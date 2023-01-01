Степени сравнения good: правильные формы better и best – без ошибок

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в деловом общении Прилагательное "good" — одно из самых коварных в английской грамматике, способное поставить в тупик даже уверенных пользователей языка. Удивительно, как такое простое слово может иметь настолько неправильные формы сравнения! Многие студенты годами ошибочно используют "more good" или "goodest", пока не сталкиваются с суровой правдой: правильные формы "better" и "the best" не имеют очевидной связи с исходным словом. Давайте раз и навсегда разберемся с этим грамматическим исключением и научимся безупречно использовать все формы слова "good" в любом контексте. 🎯

Особенности прилагательного good и его форм сравнения

Прилагательное "good" относится к категории неправильных прилагательных в английском языке, которые не следуют стандартному правилу образования степеней сравнения. В отличие от большинства односложных прилагательных, которые образуют сравнительную степень с помощью суффикса -er и превосходную с помощью -est, "good" имеет абсолютно уникальные формы.

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень good better the best

Эта неправильность объясняется историческим происхождением слова. Формы "better" и "best" этимологически происходят от другого корня, чем само прилагательное "good". Подобные аномалии в языке — результат его длительного развития и смешения различных языковых традиций.

Прилагательное "good" используется для описания положительных качеств предметов, людей, явлений или действий:

This is a good book. — Это хорошая книга.

Важно отметить, что "good" — это прилагательное, которое характеризует существительное, тогда как для характеристики глагола используется наречие "well". Это одна из распространенных ошибок: использование "good" вместо "well" для описания действия.

Алексей Петров, преподаватель английского языка Однажды на моем уроке для руководителей компаний один из студентов, директор крупного предприятия, категорически отказывался признавать, что в фразе "I speak English good" есть ошибка. Он настаивал, что раз в русском можно сказать "я хорошо говорю", то и в английском должно работать так же. Я предложил ему эксперимент: на следующей международной встрече использовать фразу "We do our business good", а затем понаблюдать за реакцией иностранных партнеров. Через неделю он вернулся с улыбкой: "Представляете, американский партнер переспросил, действительно ли я имел в виду, что мы 'делаем добро через бизнес', а не то, что мы 'хорошо ведем бизнес'!" С тех пор он никогда не путал "good" и "well".

Как правильно использовать better в английской речи

Сравнительная степень "better" используется, когда необходимо сравнить два объекта, действия или явления. Она показывает превосходство одного элемента над другим по определенному качеству. В отличие от регулярных прилагательных, где добавляется суффикс -er или слово "more", "good" полностью меняет свою форму на "better". 🔍

Основные случаи использования "better":

Прямое сравнение двух объектов: Her essay is better than mine. — Её эссе лучше моего.

При использовании "better" важно помнить о следующих грамматических конструкциях:

Better + than: The new version is better than the old one. — Новая версия лучше старой. Getting better: Her English is getting better every day. — Её английский улучшается с каждым днём. Much/even/far + better: This solution is much better. — Это решение намного лучше. Better + infinitive: You'd better call him now. — Тебе лучше позвонить ему сейчас.

Интересной особенностью "better" является его использование в качестве и прилагательного, и наречия:

Функция в предложении Пример Перевод Прилагательное This is a better solution. Это лучшее решение. Наречие She sings better than before. Она поёт лучше, чем раньше. Модальная конструкция You had better go now. Тебе лучше уйти сейчас.

Существует также выражение "the better of", которое используется для указания на превосходство одного из двух сравниваемых объектов: "She got the better of the argument" (Она победила в споре).

The best: правила употребления превосходной степени

Превосходная степень "the best" используется, когда мы хотим выделить объект, который превосходит все остальные по определенному качеству. Это наивысшая степень сравнения прилагательного "good". Обратите внимание, что в отличие от обычных прилагательных, которые образуют превосходную степень с помощью суффикса -est или словосочетания "the most", "good" трансформируется в совершенно иную форму — "the best". 🏆

Ключевые правила использования "the best":

Всегда используется с определенным артиклем "the". Применяется при сравнении трех и более объектов. Может употребляться как прилагательное и как наречие. Часто входит в состав устойчивых выражений.

Примеры использования "the best" в различных контекстах:

Для выделения из группы: She is the best student in our class. — Она лучшая ученица в нашем классе.

Следует обратить внимание на некоторые особенности использования "the best":

Мария Ивановна, переводчик-синхронист На международной конференции один из российских докладчиков неожиданно обратился ко мне с просьбой проверить свою презентацию перед выступлением. Просмотрев слайды, я заметила фразу "Our product is the best of all competitors" и объяснила, что такая конструкция некорректна. "The best" уже подразумевает превосходство над всеми, поэтому правильно либо "better than all competitors", либо просто "the best among competitors". Докладчик был благодарен за исправление и признался, что именно с превосходными степенями у него всегда были трудности. После выступления он получил несколько предложений о сотрудничестве — его безупречный английский произвел впечатление на зарубежных партнеров. Иногда одна грамматическая деталь может изменить восприятие всего сообщения.

Распространенные устойчивые выражения с "the best":

to do one's best — делать всё возможное

all the best — всего наилучшего

at best — в лучшем случае

to make the best of something — извлечь максимум пользы из чего-либо

the best is yet to come — лучшее ещё впереди

Важно помнить, что "the best" может использоваться как с предлогом "of" (the best of the group), так и с "in" (the best in the class), в зависимости от контекста.

Частые ошибки при образовании сравнительных форм good

Даже опытные пользователи английского языка иногда допускают ошибки при использовании степеней сравнения прилагательного "good". Знание типичных ошибок поможет избежать их в вашей речи и письме. ⚠️

Наиболее распространенные ошибки:

Неправильная форма Правильная форма Пример правильного использования more good better His presentation was better than expected. gooder better The second attempt was better than the first. the most good the best This is the best solution we have. goodest the best She is the best candidate for this position. more better better Your pronunciation is better now. the most best the best This is the best restaurant in town.

Другие типичные ошибки связаны с неправильным употреблением "good" и "well":

Неправильно: He speaks English good. Правильно: He speaks English well. (Для описания действия используется наречие "well", а не прилагательное "good").

Проблемы также возникают при использовании артиклей:

Забывание артикля "the" перед "best": Неправильно: This is best solution. Правильно: This is the best solution. Ненужное использование артикля с "better": Неправильно: This is the better option. Правильно: This is a better option.

Важно также помнить о правильных предлогах, используемых с формами сравнительной степени:

better than (лучше, чем)

(лучше, чем) the best of/in/among (лучший из/в/среди)

(лучший из/в/среди) no better than (не лучше, чем)

Практические контексты применения форм good-better-best

Правильное использование различных степеней сравнения прилагательного "good" критически важно для эффективной коммуникации в разнообразных жизненных ситуациях. Рассмотрим практические контексты, где эти формы встречаются чаще всего. 🌟

Деловая сфера:

Сравнение результатов: "This quarter's results are better than last quarter's."

Академическая среда:

Обратная связь: "Your essay is good , but your research could be better ."

Повседневное общение:

Выражение предпочтений: "I think coffee tastes better than tea."

Туризм и путешествия:

Рекомендации: "The view from the north side is better than from the south."

Ситуации для тренировки правильного использования:

Сравнение фильмов: "The sequel was better than the original, but the third film was the best in the trilogy." Обсуждение прогресса: "Your pronunciation is getting better with each lesson." Выражение мнения: "I think it would be better if we reconsidered our approach." Описание опыта: "This was the best vacation I've ever had." Аргументация: "Electric cars are good for the environment, public transportation is even better, but walking or cycling is the best option."