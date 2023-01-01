Глагол set в английском: формы, значения и применение – гид

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие примеры и советы для уроков

Переводчики и специалисты по английскому языку, работающие с контекстами использования глаголов Столкнулись с глаголом "set" и запутались в его формах? Неудивительно! Этот многоликий неправильный глагол способен вызвать затруднения даже у продвинутых студентов. От установки будильника до заката солнца — "set" проникает praticamente во все сферы английской речи. Однако, благодаря его уникальной особенности оставаться неизменным во всех трёх формах, освоить этот глагол проще, чем кажется. Давайте разберёмся, как правильно использовать глагол "set", избежать типичных ошибок и обогатить свою речь этим универсальным лингвистическим инструментом. 🔍

Формы глагола set: особенности неправильного глагола

Глагол "set" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Его главная особенность – идентичность во всех трёх основных формах, что делает его запоминание проще, но может вызвать путаницу при использовании.

Базовая форма (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) set set set

Неизменность формы "set" во всех трёх временах – это его отличительная черта от большинства других неправильных глаголов, которые обычно меняют своё написание в прошедшем времени и форме причастия прошедшего времени.

Стоит отметить, что глагол "set" не следует путать с похожим по написанию и произношению глаголом "sit" (сидеть), формы которого выглядят иначе: sit – sat – sat.

Произношение глагола "set" также остаётся неизменным: [set] во всех трёх формах, что делает его узнаваемым на слух независимо от контекста времени.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на моём уроке с продвинутыми студентами мы обсуждали путешествия. Один из учеников, рассказывая о своём опыте, постоянно использовал "sit" вместо "set" при описании заката: "The sun sits at 7 p.m." Это распространённая ошибка среди русскоговорящих студентов, поскольку глаголы звучат похоже. Я придумала мнемоническое правило: "Солнце никогда не сидит (sit), оно всегда устанавливается (set) за горизонтом". После этого урока никто из группы больше не путал эти глаголы, а некоторые студенты даже стали коллекционировать фотографии закатов с подписями "The sun sets beautifully today". Такие ассоциации помогают закрепить правильное использование неправильных глаголов.

Отличительной чертой глагола "set" является также его многозначность. В зависимости от контекста, он может принимать различные значения, включая "устанавливать", "размещать", "настраивать", "задавать" и множество других.

Дополнительным нюансом при изучении является различение глагола "set" и его производных форм с приставками, таких как "upset" (расстраивать), "reset" (сбрасывать настройки) и "offset" (компенсировать), каждый из которых следует своим правилам спряжения.

Глагол set во временах: правила использования

Несмотря на неизменность формы, глагол "set" подчиняется общим правилам построения времен в английском языке. Рассмотрим, как он функционирует в различных временных конструкциях. 🕒

Время Формула Пример с глаголом "set" Present Simple I/You/We/They + set <br> He/She/It + sets I set the table every evening. <br> She sets high standards for herself. Past Simple Subject + set They set the meeting for 5 p.m. yesterday. Future Simple Subject + will + set We will set up the equipment tomorrow. Present Perfect Subject + have/has + set I have set the alarm for 7 a.m. Past Perfect Subject + had + set She had set the table before the guests arrived. Present Continuous Subject + am/is/are + setting He is setting up a new business.

В Present Simple третье лицо единственного числа требует окончания -s: "He sets", "She sets", "It sets". Во всех остальных лицах используется базовая форма "set".

Для образования вопросительных форм в Present и Past Simple используются вспомогательные глаголы "do/does" и "did" соответственно:

Do you set your alarm every morning?

Does she set the table for dinner?

Did they set a new record last year?

При образовании отрицательных форм также используются вспомогательные глаголы с отрицательной частицей "not":

I do not (don't) set my alarm on weekends.

She does not (doesn't) set high goals.

They did not (didn't) set up the tent correctly.

В продолженных временах (Continuous/Progressive) глагол "set" принимает окончание -ing, образуя форму "setting":

I am setting the table right now.

She was setting up her new computer yesterday evening.

They will be setting off for their journey early tomorrow.

В Perfect Continuous временах комбинируются правила Perfect и Continuous:

I have been setting aside money for my vacation.

She had been setting up the equipment before the power outage.

Ключевые значения глагола set в разных контекстах

Глагол "set" – один из самых многозначных в английском языке, обладающий более чем 100 различными значениями в зависимости от контекста. Рассмотрим основные группы значений и их применение. 🔤

Размещать, устанавливать (физические объекты) She set the vase on the table. – Она поставила вазу на стол.

He set the book on the shelf. – Он положил книгу на полку. Устанавливать (параметры, настройки) I need to set the alarm for 6 a.m. – Мне нужно установить будильник на 6 утра.

Let's set a deadline for this project. – Давайте установим срок для этого проекта. Природные явления The sun sets at 8 p.m. in summer. – Солнце садится в 8 вечера летом.

The concrete sets quickly in hot weather. – Бетон быстро застывает в жаркую погоду. Определять, задавать (стандарты, правила) The teacher sets high standards for her students. – Учитель устанавливает высокие стандарты для своих учеников.

This discovery set a new direction for research. – Это открытие задало новое направление для исследований. Создавать определённые условия His speech set the audience thinking. – Его речь заставила аудиторию задуматься.

The incident set off a chain reaction. – Этот инцидент запустил цепную реакцию.

Михаил Соколов, переводчик технической документации Работая над переводом инструкций для нового программного обеспечения, я постоянно сталкивался с глаголом "set" в различных контекстах. В одном документе встретились фразы "set up the system", "set the parameters", "settings", "preset values". Клиент вернул перевод с замечанием, что я использовал слишком много синонимов для слова "установить". Чтобы разобраться, я создал глоссарий, где для каждого контекста использования "set" подобрал точное русское соответствие: "настроить систему", "задать параметры", "настройки", "предустановленные значения". Этот опыт показал мне, насколько важно понимать все оттенки значений этого многогранного глагола. Теперь для каждого нового проекта я создаю словарь контекстных значений "set", что значительно повышает качество перевода.

В составе фразовых глаголов

Глагол "set" формирует множество фразовых глаголов, значения которых часто отличаются от основного:

Set up – устанавливать, организовывать: He set up his own business. – Он открыл собственный бизнес.

– устанавливать, организовывать: He set up his own business. – Он открыл собственный бизнес. Set out – отправляться, начинать: We set out early to avoid traffic. – Мы отправились рано, чтобы избежать пробок.

– отправляться, начинать: We set out early to avoid traffic. – Мы отправились рано, чтобы избежать пробок. Set off – отправляться; вызывать, провоцировать: The noise set off the alarm. – Шум активировал сигнализацию.

– отправляться; вызывать, провоцировать: The noise set off the alarm. – Шум активировал сигнализацию. Set in – наступать, начинаться (о сезонах, погоде): Winter has set in early this year. – Зима наступила рано в этом году.

– наступать, начинаться (о сезонах, погоде): Winter has set in early this year. – Зима наступила рано в этом году. Set aside – откладывать, резервировать: She sets aside money for her retirement. – Она откладывает деньги на пенсию.

В идиоматических выражениях

Глагол "set" входит в состав многих идиом и устойчивых выражений:

Set the scene – создать обстановку, подготовить почву

– создать обстановку, подготовить почву Set the record straight – прояснить ситуацию, восстановить истину

– прояснить ситуацию, восстановить истину Set one's heart on something – страстно желать чего-либо

– страстно желать чего-либо Set the pace – задавать темп

– задавать темп Set an example – подавать пример

Понимание различных значений глагола "set" в зависимости от контекста критически важно для точного выражения мыслей на английском языке. 📝

Практические примеры предложений с формами set

Разберем практические примеры использования глагола "set" во всех трех формах в различных контекстах. Это поможет закрепить понимание и применение этого многозначного глагола в речи. 💬

Примеры с базовой формой (V1 – set):

I usually set my alarm for 7 a.m. on workdays. – Я обычно ставлю будильник на 7 утра в рабочие дни.

They set the table before dinner every evening. – Они накрывают на стол перед ужином каждый вечер.

Does she set goals for herself at the beginning of each year? – Она ставит цели для себя в начале каждого года?

The sun sets later during summer months. – Солнце садится позже в летние месяцы.

We will set up the tent as soon as we arrive at the campsite. – Мы установим палатку, как только прибудем на место кемпинга.

Примеры с формой прошедшего времени (V2 – set):

Yesterday, I set my alarm incorrectly and woke up late. – Вчера я неправильно установил будильник и проснулся поздно.

The teacher set a difficult exam last semester. – Учитель задал сложный экзамен в прошлом семестре.

She set a new personal record at the competition last week. – Она установила новый личный рекорд на соревнованиях на прошлой неделе.

The company set up a new branch in Asia last year. – Компания открыла новый филиал в Азии в прошлом году.

We set off for our journey at dawn. – Мы отправились в путешествие на рассвете.

Примеры с формой причастия прошедшего времени (V3 – set):

I have set the temperature to 22 degrees. – Я установил температуру на 22 градуса.

She has set a good example for her younger siblings. – Она подала хороший пример своим младшим братьям и сестрам.

The deadline has been set for next Friday. – Крайний срок был установлен на следующую пятницу.

We have set up our new computer system successfully. – Мы успешно настроили нашу новую компьютерную систему.

The rules had been set before the game started. – Правила были установлены до начала игры.

Примеры с -ing формой (setting):

She is setting the table for dinner right now. – Она сейчас накрывает на стол к ужину.

We were setting up the equipment when the power went out. – Мы настраивали оборудование, когда отключилось электричество.

He has been setting aside money for a new car. – Он откладывал деньги на новую машину.

I will be setting off early tomorrow morning. – Я отправлюсь в путь рано завтра утром.

Контрастные примеры с другими глаголами:

Глагол "set" часто путают с похожими глаголами. Сравните:

I set the book on the table. (поместить) vs. I sit at the table. (сидеть)

The sun sets in the west. (закат солнца) vs. I sat in the sun. (сидеть на солнце)

She set the baby in the crib. (положить) vs. The baby sat in the highchair. (сидеть)

Эти примеры демонстрируют разнообразие контекстов, в которых может использоваться глагол "set", и помогают отличить его от похожих глаголов, таких как "sit". Регулярная практика использования глагола "set" в предложениях поможет закрепить его правильное применение в речи. 🗣️

Распространенные ошибки при использовании глагола set

При изучении и использовании глагола "set" студенты часто допускают определенные ошибки. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

1. Путаница с глаголом "sit"

Одна из самых частых ошибок – смешение глаголов "set" (устанавливать) и "sit" (сидеть).

Неправильно: I will sit the vase on the table. Правильно: I will set the vase on the table. (Я поставлю вазу на стол.)

Неправильно: The sun sits at 8 p.m. Правильно: The sun sets at 8 p.m. (Солнце садится в 8 вечера.)

Запомните: "set" – переходный глагол (требует объект), "sit" – обычно непереходный.

2. Ошибки в использовании времен

Поскольку все три формы глагола "set" одинаковы, студенты часто путаются во временах.

Неправильно: I have setting the alarm. Правильно: I have set the alarm. (Я установил будильник.)

Неправильно: She is set the table now. Правильно: She is setting the table now. (Она сейчас накрывает на стол.)

3. Неправильное употребление фразовых глаголов

Многие фразовые глаголы с "set" имеют специфические значения, которые нельзя вывести из значений составляющих их частей.

Неправильно: We need to set in the new policy. (пытаясь сказать "внедрить") Правильно: We need to implement the new policy. или We need to set up the new policy.

Неправильно: She set off the book on the shelf. (пытаясь сказать "положила") Правильно: She set the book on the shelf.

4. Путаница в переходности глагола

Базовый глагол "set" обычно переходный (требует прямой объект), но некоторые фразовые глаголы с "set" могут быть непереходными.

Неправильно: The winter set. (пытаясь сказать "наступила зима") Правильно: Winter set in. (Зима наступила.)

Неправильно: We set early to avoid traffic. Правильно: We set off early to avoid traffic. (Мы отправились рано, чтобы избежать пробок.)

5. Неправильное использование в пассивных конструкциях

Поскольку глагол "set" часто используется в значении "устанавливать", он также часто встречается в пассивных конструкциях.

Неправильно: The meeting time set by the manager. (отсутствует вспомогательный глагол) Правильно: The meeting time was set by the manager. (Время встречи было установлено менеджером.)

Неправильно: The standards have setting too high. Правильно: The standards have been set too high. (Стандарты были установлены слишком высоко.)

6. Смешение с другими похожими глаголами

Помимо "sit", глагол "set" иногда путают с другими глаголами схожего значения.

Неправильно: I will set at the exam tomorrow. (пытаясь сказать "сдавать экзамен") Правильно: I will take/write the exam tomorrow.

Неправильно: She set me to wait for an hour. (пытаясь сказать "заставила ждать") Правильно: She made me wait for an hour.

7. Советы для избежания ошибок:

Создайте персональный словарик фразовых глаголов с "set" с примерами использования.

Практикуйте использование глагола "set" в разных временах, обращая внимание на вспомогательные глаголы и контекст.

Слушайте аутентичные материалы, обращая внимание на использование глагола "set" носителями языка.

Используйте мнемонические приемы: например, "set" (установить) обычно направлен на объект, "sit" (сидеть) описывает положение субъекта.

Практикуйте использование глагола в разных контекстах, составляя собственные примеры.

Помните, что ошибки – естественная часть процесса обучения. Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам освоить правильное использование глагола "set" во всех его формах и значениях. 🎯