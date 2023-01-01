Притяжательные местоимения в английском: my, mine и другие формы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения правил

Люди, стремящиеся улучшить грамотность и уверенность в использовании английского языка Путаетесь в my и mine? Теряетесь, когда нужно выбрать между her и hers? Вы не одиноки! Притяжательные местоимения в английском языке часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. К счастью, эта грамматическая категория подчиняется четким правилам и легко систематизируется. Давайте разберемся в таблицах и формах этих важнейших элементов английской речи, чтобы раз и навсегда прояснить все нюансы их использования. 🔍

Что такое притяжательные местоимения и для чего они нужны

Притяжательные местоимения в английском языке — это группа слов, указывающих на принадлежность предмета определенному лицу или объекту. Они отвечают на вопрос "чей?" и являются неотъемлемой частью повседневной речи.

В английской грамматике притяжательные местоимения делятся на две основные категории:

Зависимые формы (также называемые притяжательными прилагательными) — всегда стоят перед существительным (my book, your car).

(также называемые притяжательными прилагательными) — всегда стоят перед существительным (my book, your car). Независимые формы — используются самостоятельно, без сопровождающего существительного (The book is mine, The car is yours).

Притяжательные местоимения необходимы для:

Указания на владельца предмета: "This is my pen."

pen." Избегания повторений в речи: вместо "John took John's book" говорим "John took his book."

book." Установления связей между людьми и предметами: " Our team won the match yesterday."

team won the match yesterday." Выражения принадлежности без использования апострофа 's: "The leg of the table" = "Its leg".

Александра Петрова, старший преподаватель английского языка Помню, как один из моих студентов постоянно путал формы "its" и "it's". На экзамене он написал: "The dog wagged it's tail happily". Я объяснила ему простой способ запомнить правило: притяжательное местоимение "its" никогда не содержит апостроф — это исключение из правил. Форма "it's" всегда является сокращением от "it is" или "it has". Через неделю он прислал мне сообщение: "My brain has finally fixed its mistake!" Эта маленькая победа показывает, что даже самые запутанные моменты можно прояснить с помощью простых мнемонических правил.

Знание правильных форм притяжательных местоимений критически важно для построения грамматически корректных предложений и естественного звучания речи. 📝

Зависимые формы притяжательных местоимений в таблице

Зависимые формы притяжательных местоимений всегда стоят перед существительным и выполняют функцию определения. Их основная задача — указать, кому принадлежит предмет, о котором идет речь.

Личное местоимение Зависимая форма притяжательного местоимения Пример использования I (я) my (мой, моя, моё, мои) This is my book. (Это моя книга.) You (ты, вы) your (твой, ваш) Your car is very nice. (Твоя машина очень красивая.) He (он) his (его) I like his new apartment. (Мне нравится его новая квартира.) She (она) her (её) Her ideas are brilliant. (Её идеи блестящие.) It (оно) its (его, её — для неодушевленных предметов) The dog wagged its tail. (Собака виляла хвостом.) We (мы) our (наш) Our team won the match. (Наша команда выиграла матч.) They (они) their (их) I met their parents yesterday. (Я встретил их родителей вчера.)

Особенности использования зависимых форм:

Неизменяемость по родам и числам: в отличие от русского языка, английские притяжательные местоимения не изменяются в зависимости от рода и числа существительного. Например: "my book" (моя книга), "my pen" (моя ручка), "my friends" (мои друзья).

в отличие от русского языка, английские притяжательные местоимения не изменяются в зависимости от рода и числа существительного. Например: "my book" (моя книга), "my pen" (моя ручка), "my friends" (мои друзья). Отсутствие артикля: зависимые притяжательные местоимения не требуют артикля перед собой, так как сами выполняют определительную функцию.

зависимые притяжательные местоимения не требуют артикля перед собой, так как сами выполняют определительную функцию. Особое внимание к "its": зависимая форма "its" пишется без апострофа, в отличие от сокращения "it's" (it is/it has).

Примеры предложений с зависимыми формами притяжательных местоимений:

She forgot her keys at home. (Она забыла свои ключи дома.) We need to improve our skills. (Нам нужно улучшить наши навыки.) The company increased its profits last year. (Компания увеличила свою прибыль в прошлом году.) They brought their children to the party. (Они привели своих детей на вечеринку.)

Правильное использование зависимых форм притяжательных местоимений — фундамент грамотной английской речи. Регулярная практика с примерами поможет закрепить эти формы в активном словарном запасе. 🎯

Независимые притяжательные местоимения: особенности

Независимые притяжательные местоимения используются самостоятельно, без существительного после них. Они заменяют собой всю конструкцию "притяжательное местоимение + существительное" и функционируют как полноценные существительные в предложении.

Личное местоимение Зависимая форма Независимая форма Пример использования независимой формы I (я) my mine This book is mine. (Эта книга — моя.) You (ты, вы) your yours The decision is yours. (Решение за тобой/вами.) He (он) his his That laptop is his. (Тот ноутбук — его.) She (она) her hers The blue car is hers. (Синяя машина — её.) It (оно) its its The choice is its. (Выбор за ним. — редко используется) We (мы) our ours This victory is ours. (Эта победа — наша.) They (они) their theirs The best proposal was theirs. (Лучшее предложение было их.)

Ключевые особенности независимых притяжательных местоимений:

Самостоятельное использование: не требуют существительного после себя.

не требуют существительного после себя. Формальное различие: большинство имеют окончание -s или -e (кроме "his").

большинство имеют окончание -s или -e (кроме "his"). Функциональность: могут выступать в роли подлежащего или дополнения в предложении.

могут выступать в роли подлежащего или дополнения в предложении. Особый случай "its": независимая форма "its" теоретически существует, но на практике практически не используется.

Независимые притяжательные местоимения обычно встречаются в следующих конструкциях:

После глагола "to be": "This house is ours." (Этот дом — наш.) В сравнениях: "My car is faster than yours." (Моя машина быстрее твоей.) В ответах на вопросы: "Whose book is this?" — "It's mine." (Чья это книга? — Моя.) В выражениях с "of": "He is a friend of hers." (Он — её друг.)

Михаил Соколов, преподаватель английского для бизнеса На одном из корпоративных тренингов топ-менеджер международной компании во время переговоров с американскими партнерами сказал: "The final decision is our". Американцы вежливо улыбались, но было видно, что фраза звучала неестественно. Мы разобрали этот случай, и я объяснил, что правильная форма — "The final decision is ours". На следующей встрече он уже уверенно использовал независимые формы, что заметно улучшило восприятие его английского. Этот случай показателен: даже специалисты с высоким уровнем могут путать формы притяжательных местоимений, особенно в стрессовых ситуациях, когда контроль над грамматикой ослабевает.

Важно помнить, что независимые формы притяжательных местоимений никогда не используются с апострофом! Формы "mine's", "yours'", "ours'" и подобные являются грамматически неправильными. 🚫

Отличия зависимых и независимых форм на практике

Понимание разницы между зависимыми и независимыми формами притяжательных местоимений — ключ к их правильному применению в речи. Рассмотрим основные отличия и контексты использования на практических примерах.

Основные различия:

Позиция в предложении: зависимые формы всегда стоят перед существительным, независимые используются самостоятельно.

зависимые формы всегда стоят перед существительным, независимые используются самостоятельно. Грамматическая функция: зависимые формы — это определения (прилагательные), независимые функционируют как существительные.

зависимые формы — это определения (прилагательные), независимые функционируют как существительные. Замещение: независимые формы замещают собой всю конструкцию "притяжательное местоимение + существительное".

Сравним использование зависимых и независимых форм в контексте:

Указание на владельца: Зависимая форма: " My phone needs charging." (Мой телефон нуждается в зарядке.)

phone needs charging." (Мой телефон нуждается в зарядке.) Независимая форма: "This phone is mine." (Этот телефон — мой.) Сравнение объектов: Зависимая форма: " Her car is newer than his car." (Её машина новее, чем его машина.)

car is newer than car." (Её машина новее, чем его машина.) Независимая форма: "Her car is newer than his." (Её машина новее, чем его.) В ответах на вопросы: Вопрос: "Whose book is this?" (Чья это книга?)

Ответ с зависимой формой: "It's her book." (Это её книга.)

book." (Это её книга.) Ответ с независимой формой: "It's hers." (Это её.) В конструкциях с "of": Зависимая форма: "He is my friend." (Он мой друг.)

friend." (Он мой друг.) Независимая форма: "He is a friend of mine." (Он один из моих друзей.)

Практические советы для применения:

Проверка необходимости формы: спросите себя, следует ли за местоимением существительное? Если да — используйте зависимую форму, если нет — независимую.

спросите себя, следует ли за местоимением существительное? Если да — используйте зависимую форму, если нет — независимую. Замена в предложении: если вы хотите заменить конструкцию "притяжательное местоимение + существительное" на одно слово, используйте независимую форму.

если вы хотите заменить конструкцию "притяжательное местоимение + существительное" на одно слово, используйте независимую форму. Формальная речь: в формальной речи конструкции типа "a friend of mine" часто предпочтительнее, чем "my friend", особенно если речь идет об одном из многих, а не о конкретном человеке.

Понимание различий между зависимыми и независимыми формами притяжательных местоимений существенно повышает качество речи и помогает избежать типичных ошибок, которые могут исказить смысл высказывания. 📊

Распространенные ошибки при использовании местоимений

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании притяжательных местоимений. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать.

Ошибка #1: Путаница между "its" и "it's"

Неправильно: "The dog wagged it's tail." (Собака виляла своим хвостом.)

"The dog wagged it's tail." (Собака виляла своим хвостом.) Правильно: "The dog wagged its tail."

Решение: Запомните, что "its" — это притяжательное местоимение без апострофа, а "it's" — сокращение от "it is" или "it has". Проверяйте, можно ли заменить форму на "it is" — если да, то нужен апостроф.

Ошибка #2: Добавление апострофа к независимым формам

Неправильно: "The choice is your's." (Выбор за тобой.)

"The choice is your's." (Выбор за тобой.) Правильно: "The choice is yours."

Решение: Запомните, что независимые формы (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) никогда не пишутся с апострофом.

Ошибка #3: Использование зависимой формы вместо независимой

Неправильно: "This book is my." (Эта книга моя.)

"This book is my." (Эта книга моя.) Правильно: "This book is mine."

Решение: После глагола "to be", когда нет следующего за местоимением существительного, всегда используйте независимую форму.

Ошибка #4: Использование независимой формы перед существительным

Неправильно: "That is mine book." (Это моя книга.)

"That is mine book." (Это моя книга.) Правильно: "That is my book."

Решение: Перед существительным всегда используйте зависимую форму притяжательного местоимения.

Ошибка #5: Неправильный выбор местоимения для неодушевленных предметов

Неправильно: "The table and her legs." (Стол и её ножки.)

"The table and her legs." (Стол и её ножки.) Правильно: "The table and its legs."

Решение: Для неодушевленных предметов используйте "its", а не "his" или "her", даже если в вашем родном языке есть грамматический род.

Ошибка #6: Путаница в конструкциях с "of"

Неправильно: "She is a friend of my." (Она мой друг.)

"She is a friend of my." (Она мой друг.) Правильно: "She is a friend of mine."

Решение: После предлога "of" в подобных конструкциях всегда используйте независимую форму притяжательного местоимения.

Ошибка #7: Путаница с притяжательными и возвратными местоимениями

Неправильно: "He did it by his." (Он сделал это сам.)

"He did it by his." (Он сделал это сам.) Правильно: "He did it by himself."

Решение: Не путайте притяжательные местоимения (my, mine) с возвратными (myself, yourself и т.д.).

Для эффективного запоминания правильных форм рекомендуется:

Практиковаться в контексте: составляйте предложения с обоими типами местоимений. Слушать и имитировать: обращайте внимание на использование местоимений в аутентичных материалах. Проверять себя: периодически тестируйте свои знания с помощью упражнений. Использовать мнемонические приемы: например, "It's = it is" (с апострофом), "its = принадлежность" (без апострофа).

Преодоление этих типичных ошибок значительно повысит грамотность вашей английской речи и письма. 🧠