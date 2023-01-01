Has и have: таблица употребления глагола – разбираем все случаи

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся совершенствованием своих знаний грамматики английского Путаница между "has" и "have" преследует даже опытных изучающих английский язык, превращая простые предложения в грамматические головоломки. Один мой студент однажды признался, что каждый раз мысленно перебирает всю таблицу лиц и чисел перед тем, как использовать нужную форму в разговоре. Это неудивительно: глагол "have" — один из самых частотных и функциональных в английском языке, выступающий как в роли основного глагола, так и вспомогательного. Пора раз и навсегда разложить по полочкам все случаи употребления has и have, чтобы вы могли использовать их безошибочно и автоматически! 🎯

Has и have: основные правила использования в таблице

Формы has и have относятся к одному и тому же глаголу "to have" (иметь), который является одновременно одним из самых важных основных и вспомогательных глаголов в английском языке. Давайте сначала взглянем на базовое правило их распределения.

Лицо и число Форма глагола Пример I (я) have I have a cat. You (ты/вы) have You have a nice house. He/She/It (он/она/оно) has He has a new car. We (мы) have We have two children. They (они) have They have a meeting today.

Как видно из таблицы, форма "has" используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа (he, she, it), а "have" – со всеми остальными лицами и числами. Это базовое правило работает в настоящем простом времени (Present Simple).

Важно помнить, что выбор между "has" и "have" определяется грамматическим лицом подлежащего, а не его семантикой. Так, собирательные существительные, обозначающие группы людей, следуют тем же правилам:

The team has won the championship. (Команда выиграла чемпионат.) – единственное число

won the championship. (Команда выиграла чемпионат.) – единственное число The players have received their medals. (Игроки получили свои медали.) – множественное число

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с корпоративной группой топ-менеджеров я заметила закономерность: те, кто часто читает на английском, практически не ошибаются в употреблении "has" и "have". Мозг запоминает правильные формы на подсознательном уровне. Я предложила эксперимент: каждый день читать вслух хотя бы 10 минут, выделяя голосом формы "has" и "have". Через три недели даже самые "сопротивляющиеся" студенты сообщили об улучшениях. Один из директоров признался: "Раньше я каждый раз мысленно сверялся с таблицей лиц и чисел. Теперь правильная форма приходит автоматически. Это освободило мышление для содержания разговора, а не его формы".

Когда использовать has, а когда have: лица и числа

Чтобы полностью понять, когда использовать has, а когда have, необходимо разобраться в системе лиц и чисел в английском языке. Это фундаментальное правило определяет выбор между двумя формами глагола. 🧩

Категория Подлежащие Форма Примеры Первое лицо единственного числа I have I have an appointment at 5 PM. Второе лицо единственного числа You have You have beautiful eyes. Третье лицо единственного числа He, She, It, John, My sister, The cat, etc. has She has three brothers.<br>The sun has risen. Первое лицо множественного числа We have We have plans for the weekend. Второе лицо множественного числа You (множественное) have You all have tickets for the concert. Третье лицо множественного числа They, The students, My parents, etc. have They have arrived.<br>The flowers have wilted.

При работе с существительными важно определить, является ли существительное единственным или множественным, чтобы правильно выбрать форму глагола:

The book has an interesting plot. (единственное число)

an interesting plot. (единственное число) The books have interesting plots. (множественное число)

Особое внимание следует обратить на существительные, которые выглядят как множественные, но грамматически считаются единственным числом:

The news has shocked everyone. (новость – единственное число)

shocked everyone. (новость – единственное число) Physics has always been my favorite subject. (физика – единственное число)

always been my favorite subject. (физика – единственное число) Mathematics is difficult, but it has practical applications. (математика – единственное число)

И наоборот, существуют слова, которые всегда употребляются во множественном числе:

The scissors have become blunt. (ножницы – множественное число)

become blunt. (ножницы – множественное число) My jeans have a hole in them. (джинсы – множественное число)

Когда подлежащее состоит из нескольких элементов, соединенных союзом "and", используется форма "have":

John and Mary have bought a new house.

bought a new house. The cat and the dog have been fed.

Формы has/have в разных временах английского языка

Глагол "have" существенно меняет свое поведение в зависимости от времени. Важно понимать, как формы "has" и "have" трансформируются и функционируют в различных временных конструкциях английского языка. 🕒

В Present Simple применяется базовое правило: "has" для третьего лица единственного числа, "have" для всех остальных случаев:

I have a pet. / He has a pet.

a pet. / He a pet. They have many friends. / She has many friends.

В Past Simple все лица и числа используют единую форму "had":

I had a dog when I was a child.

a dog when I was a child. She had a great idea yesterday.

a great idea yesterday. They had a wonderful time at the party.

В Future Simple используется конструкция "will have" для всех лиц и чисел:

I will have more time next week.

more time next week. He will have a new car soon.

a new car soon. They will have dinner at 8 PM.

Когда "have" выступает в качестве вспомогательного глагола в перфектных временах, его формы меняются по тому же принципу:

Present Perfect:

I/You/We/They have worked here for five years.

worked here for five years. He/She/It has worked here for five years.

Past Perfect:

I/You/He/She/It/We/They had finished the work before the deadline.

Future Perfect:

I/You/He/She/It/We/They will have completed the project by next month.

В продолженных перфектных временах "have" сочетается с "been" и причастием настоящего времени:

Present Perfect Continuous:

I/You/We/They have been working on this for hours.

working on this for hours. He/She/It has been working on this for hours.

Past Perfect Continuous:

I/You/He/She/It/We/They had been studying before the exam.

Future Perfect Continuous:

I/You/He/She/It/We/They will have been living here for ten years next January.

Алексей Сидоров, методист и автор учебных программ Работая над созданием интерактивного курса английской грамматики, я столкнулся с любопытным феноменом: студенты часто запоминали формы "has/have" механически, без понимания их функций в разных временах. Это приводило к ошибкам в более сложных конструкциях. Я разработал систему цветового кодирования: основной глагол "have" (в значении "иметь") выделялся синим, а вспомогательный – красным. Когда студенты начали визуально различать эти функции, количество ошибок уменьшилось на 64%. Особенно эффективным оказалось упражнение "Трансформация времен", где одно предложение последовательно переводилось во все возможные времена с сохранением основного смысла. Это помогло студентам увидеть, как меняются формы глагола в зависимости от временного контекста, сохраняя при этом базовые правила согласования.

Has и have в специальных конструкциях и выражениях

Помимо основных правил, глагол "have" встречается во множестве устойчивых выражений и специальных конструкций, где важно правильно использовать формы "has" и "have". Рассмотрим наиболее распространенные из них. 📚

1. Модальная конструкция have to/has to (должен, вынужден)

В этой конструкции "have" выражает необходимость или обязанность и следует стандартным правилам согласования:

I have to finish this report by tomorrow.

finish this report by tomorrow. She has to call her mother every day.

call her mother every day. They have to be at the airport by 6 AM.

2. Have got/Has got (иметь, обладать)

Эта конструкция, особенно популярная в британском английском, также следует правилам согласования:

I have got a new phone.

a new phone. He has got three sisters.

three sisters. We have got plenty of time.

3. Causative have (поручать что-то сделать)

Когда "have" используется в значении "заставить кого-то сделать что-то" или "организовать выполнение чего-либо":

I have my car serviced every year. (Я отдаю свою машину на техобслуживание каждый год.)

my car serviced every year. (Я отдаю свою машину на техобслуживание каждый год.) She has her hair cut once a month. (Она стрижется раз в месяц.)

her hair cut once a month. (Она стрижется раз в месяц.) They have their house cleaned weekly. (Их дом убирают еженедельно.)

4. Устойчивые выражения с have/has

Английский богат идиоматическими выражениями с глаголом "have". В них также соблюдаются правила согласования:

to have breakfast/lunch/dinner (завтракать/обедать/ужинать)

I usually have breakfast at 8 AM.

breakfast at 8 AM. She always has lunch at work.

lunch at work. to have a shower/bath (принимать душ/ванну)

I have a shower every morning.

a shower every morning. He has a bath once a week.

a bath once a week. to have a good time/fun (хорошо проводить время/веселиться)

We have a good time at parties.

a good time at parties. She always has fun with her friends.

fun with her friends. to have a look/chat/talk (взглянуть/поболтать/поговорить)

Let's have a look at this problem.

a look at this problem. He often has a chat with his neighbor.

5. Have в вопросах и отрицаниях

В британском английском с "have got" вопросы и отрицания формируются без вспомогательного глагола:

Have you got any siblings? (У тебя есть братья или сестры?)

you got any siblings? (У тебя есть братья или сестры?) She hasn't got much time. (У нее мало времени.)

В американском английском и в формальных контекстах чаще используется вспомогательный глагол "do/does":

Do you have any siblings?

you any siblings? She doesn't have much time.

Исключения и трудные случаи использования has/have

Даже зная основные правила, изучающие английский часто сталкиваются с ситуациями, где выбор между "has" и "have" может быть неочевидным. Рассмотрим такие сложные случаи и исключения. ⚠️

1. Собирательные существительные

Собирательные существительные обозначают группу, но грамматически считаются единственным числом в американском английском и могут быть как единственного, так и множественного числа в британском:

The family has moved to a new house. (амер.)

moved to a new house. (амер.) The family have different opinions about the movie. (брит.)

Другие примеры собирательных существительных: team (команда), government (правительство), staff (персонал), committee (комитет), audience (аудитория), jury (присяжные).

2. Неопределенные местоимения

Местоимения, такие как anybody, anyone, somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone требуют форму "has":

Everyone has their own opinion.

their own opinion. Nobody has seen this movie yet.

seen this movie yet. Someone has left their umbrella.

Но есть и исключения: местоимения none, some, any, all могут требовать как "has", так и "have" в зависимости от контекста:

None of the students has completed the test. (если подразумевается "ни один")

completed the test. (если подразумевается "ни один") None of the students have completed the test. (если подразумевается "ни один из них")

completed the test. (если подразумевается "ни один из них") Some of the water has evaporated. (неисчисляемое существительное)

evaporated. (неисчисляемое существительное) Some of the bottles have been recycled. (исчисляемое существительное во множественном числе)

3. Сложные подлежащие с "either...or" и "neither...nor"

Когда подлежащее образовано конструкцией "either...or" или "neither...nor", форма глагола определяется последним упомянутым существительным или местоимением:

Either John or his friends have the keys. (последнее существительное – множественное число)

the keys. (последнее существительное – множественное число) Either his friends or John has the keys. (последнее существительное – единственное число)

the keys. (последнее существительное – единственное число) Neither the teacher nor the students have arrived yet. (последнее существительное – множественное число)

4. Существительные, всегда употребляющиеся в форме множественного числа

Некоторые существительные в английском языке всегда имеют форму множественного числа и требуют "have":

My scissors have gone missing.

gone missing. These trousers have a tear in them.

a tear in them. The police have arrested the suspect. (в британском английском)

5. Существительные, обманчиво выглядящие как множественное число

Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, на самом деле являются единственным числом и требуют "has":

Physics has always fascinated me.

always fascinated me. The news has just come in.

just come in. Diabetes has many complications.

many complications. Mathematics has never been my strong subject.

6. Названия компаний, книг, фильмов и т.д.

Названия организаций, произведений искусства и другие наименования обычно считаются единственным числом:

Apple has released a new iPhone model.

released a new iPhone model. "The Avengers" has broken box office records.

broken box office records. The United States has a complex electoral system. (в американском английском)

Но в британском английском названия компаний, спортивных команд и некоторых стран могут рассматриваться как множественное число:

Microsoft have announced a new CEO. (брит.)

announced a new CEO. (брит.) England have won the match. (брит., о спортивной команде)