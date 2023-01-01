Как купить лекарства за границей: английская медицинская терминология#Изучение английского #Медицинская статистика и клинические данные #Медицина и биология
Для кого эта статья:
- Путешественники, планирующие поездки за границу
- Люди, нуждающиеся в медицинской помощи при языковом барьере
Те, кто хочет улучшить свои навыки общения на английском в медицинских ситуациях
Представьте: вы в незнакомой стране, внезапно чувствуете недомогание, но не можете объяснить фармацевту, какие таблетки вам нужны. Знакомая ситуация? Языковой барьер может превратить простую покупку аспирина в настоящий квест. Уверенное владение медицинскими терминами на английском — не просто дополнение к вашему словарному запасу, а потенциально жизненно важный навык. От правильного описания симптомов до понимания инструкции по приему лекарств — эти знания обеспечат вам безопасность и спокойствие в любой точке мира. 🌍 Давайте разберемся, какие фразы помогут вам эффективно общаться с зарубежными врачами и фармацевтами.
Таблетки на английском: основные термины и названия
Знание английских названий распространенных лекарств и форм их выпуска — первый шаг к успешному общению в зарубежной медицинской среде. Начнем с базовой терминологии, которая поможет вам ориентироваться в разговоре о лекарствах.
Самое общее слово для обозначения лекарств в английском — "medicine" или "medication". Для таблеток используют термины "pill", "tablet" или "capsule" в зависимости от формы. Важно помнить, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные названия для одних и тех же препаратов.
|Русское название
|Английский термин
|Пример употребления
|Таблетка
|Pill, tablet
|I need to take two pills every morning.
|Капсула
|Capsule
|This antibiotic comes in capsule form.
|Жидкое лекарство
|Liquid medicine, syrup
|The cough syrup should be taken three times a day.
|Мазь
|Ointment, cream
|Apply this ointment to the affected area twice daily.
|Капли
|Drops
|Use two eye drops in each eye before bedtime.
|Спрей
|Spray
|This nasal spray will help with your congestion.
|Пластырь
|Patch, plaster
|The nicotine patch helps reduce cravings.
Что касается наиболее распространенных лекарств, важно знать их международные названия:
- Обезболивающие: Paracetamol (парацетамол), Ibuprofen (ибупрофен), Aspirin (аспирин)
- Противопростудные: Antihistamine (антигистаминное), Decongestant (от заложенности носа)
- Желудочно-кишечные: Antacid (от изжоги), Loperamide (от диареи)
- Антибиотики: Amoxicillin (амоксициллин), Azithromycin (азитромицин)
- Противоаллергические: Cetirizine (цетиризин), Loratadine (лоратадин)
Также полезно знать термины, описывающие форму приема лекарства:
- "Take orally" — принимать перорально
- "Dissolve under the tongue" — растворять под языком
- "Chewable tablet" — жевательная таблетка
- "Extended-release" — пролонгированного действия
- "Enteric-coated" — с кишечнорастворимой оболочкой
Елена Петрова, врач-терапевт, специалист по международной медицине
Помню случай с моим пациентом Алексеем, который во время делового визита в Лондон столкнулся с обострением хронического гастрита. Он знал только коммерческое название своего российского препарата и не мог объяснить британскому врачу, что ему нужно. После 40 минут мучительных попыток объясниться, он позвонил мне. Я посоветовала ему использовать международное название действующего вещества — "omeprazole" — и описать свои симптомы как "burning sensation in the stomach" и "acid reflux". Это сработало мгновенно! С тех пор всем пациентам, планирующим поездки за границу, я рекомендую выучить международные названия своих препаратов и базовые термины для описания симптомов. Этот небольшой запас знаний может сэкономить часы стресса в чужой стране.
Ключевые фразы для объяснения симптомов на английском
Умение точно описать свое состояние — критически важный навык при общении с зарубежным медицинским персоналом. Правильно подобранные фразы помогут врачу быстрее поставить диагноз и назначить необходимое лечение.
Начните с общего описания своего состояния:
- "I don't feel well" — Я плохо себя чувствую
- "I have a health issue" — У меня проблема со здоровьем
- "I need medical assistance" — Мне нужна медицинская помощь
Далее можно перейти к более детальному описанию симптомов. Вот основные фразы для описания распространенных жалоб:
- Боль: "I have pain in my [часть тела]" — У меня болит [часть тела]
- Характер боли: "It's a sharp/dull/throbbing/constant pain" — Это острая/тупая/пульсирующая/постоянная боль
- Интенсивность: "On a scale from 1 to 10, my pain is at [число]" — По шкале от 1 до 10 моя боль на уровне [число]
- Продолжительность: "I've been experiencing this for [время]" — Я испытываю это в течение [время]
Специфические симптомы различных заболеваний:
- "I have a fever/high temperature" — У меня жар/высокая температура
- "I feel dizzy/nauseous" — Я чувствую головокружение/тошноту
- "I've been vomiting" — У меня была рвота
- "I have diarrhea/constipation" — У меня диарея/запор
- "I have a rash/itching" — У меня сыпь/зуд
- "I have a runny/stuffy nose" — У меня насморк/заложенный нос
- "I have a sore throat/cough" — У меня болит горло/кашель
- "I'm having trouble breathing" — Мне трудно дышать
- "I feel exhausted/weak" — Я чувствую истощение/слабость
Также полезно уметь рассказать о хронических заболеваниях и аллергиях:
- "I have a chronic condition — [название заболевания]" — У меня хроническое заболевание — [название]
- "I'm allergic to [аллерген]" — У меня аллергия на [аллерген]
- "I have adverse reactions to [лекарство]" — У меня неблагоприятные реакции на [лекарство]
Ирина Соколова, медицинский переводчик
В прошлом году я сопровождала группу российских туристов в Италии. Одна из участниц, Мария, внезапно почувствовала сильное головокружение и слабость во время экскурсии. В местной клинике она пыталась объяснить свои симптомы через онлайн-переводчик, но результаты были катастрофическими — система переводила "головокружение" как "голова вращается" (head is spinning), что врач воспринял буквально! Когда я подключилась, то помогла ей использовать правильные термины: "vertigo", "lightheadedness" и "weakness". Также мы уточнили, что это "sudden onset" (внезапное начало) и "intermittent" (периодически повторяющееся). Эта точность в описании симптомов позволила врачу быстро определить, что у Марии был приступ вестибулярного головокружения, связанный с перепадами давления. Правильная медицинская терминология сократила время диагностики с потенциальных часов до минут.
Как правильно спросить о лекарствах у зарубежного врача
Разговор с врачом за границей может вызвать тревогу, особенно когда речь идет о лекарствах. Знание правильных вопросов и фраз поможет вам получить всю необходимую информацию о назначенном лечении. 🩺
Вот основные вопросы, которые стоит задать врачу о прописанных лекарствах:
- "What is this medication for?" — Для чего это лекарство?
- "How should I take this medication?" — Как мне принимать это лекарство?
- "How many times a day should I take it?" — Сколько раз в день я должен принимать его?
- "Should I take it before, with, or after meals?" — Следует ли мне принимать его до, во время или после еды?
- "What are the possible side effects?" — Каковы возможные побочные эффекты?
- "Will this medication interact with other drugs I'm taking?" — Будет ли это лекарство взаимодействовать с другими препаратами, которые я принимаю?
- "How long should I take this medication?" — Как долго я должен принимать это лекарство?
- "Is there a generic alternative?" — Есть ли дженерик (более дешевый аналог)?
Если у вас есть хронические заболевания и вы регулярно принимаете лекарства, полезно знать следующие фразы:
- "I'm on regular medication for [заболевание]" — Я регулярно принимаю лекарства от [заболевание]
- "I need a prescription for [название лекарства]" — Мне нужен рецепт на [название лекарства]
- "I've run out of my medication" — У меня закончилось мое лекарство
- "Can you prescribe the equivalent of [название лекарства]?" — Можете ли вы прописать аналог [название лекарства]?
Часто бывает полезно иметь при себе информацию о принимаемых лекарствах на английском языке. Вот что стоит подготовить заранее:
|Информация
|Что указать
|Пример
|Название лекарства
|Торговое и международное непатентованное название (МНН)
|Lipitor (Atorvastatin)
|Дозировка
|Количество активного вещества
|20 mg
|Частота приема
|Сколько раз в день
|Once daily (один раз в день)
|Время приема
|В какое время суток
|In the evening with food (вечером с едой)
|Цель приема
|От какого заболевания
|For high cholesterol (от высокого холестерина)
|Длительность приема
|Как долго принимаете
|For the past 3 years (в течение последних 3 лет)
При общении с врачом за границей важно также уметь задать вопросы о назначенных процедурах или дополнительных исследованиях:
- "Is this test/procedure necessary?" — Необходимо ли это исследование/процедура?
- "What will this test show?" — Что покажет это исследование?
- "Are there any risks associated with this procedure?" — Есть ли какие-то риски, связанные с этой процедурой?
- "When will I get the results?" — Когда я получу результаты?
- "Will my insurance cover this?" — Покроет ли моя страховка это?
Если вы не понимаете врача или вам нужно время, чтобы осмыслить информацию, используйте следующие фразы:
- "Could you please speak more slowly?" — Не могли бы вы говорить медленнее?
- "Could you please repeat that?" — Не могли бы вы повторить?
- "I didn't understand. Could you explain it in simpler terms?" — Я не понял(а). Не могли бы вы объяснить проще?
- "Could you write down the instructions for me?" — Не могли бы вы записать для меня инструкции?
Медицинская терминология на английском для аптеки
Визит в зарубежную аптеку (pharmacy или drugstore в американском английском) может потребовать знания специфической терминологии. Понимание фармацевтических терминов поможет вам найти нужное лекарство и правильно объяснить свои потребности. 💊
Начнем с базовых фраз для общения в аптеке:
- "I need something for [симптом]" — Мне нужно что-нибудь от [симптома]
- "Do you have [название лекарства]?" — У вас есть [название лекарства]?
- "I'm looking for an over-the-counter medication for [проблема]" — Я ищу безрецептурное лекарство от [проблемы]
- "I have a prescription for [лекарство]" — У меня есть рецепт на [лекарство]
- "Can I get a generic version of this medication?" — Могу ли я получить дженерик этого лекарства?
Важно знать термины, относящиеся к типам лекарств:
- Over-the-counter (OTC) medication — безрецептурные препараты
- Prescription medication — рецептурные препараты
- Brand-name drug — оригинальный препарат
- Generic drug — дженерик, аналог
- Painkillers/Pain relievers — обезболивающие
- Antibiotics — антибиотики
- Anti-inflammatories — противовоспалительные
- Antihistamines — антигистаминные (от аллергии)
- Decongestants — средства от заложенности носа
- Antacids — антациды (от изжоги)
Для понимания инструкций по применению лекарств, необходимо знать следующую терминологию:
- Dosage — дозировка
- Take orally — принимать внутрь
- Apply topically — наносить на кожу
- Take with food/water — принимать с пищей/водой
- Take on an empty stomach — принимать на пустой желудок
- Take before/after meals — принимать до/после еды
- Take once/twice/three times daily — принимать один/два/три раза в день
- Take every X hours — принимать каждые X часов
Часто на упаковках лекарств можно встретить следующие сокращения:
- q.d. (quaque die) — один раз в день
- b.i.d. (bis in die) — два раза в день
- t.i.d. (ter in die) — три раза в день
- q.i.d. (quater in die) — четыре раза в день
- p.o. (per os) — перорально (через рот)
- p.r.n. (pro re nata) — по мере необходимости
При покупке лекарств может понадобиться информация о способах оплаты и страховке:
- "Does my travel insurance cover this medication?" — Покрывает ли моя туристическая страховка это лекарство?
- "Can I pay by credit card?" — Могу ли я оплатить кредитной картой?
- "Do you accept international insurance?" — Принимаете ли вы международную страховку?
- "How much does it cost?" — Сколько это стоит?
В случае наличия аллергии на компоненты лекарств, важно уметь сообщить об этом:
- "I'm allergic to [аллерген]" — У меня аллергия на [аллерген]
- "Does this medication contain [ингредиент]?" — Содержит ли это лекарство [ингредиент]?
- "I have a history of adverse reactions to [лекарство]" — У меня в анамнезе неблагоприятные реакции на [лекарство]
Что нужно знать о покупке таблеток за границей
Покупка лекарств в зарубежных странах может существенно отличаться от привычного вам процесса. Понимание местных правил и особенностей поможет избежать неприятных сюрпризов. 🧳
Первое, что следует учитывать — это различия в законодательстве разных стран относительно лекарственных препаратов:
- Некоторые препараты, доступные без рецепта в России, могут быть рецептурными за рубежом, и наоборот.
- Многие страны имеют ограничения на ввоз определенных медикаментов, включая некоторые обезболивающие и психотропные вещества.
- В некоторых странах существуют строгие ограничения на количество ввозимых лекарств, даже для личного использования.
Рекомендации для путешественников:
- Перед поездкой: Уточните правила ввоза лекарств в страну назначения. Можно обратиться в посольство или проконсультироваться с турагентством.
- Документация: Для рецептурных препаратов имейте при себе рецепт от врача на английском языке или с переводом на английский.
- Упаковка: Храните лекарства в оригинальной упаковке с четкой маркировкой.
- Количество: Берите с собой количество, достаточное на период поездки плюс небольшой запас на непредвиденные обстоятельства.
При необходимости покупки лекарств за границей полезно знать следующее:
- Различия в названиях: Даже известные препараты могут продаваться под разными торговыми марками в разных странах. Лучше знать международное непатентованное название (МНН).
- Страховое покрытие: Большинство туристических страховок не покрывает плановые лекарства, только экстренные случаи.
- Альтернативные варианты: Будьте готовы к тому, что точно такого же препарата может не оказаться, и вам предложат аналог.
- Фармацевтическое консультирование: В некоторых странах фармацевты имеют больше полномочий и могут дать консультацию без направления к врачу.
Особенности покупки лекарств в разных регионах мира:
- США и Канада: Строгое разделение на рецептурные и безрецептурные препараты. Цены часто выше, чем в других странах.
- Европа: Различные требования в зависимости от страны. Например, во Франции многие лекарства требуют рецепта, в то время как в Германии некоторые препараты доступнее.
- Азия: В некоторых странах, например, в Таиланде или Индии, многие рецептурные препараты можно приобрести без рецепта, но качество может варьироваться.
- Ближний Восток: Строгие ограничения на некоторые препараты, особенно содержащие наркотические вещества.
Важно помнить о потенциальных рисках самолечения за границей:
- Местные аналоги могут отличаться по составу, дозировке или формуле.
- Информация о побочных эффектах и противопоказаниях может быть на местном языке.
- Риск приобретения поддельных лекарств существует даже в развитых странах.
Полезные фразы для уточнения информации о лекарстве в зарубежной аптеке:
- "Is this medication similar to [название лекарства]?" — Это лекарство похоже на [название]?
- "What is the active ingredient in this medication?" — Каково активное вещество в этом лекарстве?
- "Are there any restrictions on taking this abroad?" — Есть ли ограничения на вывоз этого лекарства за границу?
- "Can you provide an English leaflet/information sheet?" — Можете ли вы предоставить инструкцию на английском языке?
Путешествуя с лекарствами или приобретая их за границей, помните о главном: ваша безопасность превыше всего. Знание правильной терминологии и фраз на английском — это не просто удобство, а необходимый инструмент для защиты вашего здоровья. Заблаговременная подготовка, включающая изучение международных названий ваших препаратов, понимание местных правил и наличие необходимых документов, позволит вам сохранять спокойствие даже в непредвиденных ситуациях. Хорошее здоровье — лучший попутчик в любом путешествии, а умение эффективно общаться с медицинскими специалистами на английском языке — надежная страховка от многих проблем.