Степени сравнения nice в английском языке: правила и примеры

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в деловой коммуникации Освоение степеней сравнения английских прилагательных — один из фундаментальных навыков, который открывает дверь в мир нюансов языка. Слово "nice" — не просто полезное, но и невероятно частотное прилагательное, которое поможет вам выразить множество оттенков положительной оценки. Правильное использование форм "nice", "nicer" и "nicest" способно значительно обогатить вашу речь и сделать её более точной. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену, стремитесь улучшить повседневное общение или преподаёте английский — этот подробный разбор с примерами станет вашим надёжным путеводителем в мире сравнений. 🌟

Как образуются степени сравнения слова nice

Прилагательное "nice" относится к категории коротких односложных прилагательных в английском языке. Для таких слов существуют чёткие правила образования степеней сравнения, которые делают процесс изучения систематичным и логичным. 📝

В английском языке прилагательные имеют три степени сравнения:

Положительная степень — базовая форма прилагательного: nice (милый, приятный)

— базовая форма прилагательного: nice (милый, приятный) Сравнительная степень — используется для сравнения двух объектов: nicer (милее, приятнее)

— используется для сравнения двух объектов: nicer (милее, приятнее) Превосходная степень — указывает на наивысшую степень качества среди трёх и более объектов: nicest (самый милый, самый приятный)

Поскольку "nice" — это короткое односложное прилагательное, его степени сравнения образуются путём добавления суффиксов:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень nice nicer (+ er) nicest (+ est)

Важно помнить, что при образовании степеней сравнения однослогового прилагательного, заканчивающегося на -e (как в случае с "nice"), мы просто добавляем -r для сравнительной степени и -st для превосходной, а не полные суффиксы -er и -est. Однако на практике это различие чисто техническое — правописание остаётся логичным.

Анна Петрова, методист по английскому языку Когда я только начинала преподавать, у меня была группа бизнесменов, которым требовался английский для переговоров. Они постоянно путались в степенях сравнения, особенно с прилагательными вроде "nice" и "polite" — качествами, критически важными для деловой коммуникации. Я разработала систему карточек, где на одной стороне было базовое прилагательное, а на другой — все его формы в контексте. Через месяц один из студентов рассказал, как успешно провёл международные переговоры, уверенно используя фразы типа "This offer is much nicer than the previous one" и "Your company has the nicest approach to partnership I've seen". Эта история напоминает мне, что даже простые грамматические конструкции могут стать мощным инструментом в профессиональной сфере.

Прилагательное nice в положительной степени

Положительная (или базовая) степень прилагательного "nice" является основой для образования других форм. В этой форме прилагательное просто описывает качество объекта без сравнения с другими. 🏆

Слово "nice" — многозначное прилагательное, которое может описывать различные приятные качества:

Приятный, милый : She has a nice smile. (У неё приятная улыбка.)

: She has a nice smile. (У неё приятная улыбка.) Добрый, хороший : He is a nice person. (Он хороший человек.)

: He is a nice person. (Он хороший человек.) Приятный на вкус : The cake was really nice. (Торт был действительно вкусным.)

: The cake was really nice. (Торт был действительно вкусным.) Удовлетворительный, подходящий : We found a nice solution to the problem. (Мы нашли хорошее решение проблемы.)

: We found a nice solution to the problem. (Мы нашли хорошее решение проблемы.) Точный, аккуратный: She made a nice distinction between the two concepts. (Она провела точное различие между двумя концепциями.)

В положительной степени "nice" может использоваться:

Перед существительным: A nice day (Хороший день) После глагола-связки: The weather is nice (Погода хорошая) В составе сложных конструкций: It's nice to meet you (Приятно познакомиться)

Для усиления качества, выраженного прилагательным в положительной степени, используются различные наречия-модификаторы:

Наречие Степень усиления Пример very сильное This is a very nice painting. really сильное (разговорное) That's a really nice dress! quite умеренное The hotel was quite nice. fairly умеренное The movie was fairly nice. incredibly очень сильное They have an incredibly nice house.

Сравнительная степень nice: правила образования

Сравнительная степень прилагательного "nice" — "nicer" — используется, когда мы сравниваем два предмета, лица или явления. Образуется она путём добавления суффикса -er к основе слова. 🔄

Правила образования сравнительной степени для "nice" следуют общим принципам однослоговых прилагательных, оканчивающихся на -e:

К основе слова добавляется суффикс -r (nice + r = nicer)

Никаких изменений в корне слова не происходит

Правописание не вызывает трудностей — просто добавляем одну букву

При использовании сравнительной степени "nicer" в предложении, как правило, используются следующие конструкции:

nicer + than: Your house is nicer than mine. (Твой дом приятнее моего.) nicer + of/between (при сравнении двух конкретных объектов): She is the nicer of the two sisters. (Она более приятная из двух сестёр.)

Для модификации интенсивности сравнения используются различные наречия:

much/far/a lot : His new apartment is much nicer than his old one. (Его новая квартира гораздо приятнее старой.)

: His new apartment is much nicer than his old one. (Его новая квартира гораздо приятнее старой.) a little/slightly : Today's weather is slightly nicer than yesterday's. (Сегодняшняя погода немного приятнее вчерашней.)

: Today's weather is slightly nicer than yesterday's. (Сегодняшняя погода немного приятнее вчерашней.) even: The second restaurant was even nicer than the first one. (Второй ресторан был даже приятнее первого.)

Существуют также конструкции для выражения изменения качества со временем:

getting/becoming nicer : The neighborhood is getting nicer every year. (Район становится приятнее с каждым годом.)

: The neighborhood is getting nicer every year. (Район становится приятнее с каждым годом.) nicer and nicer: As we got to know him, he seemed nicer and nicer. (По мере того как мы его узнавали, он казался всё приятнее и приятнее.)

Максим Соколов, преподаватель английского языка В прошлом году я работал с группой старшеклассников, готовившихся к международному языковому конкурсу. Одна из учениц, Алиса, постоянно избегала использования сравнительных конструкций, ограничиваясь базовыми формами прилагательных. На индивидуальной консультации выяснилось, что она просто боится ошибиться с формой. Мы начали с самых частотных прилагательных, включая "nice". Я предложил ей игру: каждый день находить три вещи, которые "nicer than" что-то другое. Через неделю Алиса не только освоила сравнительную степень, но и стала замечать больше позитивных аспектов вокруг. На конкурсе она блестяще справилась с заданием на сравнение культурных особенностей разных стран, уверенно оперируя фразами типа "The traditions in Spain are nicer than I expected". Иногда простая грамматическая конструкция может изменить восприятие мира.

Превосходная степень nice и её использование

Превосходная степень прилагательного "nice" — "nicest" — используется, когда мы выделяем один объект из трёх и более по максимальной степени проявления качества. Эта форма образуется путём добавления суффикса -est к основе слова. 🥇

Правила образования превосходной степени для "nice" аналогичны правилам для однослоговых прилагательных, оканчивающихся на -e:

К основе слова добавляется суффикс -st (nice + st = nicest)

Корневая часть слова остаётся неизменной

Перед прилагательным в превосходной степени обычно ставится определённый артикль the

При использовании превосходной степени "nicest" в предложении характерны следующие конструкции:

the nicest + существительное: This is the nicest hotel in town. (Это самый приятный отель в городе.) the nicest + of + множество: She is the nicest of all my colleagues. (Она самая приятная из всех моих коллег.) the nicest + существительное + that: This is the nicest restaurant that I've ever been to. (Это самый приятный ресторан, в котором я когда-либо был.)

Для указания на область сравнения используются предлоги и предложные конструкции:

in + место/группа : He's the nicest person in our company. (Он самый приятный человек в нашей компании.)

: He's the nicest person in our company. (Он самый приятный человек в нашей компании.) among + группа: This beach is the nicest among all coastal areas we've visited. (Этот пляж самый приятный среди всех прибрежных зон, которые мы посетили.)

Для усиления превосходной степени используются различные модификаторы:

by far : This is by far the nicest place we've stayed at. (Это, безусловно, самое приятное место, где мы останавливались.)

: This is by far the nicest place we've stayed at. (Это, безусловно, самое приятное место, где мы останавливались.) one of the : She is one of the nicest teachers in the school. (Она одна из самых приятных учителей в школе.)

: She is one of the nicest teachers in the school. (Она одна из самых приятных учителей в школе.) almost/nearly: This is almost the nicest view I've ever seen. (Это почти самый приятный вид, который я когда-либо видел.)

Важно отметить, что превосходная степень часто используется в эмоционально окрашенных контекстах — при выражении восторга, благодарности или высокой оценки:

Thank you for the nicest gift I've ever received! (Спасибо за самый приятный подарок, который я когда-либо получал!)

That was the nicest compliment anyone has given me. (Это был самый приятный комплимент, который мне кто-либо говорил.)

Особенности употребления nice в разных контекстах

Прилагательное "nice" и его степени сравнения (nicer, nicest) обладают удивительной гибкостью и могут использоваться в разнообразных контекстах, приобретая различные смысловые оттенки. 🌈

В зависимости от контекста, "nice" может иметь следующие значения и особенности употребления:

В официальной речи "nice" может звучать недостаточно формально. В деловой переписке или академических текстах лучше использовать более специфичные синонимы:

"nice" может звучать недостаточно формально. В деловой переписке или академических текстах лучше использовать более специфичные синонимы: "Nice design" → "Elegant design" или "Sophisticated design"

"Nice answer" → "Accurate answer" или "Thorough answer"

В британском английском "nice" иногда используется с лёгкой иронией, особенно в выражении "That's nice", которое может означать равнодушие или скептицизм.

"nice" иногда используется с лёгкой иронией, особенно в выражении "That's nice", которое может означать равнодушие или скептицизм. В американском английском "nice" чаще используется в значении "дружелюбный", "приятный в общении".

Интересные устойчивые выражения со словом "nice" и его степенями сравнения:

Выражение Значение Пример использования Nice and + прилагательное Приятно, в меру (усиление) The room is nice and warm. (В комнате приятно тепло.) Nice to meet you Приятно познакомиться It was nice to meet you yesterday. (Было приятно познакомиться с вами вчера.) Nice going! Хорошая работа! (часто иронично) Nice going! You broke the vase! (Молодец! Ты разбил вазу!) The nicer, the better Чем приятнее, тем лучше When choosing a hotel, the nicer, the better. (При выборе отеля: чем приятнее, тем лучше.) Nice try Хорошая попытка (часто с сарказмом) Nice try, but I'm not falling for that trick. (Хорошая попытка, но я не попадусь на эту уловку.)

Особенности сочетаемости "nice" с различными типами существительных:

Люди: a nice person, the nicest friend, a nicer colleague Места: a nice place, the nicest beach, a nicer restaurant Абстрактные понятия: a nice idea, the nicest thought, a nicer approach События: a nice party, the nicest celebration, a nicer ceremony Ощущения: a nice feeling, the nicest experience, a nicer atmosphere

При использовании в разговорной речи "nice" часто служит "словом-заполнителем" для выражения общего одобрения, когда говорящий не хочет вдаваться в детали или не может подобрать более точное определение. В таких случаях интонация и контекст играют ключевую роль в передаче истинного отношения:

"How was the concert?" — "Nice." (нейтрально-положительная оценка)

"How was the concert?" — "REALLY nice!" (восторженная оценка)

"How was the concert?" — "Nice..." (с понижающейся интонацией — выражение разочарования или сдержанности)

В современном интернет-общении степени сравнения "nice" приобрели дополнительные оттенки и используются в мемах и социальных медиа:

"Nice!" — стандартный комментарий одобрения

"Nicer than expected" — выражение приятного удивления

"The nicest thing on the internet today" — формула представления вирального позитивного контента