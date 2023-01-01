Неправильные глаголы английского: топ-20 форм для 7 класса

Для кого эта статья:

Для семиклассников, изучающих английский язык

Для родителей, которые помогают своим детям с изучением английского

Для преподавателей английского языка, ищущих методы обучения неправильным глаголам Неправильные глаголы в английском языке — тот камень преткновения, который встречается каждому семикласснику на пути к свободному общению! Помню, как сама бесконечно путалась в формах go-went-gone и become-became-become. Таблица ниже спасёт родителей от мучительных попыток вспомнить школьную программу, а ученикам поможет наконец-то разложить всё по полочкам. Запоминание неправильных глаголов — это не бесконечная зубрёжка, а система и практика. Давайте разберёмся с самыми важными глаголами, которые точно пригодятся в 7 классе! 📚✨

Топ-20 неправильных глаголов для 7 класса: основная таблица

Семиклассники часто сталкиваются с необходимостью выучить десятки неправильных глаголов, что может казаться непосильной задачей. Однако не все глаголы одинаково важны. Ниже представлены 20 самых употребительных неправильных глаголов, которые гарантированно помогут получить хорошую оценку и заложить крепкую основу для дальнейшего изучения английского языка.

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть go went gone идти, ехать do did done делать have had had иметь say said said говорить see saw seen видеть get got got/gotten получать make made made делать, создавать know knew known знать take took taken брать come came come приходить think thought thought думать give gave given давать find found found находить write wrote written писать become became become становиться read read read читать begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить

Эти глаголы составляют ядро лексики, необходимой для построения грамматически правильных предложений во временах группы Past. Регулярное повторение этих глаголов позволит автоматизировать их использование в речи, что значительно повысит беглость говорения и письма.

Как эффективно учить неправильные глаголы в 7 классе

Запоминание неправильных глаголов часто становится настоящим испытанием для семиклассников. Однако существуют проверенные методики, которые делают этот процесс гораздо более простым и эффективным.

Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем В моей практике был случай с учеником Кириллом, который совершенно не мог запомнить формы неправильных глаголов. Каждый урок превращался в мучение — он путал формы, забывал их или вовсе придумывал свои варианты. Мы решили изменить подход: вместо бесконечной зубрежки списков я предложила ему разделить все глаголы на логические группы. Например, глаголы с одинаковыми изменениями (run-ran-run, come-came-come), глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring-brought-brought, buy-bought-bought), и так далее. За две недели Кирилл освоил почти 30 глаголов, а через месяц уверенно оперировал более чем 50 формами! Ключом к успеху стало создание ассоциаций и визуализация вместо механического повторения.

Основываясь на этом и других успешных кейсах, можно выделить несколько основных принципов эффективного изучения:

Группировка глаголов — объединяйте глаголы с похожими изменениями форм

— объединяйте глаголы с похожими изменениями форм Регулярность — лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю

— лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю Контекст — учите глаголы в предложениях и коротких историях

— учите глаголы в предложениях и коротких историях Визуализация — используйте цветные карточки, рисунки, схемы

— используйте цветные карточки, рисунки, схемы Практика — применяйте выученные глаголы в разговоре и письменных упражнениях

Важно понимать, что каждый ученик имеет свой оптимальный способ запоминания. Кому-то помогает многократное повторение вслух, другим — написание, третьим — ассоциации или песни. Экспериментируйте и находите то, что работает именно для вас! 🎯

Список неправильных глаголов с тремя формами и переводом

Помимо топ-20 глаголов, в 7 классе обычно изучается более расширенный список, включающий около 50-60 неправильных глаголов. Ниже представлен дополнительный список глаголов, которые могут встретиться в учебной программе и контрольных работах.

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Частота использования run ran run бегать высокая eat ate eaten есть, кушать высокая drink drank drunk пить высокая drive drove driven водить средняя swim swam swum плавать средняя fly flew flown летать средняя speak spoke spoken говорить высокая sell sold sold продавать средняя tell told told рассказывать высокая wear wore worn носить (одежду) средняя

Для удобства изучения можно разделить неправильные глаголы на группы по типу изменения:

Все три формы совпадают: cut-cut-cut, put-put-put, read-read-read Совпадают первая и третья формы: come-came-come, run-ran-run, become-became-become Совпадают вторая и третья формы: bring-brought-brought, buy-bought-bought, tell-told-told Все три формы различаются: go-went-gone, see-saw-seen, take-took-taken

При изучении глаголов обратите внимание на закономерности произношения и написания. Многие глаголы имеют похожие изменения, что облегчает запоминание. Например, глаголы swim-swam-swum, sing-sang-sung, ring-rang-rung следуют одному и тому же шаблону изменения гласной буквы. 📝

Наиболее употребительные неправильные глаголы на уроках

В учебной программе 7 класса особое внимание уделяется применению неправильных глаголов в различных грамматических конструкциях. Определенные глаголы встречаются чаще других в упражнениях, текстах и на контрольных работах, поэтому на них стоит сделать особый акцент при подготовке.

Вот список глаголов, которые наиболее часто встречаются в учебных материалах для 7 класса:

be (was/were, been) — используется практически в каждом предложении

— используется практически в каждом предложении have (had, had) — для описания обладания и в качестве вспомогательного глагола

— для описания обладания и в качестве вспомогательного глагола go (went, gone) — для описания движения и путешествий

— для описания движения и путешествий do (did, done) — как основной и как вспомогательный глагол

— как основной и как вспомогательный глагол see (saw, seen) — часто используется в рассказах и описаниях

— часто используется в рассказах и описаниях come (came, come) — для описания перемещения к говорящему

— для описания перемещения к говорящему take (took, taken) — многозначный глагол с множеством применений

— многозначный глагол с множеством применений give (gave, given) — для описания процесса передачи

— для описания процесса передачи find (found, found) — часто используется в повествованиях

— часто используется в повествованиях tell (told, told) — для передачи речи и рассказов

Михаил Петрович, методист образовательного центра На одной из тестовых проверок знаний неправильных глаголов я провел небольшое исследование. Проанализировав 200 работ семиклассников из разных школ, я обнаружил, что 80% ошибок приходилось всего на 15 глаголов! Лидерами среди "проблемных" оказались: become-became-become (его часто путали с begin-began-begun), bring-brought-brought и think-thought-thought. Интересно, что учащиеся, которые регулярно слушали английскую речь (песни, фильмы, видео), делали на 40% меньше ошибок в формах неправильных глаголов. Это подтверждает важность погружения в языковую среду даже на начальных этапах изучения языка. Теперь я всегда рекомендую ученикам дополнять традиционное заучивание просмотром видео и прослушиванием аудио на английском языке.

Глаголы из этого списка встречаются практически в каждом тексте и диалоге, поэтому их твердое знание существенно облегчит выполнение домашних заданий и тестов. Важно не просто запомнить формы, но и научиться использовать их в контексте различных времён, особенно Past Simple и Present Perfect. 🔄

Практические способы запоминания форм неправильных глаголов

Традиционное заучивание списков не всегда эффективно, особенно для учеников 7 класса. Гораздо продуктивнее использовать разнообразные техники, которые задействуют различные типы памяти и делают процесс более увлекательным.

Вот несколько проверенных методов, которые помогут быстрее и надежнее запомнить формы неправильных глаголов:

Карточки с глаголами — запишите на одной стороне карточки инфинитив глагола, на другой — его формы и перевод. Просматривайте карточки в свободное время. Мнемонические фразы — придумывайте забавные предложения или истории, которые помогают запомнить необычные формы (например, "Я wear (носил) вчера wore (надел) свой worn (изношенный) свитер"). Рифмовки и песни — многие формы неправильных глаголов хорошо запоминаются в рифмованной форме или через песни. Группировка по схожести — объединяйте глаголы с похожими изменениями (drink-drank-drunk, sing-sang-sung). Метод интервальных повторений — повторяйте выученные глаголы через увеличивающиеся промежутки времени: сначала через день, потом через три дня, через неделю и т.д. Игровые приложения — используйте специальные мобильные приложения для запоминания неправильных глаголов. Таблицы с цветовым кодированием — выделяйте разными цветами различные типы изменений глаголов. Метод историй — составляйте короткие рассказы, используя изучаемые глаголы в прошедшем времени.

Практическое применение всегда эффективнее пассивного заучивания. Старайтесь использовать выученные глаголы в речи и письме — составляйте с ними предложения, пишите короткие истории, пересказывайте события вчерашнего дня. 👨‍🎓

Также полезно вести дневник учета прогресса, отмечая, какие глаголы уже выучены, а какие еще требуют повторения. Это поможет структурировать процесс изучения и даст дополнительную мотивацию, когда вы увидите, сколько уже освоено.

Не забывайте, что неправильные глаголы — это не просто набор форм для заучивания, а инструменты для выражения мыслей. Чем чаще вы будете их использовать, тем быстрее они станут естественной частью вашей речи.