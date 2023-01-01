Глагол look: формы, использование в английском и распространенные ошибки#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и ученики, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке
Глагол look — один из самых употребительных в английском языке, который встречается практически в каждом втором разговоре и тексте. Однако, вопреки распространенному заблуждению, многие изучающие английский ошибочно относят его к неправильным глаголам, путая с такими словами как "take-took-taken" или "shake-shook-shaken". Освоение трех форм глагола look не просто откроет дверь к грамотной английской речи, но и сэкономит время, которое можно потратить на действительно сложные аспекты грамматики. Разберем все нюансы употребления этого полезного глагола и его формы, которые пригодятся как в повседневном общении, так и в деловой переписке. 🔍
Базовые формы глагола look в английском языке
Для начала разберемся с базовой информацией: look относится к правильным глаголам английского языка. Это значит, что его формы образуются по стандартным правилам, без исключений и особенностей, характерных для неправильных глаголов. Глагол look имеет три основные формы:
|Инфинитив (V1)
|Прошедшее время (V2)
|Причастие прошедшего времени (V3)
|look
|looked
|looked
Значение глагола look в первую очередь связано с визуальным восприятием и может переводиться как "смотреть", "выглядеть", "казаться", "искать". Однако его семантика существенно расширяется в сочетании с предлогами и в устойчивых выражениях.
Базовая форма look используется в следующих случаях:
- В настоящем простом времени (Present Simple) для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа: I look, you look, we look, they look
- В повелительном наклонении: Look at the picture!
- После модальных глаголов: You must look carefully
- В инфинитивных конструкциях: I want to look at your homework
Для 3-го лица единственного числа в Present Simple добавляется окончание -s: He looks, she looks, it looks.
Анна Петровна, преподаватель английского языка высшей категории
Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц, Соня, постоянно путала look с неправильными глаголами. На очередном уроке она с уверенностью сказала: "Yesterday he lоок at me strangely". Я заметила эту ошибку и решила провести мини-игру, которая раз и навсегда закрепила бы правильные формы. Мы составили таблицу из трех колонок и выписали похожие по звучанию глаголы: look-looked-looked, take-took-taken, book-booked-booked. Затем дети по очереди называли формы, и кто ошибался – выбывал. Соня не только запомнила формы look, но и стала внимательнее относиться к другим правильным глаголам, вскоре перестав их путать с неправильными.
Правильный глагол look: особенности спряжения
Как правильный глагол, look образует формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к основе. Однако есть нюансы произношения и правописания, которые следует учитывать.
Особенности правописания:
- При добавлении окончания -ed к глаголу look буква k не удваивается: look → looked (в отличие от некоторых других глаголов с кратким гласным перед конечной согласной)
- Окончание -ed всегда пишется полностью, без сокращений
Особенности произношения:
- Окончание -ed после глухой согласной k произносится как [lʊkt]
- В беглой речи носителей языка форма looked может звучать почти как [lʊkt] с почти неслышимым окончанием
Спряжение глагола look в разных временных формах:
|Лицо
|Present Simple
|Past Simple
|Present Perfect
|I
|look
|looked
|have looked
|You
|look
|looked
|have looked
|He/She/It
|looks
|looked
|has looked
|We
|look
|looked
|have looked
|They
|look
|looked
|have looked
В английском языке глагол look в зависимости от контекста может выступать как в качестве смыслового глагола, так и в качестве связки. Это влияет на возможность употребления его в разных временных формах и конструкциях.
Глагол look как смысловой глагол (со значением "смотреть") может использоваться во всех временных формах и в пассивном залоге:
- Present Continuous: I am looking at the map now
- Future Simple: We will look at this issue tomorrow
- Passive Voice: This problem will be looked into by our specialists
Глагол look как связка (со значением "выглядеть", "казаться") обычно не используется в длительных временах и пассивном залоге:
- ✅ She looks happy (Правильно)
- ❌ She is looking happy (Обычно неправильно, за исключением особых контекстов)
Look, looked, looked: употребление в разных временах
Изучая употребление трех форм глагола look в различных временах, важно понимать, когда и какую форму следует использовать. Разберем наиболее распространенные временные конструкции с формами глагола look.
Использование базовой формы look:
- Present Simple: I look at the stars every night. She looks beautiful in this dress.
- Future Simple: We will look into your complaint as soon as possible.
- Present Continuous: They are looking for a new apartment right now.
- С модальными глаголами: You should look both ways before crossing the road.
Использование формы прошедшего времени looked (V2):
- Past Simple: I looked everywhere but couldn't find my keys.
- Past Continuous: While I was looking at the painting, someone stole my bag.
Использование причастия прошедшего времени looked (V3):
- Present Perfect: I have looked through all the documents already.
- Past Perfect: By the time she arrived, I had looked at three apartments.
- Future Perfect: By next week, we will have looked at all candidates.
- Perfect Continuous: She has been looking for a new job for three months.
- Passive Voice: This issue has been looked into by our team.
Важно отметить, что выбор времени зависит не только от хронологии действия, но и от его аспекта (завершенность, длительность, повторяемость) и контекста коммуникативной ситуации.
Михаил Кузнецов, переводчик-синхронист
Работая над синхронным переводом международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Спикер из Великобритании использовал фразу "We have been looking for solutions for decades" (Мы ищем решения десятилетиями), а американский участник дискуссии переформулировал ту же мысль как "We looked for solutions for decades" (Мы искали решения десятилетиями). Это классический пример различия в употреблении времен между британским и американским английским. Британцы чаще используют Perfect Continuous для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до момента речи, в то время как американцы могут предпочесть Past Simple. При переводе я сохранил этот нюанс, что вызвало дополнительный интерес к лингвистическим различиям между вариантами английского языка среди русскоязычной аудитории.
Глагол look в составе устойчивых выражений
Глагол look является основой для множества фразовых глаголов и устойчивых выражений, которые существенно расширяют его смысловой диапазон. Знание этих выражений значительно обогатит вашу английскую речь и поможет звучать более естественно. 🌟
Наиболее распространенные фразовые глаголы с look:
- look after — заботиться, присматривать: Can you look after my cat while I'm away?
- look for — искать: I'm looking for my glasses. Have you seen them?
- look forward to — ждать с нетерпением: I'm looking forward to meeting you.
- look into — исследовать, расследовать: The police are looking into the matter.
- look out — быть осторожным: Look out! There's a car coming!
- look up — искать информацию (в словаре, справочнике): I had to look up this word in the dictionary.
- look up to — уважать, восхищаться: Children often look up to their parents.
Важно помнить: При изменении времени и залога изменяется только сам глагол look, а предлог или наречие остаются неизменными:
- Present Simple: I look for → Past Simple: I looked for → Present Perfect: I have looked for
- Active Voice: They look into the problem → Passive Voice: The problem is being looked into
Устойчивые выражения с глаголом look:
- look like — быть похожим на: She looks like her mother.
- look good/bad/tired/etc. — выглядеть хорошо/плохо/уставшим и т.д.: You look tired today.
- look the other way — игнорировать, закрывать глаза: The officials looked the other way when they saw the violation.
- look on the bright side — смотреть на положительную сторону: Try to look on the bright side — at least you still have your health.
- look before you leap — семь раз отмерь, один отрежь (думай, прежде чем действовать)
Стоит отметить, что многие из этих выражений могут иметь как прямое, так и переносное значение. Например:
- look down on — в буквальном смысле: смотреть вниз с высоты; в переносном смысле: относиться с презрением
- look up to — в буквальном смысле: смотреть вверх; в переносном смысле: уважать
Освоение этих выражений значительно расширит ваш словарный запас и позволит более точно выражать свои мысли на английском языке.
Частые ошибки при использовании форм глагола look
При использовании глагола look и его форм учащиеся часто допускают ошибки, которые могут привести к недопониманию или исказить смысл высказывания. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать.
1. Неверное образование форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени
- ❌ He looke yesterday. / I have looken at this picture.
- ✅ He looked yesterday. / I have looked at this picture.
Важно помнить, что look — правильный глагол, и его формы образуются путем добавления -ed, а не как у неправильных глаголов с изменением корня слова.
2. Неправильное использование в Continuous времени в значении "выглядеть"
- ❌ She is looking beautiful today. (когда имеется в виду "она выглядит красивой")
- ✅ She looks beautiful today.
Когда look используется в значении "выглядеть", "казаться" (глагол-связка), он обычно не употребляется в Continuous временах.
3. Путаница в использовании предлогов с фразовыми глаголами
- ❌ I'm looking forward meeting you.
- ✅ I'm looking forward to meeting you.
После фразового глагола look forward всегда следует предлог to, за которым следует существительное или герундий (ing-форма).
4. Неправильный порядок слов в вопросительных предложениях
- ❌ You looked at what?
- ✅ What did you look at?
В вопросах с look необходимо соблюдать правила построения вопросительных предложений с использованием вспомогательных глаголов.
5. Ошибки при использовании look в пассивном залоге
- ❌ This problem will look into by our team.
- ✅ This problem will be looked into by our team.
При использовании фразовых глаголов с look в пассивном залоге предлог не отделяется от глагола.
6. Смешение значений разных фразовых глаголов с look
- ❌ I will look after this information in the dictionary. (вместо look up)
- ✅ I will look up this information in the dictionary.
Каждый фразовый глагол с look имеет свое уникальное значение, и их нельзя свободно заменять друг другом.
7. Неправильное произношение формы looked
- ❌ Произнесение [lʊked] с явным звуком [e]
- ✅ Правильное произношение [lʊkt] с глухим окончанием [t]
После глухого согласного k окончание -ed произносится как [t], а не [ed] или [id].
Глагол look — пример того, как простые слова становятся фундаментом для выражения сложных мыслей и действий. Освоив его три формы и многочисленные выражения с ним, вы сделаете значительный шаг в освоении английского языка. Знание нюансов употребления look поможет не только грамотно строить предложения, но и точнее передавать оттенки смысла — от "бросить взгляд" до "исследовать проблему". Помните, что лучший способ закрепить эти знания — регулярная практика в реальном общении, где глагол look во всех его формах встречается буквально на каждом шагу. 👁️