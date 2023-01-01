Модальный глагол shall: правила, особенности и применение в английском

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Профессионалы в области права и делового общения

Преподаватели английского языка и студенты лингвистических факультетов Модальный глагол shall — одна из тех грамматических конструкций, которая вызывает трепет у изучающих английский язык. Эта маленькая, но мощная частица речи способна кардинально изменить тон предложения, придав ему формальность, обязательность или силу закона. Многие избегают её использования, считая архаичной или слишком сложной, но профессиональное владение shall открывает двери к составлению безупречных юридических документов, элегантной формальной речи и пониманию классической литературы. Давайте разберёмся в тонкостях этого модального глагола, чтобы вы могли использовать его со знанием дела и уверенностью. 🎓

Что такое shall: определение и основные функции

Shall — модальный глагол английского языка, который имеет многовековую историю использования и ряд специфических функций. В отличие от обычных глаголов, shall не описывает действие напрямую, а модифицирует значение основного глагола, добавляя оттенки обязательности, намерения, предсказания или предложения.

Исторически shall использовался для образования будущего времени с первым лицом (I, we), в то время как will применялся со вторым и третьим лицом. Однако в современном английском такое разделение стало менее строгим, особенно в американском варианте языка.

Основные функции модального глагола shall можно представить следующим образом:

Функция Описание Пример Выражение будущего времени Преимущественно с первым лицом в британском английском I shall arrive by 5 pm. Предложение помощи В вопросительных предложениях с первым лицом Shall I open the window? Выражение обязательности Особенно в официальных документах и правилах Students shall wear proper uniform. Выражение твёрдого намерения Усиление решимости говорящего We shall overcome these difficulties. Обещание или гарантия Заверение в будущем действии You shall have your money by Friday.

Важно отметить, что shall является неправильным глаголом и не имеет форм прошедшего времени. Для выражения прошедшего времени используется конструкция should + инфинитив.

Для изучающих английский язык shall представляет определённую сложность из-за снижения частоты его употребления в повседневной речи. Тем не менее, понимание этого модального глагола критически важно для профессионального общения, особенно в юридической, академической и дипломатической сферах. 📝

Правила использования shall в формальной речи

В формальной речи shall обретает особую значимость, помогая создавать точные, безупречные с юридической точки зрения формулировки. Рассмотрим основные правила использования этого модального глагола в официальном контексте.

Екатерина Волкова, преподаватель делового английского языка

Когда я только начинала свою карьеру в международной юридической фирме, мой первый серьезный проект едва не обернулся катастрофой. Я перевела важный контракт, заменив все конструкции с "shall" на более привычное "will", полагая, что это синонимы. Старший партнёр, просматривая документ, пришёл в ужас: "Вы изменили весь юридический смысл! Shall указывает на обязательство, а will — лишь на намерение". Мне пришлось переделать всю работу за ночь, и этот урок я запомнила навсегда. С тех пор я объясняю своим студентам: в деловой и юридической английской речи shall — это не архаизм, а действующий инструмент, который несёт конкретную смысловую и правовую нагрузку.

В формальной речи shall используется по следующим правилам:

Выражение обязательства: "The tenant shall maintain the property in good condition." (Арендатор обязан поддерживать имущество в хорошем состоянии.)

"All visitors shall sign in at reception." (Все посетители должны зарегистрироваться на ресепшн.) Указание процедур: "The committee shall meet on the first Monday of each month." (Комитет должен собираться в первый понедельник каждого месяца.)

Особую роль shall играет при формулировании гарантий и обещаний в официальной коммуникации:

"The company shall provide all necessary equipment." (Компания обязуется предоставить всё необходимое оборудование.)

В формальной речи shall также используется для выражения взаимных обязательств сторон:

"The parties shall maintain confidentiality regarding all disclosed information." (Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей раскрытой информации.)

В академическом контексте shall может использоваться при описании процедур и методологии:

"The experiment shall be conducted under standard laboratory conditions." (Эксперимент должен проводиться в стандартных лабораторных условиях.)

Важно отметить, что в современной деловой коммуникации наблюдается тенденция к упрощению языка, поэтому во многих случаях shall заменяется на must, will или другие конструкции. Однако в юридических документах, международных договорах и регламентах shall остаётся незаменимым средством выражения обязательности и императивности. 🧐

Shall в разных типах предложений и контекстах

Модальный глагол shall приобретает различные оттенки значения в зависимости от типа предложения и контекста употребления. Рассмотрим особенности использования shall в разных синтаксических структурах.

В утвердительных предложениях shall может выполнять следующие функции:

Выражение будущего времени (преимущественно в британском английском): "I shall never forget this day." (Я никогда не забуду этот день.)

В вопросительных предложениях shall часто используется для:

Предложения помощи или действия: "Shall I help you with your bags?" (Помочь вам с сумками?)

В условных предложениях shall может использоваться следующим образом:

Для выражения результата в будущем: "If you study hard, you shall pass the exam." (Если будешь усердно учиться, ты сдашь экзамен.)

В идиоматических выражениях shall встречается достаточно часто:

Михаил Соколов, юрист-международник

Во время работы над международным арбитражным делом мы столкнулись с интересным лингвистическим казусом. В английской версии контракта было указано: "The Seller will deliver goods within 30 days", в то время как в русском переводе использовалась формулировка "Продавец обязуется доставить товар в течение 30 дней". Наши оппоненты настаивали, что английская формулировка с "will" не создает строгого обязательства, а лишь выражает намерение. Арбитр, британский юрист, согласился с этой позицией и заявил, что правильной формулировкой было бы "The Seller shall deliver goods within 30 days". Этот случай подчеркнул для меня критическую важность правильного выбора модальных глаголов в юридических текстах — разница между "will" и "shall" стоила нашему клиенту значительных средств и времени.

Интересно проследить, как употребление shall варьируется в разных вариантах английского языка:

Вариант английского Частота использования shall Характерные особенности Британский английский Умеренная Чаще используется с первым лицом для выражения будущего времени Американский английский Низкая Преимущественно в юридических текстах и формальных документах Канадский английский Умеренная Сочетает британское и американское употребление Австралийский английский Низкая к умеренной Близок к британскому, но с меньшей частотой использования Юридический английский Очень высокая Стандартный способ выражения обязательств и требований

При использовании shall в разных контекстах важно учитывать аудиторию и цель коммуникации. В повседневном общении этот модальный глагол может звучать излишне формально или архаично, в то время как в официальных документах его отсутствие может привести к неоднозначности толкования. 📊

Разница между shall и will в современном английском

Одним из наиболее запутанных вопросов английской грамматики остаётся разграничение употребления shall и will. Эти два модальных глагола часто воспринимаются как взаимозаменяемые, однако между ними существуют тонкие, но важные различия, особенно в формальном и юридическом контекстах.

Классическое правило английской грамматики, восходящее к XIX веку, предписывало использовать shall с первым лицом (I, we), а will — со вторым и третьим (you, he, she, it, they) для выражения простого будущего времени. При желании выразить настойчивость или решимость правило менялось на противоположное: will с первым лицом и shall со вторым и третьим.

Однако в современном английском языке эта традиционная схема претерпела существенные изменения:

В британском английском: традиционное правило частично сохраняется, особенно в формальной речи, однако will всё чаще используется с любым лицом.

традиционное правило частично сохраняется, особенно в формальной речи, однако will всё чаще используется с любым лицом. В американском английском: shall практически вытеснено из повседневного употребления, оставшись преимущественно в юридической сфере.

shall практически вытеснено из повседневного употребления, оставшись преимущественно в юридической сфере. В международном деловом общении: наблюдается тенденция к унификации и упрощению, с преобладанием will над shall в большинстве контекстов.

Ключевые различия между shall и will в современном употреблении:

Степень формальности: shall воспринимается как более формальный вариант, характерный для официальных документов, while will более нейтрален и универсален.

shall воспринимается как более формальный вариант, характерный для официальных документов, while will более нейтрален и универсален. Юридический вес: в правовых текстах shall обычно обозначает обязательство или требование, тогда как will может указывать на простое намерение или предсказание будущего события.

в правовых текстах shall обычно обозначает обязательство или требование, тогда как will может указывать на простое намерение или предсказание будущего события. Стилистический оттенок: shall иногда придаёт высказыванию возвышенный или торжественный характер, особенно в литературе или поэзии.

Сравнение употребления shall и will в различных контекстах можно представить следующим образом:

Контекст Shall Will Повседневная речь Редко (воспринимается как формальное или архаичное) Преобладает во всех лицах Формальная речь С первым лицом для будущего времени (преимущественно в британском английском) Со вторым и третьим лицом для будущего времени Предложения и вопросы "Shall we dance?" (Предложение действия) "Will you help me?" (Просьба о помощи) Юридические документы Обязательство или требование: "The parties shall maintain confidentiality." Прогноз или намерение: "The court will consider all evidence." Торжественные клятвы "I shall never surrender." (Сильная решимость) "I will be faithful." (Обещание)

Интересно отметить, что в некоторых контекстах замена shall на will (или наоборот) может существенно изменить смысл высказывания:

"You shall go to the ball!" (В контексте сказки о Золушке это означает обещание или гарантию феи-крёстной)

Для изучающих английский язык важно понимать, что в большинстве повседневных ситуаций использование will безопасно и уместно. Однако знание нюансов употребления shall необходимо для правильного понимания и составления формальных текстов, особенно имеющих юридическое значение. 🔍

Практическое применение shall в юридических текстах

В юридической сфере shall приобретает особый статус и становится ключевым инструментом для выражения обязательств, требований и запретов. Точное использование этого модального глагола критически важно для однозначности толкования правовых документов.

В юридических текстах shall выполняет следующие основные функции:

Создание юридического обязательства: "The Licensee shall pay royalties quarterly." (Лицензиат обязан выплачивать роялти ежеквартально.) Установление требования: "All documents shall be submitted in duplicate." (Все документы должны быть представлены в двух экземплярах.) Предписание процедуры: "The Board shall meet at least once per month." (Совет директоров должен собираться не реже одного раза в месяц.) Наделение правом или полномочием: "The Director shall have authority to approve expenses up to $5,000." (Директор имеет полномочия утверждать расходы до 5 000 долларов.) Формулирование запрета: "No person shall enter restricted areas without authorization." (Никто не должен входить в зоны ограниченного доступа без разрешения.)

При составлении юридических документов важно соблюдать ряд правил использования shall:

Избегать двусмысленности: shall должен всегда обозначать обязательство, а не просто предсказание будущего события.

shall должен всегда обозначать обязательство, а не просто предсказание будущего события. Использовать последовательно: в рамках одного документа shall должен применяться единообразно.

в рамках одного документа shall должен применяться единообразно. Не смешивать с should: shall означает обязательство, в то время как should указывает на рекомендацию.

shall означает обязательство, в то время как should указывает на рекомендацию. Избегать двойного модального глагола: конструкции типа "shall must" или "shall should" грамматически некорректны.

конструкции типа "shall must" или "shall should" грамматически некорректны. Учитывать юрисдикцию: в некоторых правовых системах (особенно в США) существуют специфические требования к использованию shall.

Примеры использования shall в различных юридических документах:

Контракты: "The Seller shall deliver the goods to the specified address on or before March 15." (Продавец обязан доставить товары по указанному адресу не позднее 15 марта.)

"A person who violates this section shall be subject to a fine not exceeding $1,000." (Лицо, нарушающее данный раздел, подлежит штрафу, не превышающему 1 000 долларов.) Корпоративные уставы: "Annual meetings of shareholders shall be held on the first Tuesday in May." (Ежегодные собрания акционеров должны проводиться в первый вторник мая.)

Интересно отметить, что в юридическом английском существует тенденция к сокращению использования shall в пользу более прямых и понятных формулировок. Это движение, известное как Plain Language Movement, призывает к более доступному юридическому языку, в котором shall может заменяться на must (для обязательств) или will (для будущих действий без обязательного характера).

Несмотря на эту тенденцию, shall остаётся неотъемлемой частью юридической лексики, и его правильное использование — важный навык для юристов, переводчиков и всех, кто работает с правовыми документами на английском языке. 📜