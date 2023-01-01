Глагол make – три формы: использование в английской речи

Специалисты, использующие английский язык в профессиональной сфере, например, бизнесмены или переводчики Глагол make — настоящий многофункциональный инструмент английской речи, который может поставить в тупик даже продвинутых студентов. Умение правильно использовать его три формы — make, made, made — это не просто грамматический навык, а ключ к грамотной коммуникации. 🔑 Тот момент, когда вы уверенно используете все формы make в разговоре, можно сравнить с переходом от езды на велосипеде с тренировочными колёсами к свободному владению скоростным байком. Давайте разберемся, как мастерски применять этот глагол во всех его проявлениях и избежать типичных ошибок!

Глагол make: базовые формы и их характеристики

Глагол make относится к категории неправильных глаголов английского языка, что означает необходимость запоминания его форм без применения стандартных правил. В отличие от регулярных глаголов, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени добавлением суффикса -ed (например, work – worked – worked), неправильные глаголы следуют собственной логике изменения.

Для make эта логика проявляется в следующих трёх основных формах:

Форма глагола Название формы Пример использования make Инфинитив/Present Simple I make dinner every evening. made Past Simple She made a mistake yesterday. made Past Participle They have made significant progress.

Особенностью глагола make является совпадение второй и третьей форм (made), что встречается примерно у 30% всех неправильных глаголов английского языка. Это значительно упрощает изучение данного глагола по сравнению с такими трехвариантными глаголами как begin – began – begun или drink – drank – drunk.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на интенсивном курсе для бизнесменов я столкнулась с любопытным случаем. Успешный директор IT-компании постоянно избегал использования глагола make в речи, заменяя его синонимами. Когда я спросила почему, он признался: "В университете преподаватель так отчитал меня за неправильное использование форм make, что я решил вообще его не употреблять". Мы составили карточки со всеми формами и типичными выражениями, и через неделю он уже свободно оперировал фразами "make a decision", "made a mistake" и "have made progress". Иногда правильная стратегия запоминания может разрушить многолетние языковые барьеры!

Важно отметить фонетические особенности произношения форм глагола make:

make [meɪk] — долгий дифтонг с четким звуком [k] в конце

made [meɪd] — тот же дифтонг, но с озвончением конечного согласного до [d]

Глагол make входит в топ-20 наиболее часто используемых глаголов английского языка и образует более 180 устойчивых выражений и фразовых глаголов, что делает его изучение критически важным для достижения беглости речи. 🌟

Первая форма глагола make: правила использования

Первая форма глагола make (инфинитив) является исходной и используется в целом ряде грамматических конструкций и контекстов. Основная её функция — выражение действий в настоящем времени или действий, не привязанных к конкретному времени.

Рассмотрим ключевые случаи применения первой формы глагола make:

Present Simple — для описания регулярных или повторяющихся действий: They make breakfast at 7 AM every day.

The company makes smartphones in China. Future Simple — в сочетании с will для выражения будущих действий: I will make a cake for your birthday party.

She will make all the necessary arrangements. После модальных глаголов (can, should, must, etc.): You should make an appointment with the doctor.

We must make a decision by tomorrow. В повелительном наклонении: Make your bed before leaving!

Make sure to lock the door.

Глагол make в первой форме имеет особенность при образовании вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple. Как и большинство основных глаголов, он требует вспомогательного глагола do/does:

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Подлежащее + make + ... I make good coffee. Отрицательное Подлежащее + do/does + not + make + ... She does not make mistakes often. Вопросительное Do/Does + подлежащее + make + ...? Do they make their own furniture?

Обратите внимание на особенности использования make в третьем лице единственного числа (he, she, it) — к глаголу добавляется окончание -s: she makes, he makes, it makes. Эта грамматическая особенность часто становится источником ошибок для изучающих язык. 📝

Также первая форма make встречается в инфинитивных конструкциях:

To make — используется после определенных глаголов и прилагательных:

— используется после определенных глаголов и прилагательных: I want to make a difference in this world.

It's difficult to make such a choice.

Make + объект + инфинитив без to — каузативная конструкция:

— каузативная конструкция: The teacher makes students practice every day.

His jokes make me laugh.

Именно эта каузативная конструкция (make + object + bare infinitive) является уникальной особенностью глагола make, отличающей его от похожих глаголов, таких как let, have или get, и требует особого внимания при изучении. ⚠️

Вторая и третья формы: made и его особенности

Вторая и третья формы глагола make представлены одной и той же формой — made [meɪd]. Эта особенность упрощает изучение глагола, но требует понимания различий в их применении в разных временных конструкциях.

Вторая форма made используется для образования Past Simple — простого прошедшего времени, которое описывает завершенные действия в прошлом:

I made dinner last night.

The company made a profit of $2 million last year.

They made their decision without consulting us.

Who made this beautiful sculpture?

Характерные индикаторы, указывающие на использование второй формы made в контексте Past Simple:

Конкретные указания на прошлое: yesterday, last week, in 2010, etc.

Последовательность действий в прошлом

Завершенное единичное действие

Третья форма made используется в нескольких грамматических конструкциях:

Perfect Tenses (в сочетании с вспомогательным глаголом have): Present Perfect: She has made a significant contribution to the project.

Past Perfect: By the time we arrived, they had made all the preparations.

Future Perfect: We will have made all the arrangements by next Friday. Passive Voice (страдательный залог): This cake was made by my grandmother.

These shoes are made in Italy.

The decision will be made tomorrow.

Максим Соколов, лингвист-практик

Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Докладчик из России постоянно ошибался в формах глагола make, говоря "The discovery that we maked last year..." вместо "made". Когда я деликатно указал на эту ошибку во время перерыва, он признался, что всегда путает формы неправильных глаголов из-за интерференции с родным языком. Я предложил ему мнемоническое правило, которое использую со своими студентами: "Я make сегодня, я made вчера, и я have made это уже много раз". Простая фраза со встроенными формами глагола, которую легко запомнить. На следующий день его речь была безупречна, а через месяц он написал мне, что теперь использует подобные мнемонические приемы для всех сложных глаголов.

Особое внимание стоит обратить на различие между формами make в активном и пассивном залоге, поскольку здесь часто возникают ошибки:

Активный залог: They made this product in Germany (Они произвели этот продукт в Германии)

Пассивный залог: This product was made in Germany (Этот продукт был произведен в Германии)

Важно отметить, что при использовании made в Perfect Tenses и Passive Voice глагол всегда сочетается с вспомогательными глаголами (have, has, had, is, are, was, were), которые изменяются в зависимости от лица, числа и времени, в то время как сама форма made остается неизменной. 🔄

Глагол make в различных временах английского языка

Глагол make, как и любой другой в английском языке, может использоваться во всех 12 основных временах. Понимание того, как формы make интегрируются в различные временные конструкции, критически важно для правильного выражения мыслей на английском языке.

Рассмотрим использование глагола make во всех группах времен:

Группа времен Простые времена (Simple) Длительные времена (Continuous) Совершенные времена (Perfect) Совершенные длительные (Perfect Continuous) Present I make I am making I have made I have been making Past I made I was making I had made I had been making Future I will make I will be making I will have made I will have been making

Примеры использования make в разных временах и их смысловые оттенки:

Present Simple : She makes delicious pasta. (регулярное действие или факт)

: She makes delicious pasta. (регулярное действие или факт) Present Continuous : They are making a documentary about wildlife. (процесс в настоящем)

: They are making a documentary about wildlife. (процесс в настоящем) Present Perfect : We have made significant progress on the project. (действие с результатом в настоящем)

: We have made significant progress on the project. (действие с результатом в настоящем) Present Perfect Continuous : I have been making phone calls all morning. (продолжающееся действие, начатое в прошлом)

: I have been making phone calls all morning. (продолжающееся действие, начатое в прошлом) Past Simple : The company made a profit last year. (завершенное действие в прошлом)

: The company made a profit last year. (завершенное действие в прошлом) Past Continuous : She was making dinner when I called. (процесс в определенный момент в прошлом)

: She was making dinner when I called. (процесс в определенный момент в прошлом) Past Perfect : By the time we arrived, they had made all the arrangements. (действие, завершенное до другого момента в прошлом)

: By the time we arrived, they had made all the arrangements. (действие, завершенное до другого момента в прошлом) Past Perfect Continuous : They had been making plans for weeks before announcing the event. (продолжительное действие до момента в прошлом)

: They had been making plans for weeks before announcing the event. (продолжительное действие до момента в прошлом) Future Simple : I will make a reservation for tomorrow. (планируемое действие в будущем)

: I will make a reservation for tomorrow. (планируемое действие в будущем) Future Continuous : This time next week, I will be making my presentation to the board. (процесс в определенный момент в будущем)

: This time next week, I will be making my presentation to the board. (процесс в определенный момент в будущем) Future Perfect : By December, we will have made over $1 million in sales. (действие, которое завершится к определенному моменту в будущем)

: By December, we will have made over $1 million in sales. (действие, которое завершится к определенному моменту в будущем) Future Perfect Continuous: By next month, I will have been making payments on my car for three years. (продолжительное действие до момента в будущем)

Особые случаи использования make в условных предложениях (conditionals):

Zero Conditional: If you make a mistake, you learn from it. (универсальная истина) First Conditional: If you make that call, I'll help you with the project. (реальное условие в будущем) Second Conditional: If I made more money, I would travel more. (гипотетическое условие в настоящем) Third Conditional: If they had made a different decision, the outcome would have been better. (нереальное условие в прошлом)

При использовании make в разных временах важно помнить о согласовании времен в сложных предложениях, особенно в косвенной речи:

Прямая речь: "I make my own decisions," she said.

Косвенная речь: She said that she made her own decisions.

Стоит отметить, что в некоторых случаях глагол make может иметь ограниченное использование в длительных формах, особенно когда он выражает мгновенное действие или состояние: например, фраза "to make a decision" (принять решение) редко используется в Continuous формах. 🕒

Практическое применение форм глагола make в речи

Глагол make входит в ядро английской лексики и используется в огромном количестве контекстов — от повседневного общения до профессиональной и академической сфер. Понимание практического применения различных форм этого глагола значительно обогатит вашу речь и поможет избежать типичных ошибок.

Наиболее распространенные лексические сочетания с глаголом make можно разделить на несколько категорий:

Создание и производство: to make a cake/dinner/coffee — приготовить торт/ужин/кофе

to make a dress/furniture — сшить платье/изготовить мебель

They made this car in Japan. — Этот автомобиль произвели в Японии. Выполнение действий: to make a phone call — совершить телефонный звонок

to make a mistake/error — совершить ошибку

I have made an appointment with the dentist. — Я записался на прием к стоматологу. Мышление и принятие решений: to make a decision/choice — принять решение/сделать выбор

to make plans/arrangements — строить планы/делать приготовления

We made a difficult decision yesterday. — Вчера мы приняли сложное решение. Деньги и бизнес: to make money/a profit/a fortune — зарабатывать деньги/прибыль/состояние

to make a deal/agreement — заключить сделку/соглашение

The company has made millions in profit this year. — Компания заработала миллионы прибыли в этом году. Изменения и влияние: to make a difference/change — внести изменение/произвести перемену

to make progress/improvement — делать прогресс/улучшение

Your suggestions have made a big difference to our project. — Ваши предложения внесли большие изменения в наш проект.

Стоит обратить внимание на фразовые глаголы с make, которые могут иметь все три формы:

make up (выдумывать) → made up → made up:

She makes up stories for her children every night.

stories for her children every night. She made up a story yesterday.

a story yesterday. She has made up countless stories over the years.

make out (разбирать, понимать) → made out → made out:

I can't make out what she's saying.

what she's saying. I finally made out the words on the faded sign.

the words on the faded sign. Have you made out the meaning of his message?

Типичные ошибки при использовании форм глагола make и как их избежать:

❌ I have make a decision. → ✅ I have *made* a decision. (в Perfect Tenses используйте третью форму)

❌ She maked dinner yesterday. → ✅ She *made* dinner yesterday. (помните, что вторая форма — made, а не "maked")

❌ This cake is making by my mother. → ✅ This cake is *made* by my mother. (в пассивном залоге используйте третью форму)

❌ I am making money since last year. → ✅ I have been *making* money since last year. (для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся, используйте Perfect Continuous)

Для эффективного закрепления форм глагола make в речи рекомендуется:

Составлять собственные предложения с разными формами make в различных контекстах Использовать метод интервального повторения для запоминания устойчивых выражений с make Вести личный словарь фразеологизмов и идиом с глаголом make Практиковать использование всех форм в разговорной речи и письме Выполнять упражнения на трансформацию времен с использованием глагола make 🎯