Фразовые глаголы английского: система запоминания и практика

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем или продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы для обучения фразовым глаголам.

Профессионалы, использующие английский язык в работе и желающие улучшить свою разговорную речь. Фразовые глаголы — те самые языковые конструкции, которые заставляют спотыкаться даже продвинутых студентов английского. Казалось бы, знаешь значение глагола "give", знаешь, что такое "up", но "give up" оказывается совсем не "давать вверх", а "сдаваться". Именно эта непредсказуемая смысловая трансформация и превращает фразовые глаголы в настоящий камень преткновения. Однако с правильной системой и структурированным подходом освоение этих выразительных лингвистических единиц становится не только возможным, но и увлекательным процессом. Наш справочник — ключ к расшифровке этого запутанного языкового кода. 🔍

Что такое фразовые глаголы и почему они важны

Фразовые глаголы (phrasal verbs) представляют собой комбинацию глагола и одного или нескольких наречий или предлогов, которые вместе образуют единое смысловое целое. Эта комбинация часто порождает значение, которое невозможно вывести из отдельных компонентов — именно здесь кроется главная сложность их освоения.

Структурно фразовые глаголы делятся на несколько типов:

Глагол + наречие : break down (сломаться), give up (сдаваться)

: break down (сломаться), give up (сдаваться) Глагол + предлог : look after (заботиться), rely on (полагаться)

: look after (заботиться), rely on (полагаться) Глагол + наречие + предлог: put up with (мириться), look forward to (ждать с нетерпением)

С грамматической точки зрения, фразовые глаголы разделяются на:

Разделяемые : можно вставить дополнение между глаголом и частицей (turn the light off/turn off the light)

: можно вставить дополнение между глаголом и частицей (turn the light off/turn off the light) Неразделяемые: дополнение всегда стоит после частицы (look after children, никогда look children after)

Важность фразовых глаголов невозможно переоценить — они пронизывают английскую речь на всех уровнях, от бытового общения до деловой коммуникации. По статистике, около 40% разговорной речи носителей языка содержит фразовые глаголы. Их незнание создает непреодолимый барьер для достижения беглости и естественности в английском.

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне пришел студент Михаил, технический директор крупной IT-компании. Он прекрасно знал грамматику, имел богатый словарный запас, но на международных конференциях чувствовал себя неуверенно. Во время первого занятия я быстро определила проблему: Михаил избегал фразовых глаголов, заменяя их формальными эквивалентами латинского происхождения. Вместо "put off" он говорил "postpone", вместо "come up with" — "devise". Его речь звучала неестественно формально. Мы разработали систему: каждую неделю он осваивал 5 фразовых глаголов из одной тематической группы и вёл специальный дневник, где записывал примеры из реальных разговоров с иностранными коллегами. Через три месяца Михаил проводил презентацию в Сингапуре. Позже он написал мне: "Когда я употребил 'narrow down the options' вместо 'reduce the possibilities', я увидел, как изменилось отношение аудитории — они наконец-то приняли меня за своего".

Классификация фразовых глаголов по частицам (up, down, in, out)

Систематизация фразовых глаголов по частицам — один из наиболее эффективных методов их изучения. Частицы часто придают глаголам определенную логику или оттенок значения, что облегчает запоминание. Рассмотрим ключевые частицы и смысловые паттерны, которые они формируют.

Фразовые глаголы с частицей UP

Частица UP часто ассоциируется с:

Движением вверх: stand up (встать), pick up (поднять)

Усилением/завершением действия: eat up (съесть полностью), clean up (вычистить)

Улучшением: cheer up (подбодриться), fix up (привести в порядок)

Сборкой/объединением: team up (объединиться), add up (суммироваться)

Фразовый глагол Значение Пример Wake up Просыпаться I wake up at 7 AM every morning. Give up Сдаваться Never give up on your dreams. Make up Выдумывать, мириться They made up after the argument. Set up Устанавливать, организовывать We need to set up a meeting. Bring up Воспитывать, поднимать тему She brought up an interesting point.

Фразовые глаголы с частицей DOWN

DOWN обычно означает:

Движение вниз: sit down (сесть), lie down (лечь)

Уменьшение/снижение: calm down (успокоиться), slow down (замедлиться)

Разрушение/поломку: break down (сломаться), tear down (разрушить)

Запись: write down (записать), note down (записать)

Фразовые глаголы с частицей IN

IN ассоциируется с:

Вхождением: come in (войти), check in (зарегистрироваться)

Включением: join in (присоединиться), take in (принять во внимание)

Ограничением: fence in (огородить), hem in (ограничивать)

Фразовые глаголы с частицей OUT

OUT обычно указывает на:

Выход/исключение: get out (выйти), throw out (выбросить)

Исчезновение/окончание: run out (закончиться), die out (вымирать)

Распространение: hand out (раздавать), give out (распределять)

Обнаружение: find out (выяснить), work out (понять, решить)

Такая классификация по частицам позволяет увидеть логические связи между разными фразовыми глаголами, что значительно облегчает их запоминание и использование. 🧩

Самые употребляемые фразовые глаголы с переводом

Исследования корпуса английского языка показывают, что существует ядро из примерно 150 фразовых глаголов, которые составляют около 75% всех употреблений в повседневной речи. Освоив эти базовые конструкции, вы сделаете огромный шаг к свободному владению английским. Вот наиболее частотные из них, сгруппированные по базовым глаголам.

Базовый глагол Фразовый глагол Перевод Пример Get Get up Вставать I get up at 6 AM. Get along Ладить We get along well. Get over Преодолеть, оправиться It took me weeks to get over the flu. Take Take off Снимать, взлетать The plane takes off in 10 minutes. Take on Браться за что-то She took on too many projects. Take over Перенимать контроль The new manager will take over next month. Look Look after Заботиться Can you look after my plants? Look for Искать I'm looking for my keys. Look up Искать информацию Look up this word in the dictionary. Come Come across Натыкаться, находить I came across an old photo. Come up with Придумывать We need to come up with a solution. Come back Возвращаться When are you coming back? Turn Turn down Отклонять, убавлять She turned down the job offer. Turn up Прибавлять, появляться He turned up unexpectedly.

Эти фразовые глаголы составляют основу повседневного английского. Статистика показывает, что именно они наиболее часто встречаются в разговорной речи, художественной литературе, новостных текстах и популярных сериалах. Владение ими позволит вам понимать примерно 60-70% контекстов с фразовыми глаголами. 📊

Тематические группы фразовых глаголов для быстрого запоминания

Группировка фразовых глаголов по тематическим категориям — мощный инструмент для их систематического изучения и закрепления. Такой подход позволяет создавать прочные ассоциативные связи, что значительно облегчает запоминание.

Бизнес и работа:

Set up (a business) — основать (бизнес)

Close down — закрыться (о предприятии)

Take over — перенять управление

Lay off — увольнять (сотрудников)

Hand in — подавать (заявление, отчет)

Work out — вычислять, решать проблему

Follow up — продолжать работу над чем-либо

Отношения и общение:

Get along — ладить

Break up — расставаться

Make up — мириться

Ask out — приглашать на свидание

Fall out — поссориться

Open up — раскрываться (эмоционально)

Put up with — мириться с чем-то/кем-то

Повседневные действия:

Wake up — просыпаться

Get dressed — одеваться

Wash up — мыть посуду

Clean up — убираться

Eat out — есть вне дома

Drop by — заходить без предупреждения

Run into — случайно встретить

Путешествия и передвижение:

Set off — отправляться

Take off — взлетать

Check in — регистрироваться (в отеле, на рейс)

Get around — передвигаться (по городу)

Drop off — высаживать (пассажира)

Head back — направляться обратно

Pull over — останавливаться (на обочине)

Игорь Петров, руководитель языкового центра В нашем центре мы долго экспериментировали с методиками преподавания фразовых глаголов, пока не пришли к революционному решению. Студентка Елена, менеджер по международным продажам, постоянно путалась в фразовых глаголах, что сказывалось на её переговорах. Мы предложили ей создать тематические карты, где каждая жизненная ситуация связывалась с соответствующими фразовыми глаголами. Для переговоров с поставщиками она составила карту с глаголами: "work out a deal", "bring up an issue", "follow through with promises", "back out of the agreement", "put forward a proposal". Елена раскрасила каждый глагол в определённый цвет в зависимости от эмоционального оттенка и расположила их в логической последовательности проведения переговоров. Результат превзошёл ожидания: через месяц она не только запомнила все глаголы из своей бизнес-карты, но и начала интуитивно понимать другие фразовые глаголы с теми же частицами. А главное — её уверенность на переговорах выросла настолько, что компания поручила ей вести ключевой международный проект.

Как эффективно изучать фразовые глаголы английского языка

Изучение фразовых глаголов требует системного подхода и регулярной практики. Вот проверенные методики, которые демонстрируют высокую эффективность:

1. Метод пяти этапов освоения

Идентификация : научитесь распознавать фразовые глаголы в тексте и речи

: научитесь распознавать фразовые глаголы в тексте и речи Контекстуализация : изучайте глаголы в предложениях и реальных ситуациях

: изучайте глаголы в предложениях и реальных ситуациях Категоризация : группируйте по частицам или тематическим категориям

: группируйте по частицам или тематическим категориям Практика : используйте в речи и письме, составляйте собственные примеры

: используйте в речи и письме, составляйте собственные примеры Повторение: возвращайтесь к изученному материалу по методу интервального повторения

2. Техники запоминания

Метод ассоциаций : связывайте фразовый глагол с яркой визуальной или смысловой ассоциацией

: связывайте фразовый глагол с яркой визуальной или смысловой ассоциацией Ментальные карты : создавайте схемы, где от базового глагола отходят лучи с разными частицами

: создавайте схемы, где от базового глагола отходят лучи с разными частицами Метод историй : составляйте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов

: составляйте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов Физические действия: иллюстрируйте значение глаголов движениями (особенно эффективно для глаголов с пространственным значением)

3. Практические упражнения

Gap-filling : заполнение пропусков подходящими фразовыми глаголами

: заполнение пропусков подходящими фразовыми глаголами Парафраз : замена фразовых глаголов синонимами и наоборот

: замена фразовых глаголов синонимами и наоборот Диалоговые ситуации : разыгрывание сценок с обязательным использованием определенных глаголов

: разыгрывание сценок с обязательным использованием определенных глаголов Дневник фразовых глаголов: ежедневная запись новых глаголов с примерами из реальной жизни

4. Использование современных технологий 🚀

Приложения с интервальным повторением (Anki, Quizlet): создавайте колоды карточек с фразовыми глаголами

(Anki, Quizlet): создавайте колоды карточек с фразовыми глаголами Мобильные игры : используйте приложения, специализирующиеся на изучении фразовых глаголов

: используйте приложения, специализирующиеся на изучении фразовых глаголов YouTube-каналы с носителями языка, фокусирующимися на фразовых глаголах

с носителями языка, фокусирующимися на фразовых глаголах Расширения для браузеров, подсвечивающие фразовые глаголы в текстах на английском

Исследования показывают, что для закрепления фразового глагола в активном словаре требуется минимум 7-8 случаев его использования в разных контекстах. Поэтому ключом к успеху является не количество изученных глаголов, а качество и разнообразие их применения в речи.