Таблица английских глаголов: формы, спряжение и использование

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и среднепродвинутые изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и репетиторы

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки коммуникации на английском языке Английские глаголы – фундамент, на котором строится всё здание языка. Без них невозможно построить ни одно предложение, выразить действие или состояние. Однако именно глаголы часто становятся камнем преткновения для изучающих английский – многообразие форм, неправильные глаголы, особенности спряжения. Полная таблица глаголов становится тем спасательным кругом, который помогает систематизировать знания и наконец-то разобраться в хитросплетениях времён, наклонений и залогов. Готовы погрузиться в мир английских глаголов? 🚀 Давайте разложим их по полочкам раз и навсегда!

Что такое глагольные формы и зачем их изучать?

Глагольные формы в английском языке – это различные варианты одного и того же глагола, которые изменяются в зависимости от времени, лица, числа и наклонения. В отличие от русского языка, где глаголы могут иметь десятки различных окончаний, в английском всё значительно проще – большинство глаголов имеют всего 4-5 форм. Однако без понимания этих форм невозможно грамотно выразить мысль.

Основные формы английского глагола:

Инфинитив (Infinitive) – базовая форма глагола (to play, to write)

– базовая форма глагола (to play, to write) Форма настоящего времени (Present Simple) – используется для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа (I play, we play)

– используется для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа (I play, we play) Форма 3-го лица единственного числа (Present Simple 3rd person singular) – используется с he, she, it (he plays, she writes)

– используется с he, she, it (he plays, she writes) Форма прошедшего времени (Past Simple) – используется для выражения действий в прошлом (played, wrote)

– используется для выражения действий в прошлом (played, wrote) Причастие прошедшего времени (Past Participle) – используется в совершенных временах и пассивном залоге (played, written)

– используется в совершенных временах и пассивном залоге (played, written) Причастие настоящего времени (Present Participle) – используется в продолженных временах и герундии (playing, writing)

Зачем же нужно знать все эти формы? Представьте, что вы строите дом без понимания свойств кирпичей – результат будет плачевным. Так и с глаголами:

Без знания форм невозможно правильно строить времена

Неправильное использование форм приводит к серьезным смысловым ошибкам

Понимание форм – ключ к свободной коммуникации на английском языке

Это база для понимания сложных грамматических конструкций в будущем

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка, которая 10 лет изучала английский, но не могла свободно говорить. Когда я проанализировала ее речь, выяснилось, что она просто не знала формы глаголов и использовала исключительно Present Simple. "Я yesterday go to cinema" – типичный пример её речи. Мы потратили всего месяц на систематизацию глагольных форм с помощью таблиц, и прогресс был феноменальным! Через полгода она уже свободно общалась с носителями языка. Всё потому, что мы заложили прочный фундамент – знание базовых глагольных форм.

Таблица правильных глаголов английского языка

Правильные глаголы в английском языке следуют предсказуемой схеме образования форм: для образования Past Simple и Past Participle просто добавляется окончание -ed к базовой форме глагола. Эти глаголы составляют примерно 95% всех английских глаголов, что делает их изучение относительно простым. 📚

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод Пример ask asked asked спрашивать I ask questions every day. work worked worked работать She works at a bank. play played played играть We played football yesterday. talk talked talked разговаривать They have talked about it. watch watched watched смотреть I've watched this movie twice.

При образовании форм правильных глаголов необходимо учитывать несколько орфографических правил:

Если глагол заканчивается на -e, просто добавляется -d: like → liked, move → moved Если глагол заканчивается на согласную + y, y меняется на i и добавляется -ed: try → tried, study → studied Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, конечная согласная удваивается: stop → stopped, plan → planned В американском английском конечная l удваивается только если на неё падает ударение: travel → traveled (амер.) / travelled (брит.)

Правильные глаголы часто используются в повседневной речи и являются базовыми для начинающих изучать английский язык. Чтобы эффективно их запомнить, рекомендуется практиковаться в использовании этих глаголов во всех временах и контекстах.

Вот несколько высокочастотных правильных глаголов, которые стоит выучить в первую очередь:

ask (спрашивать)

help (помогать)

talk (разговаривать)

work (работать)

live (жить)

need (нуждаться)

want (хотеть)

use (использовать)

look (смотреть)

learn (учиться)

Неправильные глаголы в таблице с переводом и формами

Неправильные глаголы английского языка – это те, которые образуют формы Past Simple и Past Participle не по стандартному правилу с окончанием -ed. Несмотря на то что их всего около 200, они включают наиболее часто используемые глаголы английского языка: be, have, do, go, see и другие. Их формы необходимо запоминать отдельно, что часто вызывает затруднения у изучающих язык. 🤔

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод Пример be was/were been быть I am happy. I was tired yesterday. begin began begun начинать The movie begins at 7 PM. break broke broken ломать She broke her arm last month. bring brought brought приносить Please bring me a glass of water. buy bought bought покупать I bought a new car last week. do did done делать What did you do yesterday? drink drank drunk пить He drinks coffee every morning. eat ate eaten есть, кушать We ate lunch at 2 PM. go went gone идти, ехать They have gone to Paris. know knew known знать I knew he would come.

Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп по принципу образования форм:

Все три формы одинаковые: cut – cut – cut, put – put – put Совпадают инфинитив и причастие: come – came – come, run – ran – run Совпадают формы прошедшего времени и причастия: bring – brought – brought, buy – bought – bought Все три формы различны: begin – began – begun, speak – spoke – spoken

Ключ к запоминанию неправильных глаголов – регулярная практика и использование мнемонических приемов. Например, можно группировать глаголы по созвучию: drink-drank-drunk, sing-sang-sung, ring-rang-rung.

Михаил Петров, переводчик и автор учебных пособий Когда я только начинал изучать английский, неправильные глаголы казались мне непреодолимым препятствием. Я перепробовал множество методов, но прорыв случился, когда я создал собственную систему запоминания. Я распечатал таблицу из 100 самых частотных неправильных глаголов и повесил её на стену напротив кровати. Каждое утро я проводил 5 минут, просматривая эту таблицу. Затем я начал составлять короткие истории, используя эти глаголы в разных формах. Через месяц я обнаружил, что могу безошибочно воспроизвести все формы этих 100 глаголов. Мой совет: создайте свою таблицу-минимум и взаимодействуйте с ней ежедневно – результат не заставит себя ждать.

Английские глаголы по уровням сложности (A1-C2)

Глаголы английского языка можно разделить по уровням сложности в соответствии с Общеевропейской системой оценки знания иностранных языков (CEFR). Это помогает структурировать процесс изучения и не перегружать начинающих сложными глаголами, которые встречаются редко. 📊

Уровень A1 (Beginner)

На начальном этапе изучения английского языка следует сосредоточиться на самых базовых и часто используемых глаголах:

be (быть)

have (иметь)

do (делать)

go (идти, ехать)

like (нравиться)

live (жить)

work (работать)

eat (есть)

drink (пить)

speak (говорить)

На этом уровне достаточно использовать Present Simple и Past Simple, а также модальный глагол can.

Уровень A2 (Elementary)

На этом уровне словарный запас расширяется, добавляются глаголы, описывающие повседневные действия и базовые эмоции:

begin (начинать)

find (находить)

take (брать)

give (давать)

think (думать)

know (знать)

want (хотеть)

use (использовать)

help (помогать)

feel (чувствовать)

На A2 добавляются Present Continuous, Future Simple, Present Perfect.

Уровень B1 (Intermediate)

На среднем уровне добавляются более сложные глаголы, включая фразовые:

achieve (достигать)

appear (появляться)

consider (рассматривать)

expect (ожидать)

remain (оставаться)

set up (устанавливать)

look after (заботиться)

get along (ладить)

put off (откладывать)

break down (ломаться)

На B1 осваиваются все основные времена, включая Past Continuous, Past Perfect, Future in the Past.

Уровень B2 (Upper Intermediate)

На продвинутом среднем уровне добавляются глаголы для более точного выражения мыслей и академические глаголы:

accomplish (выполнять)

enhance (улучшать)

indicate (указывать)

neglect (пренебрегать)

perceive (воспринимать)

resolve (решать)

overcome (преодолевать)

acknowledge (признавать)

investigate (исследовать)

maintain (поддерживать)

На B2 добавляются сложные грамматические конструкции и все формы страдательного залога.

Уровень C1 (Advanced)

На этом уровне осваиваются сложные идиоматические выражения и редко используемые глаголы:

alleviate (облегчать)

contemplate (созерцать)

deter (сдерживать)

embody (воплощать)

fabricate (изготавливать, фабриковать)

hypothesize (выдвигать гипотезу)

rectify (исправлять)

scrutinize (тщательно изучать)

substantiate (подтверждать)

vindicate (оправдывать)

Уровень C2 (Proficiency)

На уровне профессионального владения языком осваиваются редкие, архаичные и специализированные глаголы:

acquiesce (соглашаться молчаливо)

beseech (умолять)

capitulate (капитулировать)

discombobulate (смущать, сбивать с толку)

elucidate (прояснять)

flabbergast (ошеломлять)

galvanize (гальванизировать, стимулировать)

hoodwink (обманывать)

inculcate (внушать)

juxtapose (сопоставлять)

При изучении глаголов по уровням важно не только знать их значение и формы, но и уметь правильно использовать в контексте, учитывая сочетаемость с другими словами (коллокации) и грамматические особенности.

Как эффективно использовать таблицу глаголов при обучении

Простое заучивание глагольных форм редко приводит к долгосрочному запоминанию и умению правильно их использовать. Вместо этого стоит применять стратегии активного обучения, которые помогут интегрировать знание глаголов в практическое владение языком. 🧠

1. Персонализируйте таблицу

Создайте свою версию таблицы глаголов, включив в неё:

Только те глаголы, которые соответствуют вашему уровню

Собственные примеры предложений с каждым глаголом

Цветовое кодирование для различных групп неправильных глаголов

Пометки о сложных случаях употребления или частых ошибках

2. Используйте метод интервального повторения

Научно доказано, что повторение материала через определённые промежутки времени значительно улучшает долгосрочное запоминание:

Повторите новые глаголы через 24 часа после первого знакомства

Затем повторите через 3 дня

Следующее повторение – через неделю

И наконец через месяц

3. Создавайте ассоциативные связи

Для неправильных глаголов особенно эффективны мнемонические приемы:

Группируйте глаголы с похожими изменениями (sing-sang-sung, ring-rang-rung)

Создавайте рифмованные строчки или мини-истории

Используйте визуальные ассоциации (draw-drew-drawn: представьте, как художник рисует и у него "отРИСОВАЛись" руки)

4. Практикуйте в контексте

Глаголы должны использоваться в реальных ситуациях общения:

Составляйте предложения о своей жизни со всеми формами глагола

Ведите дневник на английском, сознательно используя разные времена

Пересказывайте сюжеты фильмов или книг, используя изученные глаголы

Записывайте аудио, где вы рассказываете истории, используя целевые глаголы

5. Используйте технологии

Современные приложения и программы значительно упрощают изучение глаголов:

Используйте приложения с флэш-картами (Anki, Quizlet)

Установите расширения для браузера, которые тестируют знание глаголов

Используйте программы для создания интеллект-карт с глаголами и их формами

Попробуйте онлайн-квизы и игры для отработки неправильных глаголов

6. Отслеживайте прогресс

Регулярный анализ своих успехов помогает поддерживать мотивацию:

Создайте систему отметок для уже выученных глаголов

Проводите самостоятельные тесты и фиксируйте результаты

Вычеркивайте из списка глаголы, которые вы уже свободно используете в речи

7. От простого к сложному

Распределите изучение глаголов по сложности и частотности:

Начните с 25 самых часто используемых глаголов

Когда они будут освоены, добавьте следующие 25

Постепенно расширяйте таблицу, добавляя менее частотные глаголы

8. Соревнования и групповое обучение

Если вы изучаете язык в группе или с другом:

Устраивайте соревнования на знание форм глаголов

Играйте в игры, где нужно быстро назвать форму глагола

Создавайте совместные истории, используя определенные глаголы

Помните, что цель изучения глагольных форм – не просто заполнить ячейки в таблице, а научиться свободно использовать эти глаголы в речи и письме. Поэтому максимально интегрируйте изучение глаголов в практику языка.