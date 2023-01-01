Стороны света на английском: полное руководство по ориентированию

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Туристы, планирующие поездки в англоязычные страны

Преподаватели английского языка и заинтересованные в улучшении навыков коммуникации на английском Умение ориентироваться и правильно называть стороны света на английском открывает двери к точной коммуникации за рубежом, будь то деловые переговоры в Лондоне или путешествие по американскому хайвею. Удивительно, как много нюансов скрывается в таких, казалось бы, простых понятиях как "север" или "юг" — от предлогов, меняющих смысл высказывания, до культурных особенностей употребления. Изучение этих тонкостей не только обогащает словарный запас, но и помогает избежать неловких ситуаций, когда вместо поворота "на запад" вы случайно направляетесь "к западу от" нужного места. 🧭

Основные названия сторон света в английском языке

В английском языке четыре основные стороны света имеют краткие, емкие названия, которые используются повсеместно — от обычных разговоров до специализированных текстов по географии и навигации.

На русском На английском Произношение Сокращение Север North [nɔːθ] N Юг South [saʊθ] S Восток East [iːst] E Запад West [west] W

Помимо основных направлений, существуют промежуточные стороны света, которые образуются комбинацией основных терминов. Английский язык в этом отношении логичен — промежуточные направления называются составными словами:

Northeast (NE) — северо-восток

— северо-восток Southeast (SE) — юго-восток

— юго-восток Northwest (NW) — северо-запад

— северо-запад Southwest (SW) — юго-запад

Для еще более точного обозначения направлений существуют и другие комбинации, например:

North-northeast (NNE) — север-северо-восток

— север-северо-восток East-southeast (ESE) — восток-юго-восток

— восток-юго-восток West-southwest (WSW) — запад-юго-запад

— запад-юго-запад South-southwest (SSW) — юг-юго-запад

Примечательно, что в английском языке стороны света обычно пишутся с заглавной буквы, когда они обозначают конкретный географический регион: the North of England (север Англии), the American West (американский Запад). Когда же речь идет просто о направлении, используется строчная буква: drive west (ехать на запад).

Михаил, преподаватель английского языка со стажем 12 лет: На первом занятии с группой начинающих я всегда провожу игру "Compass Challenge". Разделяю класс на четыре зоны, каждая соответствует стороне света. Затем выкрикиваю направления на английском, а студенты должны быстро перемещаться. Однажды группа туристов, готовящихся к поездке в Великобританию, после такой игры призналась, что всегда путала east и west. Одна студентка рассказала, как в прошлой поездке в Лондон она попросила направление "to the west exit", хотя имела в виду восточный выход из метро. В результате она проехала в противоположную от отеля сторону и потеряла почти час. После нашей игры и последующих занятий эта группа не только запомнила названия, но и научилась бегло использовать их в контексте путешествий. Три месяца спустя я получил фотографию из Эдинбурга с подписью: "Now we know exactly where the East Coast is!" 🌍

Предлоги для указания направления сторон света

Правильное использование предлогов с названиями сторон света — ключевой навык для точного указания местоположения или направления движения. Ошибки в предлогах могут привести к серьезным недоразумениям. 🗺️

Основные предлоги, используемые со сторонами света в английском языке:

to the — используется для указания направления движения: We are heading to the north (Мы направляемся на север)

— используется для указания направления движения: We are heading to the north (Мы направляемся на север) in the — обозначает местоположение в определенной части: They live in the south of France (Они живут на юге Франции)

— обозначает местоположение в определенной части: They live in the south of France (Они живут на юге Франции) from the — указывает на происхождение или начальную точку движения: The wind is blowing from the east (Ветер дует с востока)

Когда речь идет о движении в направлении стороны света, чаще всего используются конструкции:

Предложная конструкция Пример Перевод to the [сторона света] We're driving to the west. Мы едем на запад. [сторона света]ward(s) The ship sailed eastward. Корабль плыл на восток. to the [сторона света] of The museum is to the east of the park. Музей находится к востоку от парка. [сторона света] of London is south of Edinburgh. Лондон находится южнее Эдинбурга.

Важные особенности использования предлогов со сторонами света:

Для обозначения общего направления часто используют наречия, образованные от названий сторон света с суффиксом -ward(s): northward, southwards, eastward, westwards. При описании положения объекта относительно другого используется конструкция "[сторона света] of": The hotel is north of the station (Отель находится севернее вокзала). Для обозначения расположения в определенном регионе применяется "in the [сторона света]": They spent their vacation in the South (Они провели отпуск на юге). При указании направления движения используется "to the [сторона света]": We'll have to travel to the west (Нам придется отправиться на запад).

Обратите внимание на разницу между: north of London (севернее Лондона, за пределами города) и in the north of London (в северной части Лондона, в пределах города). Эта тонкость часто вызывает затруднения у изучающих английский.

Особенности использования сторон света в устной речи

В повседневной англоязычной речи стороны света используются значительно чаще, чем в русском языке. Англоговорящие люди привыкли ориентироваться по ним даже в обычных бытовых ситуациях. 🗣️

Елена, синхронный переводчик международных конференций: Работая с американскими делегациями, я столкнулась с интересной особенностью — американцы постоянно используют стороны света в повседневных разговорах. На одной из конференций в Москве делегат из Чикаго объяснял российским коллегам, как найти хороший ресторан: "It's about three blocks west of our hotel, then turn south on the next street." Я перевела буквально, включая "на запад" и "на юг", и заметила недоумение на лицах русских участников. После встречи один из них подошел и сказал: "Зачем так сложно? Можно было просто сказать 'налево от гостиницы, потом направо'". Этот случай стал для меня уроком культурных различий. Теперь, переводя подобные указания, я адаптирую их для русской аудитории, используя более привычные "налево/направо", но на тренингах для готовящихся к поездкам за границу всегда рассказываю об этой особенности англоязычного мышления. Многие потом благодарили за этот совет, который помог им лучше понимать местных жителей в США и Великобритании.

В устной речи названия сторон света часто встречаются в следующих ситуациях:

Указание дороги: "Head east on Main Street for two blocks" (Идите на восток по Главной улице два квартала)

"Head east on Main Street for two blocks" (Идите на восток по Главной улице два квартала) Описание расположения: "My apartment faces west" (Мои окна выходят на запад)

"My apartment faces west" (Мои окна выходят на запад) Прогноз погоды: "We're expecting strong winds from the north" (Ожидаются сильные северные ветры)

"We're expecting strong winds from the north" (Ожидаются сильные северные ветры) Общие знания о географии: "California is on the west coast" (Калифорния находится на западном побережье)

В разговорной речи также часто используются производные слова и выражения:

Прилагательные: northern (северный), southern (южный), eastern (восточный), western (западный) Обозначение жителей регионов: Northerner (северянин), Southerner (южанин) Идиоматические выражения: "to go south" (ухудшаться), "wild west" (дикий запад)

Важно отметить, что в неформальной речи англоговорящие часто сокращают фразы со сторонами света:

"I live down south" вместо "I live in the south" (Я живу на юге)

"She's from up north" вместо "She's from the north" (Она с севера)

"Let's head out west" вместо "Let's go to the west" (Давайте отправимся на запад)

В американской разговорной речи распространены такие выражения, как "back East" (имея в виду восточное побережье США, особенно если говорящий находится на западе страны) или "out West" (западная часть страны, особенно если говорящий находится на востоке).

Стороны света на картах и в навигационных инструкциях

В мире современной навигации правильное понимание англоязычных указаний с использованием сторон света приобретает особую важность. GPS-навигаторы, онлайн-карты и приложения часто используют стороны света для точного ориентирования. 📱

Типичные фразы, используемые в навигационных системах:

Head north on [street name] — Двигайтесь на север по [название улицы]

— Двигайтесь на север по [название улицы] Turn east onto [road] — Поверните на восток на [дорога]

— Поверните на восток на [дорога] Continue south for [distance] — Продолжайте движение на юг [расстояние]

— Продолжайте движение на юг [расстояние] Your destination is on the west side — Ваш пункт назначения находится с западной стороны

На картах и в приложениях для навигации часто встречаются следующие обозначения:

Английское обозначение Значение Пример использования N, S, E, W Основные стороны света Компасная роза на карте NE, SE, SW, NW Промежуточные направления NW corner of Central Park Northbound/Southbound Движение на север/юг Take the northbound train Eastbound/Westbound Движение на восток/запад Eastbound traffic is congested

В адресах и системах улиц многих англоязычных стран, особенно в США, стороны света активно используются для структурирования городского пространства:

Обозначение частей улиц: North Broadway, East 42nd Street, South Main Street Деление городов на районы: Northwest Washington, DC, East London Нумерация домов: в некоторых городах США нумерация начинается от центра и увеличивается по мере удаления в соответствующем направлении

При чтении карт и следовании навигационным инструкциям важно помнить, что:

В англоязычных странах направление "вверх" на карте не всегда соответствует северу, хотя это наиболее распространенная ориентация

Выражения "turn right/left" (поверните направо/налево) и "turn east/west/north/south" (поверните на восток/запад/север/юг) используются взаимозаменяемо в зависимости от контекста

В инструкциях могут использоваться "cardinal directions" (основные стороны света) вместе с ориентирами: "Head south toward the museum" (Направляйтесь на юг в сторону музея)

Культурные особенности употребления сторон света

Стороны света в англоязычной культуре часто несут символическое значение, выходящее за рамки простого указания направлений. Они приобрели культурные коннотации, которые могут отличаться от их восприятия в других языках и культурах. 🌎

В англоязычном мире с разными сторонами света ассоциируются определённые культурные и исторические понятия:

The North (Север) — в контексте США часто ассоциируется с индустриализацией, прогрессивными взглядами, холодной погодой. В Великобритании "the North" часто противопоставляется более богатому и влиятельному югу страны.

(Север) — в контексте США часто ассоциируется с индустриализацией, прогрессивными взглядами, холодной погодой. В Великобритании "the North" часто противопоставляется более богатому и влиятельному югу страны. The South (Юг) — в американской культуре связан с особым региональным самосознанием, традиционными ценностями, исторически — с Конфедерацией времен Гражданской войны. Выражение "Southern hospitality" (южное гостеприимство) отражает представление о теплоте и дружелюбии жителей южных штатов.

(Юг) — в американской культуре связан с особым региональным самосознанием, традиционными ценностями, исторически — с Конфедерацией времен Гражданской войны. Выражение "Southern hospitality" (южное гостеприимство) отражает представление о теплоте и дружелюбии жителей южных штатов. The East (Восток) — в США обычно относится к старейшим, исторически первым заселенным европейцами территориям на восточном побережье. В глобальном контексте "the East" часто означает Азию.

(Восток) — в США обычно относится к старейшим, исторически первым заселенным европейцами территориям на восточном побережье. В глобальном контексте "the East" часто означает Азию. The West (Запад) — символизирует расширение границ, пионерский дух, свободу. Фраза "Go West, young man" стала воплощением американской мечты о новых возможностях.

В языке эти культурные ассоциации нашли отражение в устойчивых выражениях и идиомах:

"Wild West" — дикий запад, символ беззакония и свободы "Eastern wisdom" — восточная мудрость, относится к философским традициям Азии "Southern charm" — южное очарование, манеры и образ жизни южных штатов США "True North" — истинный север, метафора верного направления в жизни "Things are going south" — дела идут под откос, ситуация ухудшается "East meets West" — встреча Востока и Запада, смешение культур

Названия сторон света также присутствуют в названиях многих культурно значимых явлений и произведений:

Литературные произведения: "North and South" (Элизабет Гаскелл), "East of Eden" (Джон Стейнбек)

Фильмы: "North by Northwest" (Альфред Хичкок)

Музыкальные группы и альбомы: "Westlife", "East 17"

Интересны также региональные различия в употреблении сторон света между разными англоязычными странами. Например, для австралийца "up north" может означать территории ближе к экватору (противоположно значению этого выражения в северном полушарии). В Новой Зеландии "West Coast" обычно относится к западному побережью Южного острова, а не к Калифорнии, как это могло бы быть в американском контексте.

Понимание этих культурных коннотаций помогает не только правильно ориентироваться на местности, но и глубже понимать литературу, историю и менталитет носителей английского языка.