Степени сравнения в английском: правила, примеры, исключения

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на начальном и среднем уровне.

Для преподавателей английского языка, ищущих методы обучения.

Для всех интересующихся улучшением своих навыков в использовании степеней сравнения. Помните тот момент, когда вы впервые пытались объяснить, что один предмет больше другого на английском? "This book is... mmm... more interesting?" Степени сравнения в английском языке — это не просто грамматическая тема, а мощный инструмент для выражения своих мыслей. Без них невозможно описать, что день сегодня холоднее вчерашнего или что ваш друг — самый умный в классе. Разберемся с этой темой так, чтобы она стала для вас прозрачной и логичной. Обещаю, после прочтения статьи вы будете сравнивать предметы, людей и явления с уверенностью носителя языка! 🚀

Что такое степени сравнения в английском языке

Степени сравнения — это грамматическая категория прилагательных и наречий, которая позволяет нам сравнивать предметы, людей или явления по качеству или интенсивности признака. В английском языке существует три степени сравнения:

Положительная степень (Positive degree) — базовая форма прилагательного или наречия

Сравнительная степень (Comparative degree) — форма для сравнения двух объектов

Превосходная степень (Superlative degree) — форма для выделения одного объекта из группы

Разница между ними становится очевидной на примере:

This book is interesting . (положительная) — Эта книга интересная.

. (положительная) — Эта книга интересная. This book is more interesting than that one. (сравнительная) — Эта книга интереснее той.

than that one. (сравнительная) — Эта книга интереснее той. This is the most interesting book I've ever read. (превосходная) — Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.

Степени сравнения помогают нам точно выражать свои мысли и оценки, делая речь более выразительной и информативной. Без них английская речь была бы серой и лишенной оттенков значений. 📚

Александр Петров, преподаватель английского языка Когда я только начинал преподавать, одна ученица постоянно путалась в степенях сравнения. Она говорила «more better», «the most nicest». Я придумал для неё игру: мы брали разные предметы в классе и сравнивали их. Сначала простые сравнения: «The pencil is long», потом сложнее: «The pen is longer than the pencil», и наконец: «The ruler is the longest object on the desk». Через две недели таких упражнений ошибки исчезли. Секрет был в том, что теория соединилась с практикой — ученица не просто запоминала правила, а видела реальные объекты перед собой и могла потрогать их руками.

Прежде чем перейти к подробным правилам, важно понять, что образование степеней сравнения зависит от структуры и длины прилагательного или наречия. Это основа для понимания всей темы.

Положительная степень: основа для сравнений

Положительная степень — это исходная форма прилагательного или наречия, которая используется, когда мы просто описываем качество предмета без сравнения с другими. Это своего рода точка отсчета для построения других степеней сравнения. 🏁

Положительная степень используется в следующих ситуациях:

Для простого описания: She is *tall* (Она высокая)

Для выражения равенства с конструкцией "as...as": He is *as tall as* his father (Он такой же высокий, как его отец)

Для выражения неравенства с "not as/so...as": The film was *not as good as* the book (Фильм был не такой хороший, как книга)

Рассмотрим другие способы выражения равенства и неравенства с помощью положительной степени:

Конструкция Пример Значение as + прилагательное + as The red car is as fast as the blue one. Равенство (такой же) not as/so + прилагательное + as The film was not as exciting as the trailer. Неравенство (не такой) twice/three times as + прилагательное + as This laptop is twice as expensive as that one. Количественное сравнение the same + существительное + as We have the same interests as they do. Равенство (такой же)

Положительная степень — это фундамент, на котором строятся все сравнения. Чтобы правильно образовать сравнительную и превосходную степени, необходимо хорошо знать базовые формы прилагательных.

Обратите внимание, что некоторые прилагательные имеют разные оттенки значения и не могут использоваться в сравнительной или превосходной степени вообще. Такие прилагательные называются абсолютными:

perfect (совершенный)

unique (уникальный)

excellent (превосходный)

complete (полный)

eternal (вечный)

Например, нельзя сказать "more perfect" или "the most unique", поскольку эти качества уже подразумевают высшую степень и логически не могут быть усилены.

Сравнительная степень: правила и исключения

Сравнительная степень используется, когда мы сравниваем два предмета или явления. Способ образования зависит от длины и окончания прилагательного. Давайте рассмотрим основные правила и исключения. 🔄

Тип прилагательного Как образуется Примеры Односложные + er tall → taller<br>small → smaller Двусложные, оканчивающиеся на -y y → i + er happy → happier<br>easy → easier Двусложные, оканчивающиеся на -le, -er, -ow + er simple → simpler<br>clever → cleverer Остальные двусложные и многосложные more + прилагательное beautiful → more beautiful<br>expensive → more expensive

При образовании сравнительной степени следует помнить о следующих орфографических правилах:

Если прилагательное заканчивается на согласную + краткую гласную + согласную, последняя согласная удваивается: big → bigger, hot → hotter

Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только -r: nice → nicer, large → larger

Если прилагательное заканчивается на согласную + -y, y меняется на i: happy → happier, busy → busier

Для выражения сравнения после сравнительной степени обычно используется слово "than" (чем):

The blue dress is more elegant than the red one.

the red one. This task is harder than I expected.

Мария Иванова, методист языковых программ На одном из моих курсов для взрослых была группа, где все путались со сравнительной степенью. Я решила применить ассоциативный подход. Для коротких прилагательных мы использовали образ «короткие слова получают короткое окончание -er». Для длинных — «длинные слова получают длинное дополнение more». Затем мы играли в игру «Битва титанов»: каждый студент получал карточку с прилагательным и должен был найти соперника для «битвы», составляя предложения со сравнениями. Например: «My 'strong' is stronger than your 'weak'» или «My 'beautiful' is more beautiful than your 'attractive'». После этого занятия ошибки практически исчезли — игровой формат и эмоциональная вовлеченность сделали своё дело!

Существуют также особые случаи выражения сравнения:

Для выражения нарастающего качества: "The situation is getting worse and worse ." (Ситуация становится все хуже и хуже.)

." (Ситуация становится все хуже и хуже.) Для выражения пропорционального изменения: "The more I learn, the more I realize how little I know." (Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, как мало я знаю.)

А теперь о неправильных формах — тех, которые нужно запомнить, так как они образуются не по общим правилам:

good/well → better

bad/badly → worse

far → farther/further

little → less

many/much → more

old → older/elder (elder используется только для членов семьи)

Запомните эти исключения, и вы избежите 80% распространенных ошибок при использовании сравнительной степени! 💪

Превосходная степень: когда что-то самое-самое

Превосходная степень используется, когда мы хотим выделить один предмет или явление из группы как обладающее самой высокой степенью какого-либо качества. В английском языке эта форма почти всегда сопровождается определенным артиклем "the". 🏆

Правила образования превосходной степени похожи на правила для сравнительной степени, но с некоторыми отличиями:

Односложные прилагательные : + est (tall → the tallest, small → the smallest)

: + est (tall → the tallest, small → the smallest) Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y : y → i + est (happy → the happiest, easy → the easiest)

: y → i + est (happy → the happiest, easy → the easiest) Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -le, -er, -ow : + est (simple → the simplest, clever → the cleverest)

: + est (simple → the simplest, clever → the cleverest) Остальные двусложные и многосложные прилагательные: the most + прилагательное (beautiful → the most beautiful, expensive → the most expensive)

Орфографические правила здесь те же, что и при образовании сравнительной степени:

Удвоение последней согласной: big → the biggest

Если слово заканчивается на -e, добавляется только -st: nice → the nicest

Замена y на i перед добавлением -est: happy → the happiest

Превосходная степень часто используется с предлогом "in" для указания группы или места:

She is the tallest girl in her class.

girl her class. This is the most beautiful beach in the country.

Также можно использовать предлог "of" для указания определенной группы:

He is the youngest of the three brothers.

the three brothers. This book was the most exciting of all I read last summer.

Неправильные формы превосходной степени соответствуют неправильным формам сравнительной степени:

good/well → the best

bad/badly → the worst

far → the farthest/the furthest

little → the least

many/much → the most

old → the oldest/the eldest (eldest используется только для членов семьи)

Интересно, что иногда превосходная степень используется не для строгого сравнения, а для эмфазы или преувеличения:

"It was the best decision ever!" (Это было лучшее решение в моей жизни!)

decision ever!" (Это было лучшее решение в моей жизни!) "That's the least of my worries right now." (Это меньшая из моих забот сейчас.)

При использовании превосходной степени убедитесь, что сравнение логично и группа, из которой выделяется объект, ясна из контекста или явно указана. Это поможет избежать нелогичных конструкций и сделает вашу речь более точной и выразительной. 🎯

Практические советы по использованию степеней сравнения

Освоить степени сравнения в теории — это только половина дела. Чтобы действительно научиться правильно их использовать, нужна практика и несколько полезных советов. 🛠️

Вот эффективные стратегии для уверенного применения степеней сравнения:

Используйте мнемонические правила Короткие слова + короткие окончания (-er, -est)

Длинные слова + длинные конструкции (more, the most)

Для исключений создайте карточки или ментальные ассоциации Избегайте двойных сравнений ❌ more better, more prettier

✅ better, prettier Правильно используйте артикли Превосходная степень почти всегда с "the": the fastest, the most beautiful

Сравнительная степень обычно без артикля: faster, more beautiful Следите за контекстом Сравнительная степень — для сравнения двух объектов

Превосходная степень — для выделения одного объекта из трех и более

Практические упражнения, которые помогут закрепить навык:

Ежедневное сравнение — сравнивайте погоду, еду, фильмы и всё, что вас окружает

— сравнивайте погоду, еду, фильмы и всё, что вас окружает Игра "Кто больше?" — соревнуйтесь, кто составит больше правильных предложений со сравнительной и превосходной степенью за 2 минуты

— соревнуйтесь, кто составит больше правильных предложений со сравнительной и превосходной степенью за 2 минуты Упражнение "Трансформер" — берите простые предложения и преобразуйте их, используя разные степени сравнения

— берите простые предложения и преобразуйте их, используя разные степени сравнения Метод парафраза — переформулируйте предложения, используя разные способы сравнения

Примеры распространенных ошибок и как их избежать:

Ошибка Правильно Почему так She is more taller than me. She is taller than me. Избегайте двойных сравнений This is the more interesting book. This is the most interesting book. С "the" используйте превосходную степень He runs more fast than his brother. He runs faster than his brother. Для односложных слов используйте -er She is happyer than before. She is happier than before. Y меняется на i перед -er

Контекстуальные нюансы использования степеней сравнения:

В формальной речи и письме более распространены аналитические формы (more interesting) даже для некоторых двусложных прилагательных

В разговорной речи часто предпочитают синтетические формы с -er и -est, где это возможно

При сравнении двух качеств одного объекта используйте конструкцию "more... than": "He is more clever than brave" (Он скорее умный, чем храбрый)

И наконец, вот несколько полезных выражений со степенями сравнения, которые сделают вашу речь более живой и естественной:

"The sooner, the better" — Чем скорее, тем лучше

"Better late than never" — Лучше поздно, чем никогда

"It's easier said than done" — Легче сказать, чем сделать

"The more the merrier" — Чем больше, тем веселее

"Nothing could be further from the truth" — Ничто не может быть дальше от истины

Регулярно применяйте эти советы на практике, и вскоре вы заметите, что степени сравнения стали естественной частью вашей английской речи! 🚀