Сравнительные степени прилагательных в английском: инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку Сравнивать — значит властвовать над языком! Когда учишь английский, умение точно сравнивать предметы и явления открывает целый мир выразительности. Представьте, что вы не можете сказать, что один город больше другого, или что ваш друг умнее соседа. Звучит ограниченно, не правда ли? 🧐 Сравнительные степени прилагательных — это не просто грамматическое правило, а мощный инструмент для точного выражения мыслей, который поможет вам звучать естественно и уверенно. Давайте разберемся, как использовать этот инструмент максимально эффективно.

Что такое сравнительные степени прилагательных

Сравнительные степени прилагательных — это грамматические формы, которые мы используем для сравнения качеств, свойств или характеристик людей, предметов и явлений. В английском языке существует три степени сравнения прилагательных:

Положительная степень (Positive Degree) — исходная форма прилагательного без изменений: tall (высокий), beautiful (красивый).

(Positive Degree) — исходная форма прилагательного без изменений: tall (высокий), beautiful (красивый). Сравнительная степень (Comparative Degree) — используется при сравнении двух объектов: taller (выше), more beautiful (красивее).

(Comparative Degree) — используется при сравнении двух объектов: taller (выше), more beautiful (красивее). Превосходная степень (Superlative Degree) — указывает на высшую степень качества среди трех и более объектов: the tallest (самый высокий), the most beautiful (самый красивый).

Когда мы говорим: "This book is interesting, but that one is more interesting" (Эта книга интересная, но та — интереснее), мы используем сравнительную степень. А когда утверждаем: "This is the most interesting book I've ever read" (Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал), мы применяем превосходную степень.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню случай с моей ученицей Машей, которая готовилась к международному экзамену. Она великолепно знала грамматику, но постоянно допускала ошибки именно в сравнительных конструкциях. "Я знаю правило, но в речи всё равно путаюсь между 'more happier' и 'happier'", — жаловалась она. Мы решили проблему через игровой подход: создали карточки с прилагательными и ситуациями для сравнения. Через две недели таких упражнений Маша перестала совершать ошибки в речи. А на экзамене она получила максимальный балл за грамматический раздел и позже призналась: "Теперь я не просто знаю правила, я их чувствую".

Применение сравнительных степеней не ограничивается простым сравнением. Они играют важную роль в выражении тенденций, изменений и предпочтений. Например:

"The economy is getting stronger" (Экономика становится сильнее) — описание тенденции.

"I feel happier now than last year" (Сейчас я чувствую себя счастливее, чем в прошлом году) — описание изменения.

"Tea is more popular than coffee in Britain" (В Британии чай популярнее кофе) — выражение сравнительного предпочтения.

Правила образования сравнительных и превосходных степеней

Образование сравнительных и превосходных степеней в английском языке подчиняется определенным правилам, которые зависят от длины и структуры прилагательного. Давайте рассмотрим основные принципы.

Тип прилагательных Сравнительная степень Превосходная степень Примеры Односложные + er + est (с the) tall → taller → the tallest Двусложные на -y, -ow, -er, -le + er + est (с the) happy → happier → the happiest Другие двусложные и многосложные more + прилагательное most + прилагательное (с the) beautiful → more beautiful → the most beautiful

При образовании степеней сравнения необходимо учитывать следующие орфографические особенности:

Если прилагательное оканчивается на немую -e, то при добавлении -er или -est эта буква выпадает: nice → nicer → the nicest Если прилагательное оканчивается на одну согласную с предшествующей краткой гласной, то конечная согласная удваивается: big → bigger → the biggest Если двусложное прилагательное оканчивается на -y с предшествующей согласной, то -y меняется на -i: happy → happier → the happiest

Для выражения сравнительных конструкций в английском языке используются специальные связующие слова:

than (чем) — используется со сравнительной степенью: "He is taller than his brother" (Он выше своего брата).

(чем) — используется со сравнительной степенью: "He is taller than his brother" (Он выше своего брата). as...as (такой же... как) — для выражения равенства: "She is as intelligent as her sister" (Она так же умна, как её сестра).

(такой же... как) — для выражения равенства: "She is as intelligent as her sister" (Она так же умна, как её сестра). not as/so...as (не такой... как) — для выражения неравенства: "This book is not as interesting as that one" (Эта книга не такая интересная, как та).

Особенности одно- и двусложных прилагательных в английском

Односложные и двусложные прилагательные имеют свои особенности при образовании степеней сравнения, которые важно учитывать для грамотной речи. 🔍

Односложные прилагательные почти всегда образуют сравнительную и превосходную степени путем добавления суффиксов -er и -est соответственно:

old → older → the oldest (старый → старше → самый старый)

small → smaller → the smallest (маленький → меньше → самый маленький)

great → greater → the greatest (великий → более великий → величайший)

Двусложные прилагательные делятся на две группы:

Прилагательные, образующие степени сравнения с помощью -er и -est: Оканчивающиеся на -y: funny → funnier → the funniest

Оканчивающиеся на -le: simple → simpler → the simplest

Оканчивающиеся на -er: clever → cleverer → the cleverest

Оканчивающиеся на -ow: narrow → narrower → the narrowest Прилагательные, образующие степени сравнения с помощью more и most: Большинство других двусложных прилагательных: famous → more famous → the most famous

Для некоторых двусложных прилагательных допустимы оба способа образования степеней сравнения, например:

common → commoner / more common → the commonest / the most common

quiet → quieter / more quiet → the quietest / the most quiet

pleasant → pleasanter / more pleasant → the pleasantest / the most pleasant

Сергей Иванов, лингвист-переводчик Когда я начинал карьеру переводчика, меня часто вызывали на международные переговоры. На одной из таких встреч я переводил для российской делегации, и директор нашей компании хотел подчеркнуть преимущества своего предложения. В ключевой момент он сказал по-русски: "Наше предложение гораздо выгоднее". Я перевел это как "Our offer is more profitable", но английский партнер выглядел не совсем убежденным. Тогда я поправил себя: "Our offer is far more profitable", добавив усилитель "far". Лица иностранных партнеров изменились — они действительно заинтересовались. После этого случая я понял: недостаточно просто знать, как образовать сравнительную степень. Нужно уметь усиливать сравнения с помощью таких слов как "much", "far", "a lot", чтобы точно передать интенсивность сравнения. Это стало моим маленьким профессиональным секретом.

Важно помнить о возможности усиления сравнительных степеней с помощью специальных интенсификаторов:

much, far, a lot, considerably — с сравнительной степенью: "This hotel is much cheaper than that one" (Этот отель намного дешевле, чем тот).

— с сравнительной степенью: "This hotel is much cheaper than that one" (Этот отель намного дешевле, чем тот). by far, easily — с превосходной степенью: "She is by far the most talented musician I know" (Она, безусловно, самая талантливая музыкант из всех, кого я знаю).

Многосложные прилагательные: more, most и конструкции

Многосложные прилагательные (состоящие из трех и более слогов) образуют сравнительную и превосходную степени аналитическим способом — с помощью слов more и most. Это правило также распространяется на большинство двусложных прилагательных, кроме тех, что мы обсудили ранее. 📚

Образование степеней сравнения для многосложных прилагательных:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень interesting (интересный) more interesting (более интересный) the most interesting (самый интересный) beautiful (красивый) more beautiful (красивее) the most beautiful (самый красивый) comfortable (удобный) more comfortable (удобнее) the most comfortable (самый удобный) expensive (дорогой) more expensive (дороже) the most expensive (самый дорогой)

При использовании сравнительных конструкций с многосложными прилагательными важно помнить о правильном порядке слов и согласовании времен:

"The problem is more complicated than we thought" (Проблема сложнее, чем мы думали).

we thought" (Проблема сложнее, чем мы думали). "This documentary is the most informative program on television" (Этот документальный фильм — самая информативная программа на телевидении).

program on television" (Этот документальный фильм — самая информативная программа на телевидении). "Their presentation became more professional after they received feedback" (Их презентация стала более профессиональной после того, как они получили обратную связь).

Помимо стандартных конструкций с more и most, существуют особые сравнительные конструкции для многосложных прилагательных:

Параллельное сравнение с использованием "the more... the more": "The more experienced you become, the more confident you will feel" (Чем опытнее ты становишься, тем увереннее ты себя чувствуешь). Прогрессивное сравнение с использованием "more and more": "The situation is becoming more and more complicated" (Ситуация становится всё более и более сложной). Сравнение с использованием "less" и "least" для отрицательных сравнений: "This solution is less effective than the previous one" (Это решение менее эффективно, чем предыдущее). "This is the least expensive option available" (Это наименее дорогой из доступных вариантов).

Для придания речи естественного звучания, используйте следующие фразы с многосложными прилагательными:

"This approach is significantly more effective than traditional methods."

than traditional methods." "Our new software is by far the most user-friendly in the market."

in the market." "The conference was marginally more successful than last year's event."

than last year's event." "This technology is increasingly more sophisticated with each update."

Исключения из правил образования степеней сравнения

Как и в любом языке, в английском существуют исключения из правил образования степеней сравнения прилагательных. Эти исключения нужно запомнить, так как они часто встречаются в повседневной речи. 🧩

Неправильные формы — некоторые прилагательные образуют степени сравнения полностью нерегулярным образом:

good → better → the best (хороший → лучше → самый лучший)

bad → worse → the worst (плохой → хуже → самый худший)

far → farther/further → the farthest/furthest (далекий → дальше → самый дальний)

little → less → the least (маленький → меньше → наименьший)

many/much → more → the most (много → больше → больше всего)

Примечание: прилагательное "far" имеет два варианта сравнительной и превосходной степеней. "Farther/farthest" обычно используется для обозначения физического расстояния, а "further/furthest" — для абстрактных понятий или обозначения дополнительности.

Прилагательные, не имеющие степеней сравнения (несравнимые прилагательные):

Абсолютные прилагательные — описывают качества, которые не могут быть выражены в разной степени: perfect (совершенный)

unique (уникальный)

eternal (вечный)

impossible (невозможный)

dead (мертвый) Классифицирующие прилагательные — относят предмет к определенной категории: atomic (атомный)

digital (цифровой)

medical (медицинский)

wooden (деревянный)

Тем не менее, в разговорной речи иногда можно встретить "более абсолютные" формы с интенсификаторами: "This solution is more perfect than the previous one". Такое употребление технически неверно, но встречается для усиления экспрессивности.

Особые случаи образования степеней сравнения:

Составные прилагательные : "well-known" → "better-known" → "the best-known"

: "well-known" → "better-known" → "the best-known" Двойные сравнения : избегайте форм типа "more bigger" или "most biggest" — это грамматически неверно.

: избегайте форм типа "more bigger" или "most biggest" — это грамматически неверно. Одинаковое звучание: будьте внимательны с прилагательными, чьи сравнительные формы звучат как другие слова: "elder" (старший) и "older" (более старый) имеют разные оттенки значения.

Важно помнить и о контекстуальных исключениях:

"The more the merrier" (Чем больше, тем веселее) — устойчивое выражение со структурой "the + сравнительная степень".

"My brother is the elder of the two" (Мой брат старший из двоих) — использование превосходной конструкции для сравнения двух объектов.

"This is a most interesting book" (Это весьма интересная книга) — использование "most" без артикля "the" для усиления значения, а не для образования превосходной степени.