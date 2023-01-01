Степени сравнения в английском языке: правила и исключения

Всем желающим улучшить грамотность и выразительность в английской речи Умение правильно сравнивать предметы, людей и явления — это один из краеугольных камней свободного владения английским языком. Без этого навыка невозможно выразить, что одна книга интереснее другой, день холоднее предыдущего, или что ваш друг — самый надёжный человек в мире. Многие студенты спотыкаются именно на сравнительных конструкциях из-за кажущейся простоты правил, за которой скрываются подводные камни в виде неожиданных исключений. Давайте разберёмся, как мастерски использовать сравнения в английском языке и избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. 🧐

Сравнение в английском языке: основные правила

Английский язык предлагает три степени сравнения для прилагательных и наречий: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Это базовая система, позволяющая описывать качества предметов или действий в их естественном состоянии, при сравнении двух элементов или при выделении одного из множества.

Положительная степень — это исходная форма прилагательного или наречия (tall, beautiful, quickly). Сравнительная степень используется при сопоставлении двух объектов (taller, more beautiful, more quickly). Превосходная степень применяется, когда нужно выделить объект из трёх и более (the tallest, the most beautiful, the most quickly).

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на уроке со студентами среднего уровня я провела эксперимент: попросила описать свою комнату, не используя никаких сравнений. Через пять минут все сдались. "Моя комната просторная" — это уже сравнение, ведь мы подразумеваем "просторнее, чем стандартная". "Стол стоит слева" — снова сравнение с неким ориентиром. Это упражнение наглядно показало, насколько пронизана нашa речь сравнительными конструкциями, даже когда мы их не замечаем. С тех пор я начинаю тему сравнений именно с этого упражнения, и студенты сразу понимают, почему так важно овладеть этой грамматической категорией.

Основные правила образования степеней сравнения зависят от количества слогов в прилагательном или наречии:

Односложные прилагательные образуют сравнительную степень добавлением суффикса -er, а превосходную — добавлением -est: tall — taller — the tallest.

образуют сравнительную степень добавлением суффикса -er, а превосходную — добавлением -est: tall — taller — the tallest. Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow , также используют суффиксы: happy — happier — the happiest.

, также используют суффиксы: happy — happier — the happiest. Многосложные прилагательные образуют степени сравнения с помощью слов more и most: beautiful — more beautiful — the most beautiful.

Тип прилагательного Положительная Сравнительная Превосходная Односложное small smaller the smallest Двусложное на -y happy happier the happiest Многосложное interesting more interesting the most interesting

Важно помнить, что перед превосходной степенью всегда ставится определённый артикль the, поскольку мы выделяем конкретный объект из группы: "This is the best restaurant in town."

Степени сравнения прилагательных в английском

Работа со степенями сравнения прилагательных требует понимания не только формы, но и контекста их употребления. 📚 Различные типы прилагательных имеют свои особенности при образовании сравнительных и превосходных форм.

При образовании степеней сравнения односложных прилагательных, оканчивающихся на одну согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big — bigger — the biggest. Это правило применяется и к двусложным прилагательным с ударением на последнем слоге: upset — more upset — the most upset.

Для прилагательных, оканчивающихся на -e, при добавлении суффикса -er/-est эта буква опускается: brave — braver — the bravest.

Некоторые двусложные прилагательные могут образовывать степени сравнения как с помощью суффиксов, так и с помощью more/most:

clever — cleverer / more clever — the cleverest / the most clever

quiet — quieter / more quiet — the quietest / the most quiet

simple — simpler / more simple — the simplest / the most simple

Важно также учитывать, что некоторые прилагательные не образуют степени сравнения в силу своей семантики — это так называемые абсолютные прилагательные:

Уникальные состояния : dead, pregnant, perfect, unique

: dead, pregnant, perfect, unique Категориальные прилагательные: wooden, daily, nuclear, medical

Однако в разговорной речи некоторые из этих "неизменяемых" прилагательных всё же используются в сравнительных конструкциях для усиления эффекта: "This is the most perfect solution."

Степени сравнения также используются в конструкциях для выражения изменений интенсивности:

Прогрессирующее сравнение : The situation is getting worse and worse. (Ситуация становится всё хуже и хуже.)

: The situation is getting worse and worse. (Ситуация становится всё хуже и хуже.) Пропорциональное сравнение: The more we learn, the less we know. (Чем больше мы узнаём, тем меньше мы знаем.)

Особенности образования сравнительных конструкций

Сравнительные конструкции в английском языке выходят далеко за пределы простого добавления суффиксов -er и -est. Существует множество способов выразить сравнение, каждый из которых имеет свои нюансы использования и стилистические особенности. 🔍

Классическое сравнение двух объектов осуществляется с помощью конструкции "сравнительная степень + than":

London is bigger than Paris. (Лондон больше Парижа.)

Learning English is more difficult than learning Spanish for many Russians. (Для многих русских изучение английского сложнее, чем испанского.)

Для выражения равенства используются конструкции с "as ... as":

Moscow is as cold as St. Petersburg in winter. (Москва такая же холодная, как Санкт-Петербург зимой.)

The new smartphone is not as expensive as I expected. (Новый смартфон не такой дорогой, как я ожидал.)

Для обозначения неравенства применяются конструкции "not as/so ... as":

The film was not as good as the book. (Фильм был не так хорош, как книга.)

Михаил Дорофеев, репетитор по подготовке к международным экзаменам Работая со студентами, готовящимися к IELTS, я заметил одну интересную закономерность. Те, кто владел разнообразными сравнительными конструкциями, получали значительно более высокие баллы за "лексико-грамматический диапазон" в разделе Writing. Помню случай с Марией, которая застряла на балле 6.5. Мы сделали акцент именно на обогащении её арсенала сравнительных конструкций: вместо простого "X is better than Y" она научилась использовать "X far exceeds Y in terms of...", "X is considerably more advantageous than Y", "X cannot be compared to Y when it comes to...". На следующем тесте она получила 7.5 за Writing, не изменив ничего другого в своей подготовке. Именно тогда я осознал, насколько важно не просто знать базовые правила сравнений, но и уметь их творчески и разнообразно применять.

Для усиления сравнения используются модификаторы:

much/far/a lot/considerably + сравнительная степень: London is much bigger than Paris.

a bit/slightly/a little + сравнительная степень: The new version is slightly better than the old one.

В английском также существуют специальные конструкции для выражения параллельных изменений:

Тип конструкции Формула Пример Пропорциональное изменение The + сравнительная степень + субъект + глагол, the + сравнительная степень + субъект + глагол The harder you work, the better results you get. Усиливающееся действие Сравнительная степень + and + сравнительная степень The situation is getting worse and worse. Предпочтение would rather/would sooner + infinitive + than + infinitive I would rather stay at home than go to that party.

Особую роль в выражении сравнения играют идиоматические выражения:

as easy as pie (очень легко)

as cold as ice (очень холодно)

as busy as a bee (очень занят)

as old as the hills (очень старый)

Исключения и нерегулярные формы сравнений

Английская грамматика славится своими исключениями, и система сравнений не стала исключением из этого правила. Именно нерегулярные формы часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. ⚠️

Наиболее известными исключениями являются супплетивные формы — те, где сравнительная и превосходная степени образуются от совершенно другого корня:

good — better — the best (хороший — лучше — самый лучший)

bad — worse — the worst (плохой — хуже — самый плохой)

little — less — the least (маленький/мало — меньше — наименьший/наименее)

many/much — more — the most (много — больше — больше всего)

far — farther/further — the farthest/furthest (далёкий — дальше — самый далёкий)

Некоторые прилагательные имеют две формы сравнительной и превосходной степеней с разными значениями:

old — older/elder — the oldest/eldest

"Older" и "oldest" используются для общего сравнения возраста

"Elder" и "eldest" употребляются преимущественно при сравнении возраста в семье

far — farther/further — the farthest/furthest

"Farther" и "farthest" относятся к физическому расстоянию

"Further" и "furthest" могут относиться как к расстоянию, так и к абстрактным понятиям

Существуют также прилагательные, которые выглядят как сравнительная или превосходная степень, но таковыми не являются:

superior (превосходящий) — не является сравнительной степенью от "super"

inferior (уступающий) — не является сравнительной степенью от "infer"

posterior (задний) — не является сравнительной степенью от какого-либо прилагательного

ultimate (окончательный, предельный) — не является превосходной степенью

Ещё одна категория исключений — прилагательные, которые имеют одинаковую форму для всех степеней сравнения, но используются с разными вспомогательными словами:

right (правильный) — more right — the most right

wrong (неправильный) — more wrong — the most wrong

Некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами, но с разными значениями:

late (поздний) — later/latter — the latest/last

"Later" и "latest" относятся ко времени

"Latter" означает "последний из двух упомянутых", а "last" — "последний в ряду"

Практические аспекты применения правил сравнения

Теоретические знания о сравнительных конструкциях — это лишь половина дела. Для свободного владения этим аспектом грамматики необходимо уметь применять правила на практике, избегая типичных ошибок и умея выбирать наиболее подходящие формы для каждой коммуникативной ситуации. 💼

Вот наиболее распространённые ошибки, которых следует избегать:

Двойное сравнение : использование и суффикса, и more/most одновременно.

: использование и суффикса, и more/most одновременно. Неправильно: This is more easier than I thought.

Правильно: This is easier than I thought.

Неправильный выбор между суффиксом и more/most :

: Неправильно: This book is interestinger than the previous one.

Правильно: This book is more interesting than the previous one.

Забывание артикля the перед превосходной степенью :

: Неправильно: This is tallest building in our city.

Правильно: This is the tallest building in our city.

Неправильное использование than/as :

: Неправильно: This car is as fast than that one.

Правильно: This car is as fast as that one.

Для эффективного применения сравнительных конструкций в различных контекстах, рассмотрим типичные ситуации использования:

Коммуникативная задача Рекомендуемые конструкции Примеры Академическое письмо (эссе, статьи) Разнообразные конструкции, включая сложные формы сравнения "The impact of climate change is considerably more significant than previously thought." Деловая коммуникация Формальные и точные сравнения, избегание эмоционально окрашенных сравнений "Our proposal offers a more cost-effective solution than our competitors." Повседневное общение Простые формы сравнения, идиомы "This restaurant is way better than the one we went to last week." Описание тенденций и графиков Конструкции для выражения динамики изменений "Sales have been increasing more and more rapidly over the last quarter."

Практические советы для лучшего усвоения сравнительных конструкций:

Создайте персональный словарик с исключениями и нерегулярными формами, регулярно повторяйте их. Практикуйте разные типы сравнений в одном тексте, например, описывая преимущества и недостатки различных объектов. Анализируйте аутентичные тексты, выделяя в них сравнительные конструкции и обращая внимание на их контекст. Используйте метод интервальных повторений для запоминания нерегулярных форм, повторяя их через увеличивающиеся промежутки времени. Практикуйте переформулирование: попробуйте выразить одну и ту же мысль с использованием разных сравнительных конструкций.