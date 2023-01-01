Полная таблица английских глаголов: ключ к идеальной грамматике

Для кого эта статья:

Студенты и самоучки, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Если вам приходится каждый раз гуглить форму неправильного глагола или мучиться с запоминанием времен — пора это прекратить! Полная таблица английских глаголов — не просто справочный материал, а настоящий спасательный круг для изучающих язык. Вместо бесконечных поисков и сомнений, представьте, что все формы глаголов собраны в одном месте, структурированы и готовы к использованию. Разберемся, как превратить хаос английской грамматики в понятную систему и наконец перестать путаться в трех формах глаголов. 🔍

Основы использования таблицы английских глаголов

Эффективное использование таблицы глаголов требует понимания ее структуры и принципов организации. Стандартная таблица английских глаголов включает три основные формы: инфинитив (базовая форма), прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Для правильных глаголов две последние формы образуются добавлением окончания -ed, в то время как неправильные глаголы следуют собственным уникальным паттернам.

Понимание этих форм критически важно, поскольку они являются строительными блоками для всех 12 времен английского языка. Каждая из форм используется в определенных временах и конструкциях:

Инфинитив (base form) — используется в Present Simple, Future Simple и с модальными глаголами

— используется в Present Simple, Future Simple и с модальными глаголами Past Simple — используется в Past Simple Tense

— используется в Past Simple Tense Past Participle — используется в Perfect Tenses и пассивном залоге

При работе с таблицей важно учитывать, что английские глаголы делятся на регулярные (правильные) и нерегулярные (неправильные). Регулярные следуют стандартному шаблону образования форм, в то время как неправильные требуют индивидуального запоминания. 📊

Ольга Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Мой опыт показывает, что студенты, систематически работающие с таблицами глаголов, демонстрируют прогресс в разговорной речи на 40% быстрее. Один из моих учеников, 42-летний бизнесмен, никак не мог продвинуться дальше базового уровня из-за постоянной путаницы с временами. Я предложила ему метод "трех форм" — распечатанную таблицу, где он ежедневно отмечал уже выученные глаголы. Через два месяца такой практики его речь стала заметно грамотнее, а на собеседовании с иностранными партнерами он смог уверенно вести переговоры без переводчика. Ключ успеха был не в механическом заучивании, а в системном подходе и визуализации связей между формами глаголов.

Регулярные формы глаголов в английском языке

Регулярные глаголы в английском языке отличаются предсказуемостью образования форм — именно поэтому их также называют правильными. Эти глаголы формируют Past Simple и Past Participle путем добавления окончания -ed к базовой форме. Несмотря на кажущуюся простоту, существуют нюансы правописания, которые необходимо учитывать.

Правило Пример Past Simple Past Participle Обычное добавление -ed work worked worked Глаголы, оканчивающиеся на -e: добавляется только -d live lived lived Глаголы с согласной + y: y меняется на i + ed try tried tried Односложные глаголы с кратким гласным звуком: конечная согласная удваивается + ed stop stopped stopped

При произношении окончания -ed также существуют определенные правила:

/t/ — после глухих согласных (helped, looked)

— после глухих согласных (helped, looked) /d/ — после звонких согласных и гласных (played, stayed)

— после звонких согласных и гласных (played, stayed) /ɪd/ — после t и d (wanted, needed)

Регулярные глаголы составляют около 97% всех английских глаголов, что делает освоение их правил образования особенно эффективным вложением времени. Освоив эти паттерны, вы сможете автоматически генерировать правильные формы для тысяч глаголов. 🔄

Неправильные глаголы: полный справочник форм

Неправильные глаголы представляют особую сложность в английском языке из-за отсутствия единой системы образования форм. Их необходимо запоминать индивидуально, однако определенные паттерны все же существуют. Многие неправильные глаголы можно сгруппировать по схожим способам образования форм.

Всего в современном английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов, из которых реально активно используются примерно 120-150. Ниже представлены наиболее частотные неправильные глаголы, распределенные по группам согласно типу изменения.

Тип изменения Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Одинаковые все три формы put put put класть Две последние формы одинаковые bring brought brought приносить Все три формы разные begin began begun начинать Замена гласной i→a→u drink drank drunk пить Замена гласной i→o→i give gave given давать

При работе с неправильными глаголами полезны следующие стратегии запоминания:

Группировка — объединяйте глаголы со схожим паттерном изменения

— объединяйте глаголы со схожим паттерном изменения Контекстуальное запоминание — учите глаголы в контексте предложений

— учите глаголы в контексте предложений Мнемонические техники — создавайте рифмы или ассоциации

— создавайте рифмы или ассоциации Регулярное повторение — используйте интервальную методику повторения

Вместо попыток выучить все неправильные глаголы сразу, сфокусируйтесь на 50 наиболее частотных, которые покрывают около 80% всех случаев использования неправильных глаголов в речи. Постепенно расширяйте этот список до 100-120 глаголов. 🧠

Таблица времен английских глаголов с примерами

Понимание того, как формы глаголов используются в разных временах, является ключом к грамотной английской речи. Времена английского языка делятся на четыре группы (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous), каждая из которых имеет формы настоящего, прошедшего и будущего.

Рассмотрим, как три базовые формы глаголов (инфинитив, Past Simple и Past Participle) используются для построения всех времен английского языка:

Present Simple : используется инфинитив + окончание -s/-es для 3-го лица ед. числа (She works)

: используется инфинитив + окончание -s/-es для 3-го лица ед. числа (She works) Past Simple : используется вторая форма глагола (She worked/went)

: используется вторая форма глагола (She worked/went) Present Perfect : have/has + третья форма глагола (She has worked/gone)

: have/has + третья форма глагола (She has worked/gone) Present Continuous : am/is/are + инфинитив с окончанием -ing (She is working)

: am/is/are + инфинитив с окончанием -ing (She is working) Future Simple: will + инфинитив (She will work)

Примечательно, что вспомогательные глаголы (be, have, do, will) играют критическую роль в образовании времен и отвечают за передачу аспектов времени и наклонения. В вопросительных и отрицательных предложениях именно они изменяют свое положение или форму.

Михаил Корнеев, переводчик-синхронист Работая на международной конференции, я столкнулся с неожиданной проблемой. Спикер из США использовал редкое сочетание Present Perfect Continuous в пассивном залоге, что вызвало у меня секундное замешательство. После конференции я создал для себя систематизированную таблицу, где каждое время было представлено не только с правилами образования, но и с типичными контекстами использования. Через месяц на похожем мероприятии подобная конструкция уже не вызвала никаких затруднений — я мгновенно распознал форму "has been being discussed" и корректно перевел ее. Этот случай подтвердил для меня ценность не просто знания форм глаголов, но и понимания их применения в живой речи различных стилей и жанров.

Практическое применение форм глаголов в речи

Знание форм глаголов и правил их образования бесполезно без практического применения. Интеграция правильных форм глаголов в повседневную речь требует систематической практики и осознанного подхода. 💪

Вот несколько эффективных стратегий для развития автоматизма в использовании правильных форм:

Sentence building — регулярно составляйте предложения с новыми глаголами во всех временах

— регулярно составляйте предложения с новыми глаголами во всех временах Guided discovery — анализируйте тексты на английском, выявляя закономерности использования глагольных форм

— анализируйте тексты на английском, выявляя закономерности использования глагольных форм Error correction — практикуйте исправление типичных ошибок в использовании времен

— практикуйте исправление типичных ошибок в использовании времен Narrative chains — создавайте цепочки связанных событий, используя разные времена

— создавайте цепочки связанных событий, используя разные времена Conditional practice — тренируйте условные предложения, требующие разных форм глаголов

При работе над произношением форм глаголов уделите особое внимание неправильным глаголам, где произношение может кардинально меняться между формами (например: read [riːd] → read [red]). Для регулярных глаголов сосредоточьтесь на правильном произношении окончания -ed согласно фонетическим правилам.

Для оптимизации процесса освоения глагольных форм используйте принцип частотности: начинайте с наиболее употребительных глаголов, которые составляют ядро английской лексики. Исследования показывают, что 100 наиболее частотных глаголов покрывают примерно 70% всех случаев употребления глаголов в повседневной речи.

Помните, что беглость речи зависит не столько от объема выученных форм глаголов, сколько от автоматизма их использования. Стремитесь к тому, чтобы выбор правильной формы происходил на подсознательном уровне, без необходимости мысленно обращаться к таблице. 🎯