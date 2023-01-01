Has и have: таблица употребления глагола – разбираем все случаи#Изучение английского
Путаница между "has" и "have" преследует даже опытных изучающих английский язык, превращая простые предложения в грамматические головоломки. Один мой студент однажды признался, что каждый раз мысленно перебирает всю таблицу лиц и чисел перед тем, как использовать нужную форму в разговоре. Это неудивительно: глагол "have" — один из самых частотных и функциональных в английском языке, выступающий как в роли основного глагола, так и вспомогательного. Пора раз и навсегда разложить по полочкам все случаи употребления has и have, чтобы вы могли использовать их безошибочно и автоматически! 🎯
Has и have: основные правила использования в таблице
Формы has и have относятся к одному и тому же глаголу "to have" (иметь), который является одновременно одним из самых важных основных и вспомогательных глаголов в английском языке. Давайте сначала взглянем на базовое правило их распределения.
|Лицо и число
|Форма глагола
|Пример
|I (я)
|have
|I have a cat.
|You (ты/вы)
|have
|You have a nice house.
|He/She/It (он/она/оно)
|has
|He has a new car.
|We (мы)
|have
|We have two children.
|They (они)
|have
|They have a meeting today.
Как видно из таблицы, форма "has" используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа (he, she, it), а "have" – со всеми остальными лицами и числами. Это базовое правило работает в настоящем простом времени (Present Simple).
Важно помнить, что выбор между "has" и "have" определяется грамматическим лицом подлежащего, а не его семантикой. Так, собирательные существительные, обозначающие группы людей, следуют тем же правилам:
- The team has won the championship. (Команда выиграла чемпионат.) – единственное число
- The players have received their medals. (Игроки получили свои медали.) – множественное число
Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке с корпоративной группой топ-менеджеров я заметила закономерность: те, кто часто читает на английском, практически не ошибаются в употреблении "has" и "have". Мозг запоминает правильные формы на подсознательном уровне. Я предложила эксперимент: каждый день читать вслух хотя бы 10 минут, выделяя голосом формы "has" и "have". Через три недели даже самые "сопротивляющиеся" студенты сообщили об улучшениях. Один из директоров признался: "Раньше я каждый раз мысленно сверялся с таблицей лиц и чисел. Теперь правильная форма приходит автоматически. Это освободило мышление для содержания разговора, а не его формы".
Когда использовать has, а когда have: лица и числа
Чтобы полностью понять, когда использовать has, а когда have, необходимо разобраться в системе лиц и чисел в английском языке. Это фундаментальное правило определяет выбор между двумя формами глагола. 🧩
|Категория
|Подлежащие
|Форма
|Примеры
|Первое лицо единственного числа
|I
|have
|I have an appointment at 5 PM.
|Второе лицо единственного числа
|You
|have
|You have beautiful eyes.
|Третье лицо единственного числа
|He, She, It, John, My sister, The cat, etc.
|has
|She has three brothers.<br>The sun has risen.
|Первое лицо множественного числа
|We
|have
|We have plans for the weekend.
|Второе лицо множественного числа
|You (множественное)
|have
|You all have tickets for the concert.
|Третье лицо множественного числа
|They, The students, My parents, etc.
|have
|They have arrived.<br>The flowers have wilted.
При работе с существительными важно определить, является ли существительное единственным или множественным, чтобы правильно выбрать форму глагола:
- The book has an interesting plot. (единственное число)
- The books have interesting plots. (множественное число)
Особое внимание следует обратить на существительные, которые выглядят как множественные, но грамматически считаются единственным числом:
- The news has shocked everyone. (новость – единственное число)
- Physics has always been my favorite subject. (физика – единственное число)
- Mathematics is difficult, but it has practical applications. (математика – единственное число)
И наоборот, существуют слова, которые всегда употребляются во множественном числе:
- The scissors have become blunt. (ножницы – множественное число)
- My jeans have a hole in them. (джинсы – множественное число)
Когда подлежащее состоит из нескольких элементов, соединенных союзом "and", используется форма "have":
- John and Mary have bought a new house.
- The cat and the dog have been fed.
Формы has/have в разных временах английского языка
Глагол "have" существенно меняет свое поведение в зависимости от времени. Важно понимать, как формы "has" и "have" трансформируются и функционируют в различных временных конструкциях английского языка. 🕒
В Present Simple применяется базовое правило: "has" для третьего лица единственного числа, "have" для всех остальных случаев:
- I have a pet. / He has a pet.
- They have many friends. / She has many friends.
В Past Simple все лица и числа используют единую форму "had":
- I had a dog when I was a child.
- She had a great idea yesterday.
- They had a wonderful time at the party.
В Future Simple используется конструкция "will have" для всех лиц и чисел:
- I will have more time next week.
- He will have a new car soon.
- They will have dinner at 8 PM.
Когда "have" выступает в качестве вспомогательного глагола в перфектных временах, его формы меняются по тому же принципу:
Present Perfect:
- I/You/We/They have worked here for five years.
- He/She/It has worked here for five years.
Past Perfect:
- I/You/He/She/It/We/They had finished the work before the deadline.
Future Perfect:
- I/You/He/She/It/We/They will have completed the project by next month.
В продолженных перфектных временах "have" сочетается с "been" и причастием настоящего времени:
Present Perfect Continuous:
- I/You/We/They have been working on this for hours.
- He/She/It has been working on this for hours.
Past Perfect Continuous:
- I/You/He/She/It/We/They had been studying before the exam.
Future Perfect Continuous:
- I/You/He/She/It/We/They will have been living here for ten years next January.
Алексей Сидоров, методист и автор учебных программ
Работая над созданием интерактивного курса английской грамматики, я столкнулся с любопытным феноменом: студенты часто запоминали формы "has/have" механически, без понимания их функций в разных временах. Это приводило к ошибкам в более сложных конструкциях. Я разработал систему цветового кодирования: основной глагол "have" (в значении "иметь") выделялся синим, а вспомогательный – красным. Когда студенты начали визуально различать эти функции, количество ошибок уменьшилось на 64%. Особенно эффективным оказалось упражнение "Трансформация времен", где одно предложение последовательно переводилось во все возможные времена с сохранением основного смысла. Это помогло студентам увидеть, как меняются формы глагола в зависимости от временного контекста, сохраняя при этом базовые правила согласования.
Has и have в специальных конструкциях и выражениях
Помимо основных правил, глагол "have" встречается во множестве устойчивых выражений и специальных конструкций, где важно правильно использовать формы "has" и "have". Рассмотрим наиболее распространенные из них. 📚
1. Модальная конструкция have to/has to (должен, вынужден)
В этой конструкции "have" выражает необходимость или обязанность и следует стандартным правилам согласования:
- I have to finish this report by tomorrow.
- She has to call her mother every day.
- They have to be at the airport by 6 AM.
2. Have got/Has got (иметь, обладать)
Эта конструкция, особенно популярная в британском английском, также следует правилам согласования:
- I have got a new phone.
- He has got three sisters.
- We have got plenty of time.
3. Causative have (поручать что-то сделать)
Когда "have" используется в значении "заставить кого-то сделать что-то" или "организовать выполнение чего-либо":
- I have my car serviced every year. (Я отдаю свою машину на техобслуживание каждый год.)
- She has her hair cut once a month. (Она стрижется раз в месяц.)
- They have their house cleaned weekly. (Их дом убирают еженедельно.)
4. Устойчивые выражения с have/has
Английский богат идиоматическими выражениями с глаголом "have". В них также соблюдаются правила согласования:
- to have breakfast/lunch/dinner (завтракать/обедать/ужинать)
- I usually have breakfast at 8 AM.
- She always has lunch at work.
- to have a shower/bath (принимать душ/ванну)
- I have a shower every morning.
- He has a bath once a week.
- to have a good time/fun (хорошо проводить время/веселиться)
- We have a good time at parties.
- She always has fun with her friends.
- to have a look/chat/talk (взглянуть/поболтать/поговорить)
- Let's have a look at this problem.
- He often has a chat with his neighbor.
5. Have в вопросах и отрицаниях
В британском английском с "have got" вопросы и отрицания формируются без вспомогательного глагола:
- Have you got any siblings? (У тебя есть братья или сестры?)
- She hasn't got much time. (У нее мало времени.)
В американском английском и в формальных контекстах чаще используется вспомогательный глагол "do/does":
- Do you have any siblings?
- She doesn't have much time.
Исключения и трудные случаи использования has/have
Даже зная основные правила, изучающие английский часто сталкиваются с ситуациями, где выбор между "has" и "have" может быть неочевидным. Рассмотрим такие сложные случаи и исключения. ⚠️
1. Собирательные существительные
Собирательные существительные обозначают группу, но грамматически считаются единственным числом в американском английском и могут быть как единственного, так и множественного числа в британском:
- The family has moved to a new house. (амер.)
- The family have different opinions about the movie. (брит.)
Другие примеры собирательных существительных: team (команда), government (правительство), staff (персонал), committee (комитет), audience (аудитория), jury (присяжные).
2. Неопределенные местоимения
Местоимения, такие как anybody, anyone, somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone требуют форму "has":
- Everyone has their own opinion.
- Nobody has seen this movie yet.
- Someone has left their umbrella.
Но есть и исключения: местоимения none, some, any, all могут требовать как "has", так и "have" в зависимости от контекста:
- None of the students has completed the test. (если подразумевается "ни один")
- None of the students have completed the test. (если подразумевается "ни один из них")
- Some of the water has evaporated. (неисчисляемое существительное)
- Some of the bottles have been recycled. (исчисляемое существительное во множественном числе)
3. Сложные подлежащие с "either...or" и "neither...nor"
Когда подлежащее образовано конструкцией "either...or" или "neither...nor", форма глагола определяется последним упомянутым существительным или местоимением:
- Either John or his friends have the keys. (последнее существительное – множественное число)
- Either his friends or John has the keys. (последнее существительное – единственное число)
- Neither the teacher nor the students have arrived yet. (последнее существительное – множественное число)
4. Существительные, всегда употребляющиеся в форме множественного числа
Некоторые существительные в английском языке всегда имеют форму множественного числа и требуют "have":
- My scissors have gone missing.
- These trousers have a tear in them.
- The police have arrested the suspect. (в британском английском)
5. Существительные, обманчиво выглядящие как множественное число
Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, на самом деле являются единственным числом и требуют "has":
- Physics has always fascinated me.
- The news has just come in.
- Diabetes has many complications.
- Mathematics has never been my strong subject.
6. Названия компаний, книг, фильмов и т.д.
Названия организаций, произведений искусства и другие наименования обычно считаются единственным числом:
- Apple has released a new iPhone model.
- "The Avengers" has broken box office records.
- The United States has a complex electoral system. (в американском английском)
Но в британском английском названия компаний, спортивных команд и некоторых стран могут рассматриваться как множественное число:
- Microsoft have announced a new CEO. (брит.)
- England have won the match. (брит., о спортивной команде)
Правильное использование "has" и "have" — один из тех навыков, которые отличают начинающих от продвинутых учеников английского языка. Освоив таблицы и правила из этой статьи, вы сделаете важный шаг к более грамотной и естественной английской речи. Помните, что ключ к совершенству — регулярная практика в реальных языковых ситуациях. Встречая в текстах и разговорах формы "has" и "have", анализируйте их употребление, и вскоре вы будете использовать их безошибочно и автоматически.