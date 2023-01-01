Указательное местоимение These are: правила и примеры использования#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Русскоговорящие студенты, обучающиеся английскому языку
- Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методические материалы
Люди, работающие в международной среде, где нужен уверенный английский для общения
Запутались в указательных местоимениях и не уверены, когда использовать "these are"? 🤔 Понимание этой конструкции — ключевой шаг на пути к свободному владению английским языком. Многие русскоговорящие студенты путают "these are", "this is" и "those are", что приводит к нелепым ошибкам в повседневном общении. Разберем эту тему детально — от базовых правил до нюансов применения в живой речи, чтобы вы больше никогда не сомневались, выбирая правильное указательное местоимение.
Основные правила употребления "These are" в английском языке
Конструкция "These are" состоит из указательного местоимения "these" (эти) и глагола "to be" во множественном числе настоящего времени — "are". Эта конструкция используется для указания на множественные предметы, которые находятся близко к говорящему.
Ключевые принципы использования "These are":
- Всегда используется с существительными во множественном числе
- Указывает на объекты, расположенные рядом с говорящим
- Применяется для прямого указания на группу предметов
- Часто сопровождается жестом или другим невербальным указанием
Примеры базового использования:
- These are my books. (Это мои книги.)
- These are beautiful flowers. (Это красивые цветы.)
- These are the students from my class. (Это студенты из моего класса.)
Стоит отметить, что в разговорной речи англоговорящие могут использовать "These are" даже когда говорят о предметах, которые не видны в данный момент, но подразумевается их близость — концептуально или во времени.
|Правильно
|Неправильно
|These are my friends.
|These is my friends.
|These are nice photos.
|This are nice photos.
|These are the keys I was looking for.
|These are the key I was looking for.
Анна Петрова, преподаватель английского языка
Однажды на занятии с группой начинающих я провела эксперимент. Положила на стол несколько ручек и карандашей, а затем попросила студентов описать, что они видят. Почти все сказали: "This is pens and pencils". Я взяла одну ручку и сказала: "This is a pen". Затем указала на все предметы: "These are pens and pencils". Студенты были в замешательстве — для них было неочевидно, почему в первом случае используется "this is", а во втором "these are".
Я предложила им простой мнемонический прием: поднимите один палец, когда говорите "this is", и несколько пальцев, когда произносите "these are". Этот жест помогает телу запомнить грамматическое правило. После этого упражнения количество ошибок в употреблении "these are" сократилось на 80%!
Когда использовать "These are": ситуации и контексты
Чтобы безошибочно применять "These are" в речи, важно понимать различные контексты и ситуации, где эта конструкция наиболее уместна. Рассмотрим основные сценарии использования:
1. Представление нескольких людей или предметов:
- These are my colleagues from the marketing department. (Это мои коллеги из маркетингового отдела.)
- These are the paintings I told you about. (Это картины, о которых я тебе рассказывал.)
2. Идентификация объектов в непосредственной близости:
- These are the documents you need to sign. (Это документы, которые тебе нужно подписать.)
- These are the ingredients for the cake. (Это ингредиенты для торта.)
3. Пояснение текущих обстоятельств:
- These are difficult times for our company. (Это трудные времена для нашей компании.)
- These are the rules we must follow. (Это правила, которым мы должны следовать.)
4. Выражение мнения о нескольких объектах:
- These are expensive shoes, but they're worth it. (Это дорогая обувь, но она того стоит.)
- These are interesting ideas that we should explore further. (Это интересные идеи, которые мы должны изучить глубже.)
Важно помнить о контекстуальных нюансах. В английском языке "these are" может использоваться как для материальных, так и для абстрактных понятий во множественном числе, находящихся концептуально близко к говорящему. 📝
|Ситуация
|Пример использования "These are"
|Комментарий
|В магазине
|These are the shoes I want to buy.
|Указание на конкретные предметы рядом
|На презентации
|These are our results for the last quarter.
|Ссылка на данные, представленные сейчас
|В разговоре о планах
|These are my goals for the next year.
|Концептуальная близость к говорящему
|При обучении
|These are the steps you need to follow.
|Актуальная информация в данный момент
Грамматические особенности указательных местоимений
Указательные местоимения в английском языке имеют четкую структуру и подчиняются определенным грамматическим правилам. Понимание этих особенностей поможет правильно использовать "these are" и другие конструкции с указательными местоимениями.
Основные типы указательных местоимений в английском языке:
- This (этот/эта/это) — единственное число, близко к говорящему
- These (эти) — множественное число, близко к говорящему
- That (тот/та/то) — единственное число, далеко от говорящего
- Those (те) — множественное число, далеко от говорящего
Когда мы используем "these" с глаголом "to be", важно помнить о согласовании. Поскольку "these" всегда множественное число, с ним используется форма глагола "are", а не "is". Это фундаментальное правило, нарушение которого сразу выдает неносителя языка. 🔍
Грамматические правила использования "These are":
- После "These are" следует существительное во множественном числе или местоимение
- Если после "These are" стоит прилагательное, за ним должно следовать существительное во множественном числе
- В вопросах порядок меняется на "Are these...?"
- В отрицательных предложениях используется конструкция "These are not" или сокращённо "These aren't"
Примеры различных грамматических форм:
- Утверждение: These are my new glasses. (Это мои новые очки.)
- Вопрос: Are these your children? (Это твои дети?)
- Отрицание: These aren't the correct answers. (Это не правильные ответы.)
- С прилагательным: These are beautiful mountains. (Это красивые горы.)
Стоит обратить внимание на то, что указательные местоимения в английском языке делают различие только между единственным и множественным числом, а также между близким и дальним расположением. В отличие от русского языка, в английском нет различий по родам (мужской, женский, средний) для указательных местоимений.
Отличия "These are" от "This is" и "Those are"
Для правильного использования указательных местоимений в английском языке необходимо четко понимать разницу между конструкциями "These are", "This is" и "Those are". Эти различия основаны на двух ключевых критериях: числе (единственное или множественное) и расположении (близко или далеко от говорящего). 👀
|Конструкция
|Число
|Расположение
|Пример
|This is
|Единственное
|Близко
|This is my book.
|These are
|Множественное
|Близко
|These are my books.
|That is
|Единственное
|Далеко
|That is her car.
|Those are
|Множественное
|Далеко
|Those are her cars.
Ключевые отличия "These are" от "This is":
- "These are" используется с существительными во множественном числе, а "This is" — в единственном
- При замене множественного числа на единственное необходимо изменить не только местоимение (these → this), но и форму глагола (are → is)
- В разговорной речи нельзя сокращать "These are" до "These're", в отличие от "This is", которое может быть сокращено до "This's"
Различия между "These are" и "Those are":
- Обе конструкции используются с существительными во множественном числе
- "These are" указывает на объекты, расположенные близко к говорящему
- "Those are" указывает на объекты, находящиеся на расстоянии от говорящего
- Понятие "близко" и "далеко" может быть как физическим, так и временным или концептуальным
Примеры контрастного использования:
- This is my phone. These are my headphones. (Различие по числу)
- These are our seats in the front row. Those are the seats in the back. (Различие по расстоянию)
- This is the problem we're facing today. These are the solutions we've developed. (Единичная проблема и множественные решения)
Распространенные ошибки русскоговорящих студентов включают смешение "this are" (неверно) и "these are" (верно), а также использование "this is" с существительными во множественном числе, что является грубой грамматической ошибкой.
Михаил Соколов, переводчик
На международной конференции в Лондоне я наблюдал ситуацию, которая отлично иллюстрирует важность правильного употребления указательных местоимений. Российский бизнесмен, демонстрируя слайды с графиками, несколько раз сказал "This is our results" вместо правильного "These are our results".
После презентации англичанин-партнёр деликатно указал на эту ошибку: "Отличная презентация, но небольшая поправка по грамматике. Когда вы говорите о множественных результатах, правильно будет 'These are'". Бизнесмен был благодарен за замечание и признался, что всегда путался с этим правилом.
Этот случай показал мне, что даже опытные профессионалы могут допускать базовые ошибки, которые заметны носителям языка. С тех пор я рекомендую всем своим клиентам уделять особое внимание правильному употреблению указательных местоимений, особенно в деловой коммуникации.
Практические случаи применения "These are" в речи
Теоретические знания о "these are" важны, но настоящее мастерство приходит с практикой. Рассмотрим, как эта конструкция применяется в различных жизненных ситуациях, чтобы вы могли уверенно использовать её в повседневном общении. 💬
В повседневных разговорах:
- Покупки: "These are the jeans I want to try on." (Это джинсы, которые я хочу примерить.)
- Знакомства: "These are my roommates, Alex and Sam." (Это мои соседи по комнате, Алекс и Сэм.)
- В ресторане: "These are our specialties for tonight." (Это наши фирменные блюда на сегодня.)
- Обсуждение планов: "These are the options we have for the weekend." (Это варианты, которые у нас есть на выходные.)
В деловой коммуникации:
- Презентации: "These are the key points of our strategy." (Это ключевые моменты нашей стратегии.)
- Деловые встречи: "These are the issues we need to address." (Это проблемы, которые нам нужно решить.)
- Электронная переписка: "These are the documents I've attached to the email." (Это документы, которые я приложил к письму.)
- Телефонные разговоры: "These are the figures from last quarter." (Это цифры за прошлый квартал.)
В образовании и обучении:
- Классные занятия: "These are the exercises for homework." (Это упражнения для домашнего задания.)
- Инструкции: "These are the steps you need to follow." (Это шаги, которым вы должны следовать.)
- Объяснения: "These are examples of passive voice." (Это примеры пассивного залога.)
- Оценка: "These are your test results." (Это результаты вашего теста.)
Примеры ситуаций, где легко ошибиться:
- Обычная ошибка: "This is photos from our trip." ❌
- Правильно: "These are photos from our trip." ✅
- Обычная ошибка: "These is important details." ❌
- Правильно: "These are important details." ✅
Чтобы закрепить правильное употребление "these are", практикуйтесь регулярно. Обратите внимание на эти фразы в английских фильмах, сериалах и разговорах. Слушайте, как носители языка используют указательные местоимения в различных контекстах, и имитируйте их произношение и интонацию.
Полезная практика — создать мысленную карту ситуаций, где используется "these are", и периодически обращаться к ней при разговоре. Со временем правильное употребление станет автоматическим, и вы перестанете задумываться над выбором между "this is", "these are" и "those are".
Указательные местоимения — это не просто грамматический элемент, а важный инструмент точного выражения мыслей в английском языке. Овладение конструкцией "these are" открывает дверь к более свободному и грамматически корректному общению. Когда вы уверенно различаете "these are", "this is" и "those are", вы демонстрируете высокий уровень языкового мастерства. Практикуйте указательные местоимения в реальных ситуациях, и вскоре они станут естественной частью вашей английской речи, позволяя точно указывать на множественные объекты в любом разговоре.