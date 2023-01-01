Фразовые глаголы английского: система запоминания и практика#Изучение английского
Фразовые глаголы — те самые языковые конструкции, которые заставляют спотыкаться даже продвинутых студентов английского. Казалось бы, знаешь значение глагола "give", знаешь, что такое "up", но "give up" оказывается совсем не "давать вверх", а "сдаваться". Именно эта непредсказуемая смысловая трансформация и превращает фразовые глаголы в настоящий камень преткновения. Однако с правильной системой и структурированным подходом освоение этих выразительных лингвистических единиц становится не только возможным, но и увлекательным процессом. Наш справочник — ключ к расшифровке этого запутанного языкового кода. 🔍
Что такое фразовые глаголы и почему они важны
Фразовые глаголы (phrasal verbs) представляют собой комбинацию глагола и одного или нескольких наречий или предлогов, которые вместе образуют единое смысловое целое. Эта комбинация часто порождает значение, которое невозможно вывести из отдельных компонентов — именно здесь кроется главная сложность их освоения.
Структурно фразовые глаголы делятся на несколько типов:
- Глагол + наречие: break down (сломаться), give up (сдаваться)
- Глагол + предлог: look after (заботиться), rely on (полагаться)
- Глагол + наречие + предлог: put up with (мириться), look forward to (ждать с нетерпением)
С грамматической точки зрения, фразовые глаголы разделяются на:
- Разделяемые: можно вставить дополнение между глаголом и частицей (turn the light off/turn off the light)
- Неразделяемые: дополнение всегда стоит после частицы (look after children, никогда look children after)
Важность фразовых глаголов невозможно переоценить — они пронизывают английскую речь на всех уровнях, от бытового общения до деловой коммуникации. По статистике, около 40% разговорной речи носителей языка содержит фразовые глаголы. Их незнание создает непреодолимый барьер для достижения беглости и естественности в английском.
Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне пришел студент Михаил, технический директор крупной IT-компании. Он прекрасно знал грамматику, имел богатый словарный запас, но на международных конференциях чувствовал себя неуверенно. Во время первого занятия я быстро определила проблему: Михаил избегал фразовых глаголов, заменяя их формальными эквивалентами латинского происхождения. Вместо "put off" он говорил "postpone", вместо "come up with" — "devise". Его речь звучала неестественно формально.
Мы разработали систему: каждую неделю он осваивал 5 фразовых глаголов из одной тематической группы и вёл специальный дневник, где записывал примеры из реальных разговоров с иностранными коллегами. Через три месяца Михаил проводил презентацию в Сингапуре. Позже он написал мне: "Когда я употребил 'narrow down the options' вместо 'reduce the possibilities', я увидел, как изменилось отношение аудитории — они наконец-то приняли меня за своего".
Классификация фразовых глаголов по частицам (up, down, in, out)
Систематизация фразовых глаголов по частицам — один из наиболее эффективных методов их изучения. Частицы часто придают глаголам определенную логику или оттенок значения, что облегчает запоминание. Рассмотрим ключевые частицы и смысловые паттерны, которые они формируют.
Фразовые глаголы с частицей UP
Частица UP часто ассоциируется с:
- Движением вверх: stand up (встать), pick up (поднять)
- Усилением/завершением действия: eat up (съесть полностью), clean up (вычистить)
- Улучшением: cheer up (подбодриться), fix up (привести в порядок)
- Сборкой/объединением: team up (объединиться), add up (суммироваться)
|Фразовый глагол
|Значение
|Пример
|Wake up
|Просыпаться
|I wake up at 7 AM every morning.
|Give up
|Сдаваться
|Never give up on your dreams.
|Make up
|Выдумывать, мириться
|They made up after the argument.
|Set up
|Устанавливать, организовывать
|We need to set up a meeting.
|Bring up
|Воспитывать, поднимать тему
|She brought up an interesting point.
Фразовые глаголы с частицей DOWN
DOWN обычно означает:
- Движение вниз: sit down (сесть), lie down (лечь)
- Уменьшение/снижение: calm down (успокоиться), slow down (замедлиться)
- Разрушение/поломку: break down (сломаться), tear down (разрушить)
- Запись: write down (записать), note down (записать)
Фразовые глаголы с частицей IN
IN ассоциируется с:
- Вхождением: come in (войти), check in (зарегистрироваться)
- Включением: join in (присоединиться), take in (принять во внимание)
- Ограничением: fence in (огородить), hem in (ограничивать)
Фразовые глаголы с частицей OUT
OUT обычно указывает на:
- Выход/исключение: get out (выйти), throw out (выбросить)
- Исчезновение/окончание: run out (закончиться), die out (вымирать)
- Распространение: hand out (раздавать), give out (распределять)
- Обнаружение: find out (выяснить), work out (понять, решить)
Такая классификация по частицам позволяет увидеть логические связи между разными фразовыми глаголами, что значительно облегчает их запоминание и использование. 🧩
Самые употребляемые фразовые глаголы с переводом
Исследования корпуса английского языка показывают, что существует ядро из примерно 150 фразовых глаголов, которые составляют около 75% всех употреблений в повседневной речи. Освоив эти базовые конструкции, вы сделаете огромный шаг к свободному владению английским. Вот наиболее частотные из них, сгруппированные по базовым глаголам.
|Базовый глагол
|Фразовый глагол
|Перевод
|Пример
|Get
|Get up
|Вставать
|I get up at 6 AM.
|Get along
|Ладить
|We get along well.
|Get over
|Преодолеть, оправиться
|It took me weeks to get over the flu.
|Take
|Take off
|Снимать, взлетать
|The plane takes off in 10 minutes.
|Take on
|Браться за что-то
|She took on too many projects.
|Take over
|Перенимать контроль
|The new manager will take over next month.
|Look
|Look after
|Заботиться
|Can you look after my plants?
|Look for
|Искать
|I'm looking for my keys.
|Look up
|Искать информацию
|Look up this word in the dictionary.
|Come
|Come across
|Натыкаться, находить
|I came across an old photo.
|Come up with
|Придумывать
|We need to come up with a solution.
|Come back
|Возвращаться
|When are you coming back?
|Turn
|Turn down
|Отклонять, убавлять
|She turned down the job offer.
|Turn up
|Прибавлять, появляться
|He turned up unexpectedly.
Эти фразовые глаголы составляют основу повседневного английского. Статистика показывает, что именно они наиболее часто встречаются в разговорной речи, художественной литературе, новостных текстах и популярных сериалах. Владение ими позволит вам понимать примерно 60-70% контекстов с фразовыми глаголами. 📊
Тематические группы фразовых глаголов для быстрого запоминания
Группировка фразовых глаголов по тематическим категориям — мощный инструмент для их систематического изучения и закрепления. Такой подход позволяет создавать прочные ассоциативные связи, что значительно облегчает запоминание.
Бизнес и работа:
- Set up (a business) — основать (бизнес)
- Close down — закрыться (о предприятии)
- Take over — перенять управление
- Lay off — увольнять (сотрудников)
- Hand in — подавать (заявление, отчет)
- Work out — вычислять, решать проблему
- Follow up — продолжать работу над чем-либо
Отношения и общение:
- Get along — ладить
- Break up — расставаться
- Make up — мириться
- Ask out — приглашать на свидание
- Fall out — поссориться
- Open up — раскрываться (эмоционально)
- Put up with — мириться с чем-то/кем-то
Повседневные действия:
- Wake up — просыпаться
- Get dressed — одеваться
- Wash up — мыть посуду
- Clean up — убираться
- Eat out — есть вне дома
- Drop by — заходить без предупреждения
- Run into — случайно встретить
Путешествия и передвижение:
- Set off — отправляться
- Take off — взлетать
- Check in — регистрироваться (в отеле, на рейс)
- Get around — передвигаться (по городу)
- Drop off — высаживать (пассажира)
- Head back — направляться обратно
- Pull over — останавливаться (на обочине)
Игорь Петров, руководитель языкового центра
В нашем центре мы долго экспериментировали с методиками преподавания фразовых глаголов, пока не пришли к революционному решению. Студентка Елена, менеджер по международным продажам, постоянно путалась в фразовых глаголах, что сказывалось на её переговорах. Мы предложили ей создать тематические карты, где каждая жизненная ситуация связывалась с соответствующими фразовыми глаголами.
Для переговоров с поставщиками она составила карту с глаголами: "work out a deal", "bring up an issue", "follow through with promises", "back out of the agreement", "put forward a proposal". Елена раскрасила каждый глагол в определённый цвет в зависимости от эмоционального оттенка и расположила их в логической последовательности проведения переговоров.
Результат превзошёл ожидания: через месяц она не только запомнила все глаголы из своей бизнес-карты, но и начала интуитивно понимать другие фразовые глаголы с теми же частицами. А главное — её уверенность на переговорах выросла настолько, что компания поручила ей вести ключевой международный проект.
Как эффективно изучать фразовые глаголы английского языка
Изучение фразовых глаголов требует системного подхода и регулярной практики. Вот проверенные методики, которые демонстрируют высокую эффективность:
1. Метод пяти этапов освоения
- Идентификация: научитесь распознавать фразовые глаголы в тексте и речи
- Контекстуализация: изучайте глаголы в предложениях и реальных ситуациях
- Категоризация: группируйте по частицам или тематическим категориям
- Практика: используйте в речи и письме, составляйте собственные примеры
- Повторение: возвращайтесь к изученному материалу по методу интервального повторения
2. Техники запоминания
- Метод ассоциаций: связывайте фразовый глагол с яркой визуальной или смысловой ассоциацией
- Ментальные карты: создавайте схемы, где от базового глагола отходят лучи с разными частицами
- Метод историй: составляйте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов
- Физические действия: иллюстрируйте значение глаголов движениями (особенно эффективно для глаголов с пространственным значением)
3. Практические упражнения
- Gap-filling: заполнение пропусков подходящими фразовыми глаголами
- Парафраз: замена фразовых глаголов синонимами и наоборот
- Диалоговые ситуации: разыгрывание сценок с обязательным использованием определенных глаголов
- Дневник фразовых глаголов: ежедневная запись новых глаголов с примерами из реальной жизни
4. Использование современных технологий 🚀
- Приложения с интервальным повторением (Anki, Quizlet): создавайте колоды карточек с фразовыми глаголами
- Мобильные игры: используйте приложения, специализирующиеся на изучении фразовых глаголов
- YouTube-каналы с носителями языка, фокусирующимися на фразовых глаголах
- Расширения для браузеров, подсвечивающие фразовые глаголы в текстах на английском
Исследования показывают, что для закрепления фразового глагола в активном словаре требуется минимум 7-8 случаев его использования в разных контекстах. Поэтому ключом к успеху является не количество изученных глаголов, а качество и разнообразие их применения в речи.
Фразовые глаголы — не просто лингвистическое препятствие, а ключ к подлинному пониманию английского языка и культуры. Освоив их логику и интегрировав в свою речь даже базовый набор из 50-100 наиболее употребительных конструкций, вы преодолеете барьер, отделяющий изучающих язык от тех, кто действительно говорит на нем. Систематический подход, регулярная практика в реальных контекстах и правильно организованное повторение трансформируют непонятные комбинации слов в естественные элементы вашей английской речи. Погружение в мир фразовых глаголов — это инвестиция, которая будет приносить лингвистические дивиденды на протяжении всего вашего пути владения английским языком.