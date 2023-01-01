Степени сравнения в английском: правила, примеры, исключения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Для изучающих английский язык на начальном и среднем уровне.
- Для преподавателей английского языка, ищущих методы обучения.
Для всех интересующихся улучшением своих навыков в использовании степеней сравнения.
Помните тот момент, когда вы впервые пытались объяснить, что один предмет больше другого на английском? "This book is... mmm... more interesting?" Степени сравнения в английском языке — это не просто грамматическая тема, а мощный инструмент для выражения своих мыслей. Без них невозможно описать, что день сегодня холоднее вчерашнего или что ваш друг — самый умный в классе. Разберемся с этой темой так, чтобы она стала для вас прозрачной и логичной. Обещаю, после прочтения статьи вы будете сравнивать предметы, людей и явления с уверенностью носителя языка! 🚀
Что такое степени сравнения в английском языке
Степени сравнения — это грамматическая категория прилагательных и наречий, которая позволяет нам сравнивать предметы, людей или явления по качеству или интенсивности признака. В английском языке существует три степени сравнения:
- Положительная степень (Positive degree) — базовая форма прилагательного или наречия
- Сравнительная степень (Comparative degree) — форма для сравнения двух объектов
- Превосходная степень (Superlative degree) — форма для выделения одного объекта из группы
Разница между ними становится очевидной на примере:
- This book is interesting. (положительная) — Эта книга интересная.
- This book is more interesting than that one. (сравнительная) — Эта книга интереснее той.
- This is the most interesting book I've ever read. (превосходная) — Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.
Степени сравнения помогают нам точно выражать свои мысли и оценки, делая речь более выразительной и информативной. Без них английская речь была бы серой и лишенной оттенков значений. 📚
Александр Петров, преподаватель английского языка
Когда я только начинал преподавать, одна ученица постоянно путалась в степенях сравнения. Она говорила «more better», «the most nicest». Я придумал для неё игру: мы брали разные предметы в классе и сравнивали их. Сначала простые сравнения: «The pencil is long», потом сложнее: «The pen is longer than the pencil», и наконец: «The ruler is the longest object on the desk». Через две недели таких упражнений ошибки исчезли. Секрет был в том, что теория соединилась с практикой — ученица не просто запоминала правила, а видела реальные объекты перед собой и могла потрогать их руками.
Прежде чем перейти к подробным правилам, важно понять, что образование степеней сравнения зависит от структуры и длины прилагательного или наречия. Это основа для понимания всей темы.
Положительная степень: основа для сравнений
Положительная степень — это исходная форма прилагательного или наречия, которая используется, когда мы просто описываем качество предмета без сравнения с другими. Это своего рода точка отсчета для построения других степеней сравнения. 🏁
Положительная степень используется в следующих ситуациях:
- Для простого описания: She is *tall* (Она высокая)
- Для выражения равенства с конструкцией "as...as": He is *as tall as* his father (Он такой же высокий, как его отец)
- Для выражения неравенства с "not as/so...as": The film was *not as good as* the book (Фильм был не такой хороший, как книга)
Рассмотрим другие способы выражения равенства и неравенства с помощью положительной степени:
|Конструкция
|Пример
|Значение
|as + прилагательное + as
|The red car is as fast as the blue one.
|Равенство (такой же)
|not as/so + прилагательное + as
|The film was not as exciting as the trailer.
|Неравенство (не такой)
|twice/three times as + прилагательное + as
|This laptop is twice as expensive as that one.
|Количественное сравнение
|the same + существительное + as
|We have the same interests as they do.
|Равенство (такой же)
Положительная степень — это фундамент, на котором строятся все сравнения. Чтобы правильно образовать сравнительную и превосходную степени, необходимо хорошо знать базовые формы прилагательных.
Обратите внимание, что некоторые прилагательные имеют разные оттенки значения и не могут использоваться в сравнительной или превосходной степени вообще. Такие прилагательные называются абсолютными:
- perfect (совершенный)
- unique (уникальный)
- excellent (превосходный)
- complete (полный)
- eternal (вечный)
Например, нельзя сказать "more perfect" или "the most unique", поскольку эти качества уже подразумевают высшую степень и логически не могут быть усилены.
Сравнительная степень: правила и исключения
Сравнительная степень используется, когда мы сравниваем два предмета или явления. Способ образования зависит от длины и окончания прилагательного. Давайте рассмотрим основные правила и исключения. 🔄
|Тип прилагательного
|Как образуется
|Примеры
|Односложные
|+ er
|tall → taller<br>small → smaller
|Двусложные, оканчивающиеся на -y
|y → i + er
|happy → happier<br>easy → easier
|Двусложные, оканчивающиеся на -le, -er, -ow
|+ er
|simple → simpler<br>clever → cleverer
|Остальные двусложные и многосложные
|more + прилагательное
|beautiful → more beautiful<br>expensive → more expensive
При образовании сравнительной степени следует помнить о следующих орфографических правилах:
- Если прилагательное заканчивается на согласную + краткую гласную + согласную, последняя согласная удваивается: big → bigger, hot → hotter
- Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только -r: nice → nicer, large → larger
- Если прилагательное заканчивается на согласную + -y, y меняется на i: happy → happier, busy → busier
Для выражения сравнения после сравнительной степени обычно используется слово "than" (чем):
- The blue dress is more elegant than the red one.
- This task is harder than I expected.
Мария Иванова, методист языковых программ
На одном из моих курсов для взрослых была группа, где все путались со сравнительной степенью. Я решила применить ассоциативный подход. Для коротких прилагательных мы использовали образ «короткие слова получают короткое окончание -er». Для длинных — «длинные слова получают длинное дополнение more». Затем мы играли в игру «Битва титанов»: каждый студент получал карточку с прилагательным и должен был найти соперника для «битвы», составляя предложения со сравнениями. Например: «My 'strong' is stronger than your 'weak'» или «My 'beautiful' is more beautiful than your 'attractive'». После этого занятия ошибки практически исчезли — игровой формат и эмоциональная вовлеченность сделали своё дело!
Существуют также особые случаи выражения сравнения:
- Для выражения нарастающего качества: "The situation is getting worse and worse." (Ситуация становится все хуже и хуже.)
- Для выражения пропорционального изменения: "The more I learn, the more I realize how little I know." (Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, как мало я знаю.)
А теперь о неправильных формах — тех, которые нужно запомнить, так как они образуются не по общим правилам:
- good/well → better
- bad/badly → worse
- far → farther/further
- little → less
- many/much → more
- old → older/elder (elder используется только для членов семьи)
Запомните эти исключения, и вы избежите 80% распространенных ошибок при использовании сравнительной степени! 💪
Превосходная степень: когда что-то самое-самое
Превосходная степень используется, когда мы хотим выделить один предмет или явление из группы как обладающее самой высокой степенью какого-либо качества. В английском языке эта форма почти всегда сопровождается определенным артиклем "the". 🏆
Правила образования превосходной степени похожи на правила для сравнительной степени, но с некоторыми отличиями:
- Односложные прилагательные: + est (tall → the tallest, small → the smallest)
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y: y → i + est (happy → the happiest, easy → the easiest)
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -le, -er, -ow: + est (simple → the simplest, clever → the cleverest)
- Остальные двусложные и многосложные прилагательные: the most + прилагательное (beautiful → the most beautiful, expensive → the most expensive)
Орфографические правила здесь те же, что и при образовании сравнительной степени:
- Удвоение последней согласной: big → the biggest
- Если слово заканчивается на -e, добавляется только -st: nice → the nicest
- Замена y на i перед добавлением -est: happy → the happiest
Превосходная степень часто используется с предлогом "in" для указания группы или места:
- She is the tallest girl in her class.
- This is the most beautiful beach in the country.
Также можно использовать предлог "of" для указания определенной группы:
- He is the youngest of the three brothers.
- This book was the most exciting of all I read last summer.
Неправильные формы превосходной степени соответствуют неправильным формам сравнительной степени:
- good/well → the best
- bad/badly → the worst
- far → the farthest/the furthest
- little → the least
- many/much → the most
- old → the oldest/the eldest (eldest используется только для членов семьи)
Интересно, что иногда превосходная степень используется не для строгого сравнения, а для эмфазы или преувеличения:
- "It was the best decision ever!" (Это было лучшее решение в моей жизни!)
- "That's the least of my worries right now." (Это меньшая из моих забот сейчас.)
При использовании превосходной степени убедитесь, что сравнение логично и группа, из которой выделяется объект, ясна из контекста или явно указана. Это поможет избежать нелогичных конструкций и сделает вашу речь более точной и выразительной. 🎯
Практические советы по использованию степеней сравнения
Освоить степени сравнения в теории — это только половина дела. Чтобы действительно научиться правильно их использовать, нужна практика и несколько полезных советов. 🛠️
Вот эффективные стратегии для уверенного применения степеней сравнения:
- Используйте мнемонические правила
- Короткие слова + короткие окончания (-er, -est)
- Длинные слова + длинные конструкции (more, the most)
- Для исключений создайте карточки или ментальные ассоциации
- Избегайте двойных сравнений
- ❌ more better, more prettier
- ✅ better, prettier
- Правильно используйте артикли
- Превосходная степень почти всегда с "the": the fastest, the most beautiful
- Сравнительная степень обычно без артикля: faster, more beautiful
- Следите за контекстом
- Сравнительная степень — для сравнения двух объектов
- Превосходная степень — для выделения одного объекта из трех и более
Практические упражнения, которые помогут закрепить навык:
- Ежедневное сравнение — сравнивайте погоду, еду, фильмы и всё, что вас окружает
- Игра "Кто больше?" — соревнуйтесь, кто составит больше правильных предложений со сравнительной и превосходной степенью за 2 минуты
- Упражнение "Трансформер" — берите простые предложения и преобразуйте их, используя разные степени сравнения
- Метод парафраза — переформулируйте предложения, используя разные способы сравнения
Примеры распространенных ошибок и как их избежать:
|Ошибка
|Правильно
|Почему так
|She is more taller than me.
|She is taller than me.
|Избегайте двойных сравнений
|This is the more interesting book.
|This is the most interesting book.
|С "the" используйте превосходную степень
|He runs more fast than his brother.
|He runs faster than his brother.
|Для односложных слов используйте -er
|She is happyer than before.
|She is happier than before.
|Y меняется на i перед -er
Контекстуальные нюансы использования степеней сравнения:
- В формальной речи и письме более распространены аналитические формы (more interesting) даже для некоторых двусложных прилагательных
- В разговорной речи часто предпочитают синтетические формы с -er и -est, где это возможно
- При сравнении двух качеств одного объекта используйте конструкцию "more... than": "He is more clever than brave" (Он скорее умный, чем храбрый)
И наконец, вот несколько полезных выражений со степенями сравнения, которые сделают вашу речь более живой и естественной:
- "The sooner, the better" — Чем скорее, тем лучше
- "Better late than never" — Лучше поздно, чем никогда
- "It's easier said than done" — Легче сказать, чем сделать
- "The more the merrier" — Чем больше, тем веселее
- "Nothing could be further from the truth" — Ничто не может быть дальше от истины
Регулярно применяйте эти советы на практике, и вскоре вы заметите, что степени сравнения стали естественной частью вашей английской речи! 🚀
Степени сравнения — это не просто набор грамматических правил, а мощный инструмент для передачи оттенков значений. Освоив их, вы получаете ключ к более точному, выразительному и естественному общению на английском языке. Запомните основные принципы, уделяйте внимание исключениям и регулярно практикуйтесь в повседневных ситуациях. И помните: каждый раз, когда вы правильно используете степени сравнения, ваш английский становится на шаг лучше и на шаг ближе к уровню носителя языка!