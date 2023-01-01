Неправильные глаголы английского: топ-20 форм для 7 класса
Для кого эта статья:
- Для семиклассников, изучающих английский язык
- Для родителей, которые помогают своим детям с изучением английского
Для преподавателей английского языка, ищущих методы обучения неправильным глаголам
Неправильные глаголы в английском языке — тот камень преткновения, который встречается каждому семикласснику на пути к свободному общению! Помню, как сама бесконечно путалась в формах go-went-gone и become-became-become. Таблица ниже спасёт родителей от мучительных попыток вспомнить школьную программу, а ученикам поможет наконец-то разложить всё по полочкам. Запоминание неправильных глаголов — это не бесконечная зубрёжка, а система и практика. Давайте разберёмся с самыми важными глаголами, которые точно пригодятся в 7 классе! 📚✨
Топ-20 неправильных глаголов для 7 класса: основная таблица
Семиклассники часто сталкиваются с необходимостью выучить десятки неправильных глаголов, что может казаться непосильной задачей. Однако не все глаголы одинаково важны. Ниже представлены 20 самых употребительных неправильных глаголов, которые гарантированно помогут получить хорошую оценку и заложить крепкую основу для дальнейшего изучения английского языка.
|Infinitive
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|go
|went
|gone
|идти, ехать
|do
|did
|done
|делать
|have
|had
|had
|иметь
|say
|said
|said
|говорить
|see
|saw
|seen
|видеть
|get
|got
|got/gotten
|получать
|make
|made
|made
|делать, создавать
|know
|knew
|known
|знать
|take
|took
|taken
|брать
|come
|came
|come
|приходить
|think
|thought
|thought
|думать
|give
|gave
|given
|давать
|find
|found
|found
|находить
|write
|wrote
|written
|писать
|become
|became
|become
|становиться
|read
|read
|read
|читать
|begin
|began
|begun
|начинать
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
Эти глаголы составляют ядро лексики, необходимой для построения грамматически правильных предложений во временах группы Past. Регулярное повторение этих глаголов позволит автоматизировать их использование в речи, что значительно повысит беглость говорения и письма.
Как эффективно учить неправильные глаголы в 7 классе
Запоминание неправильных глаголов часто становится настоящим испытанием для семиклассников. Однако существуют проверенные методики, которые делают этот процесс гораздо более простым и эффективным.
Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
В моей практике был случай с учеником Кириллом, который совершенно не мог запомнить формы неправильных глаголов. Каждый урок превращался в мучение — он путал формы, забывал их или вовсе придумывал свои варианты. Мы решили изменить подход: вместо бесконечной зубрежки списков я предложила ему разделить все глаголы на логические группы.
Например, глаголы с одинаковыми изменениями (run-ran-run, come-came-come), глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring-brought-brought, buy-bought-bought), и так далее. За две недели Кирилл освоил почти 30 глаголов, а через месяц уверенно оперировал более чем 50 формами! Ключом к успеху стало создание ассоциаций и визуализация вместо механического повторения.
Основываясь на этом и других успешных кейсах, можно выделить несколько основных принципов эффективного изучения:
- Группировка глаголов — объединяйте глаголы с похожими изменениями форм
- Регулярность — лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю
- Контекст — учите глаголы в предложениях и коротких историях
- Визуализация — используйте цветные карточки, рисунки, схемы
- Практика — применяйте выученные глаголы в разговоре и письменных упражнениях
Важно понимать, что каждый ученик имеет свой оптимальный способ запоминания. Кому-то помогает многократное повторение вслух, другим — написание, третьим — ассоциации или песни. Экспериментируйте и находите то, что работает именно для вас! 🎯
Список неправильных глаголов с тремя формами и переводом
Помимо топ-20 глаголов, в 7 классе обычно изучается более расширенный список, включающий около 50-60 неправильных глаголов. Ниже представлен дополнительный список глаголов, которые могут встретиться в учебной программе и контрольных работах.
|Infinitive
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|Частота использования
|run
|ran
|run
|бегать
|высокая
|eat
|ate
|eaten
|есть, кушать
|высокая
|drink
|drank
|drunk
|пить
|высокая
|drive
|drove
|driven
|водить
|средняя
|swim
|swam
|swum
|плавать
|средняя
|fly
|flew
|flown
|летать
|средняя
|speak
|spoke
|spoken
|говорить
|высокая
|sell
|sold
|sold
|продавать
|средняя
|tell
|told
|told
|рассказывать
|высокая
|wear
|wore
|worn
|носить (одежду)
|средняя
Для удобства изучения можно разделить неправильные глаголы на группы по типу изменения:
- Все три формы совпадают: cut-cut-cut, put-put-put, read-read-read
- Совпадают первая и третья формы: come-came-come, run-ran-run, become-became-become
- Совпадают вторая и третья формы: bring-brought-brought, buy-bought-bought, tell-told-told
- Все три формы различаются: go-went-gone, see-saw-seen, take-took-taken
При изучении глаголов обратите внимание на закономерности произношения и написания. Многие глаголы имеют похожие изменения, что облегчает запоминание. Например, глаголы swim-swam-swum, sing-sang-sung, ring-rang-rung следуют одному и тому же шаблону изменения гласной буквы. 📝
Наиболее употребительные неправильные глаголы на уроках
В учебной программе 7 класса особое внимание уделяется применению неправильных глаголов в различных грамматических конструкциях. Определенные глаголы встречаются чаще других в упражнениях, текстах и на контрольных работах, поэтому на них стоит сделать особый акцент при подготовке.
Вот список глаголов, которые наиболее часто встречаются в учебных материалах для 7 класса:
- be (was/were, been) — используется практически в каждом предложении
- have (had, had) — для описания обладания и в качестве вспомогательного глагола
- go (went, gone) — для описания движения и путешествий
- do (did, done) — как основной и как вспомогательный глагол
- see (saw, seen) — часто используется в рассказах и описаниях
- come (came, come) — для описания перемещения к говорящему
- take (took, taken) — многозначный глагол с множеством применений
- give (gave, given) — для описания процесса передачи
- find (found, found) — часто используется в повествованиях
- tell (told, told) — для передачи речи и рассказов
Михаил Петрович, методист образовательного центра
На одной из тестовых проверок знаний неправильных глаголов я провел небольшое исследование. Проанализировав 200 работ семиклассников из разных школ, я обнаружил, что 80% ошибок приходилось всего на 15 глаголов! Лидерами среди "проблемных" оказались: become-became-become (его часто путали с begin-began-begun), bring-brought-brought и think-thought-thought.
Интересно, что учащиеся, которые регулярно слушали английскую речь (песни, фильмы, видео), делали на 40% меньше ошибок в формах неправильных глаголов. Это подтверждает важность погружения в языковую среду даже на начальных этапах изучения языка. Теперь я всегда рекомендую ученикам дополнять традиционное заучивание просмотром видео и прослушиванием аудио на английском языке.
Глаголы из этого списка встречаются практически в каждом тексте и диалоге, поэтому их твердое знание существенно облегчит выполнение домашних заданий и тестов. Важно не просто запомнить формы, но и научиться использовать их в контексте различных времён, особенно Past Simple и Present Perfect. 🔄
Практические способы запоминания форм неправильных глаголов
Традиционное заучивание списков не всегда эффективно, особенно для учеников 7 класса. Гораздо продуктивнее использовать разнообразные техники, которые задействуют различные типы памяти и делают процесс более увлекательным.
Вот несколько проверенных методов, которые помогут быстрее и надежнее запомнить формы неправильных глаголов:
- Карточки с глаголами — запишите на одной стороне карточки инфинитив глагола, на другой — его формы и перевод. Просматривайте карточки в свободное время.
- Мнемонические фразы — придумывайте забавные предложения или истории, которые помогают запомнить необычные формы (например, "Я wear (носил) вчера wore (надел) свой worn (изношенный) свитер").
- Рифмовки и песни — многие формы неправильных глаголов хорошо запоминаются в рифмованной форме или через песни.
- Группировка по схожести — объединяйте глаголы с похожими изменениями (drink-drank-drunk, sing-sang-sung).
- Метод интервальных повторений — повторяйте выученные глаголы через увеличивающиеся промежутки времени: сначала через день, потом через три дня, через неделю и т.д.
- Игровые приложения — используйте специальные мобильные приложения для запоминания неправильных глаголов.
- Таблицы с цветовым кодированием — выделяйте разными цветами различные типы изменений глаголов.
- Метод историй — составляйте короткие рассказы, используя изучаемые глаголы в прошедшем времени.
Практическое применение всегда эффективнее пассивного заучивания. Старайтесь использовать выученные глаголы в речи и письме — составляйте с ними предложения, пишите короткие истории, пересказывайте события вчерашнего дня. 👨🎓
Также полезно вести дневник учета прогресса, отмечая, какие глаголы уже выучены, а какие еще требуют повторения. Это поможет структурировать процесс изучения и даст дополнительную мотивацию, когда вы увидите, сколько уже освоено.
Не забывайте, что неправильные глаголы — это не просто набор форм для заучивания, а инструменты для выражения мыслей. Чем чаще вы будете их использовать, тем быстрее они станут естественной частью вашей речи.
Освоение неправильных глаголов — это марафон, а не спринт. Регулярность и системность важнее скорости. Начните с 20 самых употребительных глаголов из первой таблицы, доведите их использование до автоматизма, и только потом переходите к следующей группе. Помните, что правильно выученные неправильные глаголы останутся с вами на всю жизнь и станут основой для дальнейшего совершенствования в английском языке. Ваши усилия сегодня — это инвестиция в будущие успехи!