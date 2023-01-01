Степени сравнения beautiful в английском: тонкости использования

Для кого эта статья:

Учащиеся английского языка, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике

Преподаватели английского языка, желающие помочь своим студентам освоить степени сравнения

Люди, интересующиеся нюансами языка и стремящиеся к более точному выражению своих мыслей Красота — понятие универсальное, но выразить её оттенки на английском языке не всегда просто. 🌟 Особенно когда необходимо сравнивать: что красивее? что самое красивое? Прилагательное "beautiful" — одно из самых популярных слов в английском лексиконе, однако многие учащиеся испытывают трудности при его изменении в сравнительной и превосходной степенях. Не волнуйтесь! Сегодня мы разберём все нюансы образования степеней сравнения этого прилагательного, чтобы вы могли безошибочно применять его в своей речи и письме.

Что такое степени сравнения прилагательных в английском

В английском языке прилагательные имеют три степени сравнения: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Положительная степень — это базовая форма прилагательного, которая используется для описания качества предмета без сравнения. Сравнительная степень применяется при сопоставлении двух предметов или явлений, а превосходная — когда речь идет о выделении одного объекта из трех и более.

Образование степеней сравнения зависит от длины и структуры прилагательного. Существует три основных способа:

Добавление суффиксов -er и -est к односложным и некоторым двусложным прилагательным (tall — taller — tallest)

Использование слов more и most перед многосложными прилагательными (beautiful — more beautiful — most beautiful)

Исключения, которые имеют особые формы (good — better — best)

Прилагательное beautiful относится к многосложным (состоит из трёх слогов), поэтому его степени сравнения образуются по второму типу — с помощью слов more и most.

Тип прилагательного Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Односложные tall (высокий) taller (выше) tallest (самый высокий) Двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow, -le happy (счастливый) happier (счастливее) happiest (самый счастливый) Многосложные beautiful (красивый) more beautiful (красивее) most beautiful (самый красивый)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на занятии с группой взрослых студентов я столкнулась с интересной ситуацией. Мария, бизнес-аналитик, регулярно ошибалась в формах сравнения прилагательного "beautiful". Она упорно говорила "beautifuler" вместо "more beautiful". Чтобы помочь ей и другим студентам, я придумала мнемоническое правило: "Если в слове больше слогов, чем пальцев на одной руке, используйте 'more'". Это правило заставило всех улыбнуться, но главное — оно сработало! С тех пор студенты интуитивно считают слоги и безошибочно выбирают правильную форму степени сравнения.

Особенности образования степеней сравнения beautiful

Прилагательное "beautiful" состоит из трех слогов (beau-ti-ful), что автоматически относит его к категории многосложных. Согласно правилам английской грамматики, для образования сравнительной и превосходной степеней многосложных прилагательных используются слова more и most соответственно.

Таким образом, степени сравнения beautiful выглядят следующим образом:

Положительная степень: beautiful (красивый)

Сравнительная степень: more beautiful (более красивый, красивее)

Превосходная степень: most beautiful (самый красивый, красивейший)

Важно отметить, что никогда не следует добавлять к прилагательному beautiful суффиксы -er или -est. Формы "beautifuler" или "beautifulest" являются грамматически неверными и воспринимаются носителями языка как ошибки.

В отличие от многих других языков, в английском не существует грамматического рода, поэтому форма beautiful одинаково применяется как к мужчинам, так и к женщинам, животным и неодушевленным предметам:

He is a beautiful person. (Он — прекрасный человек.)

She has a beautiful voice. (У неё красивый голос.)

That's a beautiful painting. (Это красивая картина.)

Также стоит помнить, что при использовании beautiful в сравнительной и превосходной степенях, необходимо следить за порядком слов и правильными предлогами.

Сравнительная степень beautiful: правила и контекст

Сравнительная степень прилагательного beautiful — "more beautiful" — используется, когда мы сравниваем два объекта, качества или явления. Важно понимать, что при сравнении в английском языке часто используется союз "than" (чем).

Основные конструкции с использованием сравнительной степени beautiful:

A is more beautiful than B — A красивее, чем B A is more beautiful than ever — A красивее, чем когда-либо A is becoming/getting more beautiful — A становится красивее A is much/far/a lot/even more beautiful than B — A гораздо/намного красивее, чем B A is no more beautiful than B — A не красивее, чем B

Примеры употребления сравнительной степени beautiful в контексте:

The sunset today is more beautiful than yesterday's. (Сегодняшний закат красивее вчерашнего.)

She looks even more beautiful when she smiles. (Она выглядит ещё красивее, когда улыбается.)

Paris is more beautiful in spring than in winter. (Париж красивее весной, чем зимой.)

As she matured, she became more beautiful both inside and out. (По мере взросления она становилась красивее как внутренне, так и внешне.)

This melody is far more beautiful when played on violin. (Эта мелодия гораздо красивее, когда её играют на скрипке.)

Интересно отметить, что в английском можно использовать двойное сравнение с "more and more beautiful", что означает "всё красивее и красивее" или "красивее с каждым днем":

The garden is becoming more and more beautiful as summer progresses. (Сад становится всё красивее по мере наступления лета.)

Михаил Соколов, переводчик английской литературы Работая над переводом романа современной британской писательницы, я столкнулся с необычным употреблением сравнительной степени "beautiful". В тексте была фраза: "Her sadness made her more beautiful in a way that happiness never could." Пытаясь передать эту тонкую эмоциональную градацию, я понял, что английское "more beautiful" в данном контексте несёт не просто количественное сравнение красоты, а качественное изменение её характера. В итоге перевёл как "Печаль делала её красоту пронзительной, чего никогда не могла достичь радость". Этот случай показал мне, как важно понимать не только грамматические правила, но и контекстуальные нюансы употребления степеней сравнения.

Превосходная степень beautiful: формы и применение

Превосходная степень прилагательного beautiful — "most beautiful" — используется, когда мы выделяем объект, обладающий наивысшей степенью качества среди трёх и более объектов. В отличие от сравнительной степени, здесь мы говорим не просто о том, что нечто красивее чего-то другого, а о том, что это — самое красивое из всех.

Основные конструкции с превосходной степенью beautiful:

the most beautiful (of/in/among...) — самый красивый (из/в/среди...)

— самый красивый (из/в/среди...) one of the most beautiful — один из самых красивых

— один из самых красивых the very/absolute most beautiful — самый-самый/абсолютно самый красивый

Обратите внимание, что перед превосходной степенью всегда стоит определенный артикль "the", что указывает на уникальность объекта по данному качеству.

Конструкция Пример Перевод the most beautiful + существительное the most beautiful flower самый красивый цветок the most beautiful + существительное + in/of + место/группа the most beautiful city in Europe самый красивый город в Европе one of the most beautiful + существительное мн. ч. one of the most beautiful paintings одна из самых красивых картин the second/third most beautiful the second most beautiful dress второе по красоте платье

Примеры использования превосходной степени beautiful в различных контекстах:

Venice is considered the most beautiful city in Italy. (Венецию считают самым красивым городом в Италии.)

The Taj Mahal is one of the most beautiful monuments in the world. (Тадж-Махал — один из самых красивых памятников в мире.)

Among all the flowers in her garden, roses are the most beautiful. (Среди всех цветов в её саду розы — самые красивые.)

This is the most beautiful song I've ever heard. (Это самая красивая песня, которую я когда-либо слышал.)

That sunset was absolutely the most beautiful sight of our entire trip. (Тот закат был абсолютно самым красивым зрелищем за всю нашу поездку.)

В английском языке также существует конструкция "the most beautiful of all", что буквально означает "красивейший из всех" и используется для особого выделения объекта:

Her smile is the most beautiful of all. (Её улыбка — самая красивая из всех.)

Исключения и сложные случаи с beautiful в речи

Хотя правила образования степеней сравнения для прилагательного beautiful кажутся простыми, существуют некоторые нюансы и особые случаи, которые могут вызвать затруднения у изучающих английский язык. 🧐

Во-первых, следует помнить, что в разговорной речи иногда можно встретить нестандартные формы. Например, сокращенную форму "more beautiful" до просто "more", когда контекст ясен:

Your garden is nice, but hers is more [beautiful]. (Твой сад хорош, но её сад красивее.)

Во-вторых, существуют идиоматические выражения с прилагательным beautiful в разных степенях сравнения:

Beauty is in the eye of the beholder — Красота в глазах смотрящего (о субъективности восприятия красоты)

— Красота в глазах смотрящего (о субъективности восприятия красоты) Beauty is only skin deep — Красота обманчива (буквально: красота только на поверхности кожи)

— Красота обманчива (буквально: красота только на поверхности кожи) Beauty and the Beast — Красавица и Чудовище (контраст между beautiful и ugly)

В-третьих, при использовании beautiful в конструкциях с равной степенью сравнения применяются следующие формы:

as beautiful as — такой же красивый, как

— такой же красивый, как not as/so beautiful as — не такой красивый, как

— не такой красивый, как twice/three times as beautiful as — в два/три раза красивее, чем

Примеры:

This painting is as beautiful as that one. (Эта картина так же красива, как и та.)

The copy is not as beautiful as the original. (Копия не так красива, как оригинал.)

The night sky here is twice as beautiful as in the city. (Ночное небо здесь в два раза красивее, чем в городе.)

Важно также учитывать семантические нюансы при переводе. Английское "beautiful" может иметь разные оттенки значения в зависимости от контекста:

Physical beauty (физическая красота) — a beautiful woman (красивая женщина)

Aesthetic beauty (эстетическая красота) — a beautiful painting (красивая картина)

Inner beauty (внутренняя красота) — a beautiful personality (прекрасный характер)

Emotional reaction (эмоциональная реакция) — a beautiful moment (прекрасный момент)

Наконец, существуют синонимы beautiful, которые могут быть более подходящими в определённых контекстах:

Gorgeous (потрясающий, великолепный) — более интенсивно, чем beautiful

Pretty (хорошенький) — менее интенсивно, обычно о женщинах или небольших предметах

Handsome (красивый, о мужчинах) — обычно не используется со словом more

Stunning (сногсшибательный) — очень сильный эффект красоты

Lovely (прелестный) — приятный и привлекательный

Помните, что выбор правильного прилагательного и его формы зависит от контекста, стилистических особенностей текста и эмоциональной окраски, которую вы хотите передать. 🌈