Три формы глаголов в английском языке: основа грамотной речи

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по языку Три формы глаголов в английском языке — это основа, без которой невозможно грамотно составить предложение или понять текст. Многие изучающие язык сталкиваются с трудностями именно при запоминании и использовании этих форм, особенно с неправильными глаголами. Представьте, что вы пытаетесь рассказать историю о вчерашнем дне, но не знаете, как правильно сказать "я видел" или "я сделал" — без знания трёх форм глаголов это действительно проблематично. В этом руководстве я подробно расскажу о каждой форме, объясню принципы их образования и предложу эффективные способы запоминания, которые помогут вам уверенно использовать глаголы в любом времени. 📚

Что такое три формы глаголов в английском языке

Три формы глаголов являются фундаментальным элементом английской грамматики. Они используются для построения различных временных форм и конструкций, определяя, как глагол изменяется в зависимости от контекста предложения.

Эти три основные формы включают:

Первая форма (V1) : базовая форма глагола, также известная как инфинитив (без частицы "to"). Например: work, play, sing.

: базовая форма глагола, также известная как инфинитив (без частицы "to"). Например: work, play, sing. Вторая форма (V2) : форма простого прошедшего времени (Past Simple). Например: worked, played, sang.

: форма простого прошедшего времени (Past Simple). Например: worked, played, sang. Третья форма (V3): причастие прошедшего времени (Past Participle). Используется для образования совершенных времен и пассивного залога. Например: worked, played, sung.

Зная эти формы, вы можете правильно использовать глаголы во всех временах английского языка. Без этих знаний невозможно грамотно построить предложения в Perfect Tenses, пассивном залоге и многих других конструкциях.

Александра Новикова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню, как одна из моих студенток готовилась к международному экзамену и постоянно путала формы неправильных глаголов. Мы разработали для неё систему, основанную на ассоциациях и группировке глаголов по шаблонам изменения. Например, глаголы begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung объединили в группу "и-а-у". Через месяц регулярных тренировок она уже автоматически использовала правильные формы в речи и письме. На экзамене этот раздел она выполнила безупречно. Иногда простая систематизация может сделать то, что не удаётся достичь простым заучиванием списков.

Понимание трёх форм глаголов также критически важно при изучении новой лексики. Рекомендую заучивать новые глаголы сразу во всех трёх формах, особенно если речь идёт о неправильных глаголах.

Правильные глаголы: формы и модели образования

Правильные глаголы следуют предсказуемой схеме образования второй и третьей формы, что делает их изучение относительно простым. Эти глаголы составляют около 95% всех английских глаголов, поэтому понимание принципов их изменения значительно упрощает процесс овладения языком. 🔄

Основная схема образования форм правильных глаголов:

Первая форма (V1) Вторая форма (V2) Третья форма (V3) Правило work worked worked Добавление -ed play played played Если глагол заканчивается на -y после согласной, -y меняется на -i + -ed study studied studied Если глагол заканчивается на -y после согласной, -y меняется на -i + -ed stop stopped stopped Если глагол заканчивается на согласную после краткого гласного звука, последняя согласная удваивается

При образовании форм правильных глаголов следует учитывать некоторые орфографические особенности:

Если глагол заканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked.

Если глагол заканчивается на согласную + -y, -y меняется на -i и добавляется -ed: carry → carried.

Если глагол заканчивается на гласную + -y, просто добавляется -ed: play → played.

Если глагол заканчивается на одну согласную после ударного краткого гласного, согласная удваивается: stop → stopped.

Произношение окончания -ed также имеет свои правила:

/t/ – после глухих согласных (worked, stopped, watched).

/d/ – после гласных и звонких согласных (played, opened, cleaned).

/id/ – после звуков /t/ и /d/ (needed, ended, wanted).

Для успешного освоения правильных глаголов рекомендуется регулярная практика в контексте. Составляйте предложения с различными глаголами в разных временах, обращая внимание на правила образования форм.

Неправильные глаголы: особенности и группы

Неправильные глаголы — это те глаголы, которые не следуют стандартной схеме добавления -ed при образовании второй и третьей формы. Несмотря на то, что их количество относительно невелико (около 200 глаголов), среди них находятся наиболее часто используемые слова в английском языке, такие как go, do, be, have. 🔍

Категоризация неправильных глаголов помогает их систематизировать и упрощает запоминание. Можно выделить несколько основных групп:

Группа Характеристика Примеры (V1-V2-V3) Группа "без изменений" Все три формы одинаковы cut-cut-cut, put-put-put, set-set-set Группа "две формы" Вторая и третья формы совпадают, но отличаются от первой bring-brought-brought, buy-bought-bought, teach-taught-taught Группа "три разные формы" Все три формы отличаются begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung Группа с изменением гласной Изменяется только гласная при сохранении структуры слова swim-swam-swum, ring-rang-rung, begin-began-begun

Особое внимание стоит уделить наиболее употребительным неправильным глаголам:

be (am/is/are) – was/were – been : Я был в Лондоне прошлым летом.

: Я был в Лондоне прошлым летом. have – had – had : У меня было много времени вчера.

: У меня было много времени вчера. do – did – done : Я сделал всё, что мог.

: Я сделал всё, что мог. go – went – gone : Они ушли час назад.

: Они ушли час назад. see – saw – seen: Я видел этот фильм несколько раз.

Игорь Соколов, методист языкового центра Один из моих студентов, готовящийся к переезду в США, постоянно путал формы неправильных глаголов в речи. Мы создали для него персонализированную систему карточек, которые он всегда носил с собой. На одной стороне — первая форма глагола, на другой — вторая и третья. Ключевым моментом было использование карточек не только для повторения, но и для создания связей с реальными ситуациями. Например, увидев кофе, он вспоминал "drink-drank-drunk" и составлял мини-историю: "I drink coffee every morning. Yesterday I drank too much coffee. I have drunk three cups today." Через три месяца такой практики его речь стала значительно более грамотной, а ошибки в формах глаголов сократились на 80%. Контекстуализация оказалась эффективнее, чем простое заучивание списков.

Для эффективного запоминания неправильных глаголов рекомендуются следующие стратегии:

Группируйте глаголы по схожим моделям изменения (например, ring-rang-rung, sing-sang-sung).

Используйте мнемонические приёмы и ассоциации.

Создавайте карточки для регулярного повторения.

Практикуйте глаголы в контексте, составляя предложения или короткие истории.

Слушайте и повторяйте за носителями языка, обращая внимание на произношение всех форм.

Помните, что неправильные глаголы требуют систематического подхода и регулярной практики. Невозможно выучить их все за один день, но, разбив их на группы и регулярно повторяя, вы сможете постепенно освоить даже самые сложные формы.

Использование трёх форм глаголов в временах

Понимание того, как применять три формы глаголов в различных временах английского языка, имеет ключевое значение для правильного построения предложений. Каждая из форм глагола используется в определённых временных конструкциях, и знание этих закономерностей позволяет грамотно выражать мысли в любом временном контексте. ⏰

Использование первой формы глагола (V1):

Present Simple : I work every day. (Я работаю каждый день.)

: I work every day. (Я работаю каждый день.) Future Simple : I will work tomorrow. (Я буду работать завтра.)

: I will work tomorrow. (Я буду работать завтра.) Modal verbs : I can work late. (Я могу работать допоздна.)

: I can work late. (Я могу работать допоздна.) Present Continuous: После am/is/are + глагол с -ing: I am working. (Я работаю [сейчас].)

Использование второй формы глагола (V2):

Past Simple : I worked yesterday. (Я работал вчера.)

: I worked yesterday. (Я работал вчера.) Past Continuous : После was/were + глагол с -ing: I was working at 5 PM. (Я работал в 5 часов вечера.)

: После was/were + глагол с -ing: I was working at 5 PM. (Я работал в 5 часов вечера.) Второе условное предложение: If I had more time, I would travel. (Если бы у меня было больше времени, я бы путешествовал.)

Использование третьей формы глагола (V3):

Present Perfect : I have worked here for three years. (Я работаю здесь уже три года.)

: I have worked here for three years. (Я работаю здесь уже три года.) Past Perfect : I had worked before I went home. (Я поработал, прежде чем пойти домой.)

: I had worked before I went home. (Я поработал, прежде чем пойти домой.) Future Perfect : I will have worked for 10 hours by 8 PM. (К 8 вечера я буду работать уже 10 часов.)

: I will have worked for 10 hours by 8 PM. (К 8 вечера я буду работать уже 10 часов.) Пассивный залог: The work is done. (Работа сделана.)

Важно понимать, как эти формы интегрируются в различные временные конструкции:

Конструкция "have/has/had + V3" используется для образования всех совершенных времён (Perfect Tenses). Для образования длительных времён (Continuous Tenses) используется вспомогательный глагол (am/is/are/was/were) + первая форма с окончанием -ing. В пассивном залоге используется конструкция "be (в нужном времени) + V3".

Сравнение использования разных форм в одном контексте:

I work here. (Present Simple, V1 — Я работаю здесь [в целом, постоянно].)

I worked here last year. (Past Simple, V2 — Я работал здесь в прошлом году.)

I have worked here since 2020. (Present Perfect, V3 — Я работаю здесь с 2020 года [до сих пор].)

Понимание того, какую форму глагола использовать в том или ином времени, является фундаментальным навыком для правильного построения предложений в английском языке. Регулярная практика в контексте помогает закрепить эти знания и автоматизировать их применение в речи и письме.

Практическая таблица глаголов с примерами

Для эффективного запоминания и использования трёх форм глаголов крайне полезно иметь перед собой структурированную таблицу с примерами употребления в контексте. Ниже представлены наиболее часто используемые глаголы с примерами их применения в предложениях. 📋

V1 (Infinitive) V2 (Past Simple) V3 (Past Participle) Пример использования be (am/is/are) was/were been I am a teacher. I was tired yesterday. I have been to Paris. become became become I want to become a doctor. He became famous last year. She has become more confident. begin began begun The class will begin soon. It began to rain. We have begun our project. break broke broken Don't break the glass. He broke his arm. My phone has broken down. bring brought brought Please bring your book tomorrow. She brought me a gift. He has brought his dog. build built built They build houses. They built this house in 1995. This house was built by my grandfather. buy bought bought I buy groceries every week. I bought a new car. I have bought tickets for the concert. choose chose chosen You need to choose wisely. He chose the red one. I have chosen my career path. come came come I come here often. She came to the party late. They have come to see you. do did done I do my homework every day. I did it yesterday. I have done all my tasks.

Для эффективного изучения трёх форм глаголов рекомендуется следовать этим практическим советам:

Ежедневная практика: Выделите 10-15 минут в день для работы с глаголами. Контекстное изучение: Составляйте предложения с каждым глаголом во всех трёх формах. Группировка: Изучайте глаголы группами по схожим моделям изменения форм. Использование карточек: Создайте карточки с формами глаголов и периодически повторяйте их. Чтение и аудирование: Обращайте внимание на формы глаголов в текстах и аудиоматериалах.

Важно также понимать частые ошибки, связанные с трёми формами глаголов, и знать, как их избежать:

Неправильное использование прошедшего времени вместо причастия прошедшего времени: "I have went" вместо правильного "I have gone".

Добавление окончания -ed к неправильным глаголам: "I goed" вместо правильного "I went".

Использование настоящего времени в контексте прошедшего: "Yesterday I go" вместо "Yesterday I went".

Помните, что освоение трёх форм глаголов — это не одноразовое мероприятие, а непрерывный процесс. Постоянная практика в реальных языковых ситуациях поможет вам автоматизировать использование правильных форм и значительно улучшить уровень владения английским языком.