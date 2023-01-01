Предлоги at, on, in: система использования для времени и места#Лингвистика и текст
Предлоги at, on, in — настоящие хамелеоны английского языка! Они кажутся простыми, но заставляют путаться даже продвинутых студентов. Почему же мы говорим "in the morning", но "at night"? Или "on Monday", но "in January"? Правильное использование этих трех маленьких слов мгновенно выдает уровень владения языком и может стать решающим фактором на международных экзаменах или в деловой переписке. Давайте разберем четкую систему использования этих предлогов, чтобы вы больше никогда не сомневались, какой из них выбрать. 🔍
Таблица предлогов at, on, in для обозначения времени
Предлоги времени at, on и in следуют логичной системе — они отражают точность временного периода. Представьте их как три концентрических круга: at (точка) → on (день) → in (период). Чем конкретнее момент времени, тем "меньше" предлог. Запомнив эту систему, вы значительно упростите понимание правил.
|Предлог
|Когда используется
|Примеры
|at
|Конкретное время, точный момент
|at 5 o'clock, at midnight, at lunchtime, at the moment
|on
|Дни, даты, конкретные дни недели
|on Monday, on January 1st, on Christmas Day, on my birthday
|in
|Более длительные периоды: месяцы, сезоны, годы, века
|in January, in summer, in 2023, in the 21st century, in the morning
Важно отметить несколько особенностей:
- Части суток обычно используются с in: in the morning, in the afternoon, in the evening — но night является исключением: at night.
- Для выражения "на выходных" используется предлог on: on the weekend (британский вариант), on weekends (американский вариант).
- Для обозначения праздников используется предлог on: on Christmas, on New Year's Eve.
Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Я помню, как одна из моих студенток, Марина, никак не могла запомнить правила использования предлогов времени. На экзамене IELTS она потеряла несколько баллов именно из-за этого. Мы разработали для неё мнемоническую технику: at — точка на часах, on — лист календаря с датой, in — коробка с месяцами и годами. После этого она стала визуализировать каждый предлог и безошибочно их использовать. Через полгода Марина пересдала экзамен и получила 7.5 баллов по грамматике. Иногда простые ассоциации работают лучше заучивания правил! 📝
Правила использования at, on, in для обозначения места
Предлоги места следуют похожей логике — от конкретного к общему. Чем меньше и конкретнее место, тем "меньше" предлог.
- At (🎯) — конкретная точка, адрес или небольшое место: at the bus stop, at the door, at the entrance, at 42 Park Street, at the corner
- On (📄) — поверхность или улица: on the table, on the wall, on the ceiling, on Oxford Street, on the floor
- In (📦) — внутри ограниченного пространства: in the box, in the house, in London, in the sky, in my pocket, in the garden
Особое внимание следует обратить на некоторые устоявшиеся выражения:
- Мы говорим at home, at work, at school, at university (когда обозначаем деятельность, а не здание)
- In с названиями стран и городов: in Russia, in Moscow
- On с названиями улиц: on Baker Street
- At с точными адресами: at 221B Baker Street
Для зданий и организаций может использоваться как at, так и in, но с разными смысловыми оттенками:
- at the hospital (как посетитель или для краткого визита)
- in the hospital (как пациент, находящийся там продолжительное время)
- at the cinema (пришли посмотреть фильм)
- in the cinema (внутри здания кинотеатра)
Особые случаи употребления предлогов at, on, in
Помимо обозначения времени и места, предлоги at, on и in используются в различных идиоматических выражениях и устойчивых сочетаниях. Знание этих особых случаев поднимет ваш английский на новый уровень. 🚀
|Категория
|At
|On
|In
|Состояния
|at risk, at peace, at war
|on fire, on holiday, on duty
|in love, in debt, in doubt
|Направления
|at the top, at the bottom
|on the left, on the right
|in the middle, in the center
|Транспорт
|at the station
|on a bus, on a train, on a plane
|in a car, in a taxi
|Коммуникации
|at a conference
|on the phone, on TV
|in a conversation, in an interview
Интересны случаи с транспортом: мы садимся on автобус, поезд, самолет (так как входим на платформу или палубу), но in машину или такси (так как полностью погружаемся в салон). Это объясняется историческим восприятием видов транспорта.
В технологической сфере тоже есть свои правила:
- on для поверхностей и платформ: on the internet, on a website, on a platform
- in для виртуальных пространств: in an online course, in a chatroom, in the cloud
- at для точек доступа: at this link, at this URL
Примеры устоявшихся выражений с этими предлогами:
- at first sight, at last, at least, at once, at random
- on purpose, on time, on average, on behalf of, on business
- in fact, in general, in advance, in charge, in common
Частые ошибки при использовании at, on, in
Даже опытные изучающие английский язык совершают определенные ошибки с предлогами. Зная эти подводные камни, вы сможете их избежать. 🧠
Наиболее распространенные ошибки:
- Буквальный перевод с родного языка — в разных языках предложные системы работают по-разному. Например, русскоговорящие часто говорят "on the picture" вместо правильного "in the picture".
- Неправильное употребление с частями суток — часто ошибочно используют "at the morning" вместо "in the morning" или "in night" вместо "at night".
- Путаница с holidays/vacation — правильно говорить "on holiday" (британский вариант), но "on vacation" (американский вариант).
- Ошибки с транспортом — многие не помнят разницу между "on the bus" и "in the car".
- Неверное использование с технологиями — "in internet" вместо "on the internet".
Антон Смирнов, переводчик-синхронист
На одной из международных конференций мне довелось переводить для российского бизнесмена. Он был опытным переговорщиком, но в английском допускал типичную ошибку с предлогами. Говорил "Let's meet in Friday at 5:00 in evening" вместо "Let's meet on Friday at 5:00 in the evening".
Это создавало ощущение неуверенности и снижало его авторитет. После конференции я тактично указал на эту ошибку и предложил простое мнемоническое правило: точки (at), платформы (on), контейнеры (in). Через три месяца мы снова работали вместе, и разница была поразительной — его речь звучала намного увереннее, а зарубежные партнеры стали относиться к нему с бóльшим уважением. Мелочь, а как влияет на восприятие! 🌍
Практические упражнения с предлогами времени и места
Теория без практики — пустые знания. Давайте закрепим изученное материал с помощью упражнений. Попробуйте выполнить их самостоятельно, а потом сверьтесь с ответами. 📝
Упражнение 1: Вставьте правильный предлог времени (at, on, in)
- I always wake up early ___ the morning.
- The meeting is scheduled ___ Monday.
- She was born ___ 1995.
- Let's meet ___ 7 pm.
- The concert will take place ___ August.
- I don't like driving ___ night.
- My birthday is ___ May 15th.
- We're going on vacation ___ summer.
- The store closes ___ midnight.
- The course starts ___ the beginning of February.
Ответы: 1. in, 2. on, 3. in, 4. at, 5. in, 6. at, 7. on, 8. in, 9. at, 10. at
Упражнение 2: Вставьте правильный предлог места (at, on, in)
- I left my keys ___ the table.
- There's someone waiting for you ___ the door.
- She lives ___ Paris.
- The meeting will be held ___ the conference room.
- I saw him standing ___ the corner of the street.
- The picture is hanging ___ the wall.
- There's a beautiful lake ___ the mountains.
- We'll meet ___ the airport.
- She works ___ Oxford Street.
- I have a meeting ___ 10 Downing Street.
Ответы: 1. on, 2. at, 3. in, 4. in, 5. at, 6. on, 7. in, 8. at, 9. on, 10. at
Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях
- I'll see you in Monday.
- She's on home today.
- The cat is sleeping on the box.
- We arrived at London yesterday.
- The information is at the internet.
- I'll meet you on 3 o'clock.
- He was born at 1980.
- There's a stain in your shirt.
- We're going to the beach in the weekend.
- She's waiting for you on the bus stop.
Правильные варианты:
- I'll see you on Monday.
- She's at home today.
- The cat is sleeping in the box.
- We arrived in London yesterday.
- The information is on the internet.
- I'll meet you at 3 o'clock.
- He was born in 1980.
- There's a stain on your shirt.
- We're going to the beach on the weekend.
- She's waiting for you at the bus stop.
Для закрепления знаний рекомендую практиковаться ежедневно: отмечайте предлоги в текстах, которые вы читаете; составляйте собственные предложения; исправляйте ошибки в речи других людей (мысленно, конечно). Постепенно правильное употребление предлогов войдет в привычку и станет автоматическим. 👨🎓
Правильное использование предлогов at, on, in — это не просто грамматическое правило, а ключ к аутентичному звучанию вашего английского. Через регулярную практику и внимательность к контексту вы сможете интуитивно выбирать верный предлог без долгих размышлений. Овладев этим навыком, вы сразу поднимете свой английский на качественно новый уровень — тот, который открывает двери к успешной коммуникации в международной среде.