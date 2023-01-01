Связующие слова в английском: функции, виды, применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к защите дипломной работы на английском языке

Преподаватели и тренеры, работающие с академическим и разговорным английским

Все, кто стремится улучшить навыки письменной и устной коммуникации на английском языке Представьте себя в момент защиты дипломной работы на английском, когда от ваших слов зависит итоговая оценка. Вдруг вы запинаетесь и не можете связать одну мысль с другой, потому что не знаете нужных переходных фраз. Неловко? Ещё как! 😬 Связующие слова — это невидимые мосты между идеями, которые превращают разрозненные мысли в структурированную речь. Они делают тексты плавными, логичными и профессиональными. Именно поэтому овладение искусством использования коннекторов — необходимый навык для каждого, кто стремится к свободному владению английским языком.

Функции связующих слов в английском языке

Связующие слова (connective words) или коннекторы выполняют целый спектр функций в английских текстах. Они работают как дорожные знаки, указывающие читателю направление мысли автора и облегчающие навигацию по тексту. 🧭

Основные функции коннекторов:

Обеспечение логической последовательности — показывают, как одна идея соотносится с предыдущими (firstly, then, finally)

Указание на причинно-следственные связи — демонстрируют, что одно событие или явление вызвано другим (because, therefore, as a result)

Противопоставление идей — обозначают контраст между утверждениями (however, nevertheless, on the contrary)

Добавление информации — сигнализируют о появлении дополнительных деталей (moreover, in addition, furthermore)

Обобщение — помогают резюмировать сказанное (in summary, overall, generally speaking)

Акцентирование — подчеркивают важность определенной мысли (indeed, particularly, especially)

Правильное использование связующих слов существенно повышает ясность текста и демонстрирует языковую компетенцию автора. Когезия (связность) текста во многом зависит именно от умелого применения этих лингвистических инструментов.

Елена Соколова, преподаватель английского языка высшей категории Однажды ко мне обратился студент, чьи эссе на английском преподаватель постоянно оценивал как «разрозненные» и «нелогичные», хотя с грамматикой всё было в порядке. Мы проанализировали несколько его работ и обнаружили проблему — полное отсутствие связующих слов. Его предложения стояли как отдельные солдаты в строю, не взаимодействуя друг с другом. Мы составили персональный словарь коннекторов по функциям, и студент начал их постепенно внедрять. Через месяц тренировки его преподаватель отметил «значительный прогресс в построении аргументации». А через семестр студент получил высший балл за итоговое эссе. Связующие слова превратили набор правильных предложений в гармоничный, убедительный текст.

Обратите внимание, что одни и те же связующие слова могут выполнять различные функции в зависимости от контекста. Например, слово "meanwhile" может указывать на одновременность событий или использоваться для перехода к контрастирующей идее.

Функция Пример коннектора Пример использования Добавление информации Furthermore The cost of living is rising. Furthermore, wages have remained stagnant. Противопоставление However He studied hard for the test. However, he still failed. Причина Because He arrived late because his train was delayed. Следствие Therefore It was raining heavily. Therefore, the match was cancelled. Иллюстрация For example Many animals are endangered. For example, the Sumatran tiger.

Классификация коннекторов для логического построения текста

Для эффективного использования связующих слов полезно классифицировать их по логическим категориям. Такой подход позволяет быстро найти нужное слово, когда вы хотите выразить определенный тип связи между идеями. 📝

1. Коннекторы для выражения последовательности:

Начало последовательности: first of all, to begin with, initially

Продолжение последовательности: secondly, subsequently, then, next

Завершение последовательности: finally, lastly, eventually, in the end

2. Коннекторы для выражения причины и следствия:

Указание на причину: because, since, as, due to, owing to

Указание на следствие: consequently, thus, hence, therefore, as a result

3. Коннекторы для выражения контраста и уступки:

Прямой контраст: however, nevertheless, on the other hand, in contrast

Уступка: although, despite, in spite of, even though, while

4. Коннекторы для добавления информации:

Простое добавление: and, also, as well as, too

Усиленное добавление: moreover, furthermore, in addition, besides

5. Коннекторы для иллюстрации и пояснения:

Примеры: for example, for instance, such as, to illustrate

Пояснения: that is, in other words, namely, specifically

6. Коннекторы для обобщения и заключения:

Обобщение: in general, overall, by and large, on the whole

Заключение: to conclude, to summarize, in conclusion, all things considered

Стоит отметить, что некоторые коннекторы имеют разный уровень формальности. Например, "so" более разговорный, чем "therefore" или "consequently". Это важно учитывать при выборе подходящего коннектора для конкретного контекста.

Тип связи Формальный стиль Нейтральный стиль Неформальный стиль Причина Due to the fact that Because Since Следствие Consequently Therefore So Добавление Furthermore Also Plus Контраст Nevertheless However But Заключение In conclusion To sum up Anyway

Применение связующих слов в академическом письме

В академическом письме связующие слова играют критически важную роль. Они не только обеспечивают плавный переход между идеями, но и придают тексту необходимую степень формальности и интеллектуальной глубины. 🎓

Академические тексты требуют особого внимания к точности выражения логических связей. Для успешного академического письма важно:

Избегать чрезмерного использования простых коннекторов (and, but, so) — они создают впечатление примитивного текста

Применять разнообразные связующие элементы, подходящие для конкретного контекста

Учитывать различия в пунктуации при использовании разных типов коннекторов

Правильно располагать коннекторы в предложении для достижения желаемого эффекта

В научных работах предпочтительны более формальные связующие элементы:

Вместо "but" лучше использовать "however", "nevertheless", "nonetheless" Вместо "also" предпочтительнее "furthermore", "moreover", "in addition" Вместо "so" уместнее "therefore", "thus", "consequently" Вместо "like" академичнее звучит "such as", "for instance"

Особое внимание в академическом письме следует уделять коннекторам, организующим аргументацию. Для представления противоположных точек зрения используются "on the one hand/on the other hand", "conversely". Для введения подтверждающих аргументов — "indeed", "significantly". Для указания на логические несоответствия — "paradoxically", "interestingly", "surprisingly".

Структурные части академических текстов также требуют специфических связующих элементов:

Во введении: "This paper examines", "The purpose of this study is", "This research investigates"

"This paper examines", "The purpose of this study is", "This research investigates" При переходе между разделами: "Having established X, it is now necessary to consider Y", "The following section addresses"

"Having established X, it is now necessary to consider Y", "The following section addresses" В заключении: "In light of these findings", "The evidence presented suggests", "This analysis has shown"

При цитировании и ссылках на другие работы важны фразы "According to", "As X argues", "X demonstrates that", которые позволяют интегрировать чужие мысли в собственный текст.

Особенности использования коннекторов в разговорной речи

Разговорный английский имеет свою специфику использования связующих элементов, отличную от письменной, особенно академической, речи. В живом общении коннекторы делают речь более естественной и помогают собеседникам следить за ходом мыслей говорящего. 🗣️

В разговорной речи преобладают:

Краткие и простые связующие элементы: and, but, so, then

Разговорные маркеры: anyway, actually, basically, you know, I mean

Заполнители пауз: well, like, sort of, kind of

Связки для смены темы: by the way, speaking of which, that reminds me

Отличие разговорных коннекторов от письменных проявляется не только в выборе слов, но и в их функциональном использовании. В разговоре связующие элементы часто выполняют дополнительные задачи:

Александр Петров, тренер по публичным выступлениям на английском Я работал с руководителем IT-компании, которому предстояло выступать на международной конференции. В письменной речи он был безупречен — его презентации и отчеты всегда отличались чёткой структурой и грамотным использованием формальных коннекторов. Но когда дело дошло до практики публичных выступлений, возникла проблема: его речь звучала неестественно академично и сухо, как будто он читал научную статью. Мы начали работать над "очеловечиванием" его речи через внедрение разговорных связок. Вместо "furthermore" — "and what's more", вместо "nevertheless" — "but still", вместо "consequently" — "so that's why". Результат превзошел ожидания. На конференции его выступление получило наивысшие оценки не только за содержание, но и за доступность и эмоциональную вовлеченность. "Теперь я понимаю, что говорить с аудиторией — не то же самое, что писать для неё", — признался он после.

В разговорной речи важно учитывать, что многие коннекторы используются с определенной интонацией, которая может значительно изменять их смысловой оттенок:

"Well" с повышающейся интонацией может выражать сомнение

"So" с понижающейся интонацией часто сигнализирует о завершении мысли

"Anyway" может звучать как мягкое возвращение к теме или резкое желание её сменить

Для успешной коммуникации полезно осваивать связующие элементы, характерные для различных ситуаций общения:

В неформальной беседе: "guess what", "check this out", "the thing is"

В деловом разговоре: "to get back to the point", "if I could just add", "with respect to"

В дебатах и обсуждениях: "from my perspective", "I see your point, but", "that may be true, however"

Наконец, в разговорной речи коннекторы часто становятся инструментом управления диалогом — они помогают брать слово, удерживать внимание собеседника, плавно завершать высказывание или передавать инициативу другому участнику разговора.

Типичные ошибки при работе со связующими конструкциями

Даже опытные пользователи английского языка допускают ошибки при использовании связующих слов. Знание этих типичных ошибок поможет их избежать и значительно улучшит качество ваших текстов. ⚠️

1. Перегруженность коннекторами

Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерное употребление связующих слов. Это создает впечатление многословности и может затруднять понимание.

Неправильно: "Additionally, moreover, furthermore, she also likes to swim."

Правильно: "Additionally, she likes to swim." или "She also likes to swim."

2. Неправильный выбор коннектора

Часто связующие слова с близким значением ошибочно считаются полными синонимами, что приводит к нарушению логики:

Неправильно: "He didn't study for the exam. Because he failed." (Because вводит причину, а не следствие)

Правильно: "He didn't study for the exam. Therefore, he failed."

3. Некорректное пунктуационное оформление

Разные типы коннекторов требуют разного пунктуационного оформления:

Неправильно: "He was late, although he took a taxi."

Правильно: "He was late although he took a taxi." или "Although he took a taxi, he was late."

4. Неуместное использование формальных/неформальных коннекторов

Несоответствие стиля связующих слов общему стилю текста создает диссонанс:

Неуместно в академическом тексте: "The research yielded significant results. Anyway, more studies are needed."

Более уместно: "The research yielded significant results. Nevertheless, further studies are required."

5. Несогласованность временных форм

При использовании временных коннекторов важно следить за согласованием времен:

Неправильно: "After he finishes work, he went home."

Правильно: "After he finished work, he went home." или "After he finishes work, he goes home."

6. Неверное положение в предложении

Некоторые связующие слова имеют фиксированное положение в предложении:

Неправильно: "However it rained, we went for a walk." (However как противительный союз не стоит в начале предложения без запятой)

Правильно: "However, it rained; we went for a walk." или "It rained; however, we went for a walk."

7. Смешение близких по значению коннекторов

Нередко учащиеся путают связующие слова со сходным значением:

Путаница: "Despite it was raining" вместо "Despite the rain" или "Although it was raining"

Правильно: "Despite the rain, they continued playing." или "Although it was raining, they continued playing."

Избежать этих ошибок поможет практика и внимательное изучение контекстов употребления различных связующих слов в аутентичных текстах. Особенно полезно анализировать академические статьи, эссе и другие жанры, где логическая структура имеет первостепенное значение.