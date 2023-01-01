Грамматика the more: как использовать конструкцию в английском

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Студенты и специалисты, использующие английский для профессиональных целей Стройное, элегантное предложение "The more you practice, the more you improve" — одна из тех грамматических конструкций английского языка, которая сразу выдаёт опытного говорящего. Овладение этой конструкцией открывает дверь к более выразительной и нюансированной речи, позволяя описывать взаимосвязанные изменения с безупречной точностью. Многие изучающие язык избегают подобных конструкций из-за неуверенности в правилах их построения, но на самом деле логика "the more... the more..." проста и изящна. Давайте разберём её так, что вы больше никогда не будете сомневаться в её использовании. 🔍

Сущность конструкции "the more... the more..." в английском

Конструкция "the more... the more..." относится к сравнительным структурам английского языка и выражает прямую пропорциональную зависимость между двумя явлениями или действиями. По сути, эта конструкция показывает, что изменение в одном действии или состоянии вызывает соответствующее изменение в другом. 📈

Эта грамматическая форма, также известная как "correlative comparatives" (коррелятивные сравнения), имеет глубокие исторические корни, восходящие к древнеанглийскому языку. Изначально "the" в этой конструкции выполнял функцию инструментального падежа.

Базовая структура конструкции выглядит так:

The + сравнительная степень + подлежащее + глагол, the + сравнительная степень + подлежащее + глагол

Например:

The more he reads, the smarter he becomes. (Чем больше он читает, тем умнее он становится.)

The harder you work, the better results you get. (Чем усерднее ты работаешь, тем лучше результаты ты получаешь.)

The less I sleep, the more tired I feel. (Чем меньше я сплю, тем более уставшим я себя чувствую.)

Анна Соколова, методист курсов английского языка

Когда я начинала преподавать, у меня был студент Михаил — успешный бизнесмен, которому английский был нужен для международных переговоров. Он постоянно путался в конструкции "the more... the more..." и использовал что-то вроде "more I work, more I earn" или "as more I work, as more I earn". Я предложила ему запоминать это как математическую формулу: "Представьте, что вы описываете график, где оба значения растут пропорционально. Каждый 'the' — это начало оси координат." Через неделю Михаил позвонил мне после важных переговоров с американскими партнёрами: "Анна, вы не поверите! Я использовал эту конструкцию трижды, и их юрист после встречи подошёл ко мне и спросил, где я так хорошо выучил английский. Сказал, что мои формулировки звучали очень естественно!" Иногда простая аналогия может сделать сложную грамматику понятной и применимой в реальных ситуациях.

Интересно отметить, что эта конструкция не всегда должна содержать слово "more". Вместо него могут использоваться другие сравнительные формы прилагательных и наречий:

Прилагательное/наречие Сравнительная форма в конструкции Пример good/well better The better you plan, the easier it is. bad/badly worse The worse the weather, the happier the ducks. many/much more The more you learn, the more you earn. little/few less/fewer The less time you waste, the more productive you are. fast faster The faster you drive, the more dangerous it becomes.

Базовые правила построения предложений с "the more"

Чтобы правильно использовать конструкцию "the more... the more...", необходимо соблюдать определённые синтаксические правила. Это гарантирует не только грамматическую корректность, но и ясность выражаемой мысли. 📝

Основные правила построения включают:

Обязательное использование артикля "the" перед каждым сравнительным элементом. Отсутствие артикля — распространённая ошибка среди изучающих английский. Применение сравнительной степени прилагательного или наречия после "the". Соблюдение правильного порядка слов в обеих частях конструкции, который обычно следует структуре: the + сравнительная степень + подлежащее + сказуемое. Согласование времён в обеих частях предложения (обычно они совпадают).

Рассмотрим каждое правило на конкретных примерах:

Правило Правильно Неправильно Использование "the" The more I study, the better I understand. More I study, better I understand. Сравнительная степень The harder the test, the more we prepare. The hard the test, the much we prepare. Порядок слов The earlier you wake up, the more you can do. The you wake up earlier, the you can do more. Согласование времён The more he practiced, the better he played. The more he practiced, the better he plays.

Важно также помнить, что части этой конструкции могут меняться местами без изменения общего смысла предложения:

The more you eat, the fatter you get. = The fatter you get, the more you eat.

Однако смысловой акцент может смещаться: обычно первая часть воспринимается как причина, а вторая — как следствие.

При построении отрицательных соотношений можно использовать "less" или "fewer":

The less you worry, the happier you live. (Чем меньше ты беспокоишься, тем счастливее живёшь.)

The fewer mistakes you make, the higher score you achieve. (Чем меньше ошибок ты делаешь, тем выше балл ты получаешь.)

Варианты применения "the more" в разных временах

Особенность конструкции "the more... the more..." заключается в её гибкости при использовании с различными временными формами английского языка. Эта универсальность позволяет выразить пропорциональные зависимости в прошлом, настоящем и даже будущем. 🕰️

Рассмотрим, как эта конструкция работает с разными временами:

Present Simple: используется для выражения общих закономерностей и истин. The more water you drink, the healthier you feel. (Чем больше воды ты пьёшь, тем здоровее себя чувствуешь.) Past Simple: для описания взаимосвязанных действий в прошлом. The harder he trained, the better results he showed. (Чем усерднее он тренировался, тем лучшие результаты показывал.) Present Perfect: когда результат действия важен в настоящем. The more she has practiced, the more confident she has become. (Чем больше она практиковалась, тем увереннее она стала.) Future forms: для прогнозирования будущих взаимосвязанных изменений. The more you will study, the better you will perform on the exam. (Чем больше ты будешь учиться, тем лучше ты выступишь на экзамене.) Conditional forms: для выражения гипотетических зависимостей. The more he would exercise, the better he would feel. (Чем больше бы он занимался, тем лучше бы себя чувствовал.)

Важное правило: времена в обеих частях конструкции обычно совпадают, создавая логическую согласованность. Однако встречаются исключения, особенно когда мы связываем причины в одном временном периоде со следствиями в другом:

The more he studied in college (past), the more successful he is now (present). (Чем больше он учился в колледже, тем успешнее он сейчас.)

Сергей Волков, преподаватель английского для IT-специалистов В моей практике был особенно показательный случай с группой программистов, готовящихся к собеседованиям в международные компании. Мария, талантливый разработчик, постоянно использовала неверные временные формы в конструкции "the more... the more...", что делало её речь неестественной. На одном из занятий мы разбирали тему технических интервью, и я предложил упражнение: сформулировать закономерности в программировании, используя эту конструкцию в разных временах. Вначале получалось нечто вроде: "The more I will practice coding, the better I become in algorithms." Я предложил простой прием: представлять временную линию, где обе части предложения находятся на одной и той же точке. Мы нарисовали таблицу с временами и тренировались составлять предложения, четко понимая, где на временной шкале находятся описываемые события. Через месяц Мария прошла собеседование в крупную американскую компанию. Интервьюер отметил не только её технические навыки, но и "удивительно точную английскую речь для не-носителя языка". Она потом рассказала мне, что в стрессовой ситуации собеседования вспоминала нашу временную линию, и это помогло ей строить грамматически правильные предложения.

Стоит также отметить особые случаи использования модальных глаголов в этой конструкции:

The more you can invest, the greater returns you might see. (Чем больше ты можешь инвестировать, тем большую отдачу ты можешь увидеть.)

The more skills you have mastered, the better position you could apply for. (Чем больше навыков ты освоил, тем на лучшую позицию ты мог бы претендовать.)

Синонимичные конструкции и их отличия

В английском языке существует несколько конструкций, близких по смыслу к "the more... the more...", но с определёнными нюансами в использовании и значении. Понимание этих различий помогает выбирать наиболее подходящую структуру для точного выражения мысли. 🔄

Рассмотрим основные синонимичные конструкции:

As... as... — используется для сравнения равных качеств или количеств. She runs as fast as her brother. (Она бегает так же быстро, как её брат.) Not as/so... as... — для сравнения неравных качеств. This book is not as interesting as the previous one. (Эта книга не такая интересная, как предыдущая.) The + comparative..., the + comparative... — наша основная конструкция для выражения пропорциональных изменений. The more you practice, the better you become. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше становишься.) Proportionally to / In proportion to — для обозначения математически точных пропорций. His salary increases proportionally to his productivity. (Его зарплата растёт пропорционально его продуктивности.) In accordance with — для выражения соответствия установленным правилам или закономерностям. The price changes in accordance with market demand. (Цена меняется в соответствии с рыночным спросом.)

Ключевые отличия "the more... the more..." от других конструкций:

Конструкция Ключевая функция Типичный контекст использования The more..., the more... Выражение пропорциональных изменений Описание причинно-следственных связей с переменной интенсивностью As... as... Сравнение равенства Сопоставление одинаковых качеств или количеств Not as/so... as... Сравнение неравенства Выделение различий между объектами или явлениями Proportionally to Точное соотношение Научные, технические и экономические контексты In accordance with Соответствие правилам Формальные, юридические и технические тексты

Рассмотрим один и тот же смысл, выраженный разными способами:

The more he exercises, the healthier he becomes. (Акцент на причинно-следственной связи с переменной интенсивностью.)

His health improves in proportion to his exercise routine. (Акцент на точной математической зависимости.)

His health changes in accordance with his exercise habits. (Акцент на соответствии установленным закономерностям.)

В разговорном английском также используются менее формальные эквиваленты:

"The harder you try, the luckier you get." (Классическая конструкция)

"You get luckier with every bit of extra effort." (Разговорный эквивалент)

Распространенные ошибки при использовании "the more"

Даже продвинутые изучающие английский язык допускают ошибки при использовании конструкции "the more... the more...". Знание этих типичных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫

Рассмотрим наиболее распространённые ошибки:

Пропуск артикля "the" ❌ More you read, better you understand.

✅ The more you read, the better you understand. Использование положительной степени вместо сравнительной ❌ The fast he runs, the good his results are.

✅ The faster he runs, the better his results are. Неверный порядок слов ❌ The more learns she, the more knows she.

✅ The more she learns, the more she knows. Несогласованность времён в частях конструкции ❌ The more he studied, the better he becomes. (mixing past and present)

✅ The more he studied, the better he became. (both in past) Смешение "the more" с другими сравнительными конструкциями ❌ The more he works as harder than others.

✅ The more he works, the harder he works than others. или просто He works harder than others. Неправильное образование сравнительной степени ❌ The more good she sings, the more happy we feel.

✅ The better she sings, the happier we feel.

Особо стоит отметить проблемы, возникающие у русскоговорящих студентов из-за интерференции родного языка:

❌ How more we practice, so more we learn. (калька с русского "как больше... так больше...")

✅ The more we practice, the more we learn.

❌ By more reading comes better understanding. (попытка передать русскую конструкцию)

✅ The more you read, the better you understand.

Стратегии для избежания этих ошибок:

Запомните базовую формулу: The + сравнительная степень + подлежащее + глагол, the + сравнительная степень + подлежащее + глагол Практикуйтесь с полными предложениями, не сокращая конструкцию. Проверяйте, что используете именно сравнительную, а не положительную или превосходную степень. Обращайте внимание на согласованность времён в обеих частях. Слушайте аутентичные примеры использования этой конструкции носителями языка.