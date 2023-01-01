Глагол look: формы, использование в английском и распространенные ошибки

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Глагол look — один из самых употребительных в английском языке, который встречается практически в каждом втором разговоре и тексте. Однако, вопреки распространенному заблуждению, многие изучающие английский ошибочно относят его к неправильным глаголам, путая с такими словами как "take-took-taken" или "shake-shook-shaken". Освоение трех форм глагола look не просто откроет дверь к грамотной английской речи, но и сэкономит время, которое можно потратить на действительно сложные аспекты грамматики. Разберем все нюансы употребления этого полезного глагола и его формы, которые пригодятся как в повседневном общении, так и в деловой переписке. 🔍

Базовые формы глагола look в английском языке

Для начала разберемся с базовой информацией: look относится к правильным глаголам английского языка. Это значит, что его формы образуются по стандартным правилам, без исключений и особенностей, характерных для неправильных глаголов. Глагол look имеет три основные формы:

Инфинитив (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) look looked looked

Значение глагола look в первую очередь связано с визуальным восприятием и может переводиться как "смотреть", "выглядеть", "казаться", "искать". Однако его семантика существенно расширяется в сочетании с предлогами и в устойчивых выражениях.

Базовая форма look используется в следующих случаях:

В настоящем простом времени (Present Simple) для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа: I look, you look, we look, they look

В повелительном наклонении: Look at the picture!

После модальных глаголов: You must look carefully

В инфинитивных конструкциях: I want to look at your homework

Для 3-го лица единственного числа в Present Simple добавляется окончание -s: He looks, she looks, it looks.

Анна Петровна, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц, Соня, постоянно путала look с неправильными глаголами. На очередном уроке она с уверенностью сказала: "Yesterday he lоок at me strangely". Я заметила эту ошибку и решила провести мини-игру, которая раз и навсегда закрепила бы правильные формы. Мы составили таблицу из трех колонок и выписали похожие по звучанию глаголы: look-looked-looked, take-took-taken, book-booked-booked. Затем дети по очереди называли формы, и кто ошибался – выбывал. Соня не только запомнила формы look, но и стала внимательнее относиться к другим правильным глаголам, вскоре перестав их путать с неправильными.

Правильный глагол look: особенности спряжения

Как правильный глагол, look образует формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к основе. Однако есть нюансы произношения и правописания, которые следует учитывать.

Особенности правописания:

При добавлении окончания -ed к глаголу look буква k не удваивается: look → looked (в отличие от некоторых других глаголов с кратким гласным перед конечной согласной)

Окончание -ed всегда пишется полностью, без сокращений

Особенности произношения:

Окончание -ed после глухой согласной k произносится как [lʊkt]

В беглой речи носителей языка форма looked может звучать почти как [lʊkt] с почти неслышимым окончанием

Спряжение глагола look в разных временных формах:

Лицо Present Simple Past Simple Present Perfect I look looked have looked You look looked have looked He/She/It looks looked has looked We look looked have looked They look looked have looked

В английском языке глагол look в зависимости от контекста может выступать как в качестве смыслового глагола, так и в качестве связки. Это влияет на возможность употребления его в разных временных формах и конструкциях.

Глагол look как смысловой глагол (со значением "смотреть") может использоваться во всех временных формах и в пассивном залоге:

Present Continuous: I am looking at the map now

Future Simple: We will look at this issue tomorrow

Passive Voice: This problem will be looked into by our specialists

Глагол look как связка (со значением "выглядеть", "казаться") обычно не используется в длительных временах и пассивном залоге:

✅ She looks happy (Правильно)

❌ She is looking happy (Обычно неправильно, за исключением особых контекстов)

Look, looked, looked: употребление в разных временах

Изучая употребление трех форм глагола look в различных временах, важно понимать, когда и какую форму следует использовать. Разберем наиболее распространенные временные конструкции с формами глагола look.

Использование базовой формы look:

Present Simple: I look at the stars every night. She looks beautiful in this dress.

Future Simple: We will look into your complaint as soon as possible.

Present Continuous: They are looking for a new apartment right now.

С модальными глаголами: You should look both ways before crossing the road.

Использование формы прошедшего времени looked (V2):

Past Simple: I looked everywhere but couldn't find my keys.

Past Continuous: While I was looking at the painting, someone stole my bag.

Использование причастия прошедшего времени looked (V3):

Present Perfect: I have looked through all the documents already.

Past Perfect: By the time she arrived, I had looked at three apartments.

Future Perfect: By next week, we will have looked at all candidates.

Perfect Continuous: She has been looking for a new job for three months.

Passive Voice: This issue has been looked into by our team.

Важно отметить, что выбор времени зависит не только от хронологии действия, но и от его аспекта (завершенность, длительность, повторяемость) и контекста коммуникативной ситуации.

Михаил Кузнецов, переводчик-синхронист Работая над синхронным переводом международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Спикер из Великобритании использовал фразу "We have been looking for solutions for decades" (Мы ищем решения десятилетиями), а американский участник дискуссии переформулировал ту же мысль как "We looked for solutions for decades" (Мы искали решения десятилетиями). Это классический пример различия в употреблении времен между британским и американским английским. Британцы чаще используют Perfect Continuous для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до момента речи, в то время как американцы могут предпочесть Past Simple. При переводе я сохранил этот нюанс, что вызвало дополнительный интерес к лингвистическим различиям между вариантами английского языка среди русскоязычной аудитории.

Глагол look в составе устойчивых выражений

Глагол look является основой для множества фразовых глаголов и устойчивых выражений, которые существенно расширяют его смысловой диапазон. Знание этих выражений значительно обогатит вашу английскую речь и поможет звучать более естественно. 🌟

Наиболее распространенные фразовые глаголы с look:

look after — заботиться, присматривать: Can you look after my cat while I'm away?

— заботиться, присматривать: Can you look after my cat while I'm away? look for — искать: I'm looking for my glasses. Have you seen them?

— искать: I'm looking for my glasses. Have you seen them? look forward to — ждать с нетерпением: I'm looking forward to meeting you.

— ждать с нетерпением: I'm looking forward to meeting you. look into — исследовать, расследовать: The police are looking into the matter.

— исследовать, расследовать: The police are looking into the matter. look out — быть осторожным: Look out! There's a car coming!

— быть осторожным: Look out! There's a car coming! look up — искать информацию (в словаре, справочнике): I had to look up this word in the dictionary.

— искать информацию (в словаре, справочнике): I had to look up this word in the dictionary. look up to — уважать, восхищаться: Children often look up to their parents.

Важно помнить: При изменении времени и залога изменяется только сам глагол look, а предлог или наречие остаются неизменными:

Present Simple: I look for → Past Simple: I looked for → Present Perfect: I have looked for

Active Voice: They look into the problem → Passive Voice: The problem is being looked into

Устойчивые выражения с глаголом look:

look like — быть похожим на: She looks like her mother.

— быть похожим на: She looks like her mother. look good/bad/tired/etc. — выглядеть хорошо/плохо/уставшим и т.д.: You look tired today.

— выглядеть хорошо/плохо/уставшим и т.д.: You look tired today. look the other way — игнорировать, закрывать глаза: The officials looked the other way when they saw the violation.

— игнорировать, закрывать глаза: The officials looked the other way when they saw the violation. look on the bright side — смотреть на положительную сторону: Try to look on the bright side — at least you still have your health.

— смотреть на положительную сторону: Try to look on the bright side — at least you still have your health. look before you leap — семь раз отмерь, один отрежь (думай, прежде чем действовать)

Стоит отметить, что многие из этих выражений могут иметь как прямое, так и переносное значение. Например:

look down on — в буквальном смысле: смотреть вниз с высоты; в переносном смысле: относиться с презрением

— в буквальном смысле: смотреть вниз с высоты; в переносном смысле: относиться с презрением look up to — в буквальном смысле: смотреть вверх; в переносном смысле: уважать

Освоение этих выражений значительно расширит ваш словарный запас и позволит более точно выражать свои мысли на английском языке.

Частые ошибки при использовании форм глагола look

При использовании глагола look и его форм учащиеся часто допускают ошибки, которые могут привести к недопониманию или исказить смысл высказывания. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать.

1. Неверное образование форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени

❌ He looke yesterday. / I have looken at this picture.

✅ He looked yesterday. / I have looked at this picture.

Важно помнить, что look — правильный глагол, и его формы образуются путем добавления -ed, а не как у неправильных глаголов с изменением корня слова.

2. Неправильное использование в Continuous времени в значении "выглядеть"

❌ She is looking beautiful today. (когда имеется в виду "она выглядит красивой")

✅ She looks beautiful today.

Когда look используется в значении "выглядеть", "казаться" (глагол-связка), он обычно не употребляется в Continuous временах.

3. Путаница в использовании предлогов с фразовыми глаголами

❌ I'm looking forward meeting you.

✅ I'm looking forward to meeting you.

После фразового глагола look forward всегда следует предлог to, за которым следует существительное или герундий (ing-форма).

4. Неправильный порядок слов в вопросительных предложениях

❌ You looked at what?

✅ What did you look at?

В вопросах с look необходимо соблюдать правила построения вопросительных предложений с использованием вспомогательных глаголов.

5. Ошибки при использовании look в пассивном залоге

❌ This problem will look into by our team.

✅ This problem will be looked into by our team.

При использовании фразовых глаголов с look в пассивном залоге предлог не отделяется от глагола.

6. Смешение значений разных фразовых глаголов с look

❌ I will look after this information in the dictionary. (вместо look up)

✅ I will look up this information in the dictionary.

Каждый фразовый глагол с look имеет свое уникальное значение, и их нельзя свободно заменять друг другом.

7. Неправильное произношение формы looked

❌ Произнесение [lʊked] с явным звуком [e]

✅ Правильное произношение [lʊkt] с глухим окончанием [t]

После глухого согласного k окончание -ed произносится как [t], а не [ed] или [id].