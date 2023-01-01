Степени сравнения наречий в английском: правила и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык, стремящихся улучшить свои навыки.

Для преподавателей английского языка, ищущих методы объяснения степени сравнения наречий.

Представьте: вы готовитесь к презентации на английском и хотите подчеркнуть, что ваша команда работала "более усердно" и достигла результатов "наиболее эффективно". Но как правильно выразить эти оттенки на английском? Именно здесь на помощь приходят степени сравнения наречий – грамматический инструмент, позволяющий точно передать интенсивность действий. Овладение этими формами – ключ к выразительной и безупречной английской речи, отличающий начинающего от уверенного пользователя языка. 🚀

Что такое наречие и его степени сравнения

Наречие (adverb) – это часть речи, которая характеризует действие, отвечая на вопросы "как?", "где?", "когда?", "в какой степени?". Наречия описывают глаголы, прилагательные или другие наречия, добавляя им дополнительные оттенки значений.

Например:

She speaks fluently . (Она говорит бегло.)

. (Она говорит бегло.) The child runs quickly . (Ребенок бегает быстро.)

. (Ребенок бегает быстро.) He arrived yesterday. (Он прибыл вчера.)

В английском языке, как и в русском, наречия имеют три степени сравнения:

Положительная степень Исходная форма наречия, не выражающая сравнения quickly (быстро) Сравнительная степень Выражает большую степень качества по сравнению с исходным more quickly (быстрее) Превосходная степень Выражает наивысшую степень качества most quickly (быстрее всех/всего)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она великолепно знала профессиональную терминологию, но постоянно путалась в степенях сравнения наречий. На одной из тренировок она сказала "I can work more harder than others", не понимая, что допускает типичную ошибку двойного сравнения. Мы разработали систему: для каждого наречия из её профессионального словаря составили карточки с тремя формами. Через две недели ежедневных упражнений Анна не только устранила ошибки, но и стала использовать сравнительные конструкции для подчеркивания своих профессиональных качеств. На собеседовании она уверенно говорила: "I complete tasks more efficiently" и "I adapt to changes most readily in our team". Работодатель отметил её уверенное владение языком, и Анна получила должность, обойдя кандидатов с более высоким уровнем технических знаний.

Правила образования степеней сравнения наречий

Образование степеней сравнения наречий зависит от их структуры и происхождения. Существуют два основных способа формирования степеней сравнения:

1. С помощью суффиксов -er и -est (синтетический способ) Этот способ применяется для односложных наречий и некоторых двусложных:

fast (быстро) → faster (быстрее) → fastest (быстрее всего)

(быстро) → (быстрее) → (быстрее всего) hard (усердно) → harder (усерднее) → hardest (усерднее всего)

(усердно) → (усерднее) → (усерднее всего) early (рано) → earlier (раньше) → earliest (раньше всего)

2. С помощью слов more и most (аналитический способ) Используется для многосложных наречий и большинства наречий, оканчивающихся на -ly:

carefully (осторожно) → more carefully (осторожнее) → most carefully (осторожнее всего)

(осторожно) → (осторожнее) → (осторожнее всего) effectively (эффективно) → more effectively (эффективнее) → most effectively (эффективнее всего)

(эффективно) → (эффективнее) → (эффективнее всего) frequently (часто) → more frequently (чаще) → most frequently (чаще всего)

Также существует возможность образования отрицательных сравнений с помощью слов less (менее) и least (наименее):

quickly (быстро) → less quickly (менее быстро) → least quickly (наименее быстро)

(быстро) → (менее быстро) → (наименее быстро) efficiently (эффективно) → less efficiently (менее эффективно) → least efficiently (наименее эффективно)

Важно отметить, что некоторые наречия, оканчивающиеся на -ly, образованы от прилагательных, уже имеющих нерегулярную форму сравнительной степени. В таком случае они следуют тому же принципу:

badly (плохо) → worse (хуже) → worst (хуже всего)

Таблица степеней сравнения наречий с примерами

Для системного понимания образования степеней сравнения наречий, рассмотрим подробную таблицу с различными типами наречий и примерами их использования в контексте. 📊

Тип наречия Положительная Сравнительная Превосходная Пример в предложении Односложное fast faster fastest She runs faster than her brother. Односложное hard harder hardest He works harder than anyone else in the team. Двусложное, оканчивающееся на -ly early earlier earliest They arrived earlier than expected. Многосложное с -ly beautifully more beautifully most beautifully She sings more beautifully than anyone I know. Многосложное с -ly effectively more effectively most effectively This method works most effectively of all we tried. Нерегулярное well better best She performs best when under pressure. Нерегулярное badly worse worst He played worse than usual in yesterday's match. Нерегулярное far further/farther furthest/farthest They live furthest from the city center. Нерегулярное little less least They spoke least among all participants. Нерегулярное much more most This issue matters most to us.

Для эффективного использования таблицы обратите внимание на следующие моменты:

Наречия часто используются в сочетании с глаголами для описания того, как выполняется действие.

При сравнении двух действий часто используется конструкция "сравнительная степень + than" (быстрее, чем).

В превосходной степени обычно добавляется определенный артикль the перед наречием, особенно если есть указание на группу, среди которой производится сравнение.

Особые случаи и исключения в сравнительной форме

Английская грамматика не была бы английской без исключений и особых случаев, которые необходимо запомнить. В области степеней сравнения наречий также есть свои нюансы, требующие особого внимания. 🧩

1. Нерегулярные формы наречий

Некоторые наречия имеют особые формы степеней сравнения, которые необходимо запомнить:

well (хорошо) → better (лучше) → best (лучше всего)

(хорошо) → (лучше) → (лучше всего) badly (плохо) → worse (хуже) → worst (хуже всего)

(плохо) → (хуже) → (хуже всего) much (много) → more (больше) → most (больше всего)

(много) → (больше) → (больше всего) little (мало) → less (меньше) → least (меньше всего)

(мало) → (меньше) → (меньше всего) far (далеко) → farther/further (дальше) → farthest/furthest (дальше всего)

2. Особенности употребления "far"

Наречие "far" имеет два варианта сравнительной и превосходной степеней:

farther/farthest – используются преимущественно для описания физической дистанции: He lives farther from school than I do. (Он живет дальше от школы, чем я.)

further/furthest – могут использоваться как для физической дистанции, так и в переносном значении: Let's discuss this matter further. (Давайте обсудим этот вопрос более подробно.)

3. Двойные сравнения

Одна из распространенных ошибок – использование двойного сравнения, когда применяются оба способа образования сравнительной или превосходной степени одновременно:

❌ more faster (более быстрее) – неправильно

(более быстрее) – неправильно ✅ faster (быстрее) – правильно

(быстрее) – правильно ❌ most earliest (самое раньше всего) – неправильно

(самое раньше всего) – неправильно ✅ earliest (раньше всего) – правильно

4. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными

В английском языке есть наречия, которые по форме совпадают с прилагательными. Их степени сравнения образуются по тем же правилам:

fast (быстро/быстрый) → faster → fastest

(быстро/быстрый) → → hard (усердно/трудный) → harder → hardest

(усердно/трудный) → → late (поздно/поздний) → later → latest

5. Наречия, не имеющие степеней сравнения

Некоторые наречия по своему значению не могут иметь степени сравнения:

Наречия места: here , there , everywhere , nowhere

, , , Наречия времени: now , then , always , never , soon

, , , , Наречия частоты, выражающие точную частоту: daily, weekly, monthly

Михаил Сорокин, переводчик технической литературы Работая над переводом руководства по эксплуатации высокотехнологичного оборудования, я столкнулся с необходимостью точно передать последовательность действий с различной интенсивностью. Фраза "Turn the valve clockwise more slower than usual" вызвала у меня сомнения. Интуитивно я понимал, что здесь что-то не так, но не мог сразу определить ошибку. Вспомнив правила образования степеней сравнения наречий, я осознал, что это классический пример двойного сравнения. "More slower" – избыточная конструкция, правильный вариант – просто "more slowly" или "slower". Особенно важным это стало в контексте безопасности – неправильное понимание скорости выполнения операции могло привести к серьезным последствиям. После консультации с техническими специалистами мы изменили формулировку на "Turn the valve clockwise more slowly than usual", что точно передавало необходимую интенсивность действия. С тех пор я всегда уделяю особое внимание наречиям в технических текстах, понимая, что от них может зависеть безопасность пользователей.

Как правильно использовать наречия в разговоре

Правильное использование наречий и их степеней сравнения делает речь более точной, выразительной и естественной. Рассмотрим практические аспекты применения этой грамматической темы в повседневной коммуникации. 💬

Типичные конструкции со сравнительной степенью наречий:

Сравнительная степень + than She speaks more fluently than I do. (Она говорит более бегло, чем я.) Сравнительная степень + and + сравнительная степень (для описания нарастания действия) He runs faster and faster. (Он бежит все быстрее и быстрее.) The + сравнительная степень..., the + сравнительная степень... The more carefully you study, the better you'll understand. (Чем внимательнее ты учишься, тем лучше ты поймешь.)

Использование превосходной степени:

The + превосходная степень + of/in + группа сравнения John works the most efficiently of all employees. (Джон работает наиболее эффективно из всех сотрудников.) Превосходная степень + наречие/предложное выражение She performed best yesterday. (Она выступила лучше всего вчера.)

Практические советы по использованию наречий:

Избегайте двойных сравнений – это распространенная ошибка даже среди опытных пользователей языка.

– это распространенная ошибка даже среди опытных пользователей языка. Учитывайте контекст . Некоторые наречия могут менять значение в зависимости от контекста: "She plays well" (Она хорошо играет) vs "I'm not feeling well" (Я неважно себя чувствую)

Обращайте внимание на позицию наречия в предложении. Наречия могут стоять:

в предложении. Наречия могут стоять: В начале предложения: Obviously, he didn't understand the question.

В середине предложения: He quickly solved the problem.

В конце предложения: They spoke quietly.

Используйте наречия для уточнения временных рамок: "I will arrive earlier tomorrow." (Я приеду раньше завтра.)

Полезные выражения с наречиями в сравнительной и превосходной степенях:

To think twice (подумать дважды, тщательно обдумать) "You should think more carefully about this decision." (Тебе следует более тщательно обдумать это решение.)

As soon as possible (как можно скорее) "Please complete this task as quickly as possible." (Пожалуйста, выполни это задание как можно быстрее.)

To do one's best (делать всё возможное) "She did her best and performed most effectively." (Она сделала всё возможное и выступила наиболее эффективно.)

Распространенные ошибки и как их избежать:

Путаница между наречиями и прилагательными ❌ "She sings good." (Неправильно) ✅ "She sings well." (Правильно)

Неправильное образование степеней сравнения ❌ "He works more hard." (Неправильно) ✅ "He works harder." (Правильно)

Ошибки в использовании "much" и "many" ❌ "He runs much faster than many others." (Логическая ошибка) ✅ "He runs much faster than many other runners." (Правильно)

Овладение степенями сравнения наречий – это не просто грамматический навык, а инструмент точного выражения мыслей. Понимая разницу между "говорить бегло", "говорить более бегло" и "говорить наиболее бегло", вы приобретаете способность передавать тонкие нюансы действий и процессов. Эта грамматическая тема может показаться технической, но именно она отличает базовый уровень владения языком от продвинутого – когда вы не просто строите предложения, а выражаете точные оттенки значений, делая вашу речь живой и естественной.