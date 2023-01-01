Как купить лекарства за границей: английская медицинская терминология

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездки за границу

Люди, нуждающиеся в медицинской помощи при языковом барьере

Те, кто хочет улучшить свои навыки общения на английском в медицинских ситуациях Представьте: вы в незнакомой стране, внезапно чувствуете недомогание, но не можете объяснить фармацевту, какие таблетки вам нужны. Знакомая ситуация? Языковой барьер может превратить простую покупку аспирина в настоящий квест. Уверенное владение медицинскими терминами на английском — не просто дополнение к вашему словарному запасу, а потенциально жизненно важный навык. От правильного описания симптомов до понимания инструкции по приему лекарств — эти знания обеспечат вам безопасность и спокойствие в любой точке мира. 🌍 Давайте разберемся, какие фразы помогут вам эффективно общаться с зарубежными врачами и фармацевтами.

Таблетки на английском: основные термины и названия

Знание английских названий распространенных лекарств и форм их выпуска — первый шаг к успешному общению в зарубежной медицинской среде. Начнем с базовой терминологии, которая поможет вам ориентироваться в разговоре о лекарствах.

Самое общее слово для обозначения лекарств в английском — "medicine" или "medication". Для таблеток используют термины "pill", "tablet" или "capsule" в зависимости от формы. Важно помнить, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные названия для одних и тех же препаратов.

Русское название Английский термин Пример употребления Таблетка Pill, tablet I need to take two pills every morning. Капсула Capsule This antibiotic comes in capsule form. Жидкое лекарство Liquid medicine, syrup The cough syrup should be taken three times a day. Мазь Ointment, cream Apply this ointment to the affected area twice daily. Капли Drops Use two eye drops in each eye before bedtime. Спрей Spray This nasal spray will help with your congestion. Пластырь Patch, plaster The nicotine patch helps reduce cravings.

Что касается наиболее распространенных лекарств, важно знать их международные названия:

Обезболивающие : Paracetamol (парацетамол), Ibuprofen (ибупрофен), Aspirin (аспирин)

: Paracetamol (парацетамол), Ibuprofen (ибупрофен), Aspirin (аспирин) Противопростудные : Antihistamine (антигистаминное), Decongestant (от заложенности носа)

: Antihistamine (антигистаминное), Decongestant (от заложенности носа) Желудочно-кишечные : Antacid (от изжоги), Loperamide (от диареи)

: Antacid (от изжоги), Loperamide (от диареи) Антибиотики : Amoxicillin (амоксициллин), Azithromycin (азитромицин)

: Amoxicillin (амоксициллин), Azithromycin (азитромицин) Противоаллергические: Cetirizine (цетиризин), Loratadine (лоратадин)

Также полезно знать термины, описывающие форму приема лекарства:

"Take orally" — принимать перорально

"Dissolve under the tongue" — растворять под языком

"Chewable tablet" — жевательная таблетка

"Extended-release" — пролонгированного действия

"Enteric-coated" — с кишечнорастворимой оболочкой

Елена Петрова, врач-терапевт, специалист по международной медицине Помню случай с моим пациентом Алексеем, который во время делового визита в Лондон столкнулся с обострением хронического гастрита. Он знал только коммерческое название своего российского препарата и не мог объяснить британскому врачу, что ему нужно. После 40 минут мучительных попыток объясниться, он позвонил мне. Я посоветовала ему использовать международное название действующего вещества — "omeprazole" — и описать свои симптомы как "burning sensation in the stomach" и "acid reflux". Это сработало мгновенно! С тех пор всем пациентам, планирующим поездки за границу, я рекомендую выучить международные названия своих препаратов и базовые термины для описания симптомов. Этот небольшой запас знаний может сэкономить часы стресса в чужой стране.

Ключевые фразы для объяснения симптомов на английском

Умение точно описать свое состояние — критически важный навык при общении с зарубежным медицинским персоналом. Правильно подобранные фразы помогут врачу быстрее поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

Начните с общего описания своего состояния:

"I don't feel well" — Я плохо себя чувствую

"I have a health issue" — У меня проблема со здоровьем

"I need medical assistance" — Мне нужна медицинская помощь

Далее можно перейти к более детальному описанию симптомов. Вот основные фразы для описания распространенных жалоб:

Боль : "I have pain in my [часть тела]" — У меня болит [часть тела]

: "I have pain in my [часть тела]" — У меня болит [часть тела] Характер боли : "It's a sharp/dull/throbbing/constant pain" — Это острая/тупая/пульсирующая/постоянная боль

: "It's a sharp/dull/throbbing/constant pain" — Это острая/тупая/пульсирующая/постоянная боль Интенсивность : "On a scale from 1 to 10, my pain is at [число]" — По шкале от 1 до 10 моя боль на уровне [число]

: "On a scale from 1 to 10, my pain is at [число]" — По шкале от 1 до 10 моя боль на уровне [число] Продолжительность: "I've been experiencing this for [время]" — Я испытываю это в течение [время]

Специфические симптомы различных заболеваний:

"I have a fever/high temperature" — У меня жар/высокая температура

"I feel dizzy/nauseous" — Я чувствую головокружение/тошноту

"I've been vomiting" — У меня была рвота

"I have diarrhea/constipation" — У меня диарея/запор

"I have a rash/itching" — У меня сыпь/зуд

"I have a runny/stuffy nose" — У меня насморк/заложенный нос

"I have a sore throat/cough" — У меня болит горло/кашель

"I'm having trouble breathing" — Мне трудно дышать

"I feel exhausted/weak" — Я чувствую истощение/слабость

Также полезно уметь рассказать о хронических заболеваниях и аллергиях:

"I have a chronic condition — [название заболевания]" — У меня хроническое заболевание — [название]

"I'm allergic to [аллерген]" — У меня аллергия на [аллерген]

"I have adverse reactions to [лекарство]" — У меня неблагоприятные реакции на [лекарство]

Ирина Соколова, медицинский переводчик В прошлом году я сопровождала группу российских туристов в Италии. Одна из участниц, Мария, внезапно почувствовала сильное головокружение и слабость во время экскурсии. В местной клинике она пыталась объяснить свои симптомы через онлайн-переводчик, но результаты были катастрофическими — система переводила "головокружение" как "голова вращается" (head is spinning), что врач воспринял буквально! Когда я подключилась, то помогла ей использовать правильные термины: "vertigo", "lightheadedness" и "weakness". Также мы уточнили, что это "sudden onset" (внезапное начало) и "intermittent" (периодически повторяющееся). Эта точность в описании симптомов позволила врачу быстро определить, что у Марии был приступ вестибулярного головокружения, связанный с перепадами давления. Правильная медицинская терминология сократила время диагностики с потенциальных часов до минут.

Как правильно спросить о лекарствах у зарубежного врача

Разговор с врачом за границей может вызвать тревогу, особенно когда речь идет о лекарствах. Знание правильных вопросов и фраз поможет вам получить всю необходимую информацию о назначенном лечении. 🩺

Вот основные вопросы, которые стоит задать врачу о прописанных лекарствах:

"What is this medication for?" — Для чего это лекарство?

"How should I take this medication?" — Как мне принимать это лекарство?

"How many times a day should I take it?" — Сколько раз в день я должен принимать его?

"Should I take it before, with, or after meals?" — Следует ли мне принимать его до, во время или после еды?

"What are the possible side effects?" — Каковы возможные побочные эффекты?

"Will this medication interact with other drugs I'm taking?" — Будет ли это лекарство взаимодействовать с другими препаратами, которые я принимаю?

"How long should I take this medication?" — Как долго я должен принимать это лекарство?

"Is there a generic alternative?" — Есть ли дженерик (более дешевый аналог)?

Если у вас есть хронические заболевания и вы регулярно принимаете лекарства, полезно знать следующие фразы:

"I'm on regular medication for [заболевание]" — Я регулярно принимаю лекарства от [заболевание]

"I need a prescription for [название лекарства]" — Мне нужен рецепт на [название лекарства]

"I've run out of my medication" — У меня закончилось мое лекарство

"Can you prescribe the equivalent of [название лекарства]?" — Можете ли вы прописать аналог [название лекарства]?

Часто бывает полезно иметь при себе информацию о принимаемых лекарствах на английском языке. Вот что стоит подготовить заранее:

Информация Что указать Пример Название лекарства Торговое и международное непатентованное название (МНН) Lipitor (Atorvastatin) Дозировка Количество активного вещества 20 mg Частота приема Сколько раз в день Once daily (один раз в день) Время приема В какое время суток In the evening with food (вечером с едой) Цель приема От какого заболевания For high cholesterol (от высокого холестерина) Длительность приема Как долго принимаете For the past 3 years (в течение последних 3 лет)

При общении с врачом за границей важно также уметь задать вопросы о назначенных процедурах или дополнительных исследованиях:

"Is this test/procedure necessary?" — Необходимо ли это исследование/процедура?

"What will this test show?" — Что покажет это исследование?

"Are there any risks associated with this procedure?" — Есть ли какие-то риски, связанные с этой процедурой?

"When will I get the results?" — Когда я получу результаты?

"Will my insurance cover this?" — Покроет ли моя страховка это?

Если вы не понимаете врача или вам нужно время, чтобы осмыслить информацию, используйте следующие фразы:

"Could you please speak more slowly?" — Не могли бы вы говорить медленнее?

"Could you please repeat that?" — Не могли бы вы повторить?

"I didn't understand. Could you explain it in simpler terms?" — Я не понял(а). Не могли бы вы объяснить проще?

"Could you write down the instructions for me?" — Не могли бы вы записать для меня инструкции?

Медицинская терминология на английском для аптеки

Визит в зарубежную аптеку (pharmacy или drugstore в американском английском) может потребовать знания специфической терминологии. Понимание фармацевтических терминов поможет вам найти нужное лекарство и правильно объяснить свои потребности. 💊

Начнем с базовых фраз для общения в аптеке:

"I need something for [симптом]" — Мне нужно что-нибудь от [симптома]

"Do you have [название лекарства]?" — У вас есть [название лекарства]?

"I'm looking for an over-the-counter medication for [проблема]" — Я ищу безрецептурное лекарство от [проблемы]

"I have a prescription for [лекарство]" — У меня есть рецепт на [лекарство]

"Can I get a generic version of this medication?" — Могу ли я получить дженерик этого лекарства?

Важно знать термины, относящиеся к типам лекарств:

Over-the-counter (OTC) medication — безрецептурные препараты

— безрецептурные препараты Prescription medication — рецептурные препараты

— рецептурные препараты Brand-name drug — оригинальный препарат

— оригинальный препарат Generic drug — дженерик, аналог

— дженерик, аналог Painkillers/Pain relievers — обезболивающие

— обезболивающие Antibiotics — антибиотики

— антибиотики Anti-inflammatories — противовоспалительные

— противовоспалительные Antihistamines — антигистаминные (от аллергии)

— антигистаминные (от аллергии) Decongestants — средства от заложенности носа

— средства от заложенности носа Antacids — антациды (от изжоги)

Для понимания инструкций по применению лекарств, необходимо знать следующую терминологию:

Dosage — дозировка

— дозировка Take orally — принимать внутрь

— принимать внутрь Apply topically — наносить на кожу

— наносить на кожу Take with food/water — принимать с пищей/водой

— принимать с пищей/водой Take on an empty stomach — принимать на пустой желудок

— принимать на пустой желудок Take before/after meals — принимать до/после еды

— принимать до/после еды Take once/twice/three times daily — принимать один/два/три раза в день

— принимать один/два/три раза в день Take every X hours — принимать каждые X часов

Часто на упаковках лекарств можно встретить следующие сокращения:

q.d. (quaque die) — один раз в день

— один раз в день b.i.d. (bis in die) — два раза в день

— два раза в день t.i.d. (ter in die) — три раза в день

— три раза в день q.i.d. (quater in die) — четыре раза в день

— четыре раза в день p.o. (per os) — перорально (через рот)

— перорально (через рот) p.r.n. (pro re nata) — по мере необходимости

При покупке лекарств может понадобиться информация о способах оплаты и страховке:

"Does my travel insurance cover this medication?" — Покрывает ли моя туристическая страховка это лекарство?

"Can I pay by credit card?" — Могу ли я оплатить кредитной картой?

"Do you accept international insurance?" — Принимаете ли вы международную страховку?

"How much does it cost?" — Сколько это стоит?

В случае наличия аллергии на компоненты лекарств, важно уметь сообщить об этом:

"I'm allergic to [аллерген]" — У меня аллергия на [аллерген]

"Does this medication contain [ингредиент]?" — Содержит ли это лекарство [ингредиент]?

"I have a history of adverse reactions to [лекарство]" — У меня в анамнезе неблагоприятные реакции на [лекарство]

Что нужно знать о покупке таблеток за границей

Покупка лекарств в зарубежных странах может существенно отличаться от привычного вам процесса. Понимание местных правил и особенностей поможет избежать неприятных сюрпризов. 🧳

Первое, что следует учитывать — это различия в законодательстве разных стран относительно лекарственных препаратов:

Некоторые препараты, доступные без рецепта в России, могут быть рецептурными за рубежом, и наоборот.

Многие страны имеют ограничения на ввоз определенных медикаментов, включая некоторые обезболивающие и психотропные вещества.

В некоторых странах существуют строгие ограничения на количество ввозимых лекарств, даже для личного использования.

Рекомендации для путешественников:

Перед поездкой : Уточните правила ввоза лекарств в страну назначения. Можно обратиться в посольство или проконсультироваться с турагентством.

: Уточните правила ввоза лекарств в страну назначения. Можно обратиться в посольство или проконсультироваться с турагентством. Документация : Для рецептурных препаратов имейте при себе рецепт от врача на английском языке или с переводом на английский.

: Для рецептурных препаратов имейте при себе рецепт от врача на английском языке или с переводом на английский. Упаковка : Храните лекарства в оригинальной упаковке с четкой маркировкой.

: Храните лекарства в оригинальной упаковке с четкой маркировкой. Количество: Берите с собой количество, достаточное на период поездки плюс небольшой запас на непредвиденные обстоятельства.

При необходимости покупки лекарств за границей полезно знать следующее:

Различия в названиях: Даже известные препараты могут продаваться под разными торговыми марками в разных странах. Лучше знать международное непатентованное название (МНН). Страховое покрытие: Большинство туристических страховок не покрывает плановые лекарства, только экстренные случаи. Альтернативные варианты: Будьте готовы к тому, что точно такого же препарата может не оказаться, и вам предложат аналог. Фармацевтическое консультирование: В некоторых странах фармацевты имеют больше полномочий и могут дать консультацию без направления к врачу.

Особенности покупки лекарств в разных регионах мира:

США и Канада : Строгое разделение на рецептурные и безрецептурные препараты. Цены часто выше, чем в других странах.

: Строгое разделение на рецептурные и безрецептурные препараты. Цены часто выше, чем в других странах. Европа : Различные требования в зависимости от страны. Например, во Франции многие лекарства требуют рецепта, в то время как в Германии некоторые препараты доступнее.

: Различные требования в зависимости от страны. Например, во Франции многие лекарства требуют рецепта, в то время как в Германии некоторые препараты доступнее. Азия : В некоторых странах, например, в Таиланде или Индии, многие рецептурные препараты можно приобрести без рецепта, но качество может варьироваться.

: В некоторых странах, например, в Таиланде или Индии, многие рецептурные препараты можно приобрести без рецепта, но качество может варьироваться. Ближний Восток: Строгие ограничения на некоторые препараты, особенно содержащие наркотические вещества.

Важно помнить о потенциальных рисках самолечения за границей:

Местные аналоги могут отличаться по составу, дозировке или формуле.

Информация о побочных эффектах и противопоказаниях может быть на местном языке.

Риск приобретения поддельных лекарств существует даже в развитых странах.

Полезные фразы для уточнения информации о лекарстве в зарубежной аптеке:

"Is this medication similar to [название лекарства]?" — Это лекарство похоже на [название]?

"What is the active ingredient in this medication?" — Каково активное вещество в этом лекарстве?

"Are there any restrictions on taking this abroad?" — Есть ли ограничения на вывоз этого лекарства за границу?

"Can you provide an English leaflet/information sheet?" — Можете ли вы предоставить инструкцию на английском языке?