ним должно следовать существительное во множественном числе

В вопросах порядок меняется на "Are these...?"

В отрицательных предложениях используется конструкция "These are not" или сокращённо "These aren't"

Примеры различных грамматических форм:

Утверждение: These are my new glasses. (Это мои новые очки.)

These are my new glasses. (Это мои новые очки.) Вопрос: Are these your children? (Это твои дети?)

Are these your children? (Это твои дети?) Отрицание: These aren't the correct answers. (Это не правильные ответы.)

These aren't the correct answers. (Это не правильные ответы.) С прилагательным: These are beautiful mountains. (Это красивые горы.)

Стоит обратить внимание на то, что указательные местоимения в английском языке делают различие только между единственным и множественным числом, а также между близким и дальним расположением. В отличие от русского языка, в английском нет различий по родам (мужской, женский, средний) для указательных местоимений.

Отличия "These are" от "This is" и "Those are"

Для правильного использования указательных местоимений в английском языке необходимо четко понимать разницу между конструкциями "These are", "This is" и "Those are". Эти различия основаны на двух ключевых критериях: числе (единственное или множественное) и расположении (близко или далеко от говорящего). 👀

Конструкция Число Расположение Пример This is Единственное Близко This is my book. These are Множественное Близко These are my books. That is Единственное Далеко That is her car. Those are Множественное Далеко Those are her cars.

Ключевые отличия "These are" от "This is":

"These are" используется с существительными во множественном числе, а "This is" — в единственном

числе, а "This is" — в При замене множественного числа на единственное необходимо изменить не только местоимение (these → this), но и форму глагола (are → is)

В разговорной речи нельзя сокращать "These are" до "These're", в отличие от "This is", которое может быть сокращено до "This's"

Различия между "These are" и "Those are":

Обе конструкции используются с существительными во множественном числе

"These are" указывает на объекты, расположенные близко к говорящему

к говорящему "Those are" указывает на объекты, находящиеся на расстоянии от говорящего

от говорящего Понятие "близко" и "далеко" может быть как физическим, так и временным или концептуальным

Примеры контрастного использования:

This is my phone. These are my headphones. (Различие по числу)

my phone. my headphones. (Различие по числу) These are our seats in the front row. Those are the seats in the back. (Различие по расстоянию)

our seats in the front row. the seats in the back. (Различие по расстоянию) This is the problem we're facing today. These are the solutions we've developed. (Единичная проблема и множественные решения)

Распространенные ошибки русскоговорящих студентов включают смешение "this are" (неверно) и "these are" (верно), а также использование "this is" с существительными во множественном числе, что является грубой грамматической ошибкой.

Михаил Соколов, переводчик На международной конференции в Лондоне я наблюдал ситуацию, которая отлично иллюстрирует важность правильного употребления указательных местоимений. Российский бизнесмен, демонстрируя слайды с графиками, несколько раз сказал "This is our results" вместо правильного "These are our results". После презентации англичанин-партнёр деликатно указал на эту ошибку: "Отличная презентация, но небольшая поправка по грамматике. Когда вы говорите о множественных результатах, правильно будет 'These are'". Бизнесмен был благодарен за замечание и признался, что всегда путался с этим правилом. Этот случай показал мне, что даже опытные профессионалы могут допускать базовые ошибки, которые заметны носителям языка. С тех пор я рекомендую всем своим клиентам уделять особое внимание правильному употреблению указательных местоимений, особенно в деловой коммуникации.

Практические случаи применения "These are" в речи

Теоретические знания о "these are" важны, но настоящее мастерство приходит с практикой. Рассмотрим, как эта конструкция применяется в различных жизненных ситуациях, чтобы вы могли уверенно использовать её в повседневном общении. 💬

В повседневных разговорах:

Покупки: "These are the jeans I want to try on." (Это джинсы, которые я хочу примерить.)

"These are the jeans I want to try on." (Это джинсы, которые я хочу примерить.) Знакомства: "These are my roommates, Alex and Sam." (Это мои соседи по комнате, Алекс и Сэм.)

"These are my roommates, Alex and Sam." (Это мои соседи по комнате, Алекс и Сэм.) В ресторане: "These are our specialties for tonight." (Это наши фирменные блюда на сегодня.)

"These are our specialties for tonight." (Это наши фирменные блюда на сегодня.) Обсуждение планов: "These are the options we have for the weekend." (Это варианты, которые у нас есть на выходные.)

В деловой коммуникации:

Презентации: "These are the key points of our strategy." (Это ключевые моменты нашей стратегии.)

"These are the key points of our strategy." (Это ключевые моменты нашей стратегии.) Деловые встречи: "These are the issues we need to address." (Это проблемы, которые нам нужно решить.)

"These are the issues we need to address." (Это проблемы, которые нам нужно решить.) Электронная переписка: "These are the documents I've attached to the email." (Это документы, которые я приложил к письму.)

"These are the documents I've attached to the email." (Это документы, которые я приложил к письму.) Телефонные разговоры: "These are the figures from last quarter." (Это цифры за прошлый квартал.)

В образовании и обучении:

Классные занятия: "These are the exercises for homework." (Это упражнения для домашнего задания.)

"These are the exercises for homework." (Это упражнения для домашнего задания.) Инструкции: "These are the steps you need to follow." (Это шаги, которым вы должны следовать.)

"These are the steps you need to follow." (Это шаги, которым вы должны следовать.) Объяснения: "These are examples of passive voice." (Это примеры пассивного залога.)

"These are examples of passive voice." (Это примеры пассивного залога.) Оценка: "These are your test results." (Это результаты вашего теста.)

Примеры ситуаций, где легко ошибиться:

Обычная ошибка: "This is photos from our trip." ❌

"This is photos from our trip." ❌ Правильно: "These are photos from our trip." ✅

"These are photos from our trip." ✅ Обычная ошибка: "These is important details." ❌

"These is important details." ❌ Правильно: "These are important details." ✅

Чтобы закрепить правильное употребление "these are", практикуйтесь регулярно. Обратите внимание на эти фразы в английских фильмах, сериалах и разговорах. Слушайте, как носители языка используют указательные местоимения в различных контекстах, и имитируйте их произношение и интонацию.

Полезная практика — создать мысленную карту ситуаций, где используется "these are", и периодически обращаться к ней при разговоре. Со временем правильное употребление станет автоматическим, и вы перестанете задумываться над выбором между "this is", "these are" и "those are".