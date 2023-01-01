Сравнительная степень good: как правильно использовать better

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Взрослые, желающие улучшить свои навыки общения на английском Прилагательное "good" – одно из самых употребительных слов в английском языке, но его сравнительная форма часто вызывает затруднения даже у опытных студентов. Правильное использование "better" может значительно улучшить вашу речь, сделав её более точной и выразительной. Изучение неправильных форм сравнения открывает новые горизонты свободного общения и помогает избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. Готовы разобраться с этим важнейшим аспектом английской грамматики раз и навсегда? 🔍

Особенности прилагательного good в английском языке

Прилагательное "good" относится к категории базовой лексики английского языка и обладает рядом уникальных характеристик, которые важно понимать для его грамотного использования. 👍

Слово "good" в английском языке имеет широкий спектр значений и может быть переведено на русский язык как "хороший", "добрый", "качественный", "полезный" и даже "умелый" в зависимости от контекста. Это одна из причин его высокой частотности в речи.

Марина Петрова, методист по английскому языку Когда я только начинала преподавать, я столкнулась с интересным случаем. Моя ученица Алиса, 12 лет, постоянно путала формы сравнения прилагательного "good". На уроке она с уверенностью сказала: "My sister is gooder than me at math". Я решила не просто исправить ошибку, а превратить это в игру. Мы составили список из 10 предметов и людей, которые нужно было сравнить, используя "better". К концу занятия Алиса не только запомнила правильную форму, но и создала свою мнемоническую рифму: "Good, better, best – never let it rest!". Через год на олимпиаде по английскому она не допустила ни одной ошибки в использовании неправильных прилагательных.

Главная особенность прилагательного "good" заключается в его неправильном образовании степеней сравнения. В отличие от большинства односложных прилагательных, которые образуют сравнительную степень путем добавления суффикса "-er", "good" полностью меняет свою форму.

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень good (хороший) better (лучше) the best (самый лучший)

К другим особенностям прилагательного "good" можно отнести:

Возможность использования как с одушевлёнными, так и с неодушевлёнными предметами

Широкое применение в устойчивых выражениях (good luck, good morning, good job)

Функционирование в качестве как прилагательного, так и существительного (the good – добро)

Образование наречия "well" от "good", которое также имеет неправильные формы сравнения (well – better – best)

Важно отметить, что "good" относится к группе качественных прилагательных, которые могут образовывать степени сравнения. При этом оно принадлежит к ограниченной группе неправильных прилагательных, куда также входят "bad" (bad – worse – worst) и "far" (far – farther/further – farthest/furthest).

Образование сравнительной степени good → better

Сравнительная степень прилагательного "good" образуется путем полной замены слова на форму "better". Это один из наиболее ярких примеров супплетивизма в английском языке, когда разные грамматические формы одного слова образуются от разных корней. 🔄

В отличие от стандартного правила добавления суффикса "-er" к односложным прилагательным (например, tall → taller, small → smaller), прилагательное "good" полностью меняет свою форму в сравнительной степени:

Положительная степень: good (хороший)

Сравнительная степень: better (лучше)

Превосходная степень: the best (самый лучший)

Этимологически формы "good", "better" и "best" происходят от разных древнеанглийских слов, что объясняет их непохожесть. Это историческое наследие, которое сохранилось до наших дней в современном английском языке.

Алексей Соколов, репетитор по английскому языку Работая с группой взрослых студентов, я заметил, что даже люди с уровнем Intermediate иногда допускают ошибку, говоря "more good". Однажды на занятии я предложил студентам соревнование: кто быстрее составит 5 предложений с "better". Победитель получал небольшой приз. Один из моих студентов, Михаил, директор компании, сказал потом: "Я раньше постоянно говорил 'more good' на международных переговорах. После вашего урока я стал более внимательным к неправильным формам, и мои зарубежные партнеры отметили, что мой английский стал звучать гораздо естественнее". Эта маленькая деталь – использование правильной формы сравнения – может значительно повлиять на восприятие вашего уровня владения языком.

Ключевые моменты в образовании сравнительной степени "better":

Слово "better" никогда не принимает дополнительных окончаний или суффиксов Перед "better" никогда не ставится "more", так как сама форма уже выражает сравнение Произношение "better" [ˈbetə(r)] не связано фонетически с "good" [gʊd] Написание не сохраняет ни одной буквы из исходного слова "good"

Стоит отметить, что наречие "well" (хорошо), образованное от прилагательного "good", также использует формы "better" и "best" для образования степеней сравнения.

Часть речи Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Прилагательное good (хороший) better (лучше) the best (самый лучший) Наречие well (хорошо) better (лучше) the best (лучше всего)

Запоминание неправильных форм степеней сравнения – важный шаг в изучении английского языка, который поможет избежать типичных ошибок и сделает вашу речь более естественной и грамотной.

Грамматические правила использования better

Использование сравнительной степени "better" подчиняется определённым грамматическим правилам, знание которых позволит корректно строить сравнительные конструкции в английском языке. 📝

Основные грамматические правила использования "better" включают:

При сравнении двух объектов или явлений после "better" используется союз "than" (чем): Her pronunciation is better than mine.

Для усиления сравнительной степени перед "better" можно использовать наречия: much, far, a lot, even (значительно, гораздо): This movie is much better than the previous one.

Для выражения постепенного улучшения используется конструкция "better and better": His English is getting better and better.

Для сравнения с предыдущим состоянием используются конструкции с "than before", "than it used to be": My health is better than it used to be.

Важно помнить, что "better" используется как для прилагательного "good", так и для наречия "well". Выбор зависит от того, что именно характеризует слово в предложении:

Если характеризуется существительное, используется прилагательное: This is a better book (лучшая книга).

Если характеризуется глагол (действие), используется наречие: She speaks English better (лучше говорит).

В отрицательных конструкциях с "better" важно соблюдать правильный порядок слов:

This restaurant is not better than that one. (Этот ресторан не лучше того.)

Is your new job better than the previous one? (Твоя новая работа лучше предыдущей?)

Ещё один важный аспект – использование артиклей с "better". В большинстве случаев перед "better" артикль не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений, таких как "the better part of" (большая часть), "for the better" (к лучшему):

We spent the better part of the day discussing this issue. (Мы провели большую часть дня, обсуждая этот вопрос.)

Things have changed for the better. (Дела изменились к лучшему.)

При сравнении двух качеств одного и того же предмета или явления используется конструкция "better at something than at something else":

He is better at mathematics than at literature. (Он лучше разбирается в математике, чем в литературе.)

Типичные конструкции с better в английском языке

Слово "better" входит в состав множества устойчивых выражений и грамматических конструкций, знание которых существенно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более идиоматичной. 🗣️

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции с "better":

had better + инфинитив без to — конструкция для выражения настоятельного совета или предупреждения: You had better call him now. (Тебе лучше позвонить ему сейчас.)

We'd better hurry or we'll miss the train. (Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на поезд.) the sooner, the better — чем скорее, тем лучше: Let's finish this project – the sooner, the better. (Давайте закончим этот проект – чем скорее, тем лучше.) better off — в лучшем положении: We would be better off taking a taxi. (Нам было бы лучше взять такси.)

She's better off without him. (Ей лучше без него.) better than nothing — лучше, чем ничего: The salary is low, but it's better than nothing. (Зарплата низкая, но это лучше, чем ничего.) better than ever — лучше, чем когда-либо: After the renovation, the hotel looks better than ever. (После ремонта отель выглядит лучше, чем когда-либо.)

Существуют также устойчивые выражения с "better", которые имеют идиоматическое значение:

Выражение Значение Пример использования to know better быть достаточно умным, чтобы не делать что-то He should have known better than to drive after drinking. to think better of it передумать I was going to complain, but I thought better of it. for better or for worse к лучшему или к худшему; несмотря ни на что For better or for worse, we're in this together. better safe than sorry лучше перестраховаться Take an umbrella – better safe than sorry. to get the better of someone превзойти, одержать верх над кем-то Don't let your emotions get the better of you.

Конструкции для выражения предпочтения с "better":

prefer... better than : I prefer tea better than coffee. (Я предпочитаю чай больше, чем кофе.)

: I prefer tea better than coffee. (Я предпочитаю чай больше, чем кофе.) like... better than : I like winter better than summer. (Я люблю зиму больше, чем лето.)

: I like winter better than summer. (Я люблю зиму больше, чем лето.) would rather ('d rather): I'd rather stay at home. (Я бы предпочел остаться дома.)

Овладение этими конструкциями не только расширит ваш словарный запас, но и сделает речь более естественной и похожей на речь носителей языка.

Практические примеры better в разговорной речи и текстах

Освоение практического применения слова "better" в различных контекстах – ключ к свободному владению этой важной грамматической формой. Рассмотрим реальные примеры использования "better" в разговорной речи, литературе и повседневных ситуациях. 🎯

В повседневном общении "better" часто используется в следующих ситуациях:

Сравнение продуктов или услуг: "This smartphone is better than the one I had before." (Этот смартфон лучше того, который у меня был раньше.)

"This smartphone is better than the one I had before." (Этот смартфон лучше того, который у меня был раньше.) Оценка самочувствия: "I'm feeling much better today." (Сегодня я чувствую себя намного лучше.)

Оценка самочувствия: "I'm feeling much better today." (Сегодня я чувствую себя намного лучше.) Выражение предпочтения: "I like this restaurant better than the one across the street." (Мне нравится этот ресторан больше, чем тот, который находится через дорогу.)

"I like this restaurant better than the one across the street." (Мне нравится этот ресторан больше, чем тот, который находится через дорогу.) Советы и рекомендации: "You'd better take your medicine on time." (Тебе лучше принимать лекарство вовремя.)

В деловой коммуникации "better" часто встречается в следующих контекстах:

Сравнение результатов: "Our sales this quarter are better than expected." (Наши продажи в этом квартале лучше, чем ожидалось.)

Предложение улучшений: "We need a better strategy to compete in this market." (Нам нужна лучшая стратегия для конкуренции на этом рынке.)

Обсуждение сроков: "It's better to deliver the project next week when it's fully tested." (Лучше сдать проект на следующей неделе, когда он будет полностью протестирован.)

В литературе и фильмах можно найти множество примеров использования "better" в различных контекстах:

"To be or not to be, that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer... Or to take arms against a sea of troubles, And by opposing end them?" (Шекспир, "Гамлет") — в этом знаменитом монологе Гамлет размышляет о том, что лучше: терпеть или бороться.

"It is far better to be alone, than to be in bad company." (Джордж Вашингтон) — известная цитата, использующая конструкцию "better to... than...".

Примеры использования "better" в различных грамматических конструкциях:

Сравнительные конструкции: Her English is better than her French. (Её английский лучше, чем французский.)

The weather today is better than yesterday. (Погода сегодня лучше, чем вчера.) Конструкция "had better": You had better apologize to her. (Тебе лучше извиниться перед ней.)

We'd better leave now to avoid traffic. (Нам лучше уйти сейчас, чтобы избежать пробок.) Устойчивые выражения: For better or worse, this is our new home. (К лучшему или к худшему, это наш новый дом.)

I think we should go with Plan B – better safe than sorry. (Я думаю, нам следует выбрать План Б – лучше перестраховаться.) Прогресс и изменения: My son's reading skills are getting better every day. (Навыки чтения моего сына улучшаются с каждым днем.)

After therapy, she felt better about herself. (После терапии она стала лучше к себе относиться.)

Практические упражнения для закрепления навыка использования "better":

Составьте 5 предложений, сравнивая два объекта с использованием "better than".

Переформулируйте предложения с "more good" на правильные с "better".

Составьте диалог с использованием конструкции "had better".

Найдите в англоязычных текстах или фильмах примеры использования "better" и проанализируйте их.