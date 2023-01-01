Условные предложения в английском: полное руководство и таблица

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Условные предложения в английском — тот камень преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты. Мне часто приходилось видеть растерянные лица учеников, когда они пытались разобраться в разнице между "If I go" и "If I went". А ведь правильное использование conditionals может превратить вашу речь из базового набора фраз в элегантное высказывание с глубоким смыслом. Давайте разложим эту грамматическую головоломку по полочкам — и вы увидите, что всё гораздо логичнее, чем кажется на первый взгляд. 🧩

Таблица условных предложений в английском языке

Условные предложения (conditionals) выражают зависимость одного действия или события от другого. По сути, это наш способ рассказать о последствиях определенных условий — реальных или гипотетических. В английском языке выделяют четыре основных типа условных предложений, каждый из которых имеет свою структуру и значение.

Тип Структура Значение Пример Zero Conditional If + Present Simple, Present Simple Общеизвестные факты, регулярные действия If you heat water to 100°C, it boils. First Conditional If + Present Simple, will + инфинитив Реальные или вероятные ситуации в будущем If it rains tomorrow, I will stay at home. Second Conditional If + Past Simple, would + инфинитив Гипотетические ситуации в настоящем или будущем If I won the lottery, I would buy a house. Third Conditional If + Past Perfect, would have + причастие прошедшего времени Нереальные ситуации в прошлом If I had studied harder, I would have passed the exam.

Важно помнить, что части условного предложения можно менять местами. Если условие (if-clause) стоит перед главным предложением, после него ставится запятая. Если главное предложение идет первым, запятая не нужна:

If you don't hurry, you will miss the train.

You will miss the train if you don't hurry.

Кроме того, вместо if можно использовать другие союзы: unless (если не), provided that / providing that (при условии что), as long as (пока, если только), in case (в случае если) и другие.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню одну ученицу, Марину, которая никак не могла запомнить структуру условных предложений. Она постоянно путала времена и вставляла will во все типы условий. Мы придумали для неё мнемонический приём: представить три истории про одну и ту же ситуацию. История 1 (First Conditional): "Если завтра пойдёт дождь (if it rains), я возьму зонт (I will take an umbrella)". Это реально может произойти. История 2 (Second Conditional): "Если бы у меня были крылья (if I had wings), я бы полетела в Париж (I would fly to Paris)". Это фантазия. История 3 (Third Conditional): "Если бы я знала о дожде вчера (if I had known about the rain), я бы взяла зонт (I would have taken an umbrella)". Это сожаление о прошлом. После этого упражнения Марина стала безошибочно использовать все типы conditionals. Иногда достаточно найти правильную ассоциацию, чтобы сложная грамматика стала интуитивно понятной.

Условные предложения нулевого и первого типа

Нулевой и первый типы условных предложений описывают реальные ситуации, которые могут произойти или регулярно происходят. Их часто используют в повседневной речи для описания причинно-следственных связей.

Zero Conditional (нулевой тип) применяется для описания общеизвестных фактов, научных истин или регулярных, повторяющихся действий:

If you don't water plants, they die. (Если вы не поливаете растения, они умирают.)

If ice gets warm, it melts. (Если лед нагревается, он тает.)

When it rains, the streets get wet. (Когда идет дождь, улицы становятся мокрыми.)

Обратите внимание, что в условных предложениях нулевого типа можно использовать when вместо if, так как действие происходит регулярно.

First Conditional (первый тип) используется для описания реальных, возможных ситуаций в будущем. Мы верим, что условие вполне может быть выполнено:

If you finish your homework, we'll go to the cinema. (Если ты закончишь домашнее задание, мы пойдем в кино.)

I'll help you if you ask me nicely. (Я помогу тебе, если ты попросишь меня вежливо.)

If it stops raining, the match will take place. (Если дождь прекратится, матч состоится.)

Вместо will в главной части первого условного предложения можно использовать и другие модальные глаголы (can, may, might, should, must) или повелительное наклонение:

If you feel unwell, you should see a doctor. (Если ты плохо себя чувствуешь, тебе следует обратиться к врачу.)

If you see John, tell him to call me. (Если увидишь Джона, скажи ему позвонить мне.)

Важно помнить, что в условной части (после if) мы не используем will, даже если речь идет о будущем времени. Вместо этого используется Present Simple:

❌ If it will rain tomorrow... (Неправильно)

✅ If it rains tomorrow... (Правильно)

Conditional II и III: гипотетические ситуации

Второй и третий типы условных предложений описывают гипотетические, воображаемые или нереальные ситуации. Они позволяют нам фантазировать о том, что могло бы произойти при других обстоятельствах. 🌟

Second Conditional (второй тип) используется для:

Маловероятных или нереальных ситуаций в настоящем или будущем

Гипотетических ситуаций, противоречащих действительности

Вежливых просьб или советов

Структура: If + Past Simple, would/could/might + инфинитив без to

Примеры:

If I knew his number, I would call him. (Если бы я знал его номер, я бы позвонил ему. — Но я не знаю.)

What would you do if you won a million dollars? (Что бы ты сделал, если бы выиграл миллион долларов?)

If I were you, I would apologize. (На твоем месте я бы извинился.)

Обратите внимание на особую форму глагола to be в условных предложениях второго типа — were используется для всех лиц:

If I were rich, I would travel the world. (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по миру.)

If she were here, she would help us. (Если бы она была здесь, она бы помогла нам.)

В разговорной речи допустимо использовать was для первого и третьего лица единственного числа, но в формальной речи и письме предпочтительнее were.

Third Conditional (третий тип) используется для:

Нереальных ситуаций в прошлом

Выражения сожаления о том, что не произошло

Предположений о том, как могли бы сложиться события

Структура: If + Past Perfect, would/could/might + have + причастие прошедшего времени

Примеры:

If I had known about the meeting, I would have attended it. (Если бы я знал о встрече, я бы присутствовал на ней. — Но я не знал.)

She wouldn't have made that mistake if she had been more careful. (Она не сделала бы эту ошибку, если бы была более внимательна.)

If you had told me earlier, I could have helped you. (Если бы ты сказал мне раньше, я мог бы помочь тебе.)

Сравнение Second и Third Conditional Second Conditional Third Conditional Временная отнесенность Настоящее/будущее Прошлое Степень нереальности Маловероятно, но теоретически возможно Полностью нереально (момент упущен) Эмоциональный окрас Мечта, желание, гипотеза Сожаление, упрек, критика Пример If I won the lottery, I would quit my job. If I had won the lottery, I would have quit my job.

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Работая с клиентом из крупной IT-компании, я столкнулся с интересным кейсом. На важных переговорах с американскими партнерами он постоянно использовал First Conditional там, где нужен был Second или Third, что создавало неверное впечатление о реалистичности его предложений. Например, вместо "If we had more time, we would implement this feature" (Second Conditional, указывающий на гипотетическую ситуацию) он говорил "If we have more time, we will implement this feature" (First Conditional, звучащий как твердое обещание). Американцы восприняли это буквально и были разочарованы, когда функция не появилась в продукте. После нашей работы над условными предложениями клиент стал точнее выражать намерения компании, что помогло избежать недопонимания и улучшило деловые отношения. Это показывает, насколько важно правильно выбирать тип условного предложения: от этого зависит, воспримут ли ваши слова как обещание, мечту или сожаление о упущенных возможностях.

Смешанные типы условных предложений

Смешанные условные предложения (Mixed Conditionals) используются, когда условие относится к одному времени, а результат — к другому. Они позволяют связать прошлое с настоящим или будущим и наоборот, делая нашу речь более гибкой и точной. 🔄

Существует два основных типа смешанных условных предложений:

1. Условие в прошлом → результат в настоящем/будущем Структура: If + Past Perfect, would/could/might + инфинитив без to Значение: Условие относится к прошлому (что-то, что не произошло), но результат относится к настоящему или будущему.

If I had studied medicine, I would be a doctor now. (Если бы я изучал медицину [в прошлом], я был бы сейчас врачом.)

If she hadn't missed the train, she would be here with us. (Если бы она не опоздала на поезд [в прошлом], она была бы сейчас здесь с нами.)

If we had met earlier, we would be married by now. (Если бы мы встретились раньше [в прошлом], мы были бы сейчас женаты.)

2. Условие в настоящем → результат в прошлом Структура: If + Past Simple, would/could/might + have + причастие прошедшего времени Значение: Условие относится к настоящему (текущее состояние), но результат относится к прошлому.

If I knew her number, I would have called her yesterday. (Если бы я знал её номер [сейчас], я бы позвонил ей вчера.)

If he weren't so lazy, he would have finished the project last week. (Если бы он не был таким ленивым [в целом, это его черта характера], он бы закончил проект на прошлой неделе.)

If I spoke Chinese, I would have applied for that job in Beijing. (Если бы я говорил по-китайски [сейчас], я бы подал заявку на ту работу в Пекине [в прошлом].)

Смешанные условные предложения особенно полезны, когда мы хотим показать, как прошлые события влияют на настоящее или как текущие обстоятельства могли бы изменить прошлое. Они добавляют глубину и нюансы в наше общение.

Чтобы правильно сформировать смешанное условное предложение, нужно четко определить, к какому времени относится условие, а к какому — результат, и выбрать соответствующие временные формы для каждой части.

Вот некоторые подсказки для правильного использования смешанных условных:

Если вы говорите о том, как прошлое событие повлияло на настоящее → используйте первый тип смешанных условных (If + Past Perfect, would + инфинитив)

Если вы говорите о том, как настоящее обстоятельство могло бы изменить прошлое → используйте второй тип смешанных условных (If + Past Simple, would have + причастие)

Обратите внимание на временные маркеры (now, yesterday, last week и т.д.), которые помогут определить, к какому времени относится каждая часть предложения

Особые случаи употребления conditionals в речи

Помимо стандартных форм условных предложений, существуют особые случаи и вариации, которые делают английскую речь более естественной и гибкой. Освоив эти нюансы, вы сможете выражать свои мысли с большей точностью и элегантностью. 🎯

Альтернативы союзу "if"

Вместо if можно использовать другие союзы и выражения, которые добавляют различные оттенки значения:

Unless (если не) = if not: Unless you hurry, you'll miss the train. (Если ты не поторопишься, ты опоздаешь на поезд.)

(если не) = if not: Unless you hurry, you'll miss the train. (Если ты не поторопишься, ты опоздаешь на поезд.) Provided/providing (that) (при условии, что): I'll lend you my car provided (that) you drive carefully. (Я одолжу тебе свою машину при условии, что ты будешь ездить осторожно.)

(при условии, что): I'll lend you my car provided (that) you drive carefully. (Я одолжу тебе свою машину при условии, что ты будешь ездить осторожно.) As long as / so long as (пока, если только): You can use my phone as long as you pay for any international calls. (Ты можешь пользоваться моим телефоном, если только будешь оплачивать международные звонки.)

(пока, если только): You can use my phone as long as you pay for any international calls. (Ты можешь пользоваться моим телефоном, если только будешь оплачивать международные звонки.) In case (в случае если): Take an umbrella in case it rains. (Возьми зонт на случай, если пойдет дождь.)

(в случае если): Take an umbrella in case it rains. (Возьми зонт на случай, если пойдет дождь.) Suppose/supposing (предположим, что): Suppose you won the lottery, what would you do? (Предположим, ты выиграл в лотерею, что бы ты сделал?)

(предположим, что): Suppose you won the lottery, what would you do? (Предположим, ты выиграл в лотерею, что бы ты сделал?) On condition that (при условии, что): I'll help you on condition that you help me later. (Я помогу тебе при условии, что ты поможешь мне позже.)

Инверсия в условных предложениях

В формальной речи и письме вместо if можно использовать инверсию (обратный порядок слов):

Had I known about the problem, I would have fixed it. (= If I had known about the problem...)

Should you need any assistance, please do not hesitate to ask. (= If you should need any assistance...)

Were I in your position, I would accept the offer. (= If I were in your position...)

Условные предложения без if

Иногда условие может быть выражено без использования if:

С императивом: Come closer and I'll tell you a secret. (= If you come closer, I'll tell you a secret.)

С and/or: Hurry up or you'll be late. (= If you don't hurry up, you'll be late.)

С причастием: Knowing the truth, I would have acted differently. (= If I had known the truth, I would have acted differently.)

Модальные глаголы в условных предложениях

В главной части условного предложения можно использовать различные модальные глаголы, которые придают дополнительные оттенки значения:

Could (возможность): If I had more time, I could learn Japanese. (Если бы у меня было больше времени, я мог бы выучить японский.)

(возможность): If I had more time, I could learn Japanese. (Если бы у меня было больше времени, я мог бы выучить японский.) Might (меньшая вероятность): If the weather improves, we might go for a walk. (Если погода улучшится, мы, возможно, пойдем на прогулку.)

(меньшая вероятность): If the weather improves, we might go for a walk. (Если погода улучшится, мы, возможно, пойдем на прогулку.) Should (рекомендация): If you feel unwell, you should see a doctor. (Если ты плохо себя чувствуешь, тебе следует обратиться к врачу.)

(рекомендация): If you feel unwell, you should see a doctor. (Если ты плохо себя чувствуешь, тебе следует обратиться к врачу.) May (разрешение/возможность): If you finish early, you may leave. (Если ты закончишь рано, можешь уйти.)

(разрешение/возможность): If you finish early, you may leave. (Если ты закончишь рано, можешь уйти.) Must (необходимость): If you want to improve, you must practice daily. (Если ты хочешь совершенствоваться, ты должен практиковаться ежедневно.)

Выражение разной степени вероятности

Используя различные комбинации времен и модальных глаголов, можно выражать разную степень вероятности или уверенности:

If it rains tomorrow, the match will be canceled. (Высокая вероятность)

If it should rain tomorrow, the match would be canceled. (Меньшая вероятность)

If it were to rain tomorrow, the match would be canceled. (Еще меньшая вероятность)

Помните, что глубокое понимание условных предложений и их вариаций позволяет передавать тонкие смысловые оттенки и делает вашу речь более точной и выразительной. Регулярная практика с различными типами условных конструкций поможет вам интуитивно выбирать нужную форму в зависимости от контекста.