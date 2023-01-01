Сравнительная степень good: как правильно использовать better#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Взрослые, желающие улучшить свои навыки общения на английском
Прилагательное "good" – одно из самых употребительных слов в английском языке, но его сравнительная форма часто вызывает затруднения даже у опытных студентов. Правильное использование "better" может значительно улучшить вашу речь, сделав её более точной и выразительной. Изучение неправильных форм сравнения открывает новые горизонты свободного общения и помогает избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. Готовы разобраться с этим важнейшим аспектом английской грамматики раз и навсегда? 🔍
Особенности прилагательного good в английском языке
Прилагательное "good" относится к категории базовой лексики английского языка и обладает рядом уникальных характеристик, которые важно понимать для его грамотного использования. 👍
Слово "good" в английском языке имеет широкий спектр значений и может быть переведено на русский язык как "хороший", "добрый", "качественный", "полезный" и даже "умелый" в зависимости от контекста. Это одна из причин его высокой частотности в речи.
Марина Петрова, методист по английскому языку Когда я только начинала преподавать, я столкнулась с интересным случаем. Моя ученица Алиса, 12 лет, постоянно путала формы сравнения прилагательного "good". На уроке она с уверенностью сказала: "My sister is gooder than me at math". Я решила не просто исправить ошибку, а превратить это в игру. Мы составили список из 10 предметов и людей, которые нужно было сравнить, используя "better". К концу занятия Алиса не только запомнила правильную форму, но и создала свою мнемоническую рифму: "Good, better, best – never let it rest!". Через год на олимпиаде по английскому она не допустила ни одной ошибки в использовании неправильных прилагательных.
Главная особенность прилагательного "good" заключается в его неправильном образовании степеней сравнения. В отличие от большинства односложных прилагательных, которые образуют сравнительную степень путем добавления суффикса "-er", "good" полностью меняет свою форму.
|Положительная степень
|Сравнительная степень
|Превосходная степень
|good (хороший)
|better (лучше)
|the best (самый лучший)
К другим особенностям прилагательного "good" можно отнести:
- Возможность использования как с одушевлёнными, так и с неодушевлёнными предметами
- Широкое применение в устойчивых выражениях (good luck, good morning, good job)
- Функционирование в качестве как прилагательного, так и существительного (the good – добро)
- Образование наречия "well" от "good", которое также имеет неправильные формы сравнения (well – better – best)
Важно отметить, что "good" относится к группе качественных прилагательных, которые могут образовывать степени сравнения. При этом оно принадлежит к ограниченной группе неправильных прилагательных, куда также входят "bad" (bad – worse – worst) и "far" (far – farther/further – farthest/furthest).
Образование сравнительной степени good → better
Сравнительная степень прилагательного "good" образуется путем полной замены слова на форму "better". Это один из наиболее ярких примеров супплетивизма в английском языке, когда разные грамматические формы одного слова образуются от разных корней. 🔄
В отличие от стандартного правила добавления суффикса "-er" к односложным прилагательным (например, tall → taller, small → smaller), прилагательное "good" полностью меняет свою форму в сравнительной степени:
- Положительная степень: good (хороший)
- Сравнительная степень: better (лучше)
- Превосходная степень: the best (самый лучший)
Этимологически формы "good", "better" и "best" происходят от разных древнеанглийских слов, что объясняет их непохожесть. Это историческое наследие, которое сохранилось до наших дней в современном английском языке.
Алексей Соколов, репетитор по английскому языку Работая с группой взрослых студентов, я заметил, что даже люди с уровнем Intermediate иногда допускают ошибку, говоря "more good". Однажды на занятии я предложил студентам соревнование: кто быстрее составит 5 предложений с "better". Победитель получал небольшой приз. Один из моих студентов, Михаил, директор компании, сказал потом: "Я раньше постоянно говорил 'more good' на международных переговорах. После вашего урока я стал более внимательным к неправильным формам, и мои зарубежные партнеры отметили, что мой английский стал звучать гораздо естественнее". Эта маленькая деталь – использование правильной формы сравнения – может значительно повлиять на восприятие вашего уровня владения языком.
Ключевые моменты в образовании сравнительной степени "better":
- Слово "better" никогда не принимает дополнительных окончаний или суффиксов
- Перед "better" никогда не ставится "more", так как сама форма уже выражает сравнение
- Произношение "better" [ˈbetə(r)] не связано фонетически с "good" [gʊd]
- Написание не сохраняет ни одной буквы из исходного слова "good"
Стоит отметить, что наречие "well" (хорошо), образованное от прилагательного "good", также использует формы "better" и "best" для образования степеней сравнения.
|Часть речи
|Положительная степень
|Сравнительная степень
|Превосходная степень
|Прилагательное
|good (хороший)
|better (лучше)
|the best (самый лучший)
|Наречие
|well (хорошо)
|better (лучше)
|the best (лучше всего)
Запоминание неправильных форм степеней сравнения – важный шаг в изучении английского языка, который поможет избежать типичных ошибок и сделает вашу речь более естественной и грамотной.
Грамматические правила использования better
Использование сравнительной степени "better" подчиняется определённым грамматическим правилам, знание которых позволит корректно строить сравнительные конструкции в английском языке. 📝
Основные грамматические правила использования "better" включают:
- При сравнении двух объектов или явлений после "better" используется союз "than" (чем): Her pronunciation is better than mine.
- Для усиления сравнительной степени перед "better" можно использовать наречия: much, far, a lot, even (значительно, гораздо): This movie is much better than the previous one.
- Для выражения постепенного улучшения используется конструкция "better and better": His English is getting better and better.
- Для сравнения с предыдущим состоянием используются конструкции с "than before", "than it used to be": My health is better than it used to be.
Важно помнить, что "better" используется как для прилагательного "good", так и для наречия "well". Выбор зависит от того, что именно характеризует слово в предложении:
- Если характеризуется существительное, используется прилагательное: This is a better book (лучшая книга).
- Если характеризуется глагол (действие), используется наречие: She speaks English better (лучше говорит).
В отрицательных конструкциях с "better" важно соблюдать правильный порядок слов:
- This restaurant is not better than that one. (Этот ресторан не лучше того.)
- Is your new job better than the previous one? (Твоя новая работа лучше предыдущей?)
Ещё один важный аспект – использование артиклей с "better". В большинстве случаев перед "better" артикль не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений, таких как "the better part of" (большая часть), "for the better" (к лучшему):
- We spent the better part of the day discussing this issue. (Мы провели большую часть дня, обсуждая этот вопрос.)
- Things have changed for the better. (Дела изменились к лучшему.)
При сравнении двух качеств одного и того же предмета или явления используется конструкция "better at something than at something else":
- He is better at mathematics than at literature. (Он лучше разбирается в математике, чем в литературе.)
Типичные конструкции с better в английском языке
Слово "better" входит в состав множества устойчивых выражений и грамматических конструкций, знание которых существенно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более идиоматичной. 🗣️
Рассмотрим наиболее распространенные конструкции с "better":
had better + инфинитив без to — конструкция для выражения настоятельного совета или предупреждения:
- You had better call him now. (Тебе лучше позвонить ему сейчас.)
- We'd better hurry or we'll miss the train. (Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на поезд.)
the sooner, the better — чем скорее, тем лучше:
- Let's finish this project – the sooner, the better. (Давайте закончим этот проект – чем скорее, тем лучше.)
better off — в лучшем положении:
- We would be better off taking a taxi. (Нам было бы лучше взять такси.)
- She's better off without him. (Ей лучше без него.)
better than nothing — лучше, чем ничего:
- The salary is low, but it's better than nothing. (Зарплата низкая, но это лучше, чем ничего.)
better than ever — лучше, чем когда-либо:
- After the renovation, the hotel looks better than ever. (После ремонта отель выглядит лучше, чем когда-либо.)
Существуют также устойчивые выражения с "better", которые имеют идиоматическое значение:
|Выражение
|Значение
|Пример использования
|to know better
|быть достаточно умным, чтобы не делать что-то
|He should have known better than to drive after drinking.
|to think better of it
|передумать
|I was going to complain, but I thought better of it.
|for better or for worse
|к лучшему или к худшему; несмотря ни на что
|For better or for worse, we're in this together.
|better safe than sorry
|лучше перестраховаться
|Take an umbrella – better safe than sorry.
|to get the better of someone
|превзойти, одержать верх над кем-то
|Don't let your emotions get the better of you.
Конструкции для выражения предпочтения с "better":
- prefer... better than: I prefer tea better than coffee. (Я предпочитаю чай больше, чем кофе.)
- like... better than: I like winter better than summer. (Я люблю зиму больше, чем лето.)
- would rather ('d rather): I'd rather stay at home. (Я бы предпочел остаться дома.)
Овладение этими конструкциями не только расширит ваш словарный запас, но и сделает речь более естественной и похожей на речь носителей языка.
Практические примеры better в разговорной речи и текстах
Освоение практического применения слова "better" в различных контекстах – ключ к свободному владению этой важной грамматической формой. Рассмотрим реальные примеры использования "better" в разговорной речи, литературе и повседневных ситуациях. 🎯
В повседневном общении "better" часто используется в следующих ситуациях:
- Сравнение продуктов или услуг: "This smartphone is better than the one I had before." (Этот смартфон лучше того, который у меня был раньше.)
- Оценка самочувствия: "I'm feeling much better today." (Сегодня я чувствую себя намного лучше.)
- Выражение предпочтения: "I like this restaurant better than the one across the street." (Мне нравится этот ресторан больше, чем тот, который находится через дорогу.)
- Советы и рекомендации: "You'd better take your medicine on time." (Тебе лучше принимать лекарство вовремя.)
В деловой коммуникации "better" часто встречается в следующих контекстах:
- Сравнение результатов: "Our sales this quarter are better than expected." (Наши продажи в этом квартале лучше, чем ожидалось.)
- Предложение улучшений: "We need a better strategy to compete in this market." (Нам нужна лучшая стратегия для конкуренции на этом рынке.)
- Обсуждение сроков: "It's better to deliver the project next week when it's fully tested." (Лучше сдать проект на следующей неделе, когда он будет полностью протестирован.)
В литературе и фильмах можно найти множество примеров использования "better" в различных контекстах:
- "To be or not to be, that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer... Or to take arms against a sea of troubles, And by opposing end them?" (Шекспир, "Гамлет") — в этом знаменитом монологе Гамлет размышляет о том, что лучше: терпеть или бороться.
- "It is far better to be alone, than to be in bad company." (Джордж Вашингтон) — известная цитата, использующая конструкцию "better to... than...".
Примеры использования "better" в различных грамматических конструкциях:
Сравнительные конструкции:
- Her English is better than her French. (Её английский лучше, чем французский.)
- The weather today is better than yesterday. (Погода сегодня лучше, чем вчера.)
Конструкция "had better":
- You had better apologize to her. (Тебе лучше извиниться перед ней.)
- We'd better leave now to avoid traffic. (Нам лучше уйти сейчас, чтобы избежать пробок.)
Устойчивые выражения:
- For better or worse, this is our new home. (К лучшему или к худшему, это наш новый дом.)
- I think we should go with Plan B – better safe than sorry. (Я думаю, нам следует выбрать План Б – лучше перестраховаться.)
Прогресс и изменения:
- My son's reading skills are getting better every day. (Навыки чтения моего сына улучшаются с каждым днем.)
- After therapy, she felt better about herself. (После терапии она стала лучше к себе относиться.)
Практические упражнения для закрепления навыка использования "better":
- Составьте 5 предложений, сравнивая два объекта с использованием "better than".
- Переформулируйте предложения с "more good" на правильные с "better".
- Составьте диалог с использованием конструкции "had better".
- Найдите в англоязычных текстах или фильмах примеры использования "better" и проанализируйте их.
Грамотное использование сравнительной степени "better" от прилагательного "good" отделяет начинающих от продвинутых пользователей английского языка. Запомнив неправильную форму "good – better – best", применяя правильные грамматические конструкции и обогащая речь идиоматическими выражениями с "better", вы поднимаете свой английский на качественно новый уровень. Постепенно эта форма станет частью вашей языковой интуиции, и вы будете использовать её автоматически, без необходимости задумываться о правилах. Регулярная практика в реальном общении, чтении и письме – ключ к свободному владению всеми нюансами английской грамматики.