Глагол Split в английском: особенности, формы и употребление

Люди, интересующиеся грамматикой и неправильными глаголами английского языка Изучаете английский и споткнулись о глагол "split"? 🧩 Не беспокойтесь, вы не одиноки! Этот удивительный неправильный глагол часто вызывает затруднения у студентов всех уровней. Почему? Потому что его три формы абсолютно идентичны, что сбивает с толку даже опытных изучающих язык. Давайте раз и навсегда разберемся с глаголом "split", его формами и особенностями употребления. После прочтения этой статьи вы будете использовать его так же уверенно, как носители языка!

Глагол "split" относится к категории неправильных глаголов английского языка, но с интересной особенностью: все три его формы выглядят одинаково, что делает его одновременно простым для запоминания и коварным при использовании. Многие изучающие английский ошибочно полагают, что должна существовать форма "splitted", но это неверно.

В своей основе глагол "split" означает "разделять", "раскалывать", "расщеплять" или "разбивать на части". Он может использоваться как в буквальном смысле (когда говорим о физическом разделении предметов), так и в переносном (когда речь идет о разделении мнений, группы людей или абстрактных понятий).

Split как переходный глагол : требует прямого дополнения — The earthquake split the ground (Землетрясение расколо землю)

: требует прямого дополнения — The earthquake split the ground (Землетрясение расколо землю) Split как непереходный глагол : используется без прямого дополнения — The wood splits easily (Древесина легко раскалывается)

: используется без прямого дополнения — The wood splits easily (Древесина легко раскалывается) Split как существительное: обозначает разделение или раскол — There's a split in the party over the new policy (В партии произошел раскол из-за новой политики)

Несмотря на неизменность формы, "split" требует внимательного отношения к контексту, чтобы правильно определить, какое именно время используется в предложении.

Александр Петрович, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как однажды мой студент Николай, готовясь к международному экзамену, запутался с глаголом "split" в разных временных формах. Он настойчиво использовал несуществующую форму "splitted" в своих эссе. Когда я объяснил ему особенность этого глагола, он не мог поверить, что все три формы идентичны. "Это же слишком просто, должен быть подвох!" — сказал он. Чтобы помочь ему запомнить, мы придумали мнемонический прием: "Если хочешь расколоть орех (split a nut), не важно, делаешь ли ты это сейчас, делал вчера или будешь делать завтра — действие всегда называется одинаково: split, split, split". Этот пример настолько хорошо сработал, что теперь я использую его со всеми своими студентами.

Таблица трёх форм глагола split с транскрипцией

Глагол "split" уникален тем, что все его три формы идентичны как по написанию, так и по произношению. Это делает его запоминание простым, но требует внимания к контексту, чтобы правильно определить используемое время.

Форма глагола Написание Транскрипция Перевод Infinitive / Present Simple split [splɪt] расколоть, разделить Past Simple split [splɪt] расколол, разделил Past Participle split [splɪt] расколотый, разделенный

Важно отметить, что при произношении глагола "split" звук [ɪ] является коротким и напряженным, напоминающим русский звук "и", но произносимый более кратко. Ударение всегда падает на единственный слог.

Для лучшего понимания и запоминания трёх форм "split", полезно сравнить его с другими неправильными глаголами, имеющими схожую структуру:

Infinitive Past Simple Past Participle Тип неизменяемости split split split Все формы идентичны cut cut cut Все формы идентичны put put put Все формы идентичны hit hit hit Все формы идентичны read read read Одинаковое написание, разное произношение

Особенности использования форм глагола split

Несмотря на одинаковое написание во всех трёх формах, использование глагола "split" в различных временах имеет свои особенности, которые важно учитывать для грамматически правильной речи. 📝

1. Split в Present Simple

В настоящем простом времени глагол "split" используется для описания регулярных действий, фактов или привычек.

В третьем лице единственного числа добавляется окончание -s: He splits the firewood every weekend. (Он колет дрова каждые выходные.)

Для отрицания и вопросов используется вспомогательный глагол do/does: Does she split the bill when dining out? (Она разделяет счет, когда обедает вне дома?)

2. Split в Past Simple

В прошедшем простом времени форма "split" остается неизменной, но контекст указывает, что действие произошло в прошлом.

Часто сопровождается указателями времени: Yesterday, last week, in 2010 и т.д.

Для отрицания и вопросов используется вспомогательный глагол did: They didn't split up after the argument. (Они не расстались после ссоры.)

3. Split в качестве Past Participle

Причастие прошедшего времени "split" используется для формирования совершенных времен и пассивного залога.

В Present Perfect: We have split the group into three teams. (Мы разделили группу на три команды.)

В Passive Voice: The profits were split among all shareholders. (Прибыль была разделена между всеми акционерами.)

4. Split как прилагательное

Интересно, что причастие "split" также может функционировать как прилагательное:

Split decision (спорное решение) — в спорте, когда судьи не единогласны

Split personality (раздвоение личности) — психологический термин

Split ends (секущиеся концы) — о волосах

Марина Игоревна, лингвист-переводчик Работая над переводом технической документации для международной IT-компании, я столкнулась с интересным случаем использования глагола "split". В тексте встречалась фраза "The data is split into segments", и клиент постоянно настаивал на исправлении этой фразы на "The data is splitted into segments". Я потратила немало времени, объясняя, что форма "splitted" некорректна, и все три формы глагола звучат одинаково. В итоге мне пришлось составить небольшую памятку с примерами использования "split" во всех временных формах, которая позже стала частью внутреннего стилистического руководства компании. Этот случай показал мне, что даже у профессионалов, работающих с английским языком ежедневно, возникают сомнения относительно неправильных глаголов, особенно таких "обманчиво простых", как split.

Практические примеры split во всех временах

Чтобы полностью освоить использование глагола "split", давайте рассмотрим его применение во всех основных временах английского языка. Это позволит вам увидеть, как контекст и вспомогательные глаголы помогают определить, какая именно форма используется, несмотря на одинаковое написание. 🕒

Present Simple:

I usually split my work day into two parts. (Я обычно разделяю свой рабочий день на две части.)

She splits the housework with her roommate. (Она делит домашние обязанности с соседкой по комнате.)

Many couples split the bill when dating. (Многие пары разделяют счет на свиданиях.)

Present Continuous:

They are splitting their assets before the divorce. (Они делят свои активы перед разводом.)

We are splitting into teams for the project. (Мы разделяемся на команды для проекта.)

Is she splitting her time between London and Paris? (Она разделяет свое время между Лондоном и Парижем?)

Past Simple:

The company split into two separate businesses last year. (В прошлом году компания разделилась на два отдельных бизнеса.)

We split the cost of the vacation three ways. (Мы разделили стоимость отпуска на троих.)

Did they split up after college? (Они расстались после колледжа?)

Past Continuous:

While I was splitting the wood, my brother was preparing dinner. (Пока я колол дрова, мой брат готовил ужин.)

Were you splitting hairs during the whole meeting? (Ты придирался к мелочам во время всего собрания?)

The team was splitting their focus between two projects. (Команда разделяла свое внимание между двумя проектами.)

Present Perfect:

We have split the task among five departments. (Мы разделили задачу между пятью отделами.)

The band has split after 10 years together. (Группа распалась после 10 лет существования.)

Have you ever split your holiday between two countries? (Ты когда-нибудь разделял свой отпуск بين двумя странами?)

Past Perfect:

By the time I arrived, they had already split into discussion groups. (К моменту моего прибытия они уже разделились на дискуссионные группы.)

The ice cream had split in the heat before we could eat it. (Мороженое растаяло и разделилось на слои от жары, прежде чем мы смогли его съесть.)

I realized that the atom had been split decades before I was born. (Я осознал, что атом был расщеплен за десятилетия до моего рождения.)

Future Simple:

We will split the profits at the end of the quarter. (Мы разделим прибыль в конце квартала.)

The committee will split the decision-making responsibility. (Комитет разделит ответственность за принятие решений.)

Will they split the inheritance equally? (Они разделят наследство поровну?)

Split в устойчивых выражениях и фразовых глаголах

Глагол "split" активно используется в различных устойчивых выражениях и фразовых глаголах, которые придают речи естественность и обогащают ваш словарный запас. Знание этих выражений поможет вам звучать более аутентично при общении на английском языке. 💬

Популярные фразовые глаголы с "split":

Split up — расставаться, разъединяться After dating for five years, they finally split up. (После пяти лет отношений они наконец расстались.)

Split off — отделяться, отсоединяться A small faction split off from the main political party. (Небольшая фракция отделилась от основной политической партии.)

Split over — разделяться из-за разногласий The committee was split over the new proposal. (Комитет разделился во мнениях относительно нового предложения.)

Split with — порвать отношения, разорвать связь He split with his business partner after a disagreement. (Он разорвал отношения со своим деловым партнером после разногласий.)

Устойчивые выражения и идиомы с "split":

Split the difference — найти компромисс, средний вариант They couldn't agree on a price, so they decided to split the difference. (Они не могли договориться о цене, поэтому решили найти средний вариант.)

Split hairs — придираться к мелочам, быть излишне педантичным Let's not split hairs over minor details. (Давайте не будем придираться к мелким деталям.)

Split second — доля секунды, мгновение He made the decision in a split second. (Он принял решение за долю секунды.)

Split one's sides — умирать со смеху The comedy show was so funny that we were splitting our sides. (Комедийное шоу было настолько смешным, что мы умирали со смеху.)

Split the bill — разделить счет Let's split the bill equally among everyone. (Давайте разделим счет поровну между всеми.)

Менее известные, но полезные выражения с "split":

Split the atom — расщепить атом (часто используется в научном контексте) Scientists first split the atom in 1938. (Ученые впервые расщепили атом в 1938 году.)

Split ticket — голосование за кандидатов от разных партий (в политике США) Many voters chose to split their ticket in the last election. (Многие избиратели решили голосовать за кандидатов от разных партий на последних выборах.)

Split screen — разделенный экран (в кино или компьютерных технологиях) The director used split screen to show two simultaneous events. (Режиссер использовал разделенный экран, чтобы показать два одновременных события.)

Split infinitive — расщепленный инфинитив (грамматический термин) "To boldly go" is a famous split infinitive. ("To boldly go" — это знаменитый расщепленный инфинитив.)

Использование этих выражений в повседневной речи значительно повышает ее идиоматичность и помогает выражать мысли более точно и ярко. Практикуйте их в контексте, и вскоре вы заметите, как ваша речь становится более естественной и выразительной.