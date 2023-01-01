Три формы глагола have в английском: инфинитив, Past Simple, причастие

Люди, работающие в международной бизнес-среде, нуждающиеся в улучшении деловой коммуникации на английском Глагол "have" — не просто один из самых частотных в английском языке, но настоящий грамматический хамелеон, способный изменять значение целых фраз. Овладеть его тремя основными формами — значит сделать гигантский шаг в свободном владении английским. Без преувеличения, этот глагол встречается в каждом втором английском предложении, будь то разговор о собственности, обязанностях или сложных временных конструкциях. Давайте разберёмся с его формами раз и навсегда, чтобы вы могли использовать их с уверенностью эксперта! 🔍

Что такое глагол have: основные формы и значения

Глагол "have" входит в десятку самых употребляемых английских глаголов и выполняет несколько ключевых функций. Этот неправильный глагол имеет три основные формы, которые используются в различных временных конструкциях.

Основные формы глагола "have":

Базовая форма (infinitive) — have

Прошедшее время (past simple) — had

Причастие прошедшего времени (past participle) — had

Знание этих трёх форм критически важно, поскольку они служат строительными блоками для образования различных времён английского языка.

Глагол "have" обладает несколькими ключевыми значениями:

Обладание — I have a car (У меня есть машина) Вспомогательный глагол для образования совершенных времён — I have finished my homework (Я закончил домашнее задание) Долженствование — I have to go (Я должен идти) Опыт или действие — Let's have lunch (Давайте пообедаем) Состояние — She has a cold (Она простужена)

Важно отметить, что форма "has" используется только в третьем лице единственного числа (he/she/it) в настоящем времени, во всех остальных случаях используется "have".

Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на своём уроке я столкнулась с интересным случаем. Ученик средних лет, руководитель компании, уверенно заявил: "Я всегда говорю 'I has a meeting' в деловой переписке". Когда я спросила, почему он использует "has" вместо правильной формы "have", он был искренне удивлён. Оказалось, что все 10 лет изучения языка он не обращал внимания на разницу между "have" и "has". Это убедило меня в необходимости тщательно объяснять базовые формы даже опытным студентам. После месяца практики с карточками, где были указаны все три формы, он полностью исправил эту ошибку, и его деловая коммуникация заметно улучшилась.

Таблица трех форм глагола have с произношением

Для лучшего запоминания трёх форм глагола "have" представим их в виде подробной таблицы с транскрипцией и примерами произношения. 🎯

Форма глагола Написание Транскрипция Примеры с произношением Infinitive (базовая форма) have /hæv/ I have a dog. /aɪ hæv ə dɒɡ/ Present Simple (3-е лицо ед. числа) has /hæz/ He has a car. /hiː hæz ə kɑː/ Past Simple (прошедшее время) had /hæd/ They had a party. /ðeɪ hæd ə ˈpɑːti/ Past Participle (причастие прошедшего времени) had /hæd/ I have had this book for years. /aɪ hæv hæd ðɪs bʊk fə jɪəz/

Обратите внимание на некоторые фонетические особенности произношения глагола "have":

В быстрой разговорной речи "have" часто сокращается до /əv/ после местоимений: I've /aɪv/, you've /juːv/, we've /wiːv/.

Сокращённая форма "has" после местоимений звучит как /s/ или /z/: he's /hiːz/, she's /ʃiːz/, it's /ɪts/.

В отрицательных формах "haven't" произносится как /ˈhævnt/, "hasn't" как /ˈhæznt/.

Правильное произношение глагола "have" и его форм критически важно для понимания вашей речи носителями языка. Особое внимание следует уделить произношению в быстрой речи, где формы глагола часто сливаются с предшествующими словами.

Особенности спряжения глагола have в разных временах

Глагол "have" используется практически во всех временных формах английского языка и имеет свои особенности спряжения. Рассмотрим, как этот глагол изменяется в различных временах. 📚

Present Simple (Настоящее простое время)

I/You/We/They have a book.

a book. He/She/It has a book.

a book. I/You/We/They do not have (don't have) a book.

(don't have) a book. He/She/It does not have (doesn't have) a book.

(doesn't have) a book. Do I/you/we/they have a book?

I/you/we/they a book? Does he/she/it have a book?

Past Simple (Прошедшее простое время)

I/You/He/She/It/We/They had a book.

a book. I/You/He/She/It/We/They did not have (didn't have) a book.

(didn't have) a book. Did I/you/he/she/it/we/they have a book?

Present Perfect (Настоящее совершенное время)

I/You/We/They have had a book for two years.

a book for two years. He/She/It has had a book for two years.

Past Perfect (Прошедшее совершенное время)

I/You/He/She/It/We/They had had the book before it was lost.

Особое внимание следует уделить использованию "have" в качестве вспомогательного глагола для образования совершенных времён:

"Have" как вспомогательный глагол:

Present Perfect: I have finished my work.

my work. Past Perfect: She had completed the task by 5 PM.

the task by 5 PM. Present Perfect Continuous: They have been working for 3 hours.

for 3 hours. Past Perfect Continuous: We had been living there for 10 years before we moved.

there for 10 years before we moved. Future Perfect: By next year, I will have graduated.

В разговорной речи часто используются сокращённые формы:

have → 've (I've, you've, we've, they've)

has → 's (he's, she's, it's)

had → 'd (I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, they'd)

Максим Петров, переводчик-синхронист Во время одной международной конференции мне пришлось синхронно переводить выступление британского эксперта по финансам. Оратор говорил очень быстро, и в его речи постоянно мелькали различные формы глагола "have" — в качестве смыслового и вспомогательного глагола. Моё глубокое знание всех нюансов спряжения этого глагола позволило мне не потерять нить повествования. Особенно полезным оказалось умение на автомате распознавать конструкции вроде "had had" в Past Perfect. Представьте сложность перевода фразы: "The company had had three CEOs before they had finally found the right management approach". Без мгновенного распознавания разных функций "have" я бы запутался в переводе. Это был момент, когда я по-настоящему оценил важность автоматизма в понимании базовых глагольных форм.

Правила использования форм глагола have в речи

Корректное использование форм глагола "have" существенно влияет на грамматическую точность вашей речи. Рассмотрим основные правила применения этого глагола в различных контекстах. 🧩

1. Использование have/has для выражения обладания

Утвердительные предложения: I have a new phone. She has three cats.

a new phone. She three cats. Отрицания в формальной речи: I do not have time. He does not have any money.

time. He any money. Отрицания в разговорной речи: I haven't got time. He hasn't got any money.

time. He any money. Вопросы в формальной речи: Do you have a pen? Does she have siblings?

a pen? siblings? Вопросы в разговорной британской речи: Have you got a pen? Has she got siblings?

2. "Have" как вспомогательный глагол

При образовании Perfect времён "have" выполняет вспомогательную функцию и сочетается с причастием прошедшего времени смыслового глагола:

Present Perfect: I have seen this movie before.

this movie before. Past Perfect: By the time I arrived, they had left .

. Future Perfect: By December, we will have finished the project.

В отрицательных и вопросительных предложениях инверсия происходит с вспомогательным глаголом "have":

Отрицания: I have not (haven't) seen that film. She had not (hadn't) finished her homework.

(haven't) seen that film. She (hadn't) finished her homework. Вопросы: Have you ever been to Paris? Had they completed the task before the deadline?

3. "Have to" для выражения необходимости

Когда "have" используется в конструкции "have to", он выражает необходимость или обязанность:

Present Simple: I have to study. He has to work late.

study. He work late. Past Simple: I had to call a doctor.

call a doctor. Future: I will have to learn French for my new job.

В этой конструкции "have" действует как модальный глагол, но при образовании вопросов и отрицаний в Present Simple требует вспомогательного глагола "do":

Отрицания: I don't have to get up early tomorrow. She doesn't have to attend the meeting.

get up early tomorrow. She attend the meeting. Вопросы: Do you have to wear a uniform? Does he have to work on Sundays?

4. Типичные ошибки при использовании "have"

❌ I am have a car. ✓ I have a car.

❌ She have three children. ✓ She has three children.

❌ They has finished the work. ✓ They have finished the work.

❌ I had been to London last year. ✓ I went to London last year. (Для однократного действия в прошлом используется Past Simple, а не Past Perfect)

Практическая таблица с формами глагола have в контексте

Для закрепления понимания всех форм глагола "have", рассмотрим практическую таблицу с примерами использования в различных контекстах и временах. Это поможет вам увидеть, как формы глагола функционируют в реальных предложениях. 🔄

Время Форма "have" Пример предложения Контекст использования Present Simple have/has I have a car. / She has a sister. Выражение обладания, принадлежности Present Simple (отрицание) don't have/doesn't have I don't have time. / He doesn't have money. Отрицание обладания Present Simple (вопрос) do ... have/does ... have Do you have a pet? / Does he have a job? Вопрос о принадлежности Past Simple had They had a wonderful time at the party. Обладание в прошлом Future Simple will have Next year, we will have more opportunities. Обладание в будущем Present Perfect have had/has had I have had this watch for ten years. Длительное обладание до настоящего момента Present Perfect (вспомогательный) have/has I have finished my homework. / She has seen this movie. Действие, завершенное к настоящему моменту Past Perfect had had I had had three cups of coffee before noon. Обладание до определенного момента в прошлом Past Perfect (вспомогательный) had By the time I arrived, she had left. Действие, завершенное до определенного момента в прошлом Present Continuous (обладание) am/is/are having We are having a great time. Процесс переживания чего-либо Модальная конструкция have to/has to I have to study tonight. / She has to call her mother. Выражение необходимости или обязанности

Для еще более эффективного закрепления, давайте рассмотрим несколько практических примеров, демонстрирующих различные функции глагола "have" в одном связном контексте:

Обладание: James has a new laptop. He had an old one, but it broke down last week. Next month, he will have all the necessary accessories for it. Вспомогательная функция: James has bought software for his laptop. He had installed it before he realized it wasn't compatible. Now he has been trying to find a solution for hours. Необходимость: James has to finish his project by Friday. Yesterday, he had to work late. Tomorrow, he will have to consult with his professor.

Обратите внимание, как один и тот же глагол выполняет различные функции в зависимости от контекста и грамматической конструкции. Освоение этих нюансов существенно повысит ваш уровень владения английским языком.