Три формы глагола have в английском: инфинитив, Past Simple, причастие#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Преподаватели и преподаватели английского языка
Люди, работающие в международной бизнес-среде, нуждающиеся в улучшении деловой коммуникации на английском
Глагол "have" — не просто один из самых частотных в английском языке, но настоящий грамматический хамелеон, способный изменять значение целых фраз. Овладеть его тремя основными формами — значит сделать гигантский шаг в свободном владении английским. Без преувеличения, этот глагол встречается в каждом втором английском предложении, будь то разговор о собственности, обязанностях или сложных временных конструкциях. Давайте разберёмся с его формами раз и навсегда, чтобы вы могли использовать их с уверенностью эксперта! 🔍
Что такое глагол have: основные формы и значения
Глагол "have" входит в десятку самых употребляемых английских глаголов и выполняет несколько ключевых функций. Этот неправильный глагол имеет три основные формы, которые используются в различных временных конструкциях.
Основные формы глагола "have":
- Базовая форма (infinitive) — have
- Прошедшее время (past simple) — had
- Причастие прошедшего времени (past participle) — had
Знание этих трёх форм критически важно, поскольку они служат строительными блоками для образования различных времён английского языка.
Глагол "have" обладает несколькими ключевыми значениями:
- Обладание — I have a car (У меня есть машина)
- Вспомогательный глагол для образования совершенных времён — I have finished my homework (Я закончил домашнее задание)
- Долженствование — I have to go (Я должен идти)
- Опыт или действие — Let's have lunch (Давайте пообедаем)
- Состояние — She has a cold (Она простужена)
Важно отметить, что форма "has" используется только в третьем лице единственного числа (he/she/it) в настоящем времени, во всех остальных случаях используется "have".
Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на своём уроке я столкнулась с интересным случаем. Ученик средних лет, руководитель компании, уверенно заявил: "Я всегда говорю 'I has a meeting' в деловой переписке". Когда я спросила, почему он использует "has" вместо правильной формы "have", он был искренне удивлён. Оказалось, что все 10 лет изучения языка он не обращал внимания на разницу между "have" и "has". Это убедило меня в необходимости тщательно объяснять базовые формы даже опытным студентам. После месяца практики с карточками, где были указаны все три формы, он полностью исправил эту ошибку, и его деловая коммуникация заметно улучшилась.
Таблица трех форм глагола have с произношением
Для лучшего запоминания трёх форм глагола "have" представим их в виде подробной таблицы с транскрипцией и примерами произношения. 🎯
|Форма глагола
|Написание
|Транскрипция
|Примеры с произношением
|Infinitive (базовая форма)
|have
|/hæv/
|I have a dog. /aɪ hæv ə dɒɡ/
|Present Simple (3-е лицо ед. числа)
|has
|/hæz/
|He has a car. /hiː hæz ə kɑː/
|Past Simple (прошедшее время)
|had
|/hæd/
|They had a party. /ðeɪ hæd ə ˈpɑːti/
|Past Participle (причастие прошедшего времени)
|had
|/hæd/
|I have had this book for years. /aɪ hæv hæd ðɪs bʊk fə jɪəz/
Обратите внимание на некоторые фонетические особенности произношения глагола "have":
- В быстрой разговорной речи "have" часто сокращается до /əv/ после местоимений: I've /aɪv/, you've /juːv/, we've /wiːv/.
- Сокращённая форма "has" после местоимений звучит как /s/ или /z/: he's /hiːz/, she's /ʃiːz/, it's /ɪts/.
- В отрицательных формах "haven't" произносится как /ˈhævnt/, "hasn't" как /ˈhæznt/.
Правильное произношение глагола "have" и его форм критически важно для понимания вашей речи носителями языка. Особое внимание следует уделить произношению в быстрой речи, где формы глагола часто сливаются с предшествующими словами.
Особенности спряжения глагола have в разных временах
Глагол "have" используется практически во всех временных формах английского языка и имеет свои особенности спряжения. Рассмотрим, как этот глагол изменяется в различных временах. 📚
Present Simple (Настоящее простое время)
- I/You/We/They have a book.
- He/She/It has a book.
- I/You/We/They do not have (don't have) a book.
- He/She/It does not have (doesn't have) a book.
- Do I/you/we/they have a book?
- Does he/she/it have a book?
Past Simple (Прошедшее простое время)
- I/You/He/She/It/We/They had a book.
- I/You/He/She/It/We/They did not have (didn't have) a book.
- Did I/you/he/she/it/we/they have a book?
Present Perfect (Настоящее совершенное время)
- I/You/We/They have had a book for two years.
- He/She/It has had a book for two years.
Past Perfect (Прошедшее совершенное время)
- I/You/He/She/It/We/They had had the book before it was lost.
Особое внимание следует уделить использованию "have" в качестве вспомогательного глагола для образования совершенных времён:
"Have" как вспомогательный глагол:
- Present Perfect: I have finished my work.
- Past Perfect: She had completed the task by 5 PM.
- Present Perfect Continuous: They have been working for 3 hours.
- Past Perfect Continuous: We had been living there for 10 years before we moved.
- Future Perfect: By next year, I will have graduated.
В разговорной речи часто используются сокращённые формы:
- have → 've (I've, you've, we've, they've)
- has → 's (he's, she's, it's)
- had → 'd (I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, they'd)
Максим Петров, переводчик-синхронист Во время одной международной конференции мне пришлось синхронно переводить выступление британского эксперта по финансам. Оратор говорил очень быстро, и в его речи постоянно мелькали различные формы глагола "have" — в качестве смыслового и вспомогательного глагола. Моё глубокое знание всех нюансов спряжения этого глагола позволило мне не потерять нить повествования. Особенно полезным оказалось умение на автомате распознавать конструкции вроде "had had" в Past Perfect. Представьте сложность перевода фразы: "The company had had three CEOs before they had finally found the right management approach". Без мгновенного распознавания разных функций "have" я бы запутался в переводе. Это был момент, когда я по-настоящему оценил важность автоматизма в понимании базовых глагольных форм.
Правила использования форм глагола have в речи
Корректное использование форм глагола "have" существенно влияет на грамматическую точность вашей речи. Рассмотрим основные правила применения этого глагола в различных контекстах. 🧩
1. Использование have/has для выражения обладания
- Утвердительные предложения: I have a new phone. She has three cats.
- Отрицания в формальной речи: I do not have time. He does not have any money.
- Отрицания в разговорной речи: I haven't got time. He hasn't got any money.
- Вопросы в формальной речи: Do you have a pen? Does she have siblings?
- Вопросы в разговорной британской речи: Have you got a pen? Has she got siblings?
2. "Have" как вспомогательный глагол
При образовании Perfect времён "have" выполняет вспомогательную функцию и сочетается с причастием прошедшего времени смыслового глагола:
- Present Perfect: I have seen this movie before.
- Past Perfect: By the time I arrived, they had left.
- Future Perfect: By December, we will have finished the project.
В отрицательных и вопросительных предложениях инверсия происходит с вспомогательным глаголом "have":
- Отрицания: I have not (haven't) seen that film. She had not (hadn't) finished her homework.
- Вопросы: Have you ever been to Paris? Had they completed the task before the deadline?
3. "Have to" для выражения необходимости
Когда "have" используется в конструкции "have to", он выражает необходимость или обязанность:
- Present Simple: I have to study. He has to work late.
- Past Simple: I had to call a doctor.
- Future: I will have to learn French for my new job.
В этой конструкции "have" действует как модальный глагол, но при образовании вопросов и отрицаний в Present Simple требует вспомогательного глагола "do":
- Отрицания: I don't have to get up early tomorrow. She doesn't have to attend the meeting.
- Вопросы: Do you have to wear a uniform? Does he have to work on Sundays?
4. Типичные ошибки при использовании "have"
- ❌ I am have a car. ✓ I have a car.
- ❌ She have three children. ✓ She has three children.
- ❌ They has finished the work. ✓ They have finished the work.
- ❌ I had been to London last year. ✓ I went to London last year. (Для однократного действия в прошлом используется Past Simple, а не Past Perfect)
Практическая таблица с формами глагола have в контексте
Для закрепления понимания всех форм глагола "have", рассмотрим практическую таблицу с примерами использования в различных контекстах и временах. Это поможет вам увидеть, как формы глагола функционируют в реальных предложениях. 🔄
|Время
|Форма "have"
|Пример предложения
|Контекст использования
|Present Simple
|have/has
|I have a car. / She has a sister.
|Выражение обладания, принадлежности
|Present Simple (отрицание)
|don't have/doesn't have
|I don't have time. / He doesn't have money.
|Отрицание обладания
|Present Simple (вопрос)
|do ... have/does ... have
|Do you have a pet? / Does he have a job?
|Вопрос о принадлежности
|Past Simple
|had
|They had a wonderful time at the party.
|Обладание в прошлом
|Future Simple
|will have
|Next year, we will have more opportunities.
|Обладание в будущем
|Present Perfect
|have had/has had
|I have had this watch for ten years.
|Длительное обладание до настоящего момента
|Present Perfect (вспомогательный)
|have/has
|I have finished my homework. / She has seen this movie.
|Действие, завершенное к настоящему моменту
|Past Perfect
|had had
|I had had three cups of coffee before noon.
|Обладание до определенного момента в прошлом
|Past Perfect (вспомогательный)
|had
|By the time I arrived, she had left.
|Действие, завершенное до определенного момента в прошлом
|Present Continuous (обладание)
|am/is/are having
|We are having a great time.
|Процесс переживания чего-либо
|Модальная конструкция
|have to/has to
|I have to study tonight. / She has to call her mother.
|Выражение необходимости или обязанности
Для еще более эффективного закрепления, давайте рассмотрим несколько практических примеров, демонстрирующих различные функции глагола "have" в одном связном контексте:
- Обладание: James has a new laptop. He had an old one, but it broke down last week. Next month, he will have all the necessary accessories for it.
- Вспомогательная функция: James has bought software for his laptop. He had installed it before he realized it wasn't compatible. Now he has been trying to find a solution for hours.
- Необходимость: James has to finish his project by Friday. Yesterday, he had to work late. Tomorrow, he will have to consult with his professor.
Обратите внимание, как один и тот же глагол выполняет различные функции в зависимости от контекста и грамматической конструкции. Освоение этих нюансов существенно повысит ваш уровень владения английским языком.
Глагол "have" — это универсальный инструмент, без которого невозможно построить правильную английскую речь. Овладев тремя его основными формами и правилами их применения, вы значительно повысите свою грамматическую точность. Помните: регулярная практика в разнообразных контекстах — ключ к успеху. Используйте глагол "have" осознанно, различая его функции как смыслового, вспомогательного и модального глагола, и ваша английская речь станет более естественной и уверенной. Применяйте полученные знания в реальных разговорных ситуациях, и вскоре вы заметите, как легко и точно выражаете свои мысли на английском языке.