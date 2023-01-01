Степени сравнения прилагательных в английском: правила и исключения

Люди, интересующиеся грамматикой и практикой языка Вы когда-нибудь замечали, как часто мы сравниваем вещи в повседневной жизни? Кофе сегодня вкуснее, чем вчера; эта книга интереснее предыдущей; ваш друг — самый надежный человек в мире. В английском языке, как и в русском, эти сравнения выражаются через степени сравнения прилагательных. Но если вы путаетесь в том, когда добавить -er, а когда использовать more, или забываете, как меняется good в превосходной степени — вы не одиноки! Давайте разберем эту тему так, чтобы она стала для вас проще простого. 🔍

Что такое степени сравнения в английском языке

Степени сравнения — это грамматическая категория прилагательных и наречий, которая позволяет сравнивать предметы, людей или явления по определенному качеству. В английском языке существует три степени сравнения: положительная (positive), сравнительная (comparative) и превосходная (superlative).

Представьте себе, что вы описываете три разных здания в городе:

Это высокое здание. (положительная степень — просто называет качество)

здание. (положительная степень — просто называет качество) То здание выше , чем это. (сравнительная степень — сравнивает два объекта)

, чем это. (сравнительная степень — сравнивает два объекта) А вон то — самое высокое здание в городе. (превосходная степень — указывает на превосходство над всеми)

Понимание степеней сравнения критически важно для точного выражения мыслей на английском языке. Когда вы говорите "This book is good, but that one is better", вы используете две разные степени сравнения одного прилагательного.

Алексей, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню случай с одной из моих учениц, Ириной. Она упорно говорила "more better" и "most nicest", думая, что так усиливает значение. На уроке я принес три чашки кофе разных размеров и попросил ее описать их. "This coffee cup is small, this one is more small, and this one is most small," — сказала она. Я объяснил, что добавление "more" к односложным прилагательным с окончанием -er создает избыточность — как если бы она сказала "более меньше" на русском. Мы сделали упражнение, где она описывала предметы в классе, и через несколько дней ошибка исчезла. Иногда для понимания грамматики нужны не только правила, но и наглядные примеры из реального мира.

Положительная, сравнительная и превосходная степени

Давайте детально рассмотрим каждую степень сравнения, чтобы у вас сложилась полная картина. 📊

Степень Функция Пример Положительная (Positive) Называет качество без сравнения This car is fast. (Эта машина быстрая.) Сравнительная (Comparative) Сравнивает два предмета This car is faster than that one. (Эта машина быстрее той.) Превосходная (Superlative) Показывает превосходство над всеми This is the fastest car in the world. (Это самая быстрая машина в мире.)

Положительная степень — это базовая форма прилагательного, которую вы найдёте в словаре. Она используется, когда нет сравнения: He is tall. The weather is nice today.

Сравнительная степень используется, когда вы сравниваете два предмета, и обычно сопровождается союзом "than" (чем): She is smarter than her brother. This test was easier than the previous one.

Превосходная степень используется для выражения наивысшей степени качества среди трёх и более объектов. Обычно она сопровождается артиклем "the": He is the tallest boy in the class. This is the most interesting book I've ever read.

Правила образования степеней сравнения (+таблица)

В английском языке способ образования степеней сравнения зависит от длины и структуры прилагательного. Вот основные правила: 🧩

Тип прилагательного Сравнительная степень Превосходная степень Примеры Односложные + er + est (с "the") tall → taller → the tallest Двусложные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow + er + est (с "the") happy → happier → the happiest Двусложные (другие) и многосложные more + прилагательное most + прилагательное (с "the") famous → more famous → the most famous

При образовании степеней сравнения нужно помнить о следующих орфографических правилах:

Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big → bigger → the biggest Если прилагательное оканчивается на -e, при добавлении суффикса -er/-est буква e опускается: nice → nicer → the nicest Если прилагательное оканчивается на -y с предшествующей согласной, y меняется на i: happy → happier → the happiest

Для некоторых двусложных прилагательных допустимы обе формы сравнительной и превосходной степеней:

clever → cleverer/more clever → the cleverest/the most clever

simple → simpler/more simple → the simplest/the most simple

Исключения в образовании степеней сравнения

В английском языке, как и во многих других, есть слова, которые не следуют общим правилам. Это так называемые исключения, которые необходимо запомнить отдельно. 🧠

Вот основные неправильные прилагательные, которые образуют степени сравнения особым образом:

good → better → the best (хороший → лучше → самый лучший)

bad → worse → the worst (плохой → хуже → самый худший)

many/much → more → the most (много → больше → больше всего)

little → less → the least (мало → меньше → меньше всего)

far → farther/further → the farthest/furthest (далекий → более далекий → самый далекий)

Интересно отметить различие между "farther" и "further". "Farther" обычно относится к физическому расстоянию, а "further" может использоваться как для физического расстояния, так и в переносном смысле:

The town is farther than I thought. (Город находится дальше, чем я думал.)

Let's discuss this issue further. (Давайте обсудим этот вопрос более подробно.)

Есть также группа прилагательных, которые не имеют степеней сравнения из-за своего значения. Их называют абсолютными:

perfect (совершенный)

unique (уникальный)

excellent (превосходный)

absolute (абсолютный)

Технически, нельзя быть "более уникальным" или "самым совершенным", поскольку эти качества уже подразумевают наивысшую степень. Однако в разговорной речи можно встретить выражения вроде "more perfect" или "most unique", особенно в рекламе.

Мария, методист по английскому языку На одном из моих групповых занятий с подростками случилась забавная ситуация. Я попросила учеников сравнить несколько стран по размеру. Один мальчик, Миша, уверенно заявил: "Russia is the goodest country by size." Класс засмеялся, а я воспользовалась моментом для мини-урока по исключениям. Мы устроили игру "Охота за исключениями": ученики должны были найти в тексте все неправильные формы степеней сравнения. Для закрепления каждый придумал мини-историю с тремя исключениями. История Миши начиналась так: "My day was bad, but then it got worse, and now it's the worst because I made a mistake with 'good'." После этого урока никто в группе больше не путал исключения, потому что они ассоциировались с забавными историями, которые ученики сами придумали.

Практические задания и мнемонические правила

Теперь, когда вы познакомились с правилами, давайте закрепим знания с помощью практики и запоминалок! 🎯

Мнемонические правила для запоминания:

"Одно слово — одна буква": односложные прилагательные получают одну букву (er/est). "Два и более — more и most": многосложные прилагательные используют more/most. "BELLY-правило": двусложные слова, оканчивающиеся на -y, -le, -ly, получают окончания -er/-est (happy, gentle, friendly). "Исключения — как звезды": их немного, но они яркие и заметные — запомните их как созвездие (good-better-best, bad-worse-worst...).

Упражнение 1: Заполните пропуски правильной формой прилагательного.

This building is _ (tall) than the one next to it. She is the _ (intelligent) student in our class. Today's weather is _ (good) than yesterday's. That was the _ (bad) performance I've ever seen. Is this car _ (expensive) than the red one?

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях.

This is the most easier exercise in the book. My brother is more taller than me. She is the goodest friend I have. This is the beautifullest view I've ever seen. He runs more fast than his coach.

Упражнение 3: Сравните объекты, используя данные прилагательные.

A car / a bicycle / fast

A diamond / a stone / valuable

Learning grammar / watching movies / useful (for language learning)

A tiger / a house cat / dangerous

Советы для лучшего запоминания:

Создавайте смешные или яркие предложения с новыми формами прилагательных.

Практикуйтесь в реальных ситуациях — сравнивайте вещи вокруг вас на английском.

Используйте карточки: на одной стороне — прилагательное, на другой — его сравнительная и превосходная степени.

Слушайте песни на английском и обращайте внимание на использование степеней сравнения в текстах.

Читайте англоязычные обзоры продуктов, где часто используются сравнения.

Регулярная практика — это ключ к успеху. Постарайтесь включать новые формы в свою повседневную речь. Чем больше вы их используете, тем естественнее они будут звучать! 💪