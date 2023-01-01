Степени сравнения в английском языке: правила и исключения#Изучение английского
Умение правильно сравнивать предметы, людей и явления — это один из краеугольных камней свободного владения английским языком. Без этого навыка невозможно выразить, что одна книга интереснее другой, день холоднее предыдущего, или что ваш друг — самый надёжный человек в мире. Многие студенты спотыкаются именно на сравнительных конструкциях из-за кажущейся простоты правил, за которой скрываются подводные камни в виде неожиданных исключений. Давайте разберёмся, как мастерски использовать сравнения в английском языке и избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. 🧐
Сравнение в английском языке: основные правила
Английский язык предлагает три степени сравнения для прилагательных и наречий: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Это базовая система, позволяющая описывать качества предметов или действий в их естественном состоянии, при сравнении двух элементов или при выделении одного из множества.
Положительная степень — это исходная форма прилагательного или наречия (tall, beautiful, quickly). Сравнительная степень используется при сопоставлении двух объектов (taller, more beautiful, more quickly). Превосходная степень применяется, когда нужно выделить объект из трёх и более (the tallest, the most beautiful, the most quickly).
Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на уроке со студентами среднего уровня я провела эксперимент: попросила описать свою комнату, не используя никаких сравнений. Через пять минут все сдались. "Моя комната просторная" — это уже сравнение, ведь мы подразумеваем "просторнее, чем стандартная". "Стол стоит слева" — снова сравнение с неким ориентиром. Это упражнение наглядно показало, насколько пронизана нашa речь сравнительными конструкциями, даже когда мы их не замечаем. С тех пор я начинаю тему сравнений именно с этого упражнения, и студенты сразу понимают, почему так важно овладеть этой грамматической категорией.
Основные правила образования степеней сравнения зависят от количества слогов в прилагательном или наречии:
- Односложные прилагательные образуют сравнительную степень добавлением суффикса -er, а превосходную — добавлением -est: tall — taller — the tallest.
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow, также используют суффиксы: happy — happier — the happiest.
- Многосложные прилагательные образуют степени сравнения с помощью слов more и most: beautiful — more beautiful — the most beautiful.
|Тип прилагательного
|Положительная
|Сравнительная
|Превосходная
|Односложное
|small
|smaller
|the smallest
|Двусложное на -y
|happy
|happier
|the happiest
|Многосложное
|interesting
|more interesting
|the most interesting
Важно помнить, что перед превосходной степенью всегда ставится определённый артикль the, поскольку мы выделяем конкретный объект из группы: "This is the best restaurant in town."
Степени сравнения прилагательных в английском
Работа со степенями сравнения прилагательных требует понимания не только формы, но и контекста их употребления. 📚 Различные типы прилагательных имеют свои особенности при образовании сравнительных и превосходных форм.
При образовании степеней сравнения односложных прилагательных, оканчивающихся на одну согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big — bigger — the biggest. Это правило применяется и к двусложным прилагательным с ударением на последнем слоге: upset — more upset — the most upset.
Для прилагательных, оканчивающихся на -e, при добавлении суффикса -er/-est эта буква опускается: brave — braver — the bravest.
Некоторые двусложные прилагательные могут образовывать степени сравнения как с помощью суффиксов, так и с помощью more/most:
- clever — cleverer / more clever — the cleverest / the most clever
- quiet — quieter / more quiet — the quietest / the most quiet
- simple — simpler / more simple — the simplest / the most simple
Важно также учитывать, что некоторые прилагательные не образуют степени сравнения в силу своей семантики — это так называемые абсолютные прилагательные:
- Уникальные состояния: dead, pregnant, perfect, unique
- Категориальные прилагательные: wooden, daily, nuclear, medical
Однако в разговорной речи некоторые из этих "неизменяемых" прилагательных всё же используются в сравнительных конструкциях для усиления эффекта: "This is the most perfect solution."
Степени сравнения также используются в конструкциях для выражения изменений интенсивности:
- Прогрессирующее сравнение: The situation is getting worse and worse. (Ситуация становится всё хуже и хуже.)
- Пропорциональное сравнение: The more we learn, the less we know. (Чем больше мы узнаём, тем меньше мы знаем.)
Особенности образования сравнительных конструкций
Сравнительные конструкции в английском языке выходят далеко за пределы простого добавления суффиксов -er и -est. Существует множество способов выразить сравнение, каждый из которых имеет свои нюансы использования и стилистические особенности. 🔍
Классическое сравнение двух объектов осуществляется с помощью конструкции "сравнительная степень + than":
- London is bigger than Paris. (Лондон больше Парижа.)
- Learning English is more difficult than learning Spanish for many Russians. (Для многих русских изучение английского сложнее, чем испанского.)
Для выражения равенства используются конструкции с "as ... as":
- Moscow is as cold as St. Petersburg in winter. (Москва такая же холодная, как Санкт-Петербург зимой.)
- The new smartphone is not as expensive as I expected. (Новый смартфон не такой дорогой, как я ожидал.)
Для обозначения неравенства применяются конструкции "not as/so ... as":
- The film was not as good as the book. (Фильм был не так хорош, как книга.)
Михаил Дорофеев, репетитор по подготовке к международным экзаменам Работая со студентами, готовящимися к IELTS, я заметил одну интересную закономерность. Те, кто владел разнообразными сравнительными конструкциями, получали значительно более высокие баллы за "лексико-грамматический диапазон" в разделе Writing. Помню случай с Марией, которая застряла на балле 6.5. Мы сделали акцент именно на обогащении её арсенала сравнительных конструкций: вместо простого "X is better than Y" она научилась использовать "X far exceeds Y in terms of...", "X is considerably more advantageous than Y", "X cannot be compared to Y when it comes to...". На следующем тесте она получила 7.5 за Writing, не изменив ничего другого в своей подготовке. Именно тогда я осознал, насколько важно не просто знать базовые правила сравнений, но и уметь их творчески и разнообразно применять.
Для усиления сравнения используются модификаторы:
- much/far/a lot/considerably + сравнительная степень: London is much bigger than Paris.
- a bit/slightly/a little + сравнительная степень: The new version is slightly better than the old one.
В английском также существуют специальные конструкции для выражения параллельных изменений:
|Тип конструкции
|Формула
|Пример
|Пропорциональное изменение
|The + сравнительная степень + субъект + глагол, the + сравнительная степень + субъект + глагол
|The harder you work, the better results you get.
|Усиливающееся действие
|Сравнительная степень + and + сравнительная степень
|The situation is getting worse and worse.
|Предпочтение
|would rather/would sooner + infinitive + than + infinitive
|I would rather stay at home than go to that party.
Особую роль в выражении сравнения играют идиоматические выражения:
- as easy as pie (очень легко)
- as cold as ice (очень холодно)
- as busy as a bee (очень занят)
- as old as the hills (очень старый)
Исключения и нерегулярные формы сравнений
Английская грамматика славится своими исключениями, и система сравнений не стала исключением из этого правила. Именно нерегулярные формы часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. ⚠️
Наиболее известными исключениями являются супплетивные формы — те, где сравнительная и превосходная степени образуются от совершенно другого корня:
- good — better — the best (хороший — лучше — самый лучший)
- bad — worse — the worst (плохой — хуже — самый плохой)
- little — less — the least (маленький/мало — меньше — наименьший/наименее)
- many/much — more — the most (много — больше — больше всего)
- far — farther/further — the farthest/furthest (далёкий — дальше — самый далёкий)
Некоторые прилагательные имеют две формы сравнительной и превосходной степеней с разными значениями:
- old — older/elder — the oldest/eldest
- "Older" и "oldest" используются для общего сравнения возраста
- "Elder" и "eldest" употребляются преимущественно при сравнении возраста в семье
- far — farther/further — the farthest/furthest
- "Farther" и "farthest" относятся к физическому расстоянию
- "Further" и "furthest" могут относиться как к расстоянию, так и к абстрактным понятиям
Существуют также прилагательные, которые выглядят как сравнительная или превосходная степень, но таковыми не являются:
- superior (превосходящий) — не является сравнительной степенью от "super"
- inferior (уступающий) — не является сравнительной степенью от "infer"
- posterior (задний) — не является сравнительной степенью от какого-либо прилагательного
- ultimate (окончательный, предельный) — не является превосходной степенью
Ещё одна категория исключений — прилагательные, которые имеют одинаковую форму для всех степеней сравнения, но используются с разными вспомогательными словами:
- right (правильный) — more right — the most right
- wrong (неправильный) — more wrong — the most wrong
Некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами, но с разными значениями:
- late (поздний) — later/latter — the latest/last
- "Later" и "latest" относятся ко времени
- "Latter" означает "последний из двух упомянутых", а "last" — "последний в ряду"
Практические аспекты применения правил сравнения
Теоретические знания о сравнительных конструкциях — это лишь половина дела. Для свободного владения этим аспектом грамматики необходимо уметь применять правила на практике, избегая типичных ошибок и умея выбирать наиболее подходящие формы для каждой коммуникативной ситуации. 💼
Вот наиболее распространённые ошибки, которых следует избегать:
- Двойное сравнение: использование и суффикса, и more/most одновременно.
- Неправильно: This is more easier than I thought.
- Правильно: This is easier than I thought.
- Неправильный выбор между суффиксом и more/most:
- Неправильно: This book is interestinger than the previous one.
- Правильно: This book is more interesting than the previous one.
- Забывание артикля the перед превосходной степенью:
- Неправильно: This is tallest building in our city.
- Правильно: This is the tallest building in our city.
- Неправильное использование than/as:
- Неправильно: This car is as fast than that one.
- Правильно: This car is as fast as that one.
Для эффективного применения сравнительных конструкций в различных контекстах, рассмотрим типичные ситуации использования:
|Коммуникативная задача
|Рекомендуемые конструкции
|Примеры
|Академическое письмо (эссе, статьи)
|Разнообразные конструкции, включая сложные формы сравнения
|"The impact of climate change is considerably more significant than previously thought."
|Деловая коммуникация
|Формальные и точные сравнения, избегание эмоционально окрашенных сравнений
|"Our proposal offers a more cost-effective solution than our competitors."
|Повседневное общение
|Простые формы сравнения, идиомы
|"This restaurant is way better than the one we went to last week."
|Описание тенденций и графиков
|Конструкции для выражения динамики изменений
|"Sales have been increasing more and more rapidly over the last quarter."
Практические советы для лучшего усвоения сравнительных конструкций:
- Создайте персональный словарик с исключениями и нерегулярными формами, регулярно повторяйте их.
- Практикуйте разные типы сравнений в одном тексте, например, описывая преимущества и недостатки различных объектов.
- Анализируйте аутентичные тексты, выделяя в них сравнительные конструкции и обращая внимание на их контекст.
- Используйте метод интервальных повторений для запоминания нерегулярных форм, повторяя их через увеличивающиеся промежутки времени.
- Практикуйте переформулирование: попробуйте выразить одну и ту же мысль с использованием разных сравнительных конструкций.
Сравнительные конструкции — это не просто грамматические формы, а мощный инструмент для точного выражения мыслей. Овладев различными способами сравнения, вы получаете возможность тоньше нюансировать свою речь, делать её более выразительной и профессиональной. Правильное использование сравнений — один из признаков высокого уровня владения языком, который замечают носители и который выделит вас среди других изучающих английский. Помните, что лучший способ освоить эту тему — это регулярная практика в реальных языковых ситуациях с постепенным расширением репертуара используемых конструкций.