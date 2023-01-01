ТОП-50 неправильных глаголов для 6 класса: справочник с формами

Неправильные глаголы — настоящий камень преткновения для шестиклассников. Когда простые правила добавления -ed вдруг перестают работать, ученики сталкиваются с необходимостью запоминать десятки глаголов с их особыми формами. Но не стоит паниковать! 📚 Мы собрали ТОП-50 неправильных глаголов, которые чаще всего встречаются в учебниках для 6 класса и понадобятся на контрольных работах. С этим списком вы сможете быстрее справиться с домашними заданиями и лучше подготовиться к тестам. Разберем не только формы, но и поделимся действенными приемами запоминания.

Что такое неправильные глаголы в английском языке

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые не следуют стандартному правилу образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed. В английском языке всего около 200 неправильных глаголов, но в активном использовании примерно 50-70. Именно такие глаголы вызывают наибольшие затруднения у учеников 6 класса, когда они начинают глубже изучать времена английского языка.

Каждый неправильный глагол имеет три основные формы:

Первая форма — инфинитив (Infinitive) или настоящее время (Present Simple)

— инфинитив (Infinitive) или настоящее время (Present Simple) Вторая форма — прошедшее простое время (Past Simple)

— прошедшее простое время (Past Simple) Третья форма — причастие прошедшего времени (Past Participle)

Например, у глагола "go" эти формы выглядят так: go — went — gone. Как видим, они совершенно не похожи друг на друга и не образуются по стандартному правилу.

Знание неправильных глаголов критически важно для правильного построения различных временных форм, особенно для времен группы Perfect и для пассивного залога. В 6 классе ученики обычно уже знакомятся с Present Perfect, где третья форма глагола используется после вспомогательного глагола "have/has".

Елена Петрова, методист по английскому языку Недавно на уроке с шестиклассниками я заметила интересную закономерность. Те ученики, которые хорошо освоили формы неправильных глаголов, значительно увереннее чувствуют себя при изучении новых грамматических тем. Особенно это заметно при работе с Present Perfect. Я помню случай с Сашей, который постоянно путал формы и использовал "goed" вместо "went", "taked" вместо "taken". Мы решили провести эксперимент: каждый день он выучивал по 5 глаголов, используя карточки, которые сделал сам. Уже через две недели результаты контрольной работы показали существенный прогресс — количество ошибок сократилось на 70%. Теперь Саша не только правильно использует формы, но и помогает одноклассникам!

50 самых важных неправильных глаголов для 6 класса

Представляем список из 50 наиболее часто используемых и важных неправильных глаголов, которые должен знать каждый ученик 6 класса. Эти глаголы отобраны на основе частотности их появления в учебниках и контрольных работах для данного уровня. 🧩

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть become became become становиться begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать come came come приходить do did done делать draw drew drawn рисовать drink drank drunk пить drive drove driven водить eat ate eaten есть fall fell fallen падать feel felt felt чувствовать find found found находить fly flew flown летать forget forgot forgotten забывать get got got/gotten получать give gave given давать go went gone идти grow grew grown расти have had had иметь hear heard heard слышать know knew known знать learn learnt/learned learnt/learned учить leave left left покидать make made made делать meet met met встречать put put put класть read read read читать ride rode ridden ездить верхом run ran run бежать say said said говорить see saw seen видеть send sent sent отправлять sing sang sung петь sit sat sat сидеть sleep slept slept спать speak spoke spoken говорить spend spent spent тратить stand stood stood стоять swim swam swum плавать take took taken брать teach taught taught учить tell told told рассказывать think thought thought думать understand understood understood понимать wear wore worn носить win won won выигрывать write wrote written писать

Важно отметить, что некоторые глаголы (например, "read") произносятся по-разному в разных формах, несмотря на одинаковое написание. Для глагола "read" первая форма произносится [ri:d], а вторая и третья — [red]. Такие особенности следует учитывать при изучении.

Группы неправильных глаголов по типу изменения форм

Чтобы облегчить запоминание неправильных глаголов, полезно разделить их на группы по типу изменения форм. Такая классификация помогает ученикам увидеть определенные закономерности и шаблоны, что значительно упрощает процесс запоминания. 🔍

Группа 1: Все три формы одинаковые

cut — cut — cut (резать)

put — put — put (класть)

let — let — let (позволять)

cost — cost — cost (стоить)

Группа 2: Вторая и третья формы совпадают

bring — brought — brought (приносить)

buy — bought — bought (покупать)

teach — taught — taught (учить)

think — thought — thought (думать)

catch — caught — caught (ловить)

find — found — found (находить)

Группа 3: Первая и третья формы совпадают

come — came — come (приходить)

become — became — become (становиться)

run — ran — run (бежать)

Группа 4: Гласная меняется во всех трех формах

begin — began — begun (начинать)

drink — drank — drunk (пить)

sing — sang — sung (петь)

swim — swam — swum (плавать)

Группа 5: Особая группа с уникальными изменениями

be — was/were — been (быть)

do — did — done (делать)

go — went — gone (идти)

Классификация по группам имеет и практическое применение. Например, если ученик запомнил, как образуются формы глагола "drink" (drink — drank — drunk), ему будет легче запомнить аналогичные глаголы из той же группы, такие как "sing" (sing — sang — sung) и "swim" (swim — swam — swum).

Тип изменения Примеры глаголов Общая схема изменения Все формы одинаковые put, cut, cost V1 = V2 = V3 2-я и 3-я формы совпадают bring, buy, tell, think V1 ≠ V2 = V3 1-я и 3-я формы совпадают come, become, run V1 = V3 ≠ V2 Все три формы различаются go, take, speak V1 ≠ V2 ≠ V3 Изменение гласной во всех формах begin, drink, sing, swim Изменение гласной: i-a-u Добавление -en в 3-й форме break, speak, take V3 часто заканчивается на -en

Эффективные способы запоминания неправильных глаголов

Заучивание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но с правильным подходом этот процесс становится гораздо легче и даже увлекательным. Рассмотрим несколько проверенных методик, которые помогут шестиклассникам быстро и эффективно запомнить все необходимые формы. 🧠

Александр Иванов, репетитор по английскому языку Работая с учениками 6 класса, я столкнулся с типичной проблемой: дети просто пытались зазубрить списки неправильных глаголов, но быстро забывали их. Тогда я решил попробовать метод ассоциативных связей и рифм. Помню случай с Машей, которая никак не могла запомнить глагол "catch – caught – caught". Мы придумали историю: "Маша ПОЙМАЛА (caught) мяч и так крепко его ПОЙМАЛА (caught), что он лопнул". К истории добавили движение – имитацию ловли мяча. Через неделю провели проверку – Маша не только безошибочно назвала все формы этого глагола, но и помогла одноклассникам запомнить еще 10 глаголов, используя подобный метод. С тех пор я всегда использую комбинацию рассказов, рифм и движений – это работает намного эффективнее, чем простое заучивание!

1. Метод карточек Создайте карточки, где на одной стороне будет первая форма глагола и перевод, а на другой — вторая и третья формы. Просматривайте их регулярно, проверяя себя. Постепенно увеличивайте интервал между повторениями (метод интервальных повторений).

2. Группировка глаголов Объединяйте глаголы в логические группы по темам (движение, мышление, бытовые действия) или по типу изменения форм (как описано в предыдущем разделе). Изучение глаголов группами создает дополнительные связи в памяти.

3. Метод рифм и ассоциаций Создавайте рифмованные строчки или забавные ассоциации. Например: "Я ПЛЫЛ (swam) по реке, а потом ПОПЛЫЛ (swum) обратно домой" или "Я ВИЖу (see) кота, УВИДЕЛ (saw) как он прыгнул, и теперь я его УВИДЕВШИЙ (seen)".

4. Метод историй Составляйте короткие истории, используя различные формы неправильных глаголов. Например: "Yesterday I went (go) to the park. I saw (see) my friend there. We had (have) a great time together."

5. Визуализация Используйте цветные маркеры для выделения разных форм глаголов. Например, первая форма — синим, вторая — красным, третья — зеленым. Это помогает создать визуальные ассоциации.

6. Игровые методики

Карточные игры : Играйте в "Memory" или "Go Fish" с карточками неправильных глаголов.

: Играйте в "Memory" или "Go Fish" с карточками неправильных глаголов. Настольные игры : Создайте игру типа "Монополия", где вместо покупки недвижимости нужно назвать формы глаголов.

: Создайте игру типа "Монополия", где вместо покупки недвижимости нужно назвать формы глаголов. Приложения и онлайн-игры: Используйте специальные приложения для запоминания глаголов через игровую механику.

7. Метод физических действий Сопровождайте запоминание глаголов соответствующими действиями. Например, говоря "run-ran-run", можно изображать бег на месте. Такой кинестетический подход особенно эффективен для детей с активным типом восприятия.

8. Регулярное применение на практике Активно используйте выученные глаголы в речи, письменных заданиях, сочинениях. Практическое применение — ключ к долгосрочному запоминанию.

Важно помнить, что разные ученики могут предпочитать различные методы запоминания. Комбинирование нескольких подходов обычно дает наилучший результат. 📝

Как использовать список неправильных глаголов на уроках

Список неправильных глаголов — это не просто материал для механического заучивания, а инструмент, который можно творчески использовать на уроках английского языка. Правильно организованная работа с этим материалом поможет учителям сделать занятия более эффективными и увлекательными для учеников 6 класса. 🎯

Интерактивные упражнения с неправильными глаголами:

Цепочка глаголов : Ученики по очереди называют все три формы неправильного глагола. Тот, кто ошибается, выбывает из игры.

: Ученики по очереди называют все три формы неправильного глагола. Тот, кто ошибается, выбывает из игры. Глагольная эстафета : Класс делится на команды. Каждой команде дается набор карточек с первой формой глаголов. Участники должны быстро написать вторую и третью формы и передать эстафету следующему.

: Класс делится на команды. Каждой команде дается набор карточек с первой формой глаголов. Участники должны быстро написать вторую и третью формы и передать эстафету следующему. Глагольное домино : Карточки с формами глаголов раздаются ученикам. Нужно составить цепочку, соединяя формы одного глагола.

: Карточки с формами глаголов раздаются ученикам. Нужно составить цепочку, соединяя формы одного глагола. Угадай глагол: Один ученик показывает действие (например, плавание), а другие должны назвать все три формы соответствующего глагола (swim-swam-swum).

Интеграция неправильных глаголов в грамматические темы:

Past Simple : Составление рассказов о прошедших событиях с использованием второй формы неправильных глаголов.

: Составление рассказов о прошедших событиях с использованием второй формы неправильных глаголов. Present Perfect : Создание предложений о жизненном опыте с использованием третьей формы глаголов после have/has.

: Создание предложений о жизненном опыте с использованием третьей формы глаголов после have/has. Passive Voice : Трансформация активных предложений в пассивные с использованием третьей формы глаголов.

: Трансформация активных предложений в пассивные с использованием третьей формы глаголов. Conditional Sentences: Создание условных предложений с применением различных форм неправильных глаголов.

Творческие задания с неправильными глаголами:

Написание историй : Ученики создают короткий рассказ, включая в него определенные неправильные глаголы (минимум 5-7).

: Ученики создают короткий рассказ, включая в него определенные неправильные глаголы (минимум 5-7). Комиксы : Создание комиксов, где герои используют различные формы неправильных глаголов в своей речи.

: Создание комиксов, где герои используют различные формы неправильных глаголов в своей речи. Песни и стихи : Сочинение или переделка известных стихотворений и песен с включением неправильных глаголов.

: Сочинение или переделка известных стихотворений и песен с включением неправильных глаголов. Интервью: Проведение воображаемого интервью со знаменитостью, где ответы содержат неправильные глаголы в разных формах.

Контроль знаний неправильных глаголов:

Традиционные диктанты : Учитель называет первую форму и перевод, ученики записывают вторую и третью.

: Учитель называет первую форму и перевод, ученики записывают вторую и третью. Глагольное лото : Учитель называет перевод глагола, ученики находят и отмечают все три формы на своих карточках.

: Учитель называет перевод глагола, ученики находят и отмечают все три формы на своих карточках. Тесты с множественным выбором : Ученикам предлагается выбрать правильную форму глагола из нескольких вариантов.

: Ученикам предлагается выбрать правильную форму глагола из нескольких вариантов. Заполнение пропусков: В тексте пропущены формы неправильных глаголов, которые нужно вставить.

Дифференцированный подход:

Важно учитывать разный уровень подготовки учеников. Для этого можно:

Начать с самых частотных глаголов (be, have, do, go, make) и постепенно расширять список.

Для более сильных учеников предлагать задания с редкими неправильными глаголами или контекстуальное использование в сложных грамматических конструкциях.

Для учеников с трудностями создавать визуальные подсказки или использовать метод более частого повторения в разных форматах.

Интеграция изучения неправильных глаголов в повседневную практику урока помогает ученикам не просто запоминать их как изолированные единицы, но и активно использовать в речи, что значительно повышает эффективность обучения.