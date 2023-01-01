Три формы глагола have в английском: инфинитив, Past Simple, причастие

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
  • Преподаватели и преподаватели английского языка

  • Люди, работающие в международной бизнес-среде, нуждающиеся в улучшении деловой коммуникации на английском

    Глагол "have" — не просто один из самых частотных в английском языке, но настоящий грамматический хамелеон, способный изменять значение целых фраз. Овладеть его тремя основными формами — значит сделать гигантский шаг в свободном владении английским. Без преувеличения, этот глагол встречается в каждом втором английском предложении, будь то разговор о собственности, обязанностях или сложных временных конструкциях. Давайте разберёмся с его формами раз и навсегда, чтобы вы могли использовать их с уверенностью эксперта! 🔍

Что такое глагол have: основные формы и значения

Глагол "have" входит в десятку самых употребляемых английских глаголов и выполняет несколько ключевых функций. Этот неправильный глагол имеет три основные формы, которые используются в различных временных конструкциях.

Основные формы глагола "have":

  • Базовая форма (infinitive) — have
  • Прошедшее время (past simple) — had
  • Причастие прошедшего времени (past participle) — had

Знание этих трёх форм критически важно, поскольку они служат строительными блоками для образования различных времён английского языка.

Глагол "have" обладает несколькими ключевыми значениями:

  1. Обладание — I have a car (У меня есть машина)
  2. Вспомогательный глагол для образования совершенных времён — I have finished my homework (Я закончил домашнее задание)
  3. Долженствование — I have to go (Я должен идти)
  4. Опыт или действие — Let's have lunch (Давайте пообедаем)
  5. Состояние — She has a cold (Она простужена)

Важно отметить, что форма "has" используется только в третьем лице единственного числа (he/she/it) в настоящем времени, во всех остальных случаях используется "have".

Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на своём уроке я столкнулась с интересным случаем. Ученик средних лет, руководитель компании, уверенно заявил: "Я всегда говорю 'I has a meeting' в деловой переписке". Когда я спросила, почему он использует "has" вместо правильной формы "have", он был искренне удивлён. Оказалось, что все 10 лет изучения языка он не обращал внимания на разницу между "have" и "has". Это убедило меня в необходимости тщательно объяснять базовые формы даже опытным студентам. После месяца практики с карточками, где были указаны все три формы, он полностью исправил эту ошибку, и его деловая коммуникация заметно улучшилась.

Таблица трех форм глагола have с произношением

Для лучшего запоминания трёх форм глагола "have" представим их в виде подробной таблицы с транскрипцией и примерами произношения. 🎯

Форма глагола Написание Транскрипция Примеры с произношением
Infinitive (базовая форма) have /hæv/ I have a dog. /aɪ hæv ə dɒɡ/
Present Simple (3-е лицо ед. числа) has /hæz/ He has a car. /hiː hæz ə kɑː/
Past Simple (прошедшее время) had /hæd/ They had a party. /ðeɪ hæd ə ˈpɑːti/
Past Participle (причастие прошедшего времени) had /hæd/ I have had this book for years. /aɪ hæv hæd ðɪs bʊk fə jɪəz/

Обратите внимание на некоторые фонетические особенности произношения глагола "have":

  • В быстрой разговорной речи "have" часто сокращается до /əv/ после местоимений: I've /aɪv/, you've /juːv/, we've /wiːv/.
  • Сокращённая форма "has" после местоимений звучит как /s/ или /z/: he's /hiːz/, she's /ʃiːz/, it's /ɪts/.
  • В отрицательных формах "haven't" произносится как /ˈhævnt/, "hasn't" как /ˈhæznt/.

Правильное произношение глагола "have" и его форм критически важно для понимания вашей речи носителями языка. Особое внимание следует уделить произношению в быстрой речи, где формы глагола часто сливаются с предшествующими словами.

Особенности спряжения глагола have в разных временах

Глагол "have" используется практически во всех временных формах английского языка и имеет свои особенности спряжения. Рассмотрим, как этот глагол изменяется в различных временах. 📚

Present Simple (Настоящее простое время)

  • I/You/We/They have a book.
  • He/She/It has a book.
  • I/You/We/They do not have (don't have) a book.
  • He/She/It does not have (doesn't have) a book.
  • Do I/you/we/they have a book?
  • Does he/she/it have a book?

Past Simple (Прошедшее простое время)

  • I/You/He/She/It/We/They had a book.
  • I/You/He/She/It/We/They did not have (didn't have) a book.
  • Did I/you/he/she/it/we/they have a book?

Present Perfect (Настоящее совершенное время)

  • I/You/We/They have had a book for two years.
  • He/She/It has had a book for two years.

Past Perfect (Прошедшее совершенное время)

  • I/You/He/She/It/We/They had had the book before it was lost.

Особое внимание следует уделить использованию "have" в качестве вспомогательного глагола для образования совершенных времён:

"Have" как вспомогательный глагол:

  • Present Perfect: I have finished my work.
  • Past Perfect: She had completed the task by 5 PM.
  • Present Perfect Continuous: They have been working for 3 hours.
  • Past Perfect Continuous: We had been living there for 10 years before we moved.
  • Future Perfect: By next year, I will have graduated.

В разговорной речи часто используются сокращённые формы:

  • have → 've (I've, you've, we've, they've)
  • has → 's (he's, she's, it's)
  • had → 'd (I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, they'd)

Максим Петров, переводчик-синхронист Во время одной международной конференции мне пришлось синхронно переводить выступление британского эксперта по финансам. Оратор говорил очень быстро, и в его речи постоянно мелькали различные формы глагола "have" — в качестве смыслового и вспомогательного глагола. Моё глубокое знание всех нюансов спряжения этого глагола позволило мне не потерять нить повествования. Особенно полезным оказалось умение на автомате распознавать конструкции вроде "had had" в Past Perfect. Представьте сложность перевода фразы: "The company had had three CEOs before they had finally found the right management approach". Без мгновенного распознавания разных функций "have" я бы запутался в переводе. Это был момент, когда я по-настоящему оценил важность автоматизма в понимании базовых глагольных форм.

Правила использования форм глагола have в речи

Корректное использование форм глагола "have" существенно влияет на грамматическую точность вашей речи. Рассмотрим основные правила применения этого глагола в различных контекстах. 🧩

1. Использование have/has для выражения обладания

  • Утвердительные предложения: I have a new phone. She has three cats.
  • Отрицания в формальной речи: I do not have time. He does not have any money.
  • Отрицания в разговорной речи: I haven't got time. He hasn't got any money.
  • Вопросы в формальной речи: Do you have a pen? Does she have siblings?
  • Вопросы в разговорной британской речи: Have you got a pen? Has she got siblings?

2. "Have" как вспомогательный глагол

При образовании Perfect времён "have" выполняет вспомогательную функцию и сочетается с причастием прошедшего времени смыслового глагола:

  • Present Perfect: I have seen this movie before.
  • Past Perfect: By the time I arrived, they had left.
  • Future Perfect: By December, we will have finished the project.

В отрицательных и вопросительных предложениях инверсия происходит с вспомогательным глаголом "have":

  • Отрицания: I have not (haven't) seen that film. She had not (hadn't) finished her homework.
  • Вопросы: Have you ever been to Paris? Had they completed the task before the deadline?

3. "Have to" для выражения необходимости

Когда "have" используется в конструкции "have to", он выражает необходимость или обязанность:

  • Present Simple: I have to study. He has to work late.
  • Past Simple: I had to call a doctor.
  • Future: I will have to learn French for my new job.

В этой конструкции "have" действует как модальный глагол, но при образовании вопросов и отрицаний в Present Simple требует вспомогательного глагола "do":

  • Отрицания: I don't have to get up early tomorrow. She doesn't have to attend the meeting.
  • Вопросы: Do you have to wear a uniform? Does he have to work on Sundays?

4. Типичные ошибки при использовании "have"

  • ❌ I am have a car. ✓ I have a car.
  • ❌ She have three children. ✓ She has three children.
  • ❌ They has finished the work. ✓ They have finished the work.
  • ❌ I had been to London last year. ✓ I went to London last year. (Для однократного действия в прошлом используется Past Simple, а не Past Perfect)

Практическая таблица с формами глагола have в контексте

Для закрепления понимания всех форм глагола "have", рассмотрим практическую таблицу с примерами использования в различных контекстах и временах. Это поможет вам увидеть, как формы глагола функционируют в реальных предложениях. 🔄

Время Форма "have" Пример предложения Контекст использования
Present Simple have/has I have a car. / She has a sister. Выражение обладания, принадлежности
Present Simple (отрицание) don't have/doesn't have I don't have time. / He doesn't have money. Отрицание обладания
Present Simple (вопрос) do ... have/does ... have Do you have a pet? / Does he have a job? Вопрос о принадлежности
Past Simple had They had a wonderful time at the party. Обладание в прошлом
Future Simple will have Next year, we will have more opportunities. Обладание в будущем
Present Perfect have had/has had I have had this watch for ten years. Длительное обладание до настоящего момента
Present Perfect (вспомогательный) have/has I have finished my homework. / She has seen this movie. Действие, завершенное к настоящему моменту
Past Perfect had had I had had three cups of coffee before noon. Обладание до определенного момента в прошлом
Past Perfect (вспомогательный) had By the time I arrived, she had left. Действие, завершенное до определенного момента в прошлом
Present Continuous (обладание) am/is/are having We are having a great time. Процесс переживания чего-либо
Модальная конструкция have to/has to I have to study tonight. / She has to call her mother. Выражение необходимости или обязанности

Для еще более эффективного закрепления, давайте рассмотрим несколько практических примеров, демонстрирующих различные функции глагола "have" в одном связном контексте:

  1. Обладание: James has a new laptop. He had an old one, but it broke down last week. Next month, he will have all the necessary accessories for it.
  2. Вспомогательная функция: James has bought software for his laptop. He had installed it before he realized it wasn't compatible. Now he has been trying to find a solution for hours.
  3. Необходимость: James has to finish his project by Friday. Yesterday, he had to work late. Tomorrow, he will have to consult with his professor.

Обратите внимание, как один и тот же глагол выполняет различные функции в зависимости от контекста и грамматической конструкции. Освоение этих нюансов существенно повысит ваш уровень владения английским языком.

Глагол "have" — это универсальный инструмент, без которого невозможно построить правильную английскую речь. Овладев тремя его основными формами и правилами их применения, вы значительно повысите свою грамматическую точность. Помните: регулярная практика в разнообразных контекстах — ключ к успеху. Используйте глагол "have" осознанно, различая его функции как смыслового, вспомогательного и модального глагола, и ваша английская речь станет более естественной и уверенной. Применяйте полученные знания в реальных разговорных ситуациях, и вскоре вы заметите, как легко и точно выражаете свои мысли на английском языке.

