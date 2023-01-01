logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Глагол make – три формы: использование в английской речи
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на различных уровнях
  • Преподаватели английского языка, стремящиеся улучшить методику обучения

  • Специалисты, использующие английский язык в профессиональной сфере, например, бизнесмены или переводчики

    Глагол make — настоящий многофункциональный инструмент английской речи, который может поставить в тупик даже продвинутых студентов. Умение правильно использовать его три формы — make, made, made — это не просто грамматический навык, а ключ к грамотной коммуникации. 🔑 Тот момент, когда вы уверенно используете все формы make в разговоре, можно сравнить с переходом от езды на велосипеде с тренировочными колёсами к свободному владению скоростным байком. Давайте разберемся, как мастерски применять этот глагол во всех его проявлениях и избежать типичных ошибок!

Глагол make: базовые формы и их характеристики

Глагол make относится к категории неправильных глаголов английского языка, что означает необходимость запоминания его форм без применения стандартных правил. В отличие от регулярных глаголов, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени добавлением суффикса -ed (например, work – worked – worked), неправильные глаголы следуют собственной логике изменения.

Для make эта логика проявляется в следующих трёх основных формах:

Форма глагола Название формы Пример использования
make Инфинитив/Present Simple I make dinner every evening.
made Past Simple She made a mistake yesterday.
made Past Participle They have made significant progress.

Особенностью глагола make является совпадение второй и третьей форм (made), что встречается примерно у 30% всех неправильных глаголов английского языка. Это значительно упрощает изучение данного глагола по сравнению с такими трехвариантными глаголами как begin – began – begun или drink – drank – drunk.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на интенсивном курсе для бизнесменов я столкнулась с любопытным случаем. Успешный директор IT-компании постоянно избегал использования глагола make в речи, заменяя его синонимами. Когда я спросила почему, он признался: "В университете преподаватель так отчитал меня за неправильное использование форм make, что я решил вообще его не употреблять". Мы составили карточки со всеми формами и типичными выражениями, и через неделю он уже свободно оперировал фразами "make a decision", "made a mistake" и "have made progress". Иногда правильная стратегия запоминания может разрушить многолетние языковые барьеры!

Важно отметить фонетические особенности произношения форм глагола make:

  • make [meɪk] — долгий дифтонг с четким звуком [k] в конце
  • made [meɪd] — тот же дифтонг, но с озвончением конечного согласного до [d]

Глагол make входит в топ-20 наиболее часто используемых глаголов английского языка и образует более 180 устойчивых выражений и фразовых глаголов, что делает его изучение критически важным для достижения беглости речи. 🌟

Первая форма глагола make: правила использования

Первая форма глагола make (инфинитив) является исходной и используется в целом ряде грамматических конструкций и контекстов. Основная её функция — выражение действий в настоящем времени или действий, не привязанных к конкретному времени.

Рассмотрим ключевые случаи применения первой формы глагола make:

  1. Present Simple — для описания регулярных или повторяющихся действий:

    • They make breakfast at 7 AM every day.
    • The company makes smartphones in China.

  2. Future Simple — в сочетании с will для выражения будущих действий:

    • I will make a cake for your birthday party.
    • She will make all the necessary arrangements.

  3. После модальных глаголов (can, should, must, etc.):

    • You should make an appointment with the doctor.
    • We must make a decision by tomorrow.

  4. В повелительном наклонении:

    • Make your bed before leaving!
    • Make sure to lock the door.

Глагол make в первой форме имеет особенность при образовании вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple. Как и большинство основных глаголов, он требует вспомогательного глагола do/does:

Тип предложения Структура Пример
Утвердительное Подлежащее + make + ... I make good coffee.
Отрицательное Подлежащее + do/does + not + make + ... She does not make mistakes often.
Вопросительное Do/Does + подлежащее + make + ...? Do they make their own furniture?

Обратите внимание на особенности использования make в третьем лице единственного числа (he, she, it) — к глаголу добавляется окончание -s: she makes, he makes, it makes. Эта грамматическая особенность часто становится источником ошибок для изучающих язык. 📝

Также первая форма make встречается в инфинитивных конструкциях:

  • To make — используется после определенных глаголов и прилагательных:
  • I want to make a difference in this world.

  • It's difficult to make such a choice.

  • Make + объект + инфинитив без to — каузативная конструкция:
  • The teacher makes students practice every day.
  • His jokes make me laugh.

Именно эта каузативная конструкция (make + object + bare infinitive) является уникальной особенностью глагола make, отличающей его от похожих глаголов, таких как let, have или get, и требует особого внимания при изучении. ⚠️

Вторая и третья формы: made и его особенности

Вторая и третья формы глагола make представлены одной и той же формой — made [meɪd]. Эта особенность упрощает изучение глагола, но требует понимания различий в их применении в разных временных конструкциях.

Вторая форма made используется для образования Past Simple — простого прошедшего времени, которое описывает завершенные действия в прошлом:

  • I made dinner last night.
  • The company made a profit of $2 million last year.
  • They made their decision without consulting us.
  • Who made this beautiful sculpture?

Характерные индикаторы, указывающие на использование второй формы made в контексте Past Simple:

  • Конкретные указания на прошлое: yesterday, last week, in 2010, etc.
  • Последовательность действий в прошлом
  • Завершенное единичное действие

Третья форма made используется в нескольких грамматических конструкциях:

  1. Perfect Tenses (в сочетании с вспомогательным глаголом have):

    • Present Perfect: She has made a significant contribution to the project.
    • Past Perfect: By the time we arrived, they had made all the preparations.
    • Future Perfect: We will have made all the arrangements by next Friday.

  2. Passive Voice (страдательный залог):

    • This cake was made by my grandmother.
    • These shoes are made in Italy.
    • The decision will be made tomorrow.

Максим Соколов, лингвист-практик

Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Докладчик из России постоянно ошибался в формах глагола make, говоря "The discovery that we maked last year..." вместо "made". Когда я деликатно указал на эту ошибку во время перерыва, он признался, что всегда путает формы неправильных глаголов из-за интерференции с родным языком.

Я предложил ему мнемоническое правило, которое использую со своими студентами: "Я make сегодня, я made вчера, и я have made это уже много раз". Простая фраза со встроенными формами глагола, которую легко запомнить. На следующий день его речь была безупречна, а через месяц он написал мне, что теперь использует подобные мнемонические приемы для всех сложных глаголов.

Особое внимание стоит обратить на различие между формами make в активном и пассивном залоге, поскольку здесь часто возникают ошибки:

  • Активный залог: They made this product in Germany (Они произвели этот продукт в Германии)
  • Пассивный залог: This product was made in Germany (Этот продукт был произведен в Германии)

Важно отметить, что при использовании made в Perfect Tenses и Passive Voice глагол всегда сочетается с вспомогательными глаголами (have, has, had, is, are, was, were), которые изменяются в зависимости от лица, числа и времени, в то время как сама форма made остается неизменной. 🔄

Глагол make в различных временах английского языка

Глагол make, как и любой другой в английском языке, может использоваться во всех 12 основных временах. Понимание того, как формы make интегрируются в различные временные конструкции, критически важно для правильного выражения мыслей на английском языке.

Рассмотрим использование глагола make во всех группах времен:

Группа времен Простые времена (Simple) Длительные времена (Continuous) Совершенные времена (Perfect) Совершенные длительные (Perfect Continuous)
Present I make I am making I have made I have been making
Past I made I was making I had made I had been making
Future I will make I will be making I will have made I will have been making

Примеры использования make в разных временах и их смысловые оттенки:

  • Present Simple: She makes delicious pasta. (регулярное действие или факт)
  • Present Continuous: They are making a documentary about wildlife. (процесс в настоящем)
  • Present Perfect: We have made significant progress on the project. (действие с результатом в настоящем)
  • Present Perfect Continuous: I have been making phone calls all morning. (продолжающееся действие, начатое в прошлом)
  • Past Simple: The company made a profit last year. (завершенное действие в прошлом)
  • Past Continuous: She was making dinner when I called. (процесс в определенный момент в прошлом)
  • Past Perfect: By the time we arrived, they had made all the arrangements. (действие, завершенное до другого момента в прошлом)
  • Past Perfect Continuous: They had been making plans for weeks before announcing the event. (продолжительное действие до момента в прошлом)
  • Future Simple: I will make a reservation for tomorrow. (планируемое действие в будущем)
  • Future Continuous: This time next week, I will be making my presentation to the board. (процесс в определенный момент в будущем)
  • Future Perfect: By December, we will have made over $1 million in sales. (действие, которое завершится к определенному моменту в будущем)
  • Future Perfect Continuous: By next month, I will have been making payments on my car for three years. (продолжительное действие до момента в будущем)

Особые случаи использования make в условных предложениях (conditionals):

  1. Zero Conditional: If you make a mistake, you learn from it. (универсальная истина)
  2. First Conditional: If you make that call, I'll help you with the project. (реальное условие в будущем)
  3. Second Conditional: If I made more money, I would travel more. (гипотетическое условие в настоящем)
  4. Third Conditional: If they had made a different decision, the outcome would have been better. (нереальное условие в прошлом)

При использовании make в разных временах важно помнить о согласовании времен в сложных предложениях, особенно в косвенной речи:

  • Прямая речь: "I make my own decisions," she said.
  • Косвенная речь: She said that she made her own decisions.

Стоит отметить, что в некоторых случаях глагол make может иметь ограниченное использование в длительных формах, особенно когда он выражает мгновенное действие или состояние: например, фраза "to make a decision" (принять решение) редко используется в Continuous формах. 🕒

Практическое применение форм глагола make в речи

Глагол make входит в ядро английской лексики и используется в огромном количестве контекстов — от повседневного общения до профессиональной и академической сфер. Понимание практического применения различных форм этого глагола значительно обогатит вашу речь и поможет избежать типичных ошибок.

Наиболее распространенные лексические сочетания с глаголом make можно разделить на несколько категорий:

  1. Создание и производство:

    • to make a cake/dinner/coffee — приготовить торт/ужин/кофе
    • to make a dress/furniture — сшить платье/изготовить мебель
    • They made this car in Japan. — Этот автомобиль произвели в Японии.

  2. Выполнение действий:

    • to make a phone call — совершить телефонный звонок
    • to make a mistake/error — совершить ошибку
    • I have made an appointment with the dentist. — Я записался на прием к стоматологу.

  3. Мышление и принятие решений:

    • to make a decision/choice — принять решение/сделать выбор
    • to make plans/arrangements — строить планы/делать приготовления
    • We made a difficult decision yesterday. — Вчера мы приняли сложное решение.

  4. Деньги и бизнес:

    • to make money/a profit/a fortune — зарабатывать деньги/прибыль/состояние
    • to make a deal/agreement — заключить сделку/соглашение
    • The company has made millions in profit this year. — Компания заработала миллионы прибыли в этом году.

  5. Изменения и влияние:

    • to make a difference/change — внести изменение/произвести перемену
    • to make progress/improvement — делать прогресс/улучшение
    • Your suggestions have made a big difference to our project. — Ваши предложения внесли большие изменения в наш проект.

Стоит обратить внимание на фразовые глаголы с make, которые могут иметь все три формы:

  • make up (выдумывать) → made up → made up:
  • She makes up stories for her children every night.
  • She made up a story yesterday.

  • She has made up countless stories over the years.

  • make out (разбирать, понимать) → made out → made out:
  • I can't make out what she's saying.
  • I finally made out the words on the faded sign.
  • Have you made out the meaning of his message?

Типичные ошибки при использовании форм глагола make и как их избежать:

  • I have make a decision. → ✅ I have *made* a decision. (в Perfect Tenses используйте третью форму)
  • She maked dinner yesterday. → ✅ She *made* dinner yesterday. (помните, что вторая форма — made, а не "maked")
  • This cake is making by my mother. → ✅ This cake is *made* by my mother. (в пассивном залоге используйте третью форму)
  • I am making money since last year. → ✅ I have been *making* money since last year. (для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся, используйте Perfect Continuous)

Для эффективного закрепления форм глагола make в речи рекомендуется:

  1. Составлять собственные предложения с разными формами make в различных контекстах
  2. Использовать метод интервального повторения для запоминания устойчивых выражений с make
  3. Вести личный словарь фразеологизмов и идиом с глаголом make
  4. Практиковать использование всех форм в разговорной речи и письме
  5. Выполнять упражнения на трансформацию времен с использованием глагола make 🎯

Правильное использование всех трех форм глагола make — это не просто грамматический навык, а инструмент для точного выражения мыслей во временном континууме. Владение этими формами позволяет четко разграничивать настоящее, прошлое и будущее, а также выражать причинно-следственные связи между событиями. Помните, что ошибки в использовании форм могут исказить смысл сказанного, поэтому регулярная практика и внимание к контексту — залог грамотной английской речи.

Загрузка...