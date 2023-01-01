Глагол come в английском: формы, правила, сложные случаи

Лица, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Английский глагол come — один из тех краеугольных камней, с которыми сталкивается каждый изучающий язык Шекспира и Хемингуэя. За кажущейся простотой этого короткого слова скрывается целая вселенная нюансов и правил, способных поставить в тупик даже продвинутых студентов. Понимание трёх базовых форм come открывает двери к грамотной речи и письму, позволяя избежать неловких ошибок во время важной презентации или собеседования. Разберём во всех деталях, как правильно использовать come, came и come в разных временных конструкциях и контекстах. 🔍

Глагол come: базовые формы и их значения

Глагол come относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы в прошедшем времени и причастия прошедшего времени образуются не по стандартному правилу добавления окончания -ed, а имеют особые формы.

У глагола come три основные формы:

Базовая форма (инфинитив) Прошедшее время Причастие прошедшего времени come came come

Основное значение глагола come — «приходить», «прибывать». Однако спектр его значений гораздо шире:

Физическое движение к говорящему или определённому месту: Please come to my office.

Происхождение: She comes from Italy.

Наступление события или состояния: Spring has come early this year.

Появление: The idea came to me suddenly.

Достижение или доступность: Success comes to those who persevere.

Глагол come входит в ТОП-20 наиболее часто употребляемых глаголов английского языка, поэтому безупречное владение его формами критично для грамотной речи. Стоит отметить, что первая и третья формы совпадают (come), что иногда вызывает путаницу у начинающих.

Максим Волков, старший преподаватель английского языка Однажды ко мне на курс пришла студентка, которая почти идеально говорила по-английски, но регулярно допускала одну ошибку: "I have came" вместо "I have come". Когда я спросил, откуда это взялось, она рассказала интересную историю. Ее первым преподавателем был носитель из южных штатов Америки, где в разговорной речи часто используется именно эта неправильная форма. Студентка настолько привыкла к такому употреблению, что оно вошло в её речевой паттерн. Нам потребовалось три месяца регулярных упражнений, чтобы перестроить этот укоренившийся навык. Этот случай подчеркивает, насколько важно изначально усвоить правильные формы неправильных глаголов, особенно таких частотных, как come.

Особенности употребления инфинитива come

Инфинитив come служит основой для образования настоящего времени и будущего времени в английском языке. Он используется во многих грамматических конструкциях и имеет ряд особенностей употребления.

В настоящем простом времени (Present Simple) форма глагола come изменяется только в третьем лице единственного числа:

I/We/You/They come to work at 9 AM.

He/She/It comes to work at 9 AM.

В будущем времени come используется с вспомогательными глаголами:

Will come: I will come to the party tomorrow.

I will come to the party tomorrow. Going to come: They are going to come for dinner.

Инфинитив come также активно используется в различных модальных конструкциях:

Модальный глагол Пример использования с come Значение Can/Could Can you come to my office? Возможность/способность May/Might He might come late. Вероятность Should You should come early. Совет/рекомендация Must You must come to this meeting. Обязательство

Важно отметить фразовые глаголы с инфинитивом come, которые обогащают лексический арсенал говорящего:

Come across — натолкнуться, встретить случайно

Come along — продвигаться, развиваться

Come back — возвращаться

Come down with — заболеть

Come up with — придумать

Come over — заходить в гости

Интересно, что инфинитив come может использоваться в повелительном наклонении для приглашения или приказа:

Come here! (Подойди сюда!) Come and see us sometime. (Приходи к нам как-нибудь.)

В современном английском языке инфинитив come часто встречается в разговорных выражениях и идиомах: "come to think of it" (если подумать), "come what may" (что бы ни случилось). 🗣️

Прошедшее время came: правила и применение

Форма прошедшего времени came используется для обозначения действий, которые произошли и завершились в прошлом. Она соответствует русскому глаголу «пришёл/пришла/пришло/пришли» и образуется не по правилам, что характерно для неправильных глаголов.

Came применяется в следующих временных конструкциях:

Past Simple (Простое прошедшее время): She came to the party last night.

She came to the party last night. Past Continuous в придаточных времени: When I was cooking, my friends came over.

When I was cooking, my friends came over. Past Perfect в главном предложении условных предложений третьего типа: If I had known about the meeting, I would have came to it.

Особенность формы came заключается в том, что она не изменяется в зависимости от лица и числа:

Я пришёл — I came Ты пришёл/Вы пришли — You came Он/Она/Оно пришло — He/She/It came Мы пришли — We came Они пришли — They came

В вопросительных предложениях came требует вспомогательного глагола did:

Did you come to the meeting yesterday? — Ты приходил на встречу вчера? When did they come? — Когда они пришли?

В отрицательных предложениях также используется вспомогательный глагол did с частицей not:

I did not (didn't) come to work because I was sick. — Я не пришёл на работу, потому что был болен.

Распространённые ошибки при использовании формы came:

Ошибка: He comed to the party. ❌ Правильно: He came to the party. ✅

Ошибка: Did he came to the party? ❌ Правильно: Did he come to the party? ✅

Ошибка: I have came home. ❌ Правильно: I have come home. ✅

Фразовые глаголы с came сохраняют те же значения, что и с инфинитивом:

She came across an old photo album. — Она случайно нашла старый фотоальбом. The idea came up during the meeting. — Эта идея возникла во время встречи.

Елена Воронцова, методист по английскому языку Работая с группой топ-менеджеров, которым предстояли переговоры с зарубежными партнерами, я столкнулась с любопытной проблемой. Один из руководителей, имея солидный словарный запас и хорошее произношение, постоянно путал формы глагола come в прошедшем времени. В неформальной беседе он мог правильно сказать "came", но в деловом контексте почти автоматически переключался на неверную форму "comed". Мы провели эксперимент: записали его речь на диктофон в разных ситуациях и проанализировали. Оказалось, что когда он чувствовал себя комфортно, то говорил правильно, а при повышении уровня стресса или формальности обстановки — допускал ошибки. Мы разработали серию ролевых игр, имитирующих деловые переговоры с постепенным повышением сложности, где он должен был использовать came в разных контекстах. К началу реальных переговоров проблема была полностью решена, и его английский произвел отличное впечатление на партнеров.

Причастие прошедшего времени come в конструкциях

Причастие прошедшего времени (Past Participle) глагола come — come — совпадает с его инфинитивом, что часто вызывает трудности у изучающих английский язык. Эта форма используется для образования совершенных (Perfect) времен и пассивного залога.

Основные грамматические конструкции с причастием come:

Present Perfect: I have come to a conclusion.

I have come to a conclusion. Past Perfect: She had come before I arrived.

She had come before I arrived. Future Perfect: By next year, they will have come to an agreement.

By next year, they will have come to an agreement. Present Perfect Continuous: I have been coming here for years.

I have been coming here for years. Passive Voice: The decision has come from the head office.

В отличие от многих других неправильных глаголов, у которых третья форма отличается от первой и второй, come представляет особую трудность именно из-за совпадения с инфинитивом. Поэтому важно обращать внимание на вспомогательные глаголы, которые указывают на использование именно причастия прошедшего времени:

have/has/had + come

will have + come

Типичные выражения с причастием come:

The time has come to make a decision. — Пришло время принять решение. How have you come to this conclusion? — Как ты пришёл к этому выводу? Their relationship has come to an end. — Их отношения подошли к концу.

В современном английском причастие come часто используется в идиоматических выражениях:

Come true — сбываться: My dreams have come true.

Come undone — распадаться: The seam has come undone.

Come loose — расшатываться: The screws have come loose.

Come about — происходить, случаться: How has this situation come about?

Come out — выходить, публиковаться: A new book has come out.

Форма come также используется как составная часть конструкции "have come to + infinitive", которая означает «прийти к чему-то» или «начать что-то делать в результате развития ситуации»:

I have come to believe that hard work is the key to success. — Я пришёл к убеждению, что упорный труд — ключ к успеху. They have come to rely on her expertise. — Они стали полагаться на её опыт.

Причастие come часто встречается в деловой и академической лексике, особенно в контексте результатов и заключений: "have come to a conclusion", "have come to an agreement", "have come to understand". 📚

Сложные случаи и исключения с глаголом come

Даже при кажущейся простоте глагол come содержит ряд тонкостей и исключений, знание которых отличает продвинутого пользователя английского языка от начинающего.

Одной из наиболее распространенных проблем является различение случаев использования come и go. Оба глагола обозначают движение, но в разных направлениях:

Come — движение по направлению к говорящему или к месту, где находится говорящий (или будет находиться).

Go — движение от говорящего или к месту, где говорящего нет (и не будет).

Сравните:

"Are you coming to the party tonight?" (Говорящий будет на вечеринке.) "Are you going to the party tonight?" (Говорящий не планирует быть на вечеринке.)

Другая тонкость связана с использованием come в повелительном наклонении в косвенной речи:

"Come here," she said.

Косвенная речь: She told me to come there. (НЕ "to go there")

Интересна также разница в употреблении come в британском и американском английском при планировании визитов:

Британский английский: "I'll come to your house tomorrow." (Говорящий находится не в доме собеседника)

Американский английский: "I'll come over to your house tomorrow." (В той же ситуации)

Существуют устойчивые выражения с come, которые имеют идиоматическое значение и не всегда связаны с физическим перемещением:

Come off it — прекрати, не говори ерунды

Come to light — выйти наружу, стать известным

Come in handy — пригодиться

Come down to — сводиться к чему-либо

Come hell or high water — несмотря ни на что

Нестандартные случаи употребления come в различных временах также требуют внимания:

В будущем в прошедшем (Future in the Past) используется would come: She said she would come to the meeting. — Она сказала, что придёт на встречу.

В условных предложениях второго типа: If I were you, I would come earlier. — На твоём месте я бы пришёл раньше.

При передаче информации о расписаниях и программах употребляется Present Simple вместо Future Simple: The train comes at 5 PM tomorrow. — Поезд прибывает завтра в 5 часов вечера.

Важно помнить о различиях между "come" и "become":

Come — физически прибыть или достичь определённого состояния: The parcel came yesterday.

Become — превратиться, стать: She has become a famous writer.

При этом в некоторых устойчивых выражениях come приобретает значение, близкое к become: come alive (оживиться), come true (сбыться), come loose (расшататься).

Эти тонкости делают глагол come одним из тех языковых элементов, которые требуют не только механического запоминания форм, но и понимания контекстуальных нюансов употребления. 🧠