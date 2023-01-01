Магия буквы S в английском: правила, функции и произношение

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне
  • Преподаватели английского языка, ищущие материалы для объяснения грамматических правил

  • Профессионалы, нуждающиеся в улучшении своих навыков письма и коммуникации на английском языке

    Маленькая буква «s» — настоящий титан английской грамматики. Этот скромный символ способен превратить единственное число во множественное, указать на притяжательность и трансформировать глагол для согласования с подлежащим. Однако за кажущейся простотой скрывается целая система правил и исключений, которая регулярно сбивает с толку даже продвинутых студентов. Разберём головоломку окончания -s по полочкам, чтобы вы больше никогда не путались в cats, John's или he reads. 🧩

Функции окончания -s в английской грамматике

Окончание -s в английском языке — настоящий многофункциональный инструмент, который выполняет несколько ключевых грамматических задач. Понимание этих функций критически важно для построения грамматически правильных предложений и осмысленной коммуникации. 📝

Основные функции окончания -s включают:

  • Образование множественного числа существительных (cat → cats)
  • Образование форм глаголов в 3-м лице единственного числа настоящего времени (I read → He reads)
  • Образование притяжательного падежа существительных (Mary's book)
  • Образование сокращенных форм глагола to be и has (She's happy, He's completed)

Каждая из этих функций подчиняется определённым правилам и имеет свои исключения. Рассмотрим их системно, чтобы сформировать полное понимание работы этого грамматического элемента.

Функция окончания -s Пример Грамматическая категория
Множественное число books, cars, houses Существительные
3-е лицо ед. число walks, runs, teaches Глаголы (Present Simple)
Притяжательный падеж dog's tail, girls' room Существительные
Сокращенные формы he's (he is/has) Вспомогательные глаголы

Эта таблица демонстрирует многогранность применения окончания -s. Важно отметить, что в разных контекстах одна и та же форма может иметь разное значение. Например, "works" может быть как множественным числом существительного "work" (произведения), так и формой глагола "work" в 3-м лице (он работает).

Виктория Полякова, методист по английскому языку

Однажды на курсах для корпоративных клиентов я столкнулась с интересным случаем. Финансовый директор международной компании постоянно допускал ошибки в окончаниях -s при составлении деловых писем, что вызывало недопонимание у зарубежных партнеров. Мы создали для него мнемоническую систему: S-3P (Subject-Third Person-Present-Plural). Каждый раз, составляя предложение, он проверял: если подлежащее (Subject) — 3-е лицо (Third Person) единственного числа и время настоящее (Present) — добавляем -s к глаголу. Если существительное во множественном числе (Plural) — тоже добавляем -s. Эта простая система в течение месяца полностью исправила проблему, а его коммуникативная эффективность выросла на 40%.

Пошаговый план для смены профессии

Множественное число существительных и правила применения -s

Образование множественного числа существительных с помощью окончания -s — базовое правило английской грамматики, которое кажется элементарным, но имеет множество нюансов и исключений. 🧐

Стандартное правило предельно просто: добавляем -s к существительному в единственном числе:

  • dog → dogs (собака → собаки)
  • book → books (книга → книги)
  • computer → computers (компьютер → компьютеры)

Однако английский язык не был бы собой без исключений и особых случаев. Рассмотрим основные варианты образования множественного числа:

  1. Существительные, оканчивающиеся на -ch, -sh, -s, -x, -z: добавляем -es

    • watch → watches (часы)
    • brush → brushes (щётка → щётки)
    • box → boxes (коробка → коробки)

  2. Существительные, оканчивающиеся на согласную + y: меняем y на i и добавляем -es

    • baby → babies (ребёнок → дети)
    • city → cities (город → города)

  3. Существительные, оканчивающиеся на гласную + y: просто добавляем -s

    • boy → boys (мальчик → мальчики)
    • key → keys (ключ → ключи)

  4. Некоторые существительные, оканчивающиеся на -f/-fe: меняем f/fe на v и добавляем -es

    • leaf → leaves (лист → листья)
    • knife → knives (нож → ножи)
    • wolf → wolves (волк → волки)

  5. Существительные, оканчивающиеся на -o: обычно добавляем -es, но есть исключения

    • potato → potatoes (картофелина → картофель)
    • tomato → tomatoes (помидор → помидоры)
    • Исключения: piano → pianos, photo → photos

Особое внимание следует обратить на неправильные формы множественного числа, которые не подчиняются правилу -s/-es:

  • man → men (мужчина → мужчины)
  • woman → women (женщина → женщины)
  • child → children (ребенок → дети)
  • foot → feet (ступня → ступни)
  • tooth → teeth (зуб → зубы)
  • mouse → mice (мышь → мыши)
  • person → people (человек → люди)

Существуют также существительные, которые имеют одинаковую форму в единственном и множественном числе:

  • sheep → sheep (овца → овцы)
  • fish → fish (рыба → рыбы, хотя допустима форма fishes для разных видов рыб)
  • deer → deer (олень → олени)
  • series → series (серия → серии)

И наконец, существительные, которые всегда употребляются только во множественном числе и всегда имеют окончание -s:

  • scissors (ножницы)
  • glasses (очки)
  • trousers (брюки)
  • jeans (джинсы)
  • clothes (одежда)

Окончание -s в глаголах третьего лица единственного числа

В настоящем простом времени (Present Simple) глаголы получают окончание -s только в одном случае — когда подлежащее выражено существительным или местоимением в третьем лице единственного числа (he, she, it). Это правило является одним из фундаментальных в английской грамматике, но часто вызывает затруднения. 🔍

Базовое правило добавления -s к глаголам в 3-м лице единственном числе:

Лицо Пример без окончания Пример с окончанием -s
1-е лицо ед. ч. (I) I work every day
2-е лицо ед. ч. (you) You work every day
3-е лицо ед. ч. (he/she/it) He/She/It works every day
1-е лицо мн. ч. (we) We work every day
2-е лицо мн. ч. (you) You work every day
3-е лицо мн. ч. (they) They work every day

Также как и в случае с множественным числом существительных, добавление окончания -s к глаголам подчиняется определённым правилам произношения и написания:

  1. Глаголы, оканчивающиеся на -ch, -sh, -s, -x, -z, -o: добавляем -es

    • watch → watches (он/она смотрит)
    • finish → finishes (он/она заканчивает)
    • kiss → kisses (он/она целует)
    • fix → fixes (он/она чинит)
    • buzz → buzzes (он/она жужжит)
    • go → goes (он/она идёт)

  2. Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: меняем y на i и добавляем -es

    • study → studies (он/она учится)
    • try → tries (он/она пытается)
    • carry → carries (он/она несёт)

  3. Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: просто добавляем -s

    • play → plays (он/она играет)
    • say → says (он/она говорит) — произносится как /sez/

Есть и несколько исключений, которые нужно запомнить:

  • do → does (делает) — произносится как /dʌz/
  • have → has (имеет) — произносится как /hæz/
  • be → is (есть/является) для he/she/it

Модальные глаголы (can, could, may, might, will, would, shall, should, must) не принимают окончание -s в 3-м лице единственного числа:

  • He can swim. (Он умеет плавать.)
  • She must go. (Она должна идти.)
  • It might rain. (Может пойти дождь.)

Алексей Соколов, переводчик английского языка

Работая над переводом технической документации для международной IT-компании, я часто сталкивался с проблемой согласования глаголов с подлежащим. Особенно это касалось коллективных существительных. Например, "team" — единственное число, но относится к группе людей. В британском английском можно сказать "The team are working on the project" (команда работает — множественное число), а в американском предпочтительнее "The team is working on the project" (команда работает — единственное число).

Чтобы решить эту проблему при переводе, я разработал простую стратегию: определять, рассматривается ли группа как единое целое или как отдельные личности. Если документ описывал единое действие всей группы — использовал единственное число с окончанием -s для глагола. Если акцент делался на индивидуальных действиях членов группы — множественное число без -s. Это правило помогло стандартизировать все переводы и устранило путаницу в последующих версиях документации.

Особенности притяжательного падежа с окончанием -s

Притяжательный падеж в английском языке — это грамматическая конструкция, которая указывает на принадлежность или отношение между объектами. Один из способов выражения притяжательности — добавление апострофа и окончания -s ('s) к существительному. 🏆

Основные правила образования притяжательного падежа:

  1. Для существительных в единственном числе: добавляем 's

    • the boy's book (книга мальчика)
    • Mary's car (машина Мэри)
    • the teacher's desk (стол учителя)

  2. Для существительных во множественном числе, оканчивающихся на -s: добавляем только апостроф (')

    • the boys' books (книги мальчиков)
    • the teachers' lounge (учительская)
    • my parents' house (дом моих родителей)

  3. Для существительных во множественном числе, не оканчивающихся на -s: добавляем 's

    • the children's toys (игрушки детей)
    • the men's room (мужской туалет)
    • the women's rights (права женщин)

  4. Для составных существительных: 's добавляется к последнему слову

    • my brother-in-law's car (машина моего зятя)
    • the editor-in-chief's decision (решение главного редактора)

  5. Для выражения совместного владения: 's добавляется к последнему имени

    • Tom and Jerry's adventures (приключения Тома и Джерри — их общие приключения)

  6. Для выражения отдельного владения: 's добавляется к каждому имени

    • Tom's and Jerry's opinions (мнения Тома и Джерри — у каждого своё мнение)

Особые случаи и исключения:

  • Имена собственные, оканчивающиеся на -s:
  • Традиционно: James's car (машина Джеймса) — добавляется 's

  • Допустимо: James' car — только апостроф, особенно в американском варианте

  • Исторические и религиозные имена, оканчивающиеся на -s: обычно только апостроф
  • Jesus' teachings (учения Иисуса)

  • Moses' laws (законы Моисея)

  • Неодушевлённые предметы: часто используется конструкция с of вместо 's
  • the leg of the table (вместо the table's leg) — ножка стола
  • the roof of the house (вместо the house's roof) — крыша дома Однако 's допустимо для:
  • today's news (сегодняшние новости)
  • the world's population (население мира)
  • the company's policy (политика компании)

Важно отличать притяжательный падеж от сокращённых форм глаголов is и has:

  • John's car (машина Джона) — притяжательный падеж
  • John's going to school (Джон идёт в школу) — сокращение от John is going
  • John's finished his work (Джон закончил свою работу) — сокращение от John has finished

Правильное использование притяжательного падежа с окончанием -s — один из маркеров грамотной английской речи, который демонстрирует высокий уровень языкового мастерства. 🎯

Произношение окончания -s: когда звучит как /s/, /z/ или /ɪz/

Правильное произношение окончания -s критически важно для звучания естественной английской речи. Существуют чёткие фонетические правила, которые определяют, как следует произносить это окончание в различных контекстах. 🔊

Окончание -s может произноситься тремя различными способами:

  1. /s/ — глухой звук: после глухих согласных
  2. /z/ — звонкий звук: после звонких согласных и гласных
  3. /ɪz/ — слог "из": после шипящих и свистящих звуков

Рассмотрим каждый вариант подробнее:

  1. Произношение /s/ (как в слове "kiss")

Окончание -s произносится как /s/ после глухих согласных: p, k, t, f, θ (th в "thin").

  • cats /kæts/ — кошки
  • books /bʊks/ — книги
  • hats /hæts/ — шляпы
  • cliffs /klɪfs/ — утёсы
  • myths /mɪθs/ — мифы
  • stops /stɒps/ — останавливается
  1. Произношение /z/ (как в слове "zoo")

Окончание -s произносится как /z/ после звонких согласных: b, g, d, v, ð (th в "this"), l, m, n, r, и всех гласных.

  • dogs /dɒgz/ — собаки
  • beds /bedz/ — кровати
  • bags /bægz/ — сумки
  • loves /lʌvz/ — любит
  • plays /pleɪz/ — играет
  • sees /siːz/ — видит
  • cars /kɑːrz/ — машины
  1. Произношение /ɪz/ (как в слове "kisses")

Окончание -s (или -es) произносится как /ɪz/ после шипящих и свистящих согласных: s, z, ʃ (sh), ʒ (s в "measure"), tʃ (ch), dʒ (j).

  • buses /ˈbʌsɪz/ — автобусы
  • watches /ˈwɒtʃɪz/ — часы
  • judges /ˈdʒʌdʒɪz/ — судьи
  • boxes /ˈbɒksɪz/ — коробки
  • wishes /ˈwɪʃɪz/ — желания
  • roses /ˈrəʊzɪz/ — розы

Эти правила произношения применяются как к множественному числу существительных, так и к глаголам в 3-м лице единственного числа, а также к формам притяжательного падежа:

  • Jake's house /dʒeɪks haʊs/ — дом Джейка
  • Bob's car /bɒbz kɑːr/ — машина Боба
  • Chris's bike /krɪsɪz baɪk/ — велосипед Криса

Основные ошибки, которые допускают изучающие английский:

  • Произношение всех окончаний -s как /s/, что звучит неестественно
  • Пропуск звука /ɪ/ перед /z/ после шипящих и свистящих
  • Добавление лишнего слога там, где должен быть просто /z/

Для улучшения произношения окончания -s рекомендуется:

  1. Слушать аутентичную английскую речь и обращать внимание на произношение окончаний
  2. Практиковать произношение слов с разными типами окончания -s, записывать и анализировать своё произношение
  3. Группировать слова по типу произношения окончания для лучшего запоминания
  4. Использовать онлайн-словари с аудиопримерами для проверки правильности произношения

Правильное произношение окончания -s — один из тех нюансов, который мгновенно выдает уровень владения английским языком. Овладение этим аспектом фонетики значительно повышает естественность вашей речи. 🌟

Маленькая буква -s в английском языке выполняет колоссальную грамматическую работу, помогая выражать множественность, принадлежность и согласование с подлежащим. Освоив правила её использования и произношения, вы сделаете огромный шаг к свободному владению английским. Помните: регулярная практика и внимание к деталям — ключ к успеху. Не бойтесь ошибок — они неизбежная часть пути. Главное — анализировать их и двигаться вперед, постепенно трансформируя сложные правила в автоматические речевые навыки.

