Степени сравнения наречия well в английском: правила и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения

Люди, стремящиеся к повышению уровня владения английской грамматикой Овладеть тонкостями английской грамматики — задача не из простых, особенно когда речь идёт о «неправильных» формах слов. Наречие "well" со своими уникальными степенями сравнения часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Ошибки в его использовании мгновенно выдают неносителя языка, а правильное применение, напротив, придаёт речи естественность и беглость. Разберёмся, как грамотно использовать well, better и best — эти маленькие, но невероятно важные элементы английской речи, которые способны радикально изменить смысл вашего высказывания. 🔍

Наречие well и его особые формы в английском языке

Наречие "well" относится к категории неправильных наречий в английском языке, что означает нестандартное образование его степеней сравнения. В отличие от большинства наречий, которые образуют сравнительную и превосходную степени путем добавления суффиксов -er и -est или слов more и most, "well" имеет абсолютно особые формы: better (сравнительная) и best (превосходная).

Эта особенность делает "well" одним из тех слов, которые необходимо запомнить отдельно. Подобно таким словам как "good" (better, best) или "bad" (worse, worst), "well" входит в ограниченную группу слов с нестандартными формами сравнения.

Степень сравнения Форма Пример использования Положительная well She plays tennis well. Сравнительная better He plays tennis better than his brother. Превосходная best Among all students, she plays tennis best.

Важно отметить, что "well" имеет двойственную природу в английском языке. Оно может функционировать как:

Наречие — описывает, как выполняется действие (He sings well — Он хорошо поёт)

— описывает, как выполняется действие (He sings well — Он хорошо поёт) Прилагательное — используется для описания состояния здоровья (I feel well today — Сегодня я хорошо себя чувствую)

В обеих функциях "well" сохраняет одинаковые формы сравнения — better и best. Это значительно упрощает его использование, поскольку вам не нужно запоминать разные формы для разных частей речи.

Александр Павлов, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на моём уроке продвинутого уровня студентка Марина уверенно заявила: "I speak English more well than my husband". Весь класс был убеждён, что это правильная форма. Это типичная ошибка! Я попросил студентов вспомнить, как они сравнивают прилагательное "good". Все хором ответили: "better, best". "Точно так же мы сравниваем и наречие 'well'", – объяснил я. Затем мы устроили игру, где нужно было максимально быстро трансформировать предложения с "well" в сравнительную и превосходную степени. К концу занятия все автоматически говорили "better" вместо "more well", а Марина даже пошутила: "Now I speak English better than I did an hour ago!"

Базовая степень и правила образования сравнений

Базовая (положительная) степень наречия "well" используется, когда мы просто констатируем факт хорошего выполнения действия, без сравнения с чем-либо. Например: "She sings well" (Она хорошо поёт).

Для большинства наречий в английском языке существует два основных способа образования степеней сравнения:

Односложные наречия обычно образуют сравнительную степень добавлением суффикса -er, а превосходную — суффикса -est: fast → faster → fastest

hard → harder → hardest Многосложные наречия образуют сравнительную степень с помощью слова more, а превосходную — с помощью most: carefully → more carefully → most carefully

efficiently → more efficiently → most efficiently

Однако наречие "well", несмотря на то, что оно односложное, не следует этим правилам. Вместо ожидаемых форм "weller" и "wellest" (которые не существуют в английском языке) или "more well" и "most well" (которые считаются грамматически неправильными), оно имеет уникальные формы:

Положительная степень: well

Сравнительная степень: better (не "more well")

Превосходная степень: best (не "most well")

Важно понимать, что формы "better" и "best" используются как для наречия "well", так и для прилагательного "good". Это может вызывать некоторую путаницу, поскольку одни и те же формы используются для разных частей речи:

📌 Для прилагательного "good" (хороший):

This is a good book. (Это хорошая книга.)

This book is better than that one. (Эта книга лучше, чем та.)

This is the best book I've ever read. (Это лучшая книга, которую я когда-либо читал.)

📌 Для наречия "well" (хорошо):

He speaks English well. (Он хорошо говорит по-английски.)

She speaks English better than he does. (Она говорит по-английски лучше, чем он.)

Among all students, she speaks English best. (Среди всех студентов она говорит по-английски лучше всех.)

Better как сравнительная степень наречия well

Сравнительная степень "better" используется, когда мы сравниваем качество выполнения действия между двумя субъектами или в разных ситуациях. Эта форма является неправильной (супплетивной), поскольку не образована от слова "well" по стандартным правилам.

Существует несколько типичных конструкций, в которых используется сравнительная степень "better":

С союзом "than" (чем): She sings better than her sister. (Она поёт лучше, чем её сестра.)

I understand French better than Spanish. (Я понимаю французский лучше, чем испанский.) В конструкции "better and better" (всё лучше и лучше): Her English is getting better and better. (Её английский становится всё лучше и лучше.)

I feel better and better each day. (С каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше.) С глаголом "to be" для выражения предпочтения: It's better to arrive early. (Лучше прибыть рано.)

It would be better to call him first. (Было бы лучше сначала позвонить ему.)

Важно помнить, что когда "better" используется как сравнительная степень наречия "well", оно модифицирует глаголы, отвечая на вопрос "как?". Например: "She dances better" (Она танцует лучше).

Елена Соколова, методист по английскому языку Помню случай с моим учеником Максимом, готовившимся к международному экзамену. В эссе он постоянно писал "more well" вместо "better". На консультации я спросила: "Максим, почему вы используете 'more well', хотя знаете правильную форму?" Его ответ удивил меня: "Я боюсь, что экзаменатор подумает, что я путаю наречие 'well' и прилагательное 'good'". Тогда я предложила эксперимент: мы взяли пять британских статей, где встречались сравнения с "well", и проанализировали их. Везде использовалось только "better", никаких "more well"! Я объяснила: "Носители языка никогда не говорят 'more well'. Используя правильную форму 'better', вы как раз доказываете своё знание английского". На экзамене Максим получил почти максимальный балл за грамматику, и его эссе даже цитировали как пример правильного использования сравнительных конструкций.

Превосходная степень best: когда и как использовать

Превосходная степень "best" используется, когда необходимо выделить субъект или объект как превосходящий всех остальных по качеству выполнения действия или состояния. Как и "better", форма "best" является супплетивной (неправильной) и не образована напрямую от "well".

Типичные конструкции с использованием "best" включают:

Конструкция Пример Перевод the + best She sings the best in our class. Она поёт лучше всех в нашем классе. (do something) best Among all activities, I swim best. Из всех занятий, я лучше всего плаваю. best of all He speaks French best of all. Он говорит по-французски лучше всех. best + ever That was the best I've ever played. Это было лучшее моё выступление.

При использовании "best" важно понимать несколько ключевых моментов:

Артикль "the" обычно предшествует "best" в большинстве контекстов, особенно когда речь идёт о чётко определённой группе: Who plays tennis the best in your family? (Кто в вашей семье играет в теннис лучше всех?) Предлог "at" часто используется с "best" для указания конкретного навыка или действия: She is the best at explaining complex topics. (Она лучше всех объясняет сложные темы.) Идиоматические выражения с "best" встречаются очень часто: to do one's best (делать всё возможное)

all the best (всего наилучшего)

best wishes (наилучшие пожелания)

best regards (с наилучшими пожеланиями)

Как и в случае с "better", форма "best" используется и для наречия "well", и для прилагательного "good". Контекст поможет определить, какая часть речи имеется в виду:

This is the best book in the library. (прилагательное: лучшая книга)

He performs best when under pressure. (наречие: лучше всего выступает)

Иногда "best" может использоваться с наречием "second" или порядковыми числительными для обозначения ранжирования:

She performed best, and I performed second best. (Она выступила лучше всех, а я — вторым лучше всех.)

Практические примеры употребления well-better-best

Для полного освоения степеней сравнения наречия "well" рассмотрим ряд практических примеров в различных контекстах. Это поможет закрепить правила использования и избежать распространённых ошибок. 🔆

1. В повседневной речи:

I slept well last night. (Я хорошо спал прошлой ночью.) — простая констатация

I slept better last night than I did the night before. (Прошлой ночью я спал лучше, чем позапрошлой.) — сравнение двух ночей

Last night I slept the best I have in months. (Прошлой ночью я спал лучше, чем за несколько месяцев.) — превосходная степень

2. В профессиональной среде:

Our team worked well on this project. (Наша команда хорошо поработала над этим проектом.)

Our team worked better on this project than on the previous one. (Над этим проектом наша команда работала лучше, чем над предыдущим.)

Of all departments, our team worked best on this initiative. (Из всех отделов наша команда лучше всех поработала над этой инициативой.)

3. В описании навыков:

She speaks Spanish well. (Она хорошо говорит по-испански.)

She speaks Spanish better than Portuguese. (Она говорит по-испански лучше, чем по-португальски.)

Of all the languages she knows, she speaks Spanish best. (Из всех языков, которые она знает, она лучше всего говорит по-испански.)

4. В описании состояния здоровья:

After taking the medicine, I feel well. (После приёма лекарства я чувствую себя хорошо.)

I feel better today than I did yesterday. (Сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера.)

Today I feel the best I have all week. (Сегодня я чувствую себя лучше всех за всю неделю.)

5. В академических контекстах:

She did well on the test. (Она хорошо справилась с тестом.)

She did better on the second test than on the first. (Она справилась со вторым тестом лучше, чем с первым.)

She did best on the final exam. (С финальным экзаменом она справилась лучше всего.)

Важно отметить некоторые типичные ошибки, которых следует избегать:

❌ She sings more well than her sister. ✅ She sings better than her sister.

❌ He speaks the most well in our class. ✅ He speaks the best in our class.

❌ I'm feeling more well today. ✅ I'm feeling better today.

❌ This is the most well written book. ✅ This is the best written book.

Для эффективного усвоения правильных форм полезно практиковаться с трансформационными упражнениями, преобразуя предложения из одной степени сравнения в другую:

He plays the piano well. → He plays the piano better than me. → He plays the piano best in the school.

She sings well. → She sings better than last year. → She sings best when she's happy.