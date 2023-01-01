Глагол make – три формы: использование в английской речи#Изучение английского
Глагол make — настоящий многофункциональный инструмент английской речи, который может поставить в тупик даже продвинутых студентов. Умение правильно использовать его три формы — make, made, made — это не просто грамматический навык, а ключ к грамотной коммуникации. 🔑 Тот момент, когда вы уверенно используете все формы make в разговоре, можно сравнить с переходом от езды на велосипеде с тренировочными колёсами к свободному владению скоростным байком. Давайте разберемся, как мастерски применять этот глагол во всех его проявлениях и избежать типичных ошибок!
Глагол make: базовые формы и их характеристики
Глагол make относится к категории неправильных глаголов английского языка, что означает необходимость запоминания его форм без применения стандартных правил. В отличие от регулярных глаголов, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени добавлением суффикса -ed (например, work – worked – worked), неправильные глаголы следуют собственной логике изменения.
Для make эта логика проявляется в следующих трёх основных формах:
|Форма глагола
|Название формы
|Пример использования
|make
|Инфинитив/Present Simple
|I make dinner every evening.
|made
|Past Simple
|She made a mistake yesterday.
|made
|Past Participle
|They have made significant progress.
Особенностью глагола make является совпадение второй и третьей форм (made), что встречается примерно у 30% всех неправильных глаголов английского языка. Это значительно упрощает изучение данного глагола по сравнению с такими трехвариантными глаголами как begin – began – begun или drink – drank – drunk.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на интенсивном курсе для бизнесменов я столкнулась с любопытным случаем. Успешный директор IT-компании постоянно избегал использования глагола make в речи, заменяя его синонимами. Когда я спросила почему, он признался: "В университете преподаватель так отчитал меня за неправильное использование форм make, что я решил вообще его не употреблять". Мы составили карточки со всеми формами и типичными выражениями, и через неделю он уже свободно оперировал фразами "make a decision", "made a mistake" и "have made progress". Иногда правильная стратегия запоминания может разрушить многолетние языковые барьеры!
Важно отметить фонетические особенности произношения форм глагола make:
- make [meɪk] — долгий дифтонг с четким звуком [k] в конце
- made [meɪd] — тот же дифтонг, но с озвончением конечного согласного до [d]
Глагол make входит в топ-20 наиболее часто используемых глаголов английского языка и образует более 180 устойчивых выражений и фразовых глаголов, что делает его изучение критически важным для достижения беглости речи. 🌟
Первая форма глагола make: правила использования
Первая форма глагола make (инфинитив) является исходной и используется в целом ряде грамматических конструкций и контекстов. Основная её функция — выражение действий в настоящем времени или действий, не привязанных к конкретному времени.
Рассмотрим ключевые случаи применения первой формы глагола make:
Present Simple — для описания регулярных или повторяющихся действий:
- They make breakfast at 7 AM every day.
- The company makes smartphones in China.
Future Simple — в сочетании с will для выражения будущих действий:
- I will make a cake for your birthday party.
- She will make all the necessary arrangements.
После модальных глаголов (can, should, must, etc.):
- You should make an appointment with the doctor.
- We must make a decision by tomorrow.
В повелительном наклонении:
- Make your bed before leaving!
- Make sure to lock the door.
Глагол make в первой форме имеет особенность при образовании вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple. Как и большинство основных глаголов, он требует вспомогательного глагола do/does:
|Тип предложения
|Структура
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + make + ...
|I make good coffee.
|Отрицательное
|Подлежащее + do/does + not + make + ...
|She does not make mistakes often.
|Вопросительное
|Do/Does + подлежащее + make + ...?
|Do they make their own furniture?
Обратите внимание на особенности использования make в третьем лице единственного числа (he, she, it) — к глаголу добавляется окончание -s: she makes, he makes, it makes. Эта грамматическая особенность часто становится источником ошибок для изучающих язык. 📝
Также первая форма make встречается в инфинитивных конструкциях:
- To make — используется после определенных глаголов и прилагательных:
- I want to make a difference in this world.
It's difficult to make such a choice.
- Make + объект + инфинитив без to — каузативная конструкция:
- The teacher makes students practice every day.
- His jokes make me laugh.
Именно эта каузативная конструкция (make + object + bare infinitive) является уникальной особенностью глагола make, отличающей его от похожих глаголов, таких как let, have или get, и требует особого внимания при изучении. ⚠️
Вторая и третья формы: made и его особенности
Вторая и третья формы глагола make представлены одной и той же формой — made [meɪd]. Эта особенность упрощает изучение глагола, но требует понимания различий в их применении в разных временных конструкциях.
Вторая форма made используется для образования Past Simple — простого прошедшего времени, которое описывает завершенные действия в прошлом:
- I made dinner last night.
- The company made a profit of $2 million last year.
- They made their decision without consulting us.
- Who made this beautiful sculpture?
Характерные индикаторы, указывающие на использование второй формы made в контексте Past Simple:
- Конкретные указания на прошлое: yesterday, last week, in 2010, etc.
- Последовательность действий в прошлом
- Завершенное единичное действие
Третья форма made используется в нескольких грамматических конструкциях:
Perfect Tenses (в сочетании с вспомогательным глаголом have):
- Present Perfect: She has made a significant contribution to the project.
- Past Perfect: By the time we arrived, they had made all the preparations.
- Future Perfect: We will have made all the arrangements by next Friday.
Passive Voice (страдательный залог):
- This cake was made by my grandmother.
- These shoes are made in Italy.
- The decision will be made tomorrow.
Максим Соколов, лингвист-практик
Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Докладчик из России постоянно ошибался в формах глагола make, говоря "The discovery that we maked last year..." вместо "made". Когда я деликатно указал на эту ошибку во время перерыва, он признался, что всегда путает формы неправильных глаголов из-за интерференции с родным языком.
Я предложил ему мнемоническое правило, которое использую со своими студентами: "Я make сегодня, я made вчера, и я have made это уже много раз". Простая фраза со встроенными формами глагола, которую легко запомнить. На следующий день его речь была безупречна, а через месяц он написал мне, что теперь использует подобные мнемонические приемы для всех сложных глаголов.
Особое внимание стоит обратить на различие между формами make в активном и пассивном залоге, поскольку здесь часто возникают ошибки:
- Активный залог: They made this product in Germany (Они произвели этот продукт в Германии)
- Пассивный залог: This product was made in Germany (Этот продукт был произведен в Германии)
Важно отметить, что при использовании made в Perfect Tenses и Passive Voice глагол всегда сочетается с вспомогательными глаголами (have, has, had, is, are, was, were), которые изменяются в зависимости от лица, числа и времени, в то время как сама форма made остается неизменной. 🔄
Глагол make в различных временах английского языка
Глагол make, как и любой другой в английском языке, может использоваться во всех 12 основных временах. Понимание того, как формы make интегрируются в различные временные конструкции, критически важно для правильного выражения мыслей на английском языке.
Рассмотрим использование глагола make во всех группах времен:
|Группа времен
|Простые времена (Simple)
|Длительные времена (Continuous)
|Совершенные времена (Perfect)
|Совершенные длительные (Perfect Continuous)
|Present
|I make
|I am making
|I have made
|I have been making
|Past
|I made
|I was making
|I had made
|I had been making
|Future
|I will make
|I will be making
|I will have made
|I will have been making
Примеры использования make в разных временах и их смысловые оттенки:
- Present Simple: She makes delicious pasta. (регулярное действие или факт)
- Present Continuous: They are making a documentary about wildlife. (процесс в настоящем)
- Present Perfect: We have made significant progress on the project. (действие с результатом в настоящем)
- Present Perfect Continuous: I have been making phone calls all morning. (продолжающееся действие, начатое в прошлом)
- Past Simple: The company made a profit last year. (завершенное действие в прошлом)
- Past Continuous: She was making dinner when I called. (процесс в определенный момент в прошлом)
- Past Perfect: By the time we arrived, they had made all the arrangements. (действие, завершенное до другого момента в прошлом)
- Past Perfect Continuous: They had been making plans for weeks before announcing the event. (продолжительное действие до момента в прошлом)
- Future Simple: I will make a reservation for tomorrow. (планируемое действие в будущем)
- Future Continuous: This time next week, I will be making my presentation to the board. (процесс в определенный момент в будущем)
- Future Perfect: By December, we will have made over $1 million in sales. (действие, которое завершится к определенному моменту в будущем)
- Future Perfect Continuous: By next month, I will have been making payments on my car for three years. (продолжительное действие до момента в будущем)
Особые случаи использования make в условных предложениях (conditionals):
- Zero Conditional: If you make a mistake, you learn from it. (универсальная истина)
- First Conditional: If you make that call, I'll help you with the project. (реальное условие в будущем)
- Second Conditional: If I made more money, I would travel more. (гипотетическое условие в настоящем)
- Third Conditional: If they had made a different decision, the outcome would have been better. (нереальное условие в прошлом)
При использовании make в разных временах важно помнить о согласовании времен в сложных предложениях, особенно в косвенной речи:
- Прямая речь: "I make my own decisions," she said.
- Косвенная речь: She said that she made her own decisions.
Стоит отметить, что в некоторых случаях глагол make может иметь ограниченное использование в длительных формах, особенно когда он выражает мгновенное действие или состояние: например, фраза "to make a decision" (принять решение) редко используется в Continuous формах. 🕒
Практическое применение форм глагола make в речи
Глагол make входит в ядро английской лексики и используется в огромном количестве контекстов — от повседневного общения до профессиональной и академической сфер. Понимание практического применения различных форм этого глагола значительно обогатит вашу речь и поможет избежать типичных ошибок.
Наиболее распространенные лексические сочетания с глаголом make можно разделить на несколько категорий:
Создание и производство:
- to make a cake/dinner/coffee — приготовить торт/ужин/кофе
- to make a dress/furniture — сшить платье/изготовить мебель
- They made this car in Japan. — Этот автомобиль произвели в Японии.
Выполнение действий:
- to make a phone call — совершить телефонный звонок
- to make a mistake/error — совершить ошибку
- I have made an appointment with the dentist. — Я записался на прием к стоматологу.
Мышление и принятие решений:
- to make a decision/choice — принять решение/сделать выбор
- to make plans/arrangements — строить планы/делать приготовления
- We made a difficult decision yesterday. — Вчера мы приняли сложное решение.
Деньги и бизнес:
- to make money/a profit/a fortune — зарабатывать деньги/прибыль/состояние
- to make a deal/agreement — заключить сделку/соглашение
- The company has made millions in profit this year. — Компания заработала миллионы прибыли в этом году.
Изменения и влияние:
- to make a difference/change — внести изменение/произвести перемену
- to make progress/improvement — делать прогресс/улучшение
- Your suggestions have made a big difference to our project. — Ваши предложения внесли большие изменения в наш проект.
Стоит обратить внимание на фразовые глаголы с make, которые могут иметь все три формы:
- make up (выдумывать) → made up → made up:
- She makes up stories for her children every night.
- She made up a story yesterday.
She has made up countless stories over the years.
- make out (разбирать, понимать) → made out → made out:
- I can't make out what she's saying.
- I finally made out the words on the faded sign.
- Have you made out the meaning of his message?
Типичные ошибки при использовании форм глагола make и как их избежать:
- ❌ I have make a decision. → ✅ I have *made* a decision. (в Perfect Tenses используйте третью форму)
- ❌ She maked dinner yesterday. → ✅ She *made* dinner yesterday. (помните, что вторая форма — made, а не "maked")
- ❌ This cake is making by my mother. → ✅ This cake is *made* by my mother. (в пассивном залоге используйте третью форму)
- ❌ I am making money since last year. → ✅ I have been *making* money since last year. (для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся, используйте Perfect Continuous)
Для эффективного закрепления форм глагола make в речи рекомендуется:
- Составлять собственные предложения с разными формами make в различных контекстах
- Использовать метод интервального повторения для запоминания устойчивых выражений с make
- Вести личный словарь фразеологизмов и идиом с глаголом make
- Практиковать использование всех форм в разговорной речи и письме
- Выполнять упражнения на трансформацию времен с использованием глагола make 🎯
Правильное использование всех трех форм глагола make — это не просто грамматический навык, а инструмент для точного выражения мыслей во временном континууме. Владение этими формами позволяет четко разграничивать настоящее, прошлое и будущее, а также выражать причинно-следственные связи между событиями. Помните, что ошибки в использовании форм могут исказить смысл сказанного, поэтому регулярная практика и внимание к контексту — залог грамотной английской речи.