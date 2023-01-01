Косвенная речь в английском: система правил и пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить навыки английского языка для коммуникации и письменной работы Представьте: вы готовитесь к важному экзамену по английскому, и вдруг понимаете, что косвенная речь — та самая тема, которая вызывает у вас холодный пот. Все эти изменения времен, местоимений и указателей кажутся запутанным лабиринтом. Не переживайте! 🧠 Косвенная речь — это не темный лес, а логичная система с четкими правилами. В этом руководстве мы разберем каждый аспект косвенной речи, предоставив удобные таблицы и примеры, которые помогут вам быстро освоить этот важный грамматический навык и уверенно применять его как на экзаменах, так и в реальной коммуникации.

Что такое косвенная речь и когда её использовать

Косвенная речь (Reported Speech) — это способ передачи чужих слов не дословно, а в виде пересказа. В отличие от прямой речи, которая воспроизводит точные слова говорящего, косвенная речь передает основной смысл сказанного. Этот грамматический инструмент незаменим при написании сочинений, в деловой переписке, академических работах и повседневных разговорах.

Вот когда косвенная речь особенно полезна:

При пересказе диалогов и разговоров

В официальных отчетах о встречах и собраниях

В новостных репортажах

При передаче информации, полученной от третьих лиц

В академических работах, когда необходимо сослаться на чужое мнение

Основное правило косвенной речи заключается в том, что при переводе высказывания из прямой речи в косвенную происходят определенные грамматические изменения. Эти изменения затрагивают времена глаголов, местоимения и некоторые указательные слова.

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на курсах подготовки к IELTS я столкнулась с группой, для которой косвенная речь была настоящим камнем преткновения. Особенно запомнился случай с Алексеем, инженером, готовящимся к переезду в Канаду. Он постоянно путал времена при переводе прямой речи в косвенную, что серьезно снижало его баллы за грамматику. Мы начали с простой таблицы изменений времен, которую он держал перед глазами при выполнении упражнений. Затем перешли к практике: каждый день Алексей записывал по три фразы, услышанные от коллег, и переводил их в косвенную речь. Через месяц он без запинки определял необходимые изменения времен и местоимений. На экзамене Алексей получил 7.5 баллов за грамматику, а недавно написал мне, что успешно прошел собеседование в канадской компании, где одним из вопросов было... правильно, пересказать слова директора!

Таблица изменений времен при переходе в косвенную речь

Одно из ключевых правил косвенной речи — изменение времен глаголов. Это происходит, когда вводящий глагол (например, say, tell, ask) стоит в прошедшем времени (said, told, asked). Тогда все времена в сообщении "сдвигаются" на одно время назад. Это называется согласованием времен (Sequence of Tenses).

Вот подробная таблица изменений времен при переходе от прямой речи к косвенной:

Время в прямой речи Время в косвенной речи Пример Present Simple Past Simple «I work here» → He said he worked there. Present Continuous Past Continuous «I am studying» → She said she was studying. Present Perfect Past Perfect «I have finished» → He said he had finished. Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous «I have been waiting» → She said she had been waiting. Past Simple Past Perfect «I bought a car» → He said he had bought a car. Past Continuous Past Perfect Continuous «I was working» → She said she had been working. Past Perfect Past Perfect (без изменений) «I had seen it» → He said he had seen it. Future Simple (will) Future in the Past (would) «I will call you» → She said she would call me.

Важно помнить, что есть случаи, когда времена могут не меняться:

Если вводящий глагол стоит в настоящем времени: «He says he is happy» → He says he is happy

Если сообщаемая информация представляет собой общеизвестный факт или всё ещё актуальна: «The Earth is round» → He said (that) the Earth is round

Условные предложения имеют свои особенности изменения при переходе в косвенную речь

Стоит отметить, что модальные глаголы также изменяются: can → could, may → might, must → had to. Однако глаголы should, might, could, would, ought to обычно остаются без изменений.

Трансформация местоимений и указательных слов

Помимо изменения временных форм глаголов, при переводе прямой речи в косвенную также меняются местоимения и указательные слова. Эти изменения необходимы, поскольку меняется точка отсчета — мы пересказываем слова другого человека со своей позиции. 🔄

Рассмотрим основные изменения местоимений:

В прямой речи В косвенной речи I he/she we they my his/her our their you I/we/he/she/they (зависит от контекста) your my/our/his/her/their (зависит от контекста)

Указательные слова также претерпевают изменения, отражая новую временную и пространственную перспективу:

now → then

today → that day

yesterday → the day before/the previous day

tomorrow → the next day/the following day

this week → that week

last week → the week before/the previous week

next week → the following week/the week after

here → there

this → that

these → those

ago → before

Давайте рассмотрим пример полного преобразования предложения из прямой речи в косвенную:

Прямая речь: Mary said, "I am going to Paris tomorrow with my parents."

Косвенная речь: Mary said (that) she was going to Paris the next day with her parents.

Изменения, которые произошли:

I → she (местоимение)

am going → was going (время глагола)

tomorrow → the next day (указательное слово)

my → her (местоимение)

Чтобы правильно трансформировать местоимения, важно понимать контекст и кто говорит о ком. Иногда это может быть не так очевидно, особенно когда речь идет о местоимении "you", которое может преобразовываться по-разному в зависимости от ситуации.

От прямой к косвенной речи: алгоритм преобразования

Превращение прямой речи в косвенную может показаться сложным процессом, но если следовать определенному алгоритму, этот навык быстро доводится до автоматизма. Предлагаю пошаговую инструкцию, которая поможет вам уверенно трансформировать любое высказывание. 🧩

Шаг 1: Определите тип высказывания (утверждение, вопрос, просьба/приказ)

В зависимости от типа предложения будет меняться конструкция косвенной речи:

Утверждения обычно вводятся глаголами say/tell + that

Вопросы вводятся глаголами ask/wonder/want to know + if/whether (для общих вопросов) или вопросительным словом (для специальных вопросов)

Просьбы и приказы вводятся глаголами ask/tell/order/command + инфинитив

Шаг 2: Определите время вводящего глагола

Если вводящий глагол (said, told, asked и т.д.) стоит в прошедшем времени, применяйте правило согласования времен. Если в настоящем — изменения времен обычно не требуются.

Шаг 3: Измените времена глаголов согласно правилам

Используйте таблицу изменений времен (см. выше) для корректного преобразования.

Шаг 4: Скорректируйте местоимения и указательные слова

Учитывайте изменение точки зрения при пересказе.

Шаг 5: Уберите кавычки и свяжите части предложения

В косвенной речи не используются кавычки. Части предложения соединяются союзом that (который можно опустить в некоторых случаях), if/whether для общих вопросов или соответствующим вопросительным словом.

Антон Соколов, преподаватель подготовки к международным экзаменам На одном из интенсивов по подготовке к экзамену FCE я заметил, что студенты чаще всего ошибаются в косвенной речи при работе с вопросами. Мария, талантливая пианистка, готовящаяся к обучению в британской консерватории, постоянно путалась в порядке слов и выборе союзов. Решение пришло неожиданно — я предложил ей представлять процесс перевода как музыкальную трансформацию. "Представь, что прямая речь — это одна тональность, а косвенная — другая. Тебе нужно транспонировать мелодию, сохраняя её узнаваемость, но приспосабливая к новым условиям." Этот подход сработал идеально! Мария начала воспринимать алгоритм преобразования как музыкальную структуру: определение типа высказывания (как определение жанра), выбор вводного глагола (как выбор ключа), преобразование времени (как темпа) и так далее. Она даже создала собственные мнемонические "аккорды" для запоминания паттернов изменений. На экзамене её секция с косвенной речью была выполнена безупречно!

Давайте рассмотрим алгоритм на примерах разных типов высказываний:

Утверждение:

Прямая речь: Tom said, "I have never been to Japan."

Косвенная речь: Tom said (that) he had never been to Japan.

Общий вопрос:

Прямая речь: She asked, "Do you like chocolate?"

Косвенная речь: She asked if/whether I liked chocolate.

Специальный вопрос:

Прямая речь: The teacher asked, "Where did you spend your vacation?"

Косвенная речь: The teacher asked where I had spent my vacation.

Просьба/приказ:

Прямая речь: My mother said, "Clean your room, please."

Косвенная речь: My mother asked me to clean my room.

Приказ/запрет:

Прямая речь: The officer shouted, "Don't move!"

Косвенная речь: The officer ordered them not to move.

Овладение этим алгоритмом позволит вам автоматически и безошибочно преобразовывать любые высказывания из прямой речи в косвенную, что критически важно для успешной сдачи экзаменов и эффективной коммуникации на английском языке.

Типичные ошибки при использовании косвенной речи

Даже опытные изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании косвенной речи. Знание этих типичных ошибок поможет вам их избежать и правильно формулировать высказывания. 🚫

1. Неправильное изменение времен глаголов

Самая распространенная ошибка — неверный выбор временной формы при "сдвиге" назад:

He said, "I am working" → He said he is working. Правильно: He said, "I am working" → He said he was working.

2. Забывание о необходимости согласования времен

Некоторые учащиеся полностью игнорируют правило согласования времен:

She said, "I will come tomorrow" → She said she will come tomorrow. Правильно: She said, "I will come tomorrow" → She said she would come the next day.

3. Неверное преобразование местоимений

Особенно часто путают местоимение "you", которое может превращаться в разные местоимения в зависимости от контекста:

She said to me, "You are late" → She said to me you were late. Правильно: She said to me, "You are late" → She said to me I was late.

4. Сохранение прямого порядка слов в косвенных вопросах

В косвенных вопросах используется порядок слов повествовательного предложения:

He asked, "Where do you live?" → He asked where do I live. Правильно: He asked, "Where do you live?" → He asked where I lived.

5. Неправильное использование вводных глаголов

Некоторые глаголы требуют определенной конструкции:

She told, "I am tired" → She told she was tired. Правильно: She said, "I am tired" → She said she was tired. ИЛИ She told me she was tired.

6. Путаница с преобразованием указательных слов

Часто забывают изменять указательные слова:

He said, "I'll see you tomorrow" → He said he would see me tomorrow. Правильно: He said, "I'll see you tomorrow" → He said he would see me the next day.

7. Неверное использование that/if/whether

При введении косвенных вопросов используется if или whether (для общих вопросов), а не that:

She asked, "Do you like music?" → She asked that I liked music. Правильно: She asked, "Do you like music?" → She asked if I liked music.

8. Путаница с передачей приказов и просьб

Приказы и просьбы передаются с использованием инфинитива:

The teacher said, "Open your books." → The teacher said we opened our books. Правильно: The teacher said, "Open your books." → The teacher told us to open our books.

9. Неизменение времени при вводном глаголе в настоящем времени

Если вводный глагол стоит в настоящем времени, времена внутри косвенной речи обычно не меняются:

He says, "I am happy" → He says he was happy. Правильно: He says, "I am happy" → He says he is happy.

10. Забывание об изменении модальных глаголов

Модальные глаголы также подчиняются правилам согласования времен:

She said, "I can swim" → She said she can swim. Правильно: She said, "I can swim" → She said she could swim.

Избегая этих типичных ошибок, вы значительно повысите качество вашей речи и письма на английском языке. Помните, что регулярная практика — лучший способ довести использование косвенной речи до автоматизма. Старайтесь замечать примеры косвенной речи в текстах, аудио и видеоматериалах на английском языке, анализируйте их структуру и применяйте в собственной речи.