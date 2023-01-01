Выбор учебника английского языка: ТОП эффективных пособий – советы

Для кого эта статья:

Преподаватели английского языка и методисты

Студенты, изучающие английский язык

Родители, заинтересованные в выборе учебников для своих детей Выбор правильного учебника английского языка подобен поиску идеального учителя — он может либо вдохновить на долгосрочное обучение, либо навсегда отбить желание изучать язык. Каждый год издательства выпускают десятки новых пособий, и разобраться в этом многообразии становится всё сложнее. Что действительно работает, а что — пустая трата денег? Какие учебники рекомендуют профессиональные преподаватели и лингвисты? Давайте разберемся вместе с экспертами, какие учебники английского языка заслуживают внимания в 2023 году и почему. 📚✨

Критерии оценки учебников по английскому языку

Перед тем как перейти к конкретным рекомендациям, важно понимать, по каким параметрам эксперты оценивают качество учебных материалов. Именно эти критерии позволяют отделить действительно эффективные пособия от красиво упакованной посредственности.

Профессиональные методисты и преподаватели выделяют несколько ключевых аспектов при оценке учебников:

Методическая обоснованность — насколько учебник соответствует современным подходам к обучению языку

— насколько учебник соответствует современным подходам к обучению языку Структура и прогрессия — логичность подачи материала, плавность перехода между темами

— логичность подачи материала, плавность перехода между темами Актуальность контента — современная лексика, аутентичные тексты и аудиоматериалы

— современная лексика, аутентичные тексты и аудиоматериалы Коммуникативная направленность — фокус на развитие реальных навыков общения

— фокус на развитие реальных навыков общения Мультимедийная поддержка — наличие аудио, видео и интерактивных приложений

— наличие аудио, видео и интерактивных приложений Практическая применимость — возможность использовать полученные знания в реальных ситуациях

Елена Соколова, методист с 15-летним опытом преподавания английского Однажды ко мне обратилась семья, которая потратила значительную сумму на разрекламированный учебник для их дочери-подростка. После трех месяцев занятий девочка не могла связать двух слов, хотя исправно выполняла все упражнения. Когда я проанализировала материал, стало очевидно — пособие было перегружено грамматическими правилами и устаревшей лексикой, а разговорной практике не уделялось внимания вообще. Мы перешли на коммуникативно-ориентированный учебник с современными диалогами и темами, близкими подросткам. Через месяц девочка начала говорить простыми фразами, а через полгода уже могла поддержать базовую беседу. Это наглядно демонстрирует, насколько важен правильный выбор учебника!

При выборе учебника также следует обращать внимание на баланс между различными аспектами языка. Оптимальное пособие должно равномерно развивать все навыки:

Аспект языка На что обратить внимание Признаки качественного материала Грамматика Подача материала, наличие практики Контекстуальное представление правил, достаточное количество упражнений разного типа Лексика Актуальность, тематическое разнообразие Современная лексика, представление слов в контексте, работа с коллокациями Аудирование Качество записей, разнообразие акцентов Аутентичные материалы, разные скорости речи, представленность различных диалектов Говорение Коммуникативные задания, ролевые игры Задания, моделирующие реальное общение, дискуссии, проекты Чтение Разнообразие текстов, работа с ними Аутентичные тексты разных жанров, задания на разные стратегии чтения

Лучшие учебники для начинающих и продолжающих обучение

Выбор учебника существенно зависит от уровня владения языком. Начинающим необходимы материалы с подробными пояснениями и постепенным наращиванием сложности, в то время как продолжающим важна возможность расширить словарный запас и отработать сложные грамматические конструкции.

Для начинающих (A0-A2) эксперты особенно рекомендуют:

"English File Elementary" (Oxford University Press) — идеальный баланс между коммуникативным подходом и систематическим изучением грамматики, яркое оформление и понятная структура

— идеальный баланс между коммуникативным подходом и систематическим изучением грамматики, яркое оформление и понятная структура "New Headway Beginner" (Oxford University Press) — проверенная временем классика с четкой структурой и логичной прогрессией материала

— проверенная временем классика с четкой структурой и логичной прогрессией материала "Speakout Starter" (Pearson) — современный мультимедийный курс с аутентичными видеоматериалами от BBC

— современный мультимедийный курс с аутентичными видеоматериалами от BBC "Cambridge English Empower A1" (Cambridge University Press) — инновационный подход с фокусом на достижение конкретных коммуникативных целей

— инновационный подход с фокусом на достижение конкретных коммуникативных целей "American English File Starter" (Oxford University Press) — отличный вариант для тех, кто ориентирован на американский вариант английского

Для продолжающих (B1-C1) наиболее эффективными считаются:

"English File Intermediate/Upper-Intermediate" (Oxford University Press) — глубокая работа над грамматикой и лексикой с акцентом на развитие беглости речи

— глубокая работа над грамматикой и лексикой с акцентом на развитие беглости речи "Cutting Edge Intermediate/Advanced" (Pearson) — работа с современными темами и актуальной лексикой, интегрированный подход к языковым навыкам

— работа с современными темами и актуальной лексикой, интегрированный подход к языковым навыкам "Life Upper-Intermediate" (National Geographic Learning) — уникальное сочетание языкового материала и увлекательного контента от National Geographic

— уникальное сочетание языкового материала и увлекательного контента от National Geographic "Navigate B2/C1" (Oxford University Press) — пособие с фокусом на развитие критического мышления и академических навыков

— пособие с фокусом на развитие критического мышления и академических навыков "Cambridge English Empower B2" (Cambridge University Press) — персонализированное обучение с акцентом на практическое применение языка

Особого внимания заслуживают серии учебников, позволяющие последовательно продвигаться от уровня к уровню. Это обеспечивает непрерывность обучения и единый методический подход.

Михаил Дорофеев, преподаватель английского и основатель языковой школы В 2018 году я работал с группой корпоративных клиентов, которые за год перепробовали три разных учебника и были крайне разочарованы результатами. Когда я взялся за эту группу, мы остановились на серии "English File". Ключевым фактором успеха стала системность — учебник предлагал логичную последовательность тем, постепенно наращивая сложность и при этом циклически возвращаясь к изученному материалу на новом уровне. Через полгода руководитель группы, который раньше боялся звонков с иностранными партнерами, успешно провел переговоры на английском. Важно понимать, что дело не в "чудо-методике", а в грамотно структурированной программе, где каждый элемент работает на общий результат — именно такой подход отличает действительно качественные учебные пособия.

Рейтинг учебных материалов для подготовки к экзаменам

Подготовка к международным экзаменам требует специализированных учебных материалов, которые не только охватывают необходимую языковую базу, но и знакомят с форматом тестирования, типами заданий и стратегиями их выполнения.

По результатам опросов преподавателей и анализа успешности сдачи экзаменов, вот рейтинг наиболее эффективных пособий для подготовки к основным международным тестам:

Экзамен Название учебника Рейтинг эффективности (из 10) Особенности IELTS Cambridge IELTS (1-17) 9.8 Официальные прошлые тесты с ответами и комментариями The Official Cambridge Guide to IELTS 9.5 Подробный разбор всех секций, стратегии и советы от экзаменаторов IELTS Advantage: Writing Skills 9.2 Специализированное пособие для развития навыков письма TOEFL Official Guide to the TOEFL Test 9.7 Создано разработчиками теста, включает реальные задания Barron's TOEFL iBT 9.3 Подробный разбор всех секций, много практики и онлайн-ресурсы Kaplan TOEFL iBT Prep Plus 9.0 Стратегический подход к выполнению заданий, онлайн-тесты Cambridge Exams (B2 First, C1 Advanced) Cambridge English: First/Advanced (Authentic Practice Tests) 9.9 Официальные тесты прошлых лет с детальным анализом Objective First/Advanced 9.4 Полный курс подготовки с систематическим подходом Complete First/Advanced 9.2 Интенсивная подготовка с фокусом на типичные сложности

При подготовке к экзаменам эксперты рекомендуют комбинировать общие учебники по подготовке со специализированными материалами по отдельным секциям теста:

Для IELTS Writing: "IELTS Writing: Advanced Masterclass Tasks 1 & 2", "IELTS Writing Task 2: The Ultimate Guide"

"IELTS Writing: Advanced Masterclass Tasks 1 & 2", "IELTS Writing Task 2: The Ultimate Guide" Для TOEFL Speaking: "TOEFL iBT Prep: Speaking", "Master the TOEFL Speaking"

"TOEFL iBT Prep: Speaking", "Master the TOEFL Speaking" Для Cambridge Reading: "Cambridge English: Advanced Reading", "Improve your Skills: Reading for Advanced"

"Cambridge English: Advanced Reading", "Improve your Skills: Reading for Advanced" Для улучшения аудирования: "Cambridge English: Listening Skills", "IELTS Listening Practice Tests"

Особенно эффективен подход, при котором общий учебник используется для систематического прохождения материала, а дополнительные пособия позволяют целенаправленно работать над слабыми местами. 🎯

Сравнение учебников английского для разных возрастных групп

Возрастные особенности обучающихся играют ключевую роль при выборе учебного пособия. Материалы, идеальные для детей, могут показаться слишком упрощенными взрослым, а учебники для профессионалов часто непонятны подросткам.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста (3-9 лет) рекомендуются:

"Super Safari" / "Super Minds" (Cambridge University Press) — яркие иллюстрации, игровой подход, развитие всех навыков через истории и песни

— яркие иллюстрации, игровой подход, развитие всех навыков через истории и песни "Oxford Phonics World" (Oxford University Press) — отличная база для правильного произношения и чтения с ранних лет

— отличная база для правильного произношения и чтения с ранних лет "Poptropica English" (Pearson) — увлекательный онлайн-мир с интеграцией цифровых и печатных материалов

— увлекательный онлайн-мир с интеграцией цифровых и печатных материалов "Kid's Box" (Cambridge University Press) — комплексное развитие языковых и социальных навыков через игровую деятельность

Для подростков (10-17 лет) оптимальными считаются:

"Solutions" (Oxford University Press) — современные темы, интересные для подростков, четкая грамматическая прогрессия

— современные темы, интересные для подростков, четкая грамматическая прогрессия "Gateway" (Macmillan) — акцент на развитие критического мышления и подготовку к академическому английскому

— акцент на развитие критического мышления и подготовку к академическому английскому "Eyes Open" (Cambridge University Press) — культурологический подход с материалами National Geographic, развивающий кругозор

— культурологический подход с материалами National Geographic, развивающий кругозор "Wider World" (Pearson) — сочетание языкового обучения с развитием навыков XXI века

Для взрослых (18+ лет) наиболее эффективны:

"English File" (Oxford University Press) — универсальный курс, сбалансированный по всем аспектам языка

— универсальный курс, сбалансированный по всем аспектам языка "Roadmap" (Pearson) — персонализированный подход с четкими целями для каждого занятия

— персонализированный подход с четкими целями для каждого занятия "Face2Face" (Cambridge University Press) — практический подход с фокусом на реальные коммуникативные ситуации

— практический подход с фокусом на реальные коммуникативные ситуации "Global" (Macmillan) — международный контекст, подготовка к общению в глобальной среде

Для профессиональных целей:

"Business Result" (Oxford University Press) — практичный курс делового английского с реальными кейсами

— практичный курс делового английского с реальными кейсами "Cambridge English for..." (Engineering/Marketing/Medicine) — узкоспециализированные материалы для конкретных профессий

— узкоспециализированные материалы для конкретных профессий "Market Leader" (Pearson) — классика делового английского с аутентичными материалами из Financial Times

— классика делового английского с аутентичными материалами из Financial Times "Tech Talk" (Oxford University Press) — английский для технических специалистов разного уровня

Особенности восприятия и когнитивного развития на разных возрастных этапах требуют соответствующей адаптации учебных материалов — от игровой формы для детей до аналитического подхода для взрослых. 🧠

Рекомендации экспертов по выбору эффективных пособий

Выбор учебника — это важное решение, которое может определить успех всего процесса обучения. Опираясь на многолетний опыт и исследования, эксперты предлагают следующие рекомендации:

Определите вашу основную цель — общее владение языком, подготовка к экзамену, деловой английский или специализированная область. Это сразу сузит круг поиска. Честно оцените свой текущий уровень — неправильная оценка приведет к выбору слишком сложного или слишком простого материала, что одинаково неэффективно. Учитывайте свой стиль обучения — визуалам нужны наглядные материалы, аудиалам — качественные аудиозаписи, кинестетикам — интерактивные задания. Проверьте актуальность учебника — пособия старше 5-7 лет могут содержать устаревшую лексику и подходы. Изучите дополнительные ресурсы — наличие онлайн-платформы, мобильного приложения, видеоматериалов значительно расширяет возможности обучения. Оцените баланс теории и практики — в эффективном учебнике на каждое правило приходится минимум 5-7 разнообразных упражнений. Проверьте наличие ключей к упражнениям — это критически важно для самостоятельного изучения.

Эксперты также отмечают несколько распространенных ошибок при выборе учебных пособий:

❌ Ориентация только на популярность — бестселлеры не всегда оптимальны для конкретных целей

— бестселлеры не всегда оптимальны для конкретных целей ❌ Выбор по внешнему виду — яркая обложка не гарантирует качество содержания

— яркая обложка не гарантирует качество содержания ❌ Игнорирование рабочей тетради — она часто содержит важные практические задания

— она часто содержит важные практические задания ❌ Покупка учебника более высокого уровня "на вырост" — это создает ненужные сложности

"на вырост" — это создает ненужные сложности ❌ Частая смена учебников — лучше пройти один курс полностью, чем несколько частично

При самостоятельном изучении особенно важно выбирать учебники с подробными объяснениями, большим количеством примеров и ключами ко всем упражнениям. Идеальный вариант — учебник с интегрированной онлайн-поддержкой и возможностью получить обратную связь.