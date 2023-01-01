Степени сравнения прилагательных в английском: правила и исключения

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения

Все, кто стремится к правильному использованию степеней сравнения в английском языке Мастерство сравнений в английском языке — один из ключевых навыков, отделяющих начинающего от свободно говорящего. Многие русскоговорящие ученики путаются в правилах сравнительных степеней, допуская такие досадные ошибки как "more better" или "the most beautifulest". Изучив логичную систему образования степеней сравнения прилагательных, вы поднимете свой уровень английского на качественно новую ступень. Давайте разберем эти правила так, чтобы они навсегда остались в вашей памяти. 🎯

Степени сравнения прилагательных в английском языке

В английском языке прилагательные имеют три степени сравнения, которые помогают сравнивать качества, размеры и характеристики предметов или явлений. Эти степени — положительная, сравнительная и превосходная.

Положительная степень — это базовая, исходная форма прилагательного без изменений (tall, beautiful, interesting). Она используется для описания качества без сравнения.

Сравнительная степень образуется, когда мы сравниваем два объекта (taller, more beautiful, more interesting). Она всегда отвечает на вопрос "Кто/что более...?".

Превосходная степень применяется при сравнении трех и более объектов, выделяя один из них как обладающий наивысшей или наименьшей степенью качества (tallest, most beautiful, most interesting).

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Марией. Она готовилась к международному экзамену и никак не могла запомнить, когда добавлять суффикс, а когда использовать "more/most". Я придумал для неё мнемонический приём: "Короче — проще". То есть, чем короче слово, тем проще способ образования степеней сравнения (добавляем суффиксы -er/-est). После этого объяснения и недели тренировок Мария больше не делала ошибок в тестах, а через три месяца успешно сдала экзамен с высоким баллом за грамматику.

Существует два основных способа образования степеней сравнения:

Синтетический способ — путем добавления суффиксов -er и -est к прилагательному.

Аналитический способ — с помощью слов more и most перед прилагательным.

Выбор способа зависит в первую очередь от длины и структуры прилагательного. 📏

Образование сравнительной степени прилагательных

Сравнительная степень используется для сравнения двух предметов или явлений. Она образуется по-разному в зависимости от длины и окончания прилагательного.

Для односложных прилагательных и некоторых двусложных добавляем суффикс -er:

tall (высокий) → taller (выше)

cheap (дешевый) → cheaper (дешевле)

slim (стройный) → slimmer (стройнее)

nice (приятный) → nicer (приятнее)

Для прилагательных с тремя и более слогами, а также для большинства двусложных, используется конструкция more + прилагательное:

beautiful (красивый) → more beautiful (более красивый)

interesting (интересный) → more interesting (более интересный)

difficult (трудный) → more difficult (более трудный)

Тип прилагательного Способ образования Примеры Односложные + суффикс -er big → bigger, old → older Двусложные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow + суффикс -er happy → happier, simple → simpler Остальные двусложные more + прилагательное modern → more modern Многосложные (3+ слога) more + прилагательное interesting → more interesting

Существуют особые правила правописания при добавлении суффикса -er:

Если прилагательное оканчивается на -e, добавляется только -r: nice → nicer Если прилагательное оканчивается на согласную + y, y меняется на i и добавляется -er: happy → happier Если односложное прилагательное оканчивается на одну согласную с предшествующим кратким гласным звуком, согласная удваивается: hot → hotter, big → bigger

При использовании сравнительной степени часто применяется союз "than" (чем): "This book is more interesting than that one" (Эта книга интереснее, чем та). 🔄

Формирование превосходной степени прилагательных

Превосходная степень указывает на наивысшую или наименьшую степень качества среди трех и более объектов. Она образуется по принципам, схожим с формированием сравнительной степени.

Для односложных и некоторых двусложных прилагательных добавляем суффикс -est:

tall (высокий) → tallest (самый высокий)

cheap (дешевый) → cheapest (самый дешевый)

slim (стройный) → slimmest (самый стройный)

Для прилагательных с тремя и более слогами, а также для большинства двусложных, используется конструкция most + прилагательное:

beautiful (красивый) → most beautiful (самый красивый)

interesting (интересный) → most interesting (самый интересный)

difficult (трудный) → most difficult (самый трудный)

Важно помнить, что перед прилагательным в превосходной степени обычно стоит определенный артикль the:

He is the tallest boy in our class. (Он самый высокий мальчик в нашем классе.)

This is the most interesting book I have ever read. (Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.)

Мария Иванова, переводчик технической документации Я работала над переводом спецификаций американского оборудования, когда впервые столкнулась с особенностями употребления степеней сравнения в техническом английском. В документации часто встречались фразы типа "the uppermost shelf", "the innermost layer", где к прилагательным добавлялся суффикс -most для обозначения крайней позиции. Ни один учебник грамматики, который я изучала в университете, не упоминал об этой особенности! Пришлось срочно консультироваться с носителем языка. Теперь я всегда обращаю внимание своих коллег на такие нюансы, потому что именно эти детали делают перевод по-настоящему профессиональным.

Правила правописания при добавлении суффикса -est аналогичны правилам для суффикса -er:

Если прилагательное оканчивается на -e, добавляется только -st: nice → nicest Если прилагательное оканчивается на согласную + y, y меняется на i и добавляется -est: happy → happiest Если односложное прилагательное оканчивается на одну согласную с предшествующим кратким гласным звуком, согласная удваивается: hot → hottest

Часто превосходная степень используется в конструкциях с предлогами "in" или "of": "the tallest building in the world" (самое высокое здание в мире), "the best of the three options" (лучший из трех вариантов). 🏆

Таблица степеней сравнения с особыми случаями

Некоторые прилагательные требуют особого внимания при образовании степеней сравнения, так как не следуют стандартным правилам.

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Перевод good better the best хороший — лучше — самый лучший bad worse the worst плохой — хуже — самый плохой many/much more the most много — больше — больше всего little less the least маленький/мало — меньше — наименьший/меньше всего far farther/further the farthest/furthest далёкий — дальше — самый далёкий old older/elder oldest/eldest старый — старше — самый старый

Особое внимание следует обратить на прилагательные, которые имеют две формы сравнительной и превосходной степеней:

Far : farther/further (дальше) и farthest/furthest (самый дальний)

: farther/further (дальше) и farthest/furthest (самый дальний) Farther/farthest обычно используются для обозначения физического расстояния: "The airport is farther than I thought." (Аэропорт дальше, чем я думал.)

Further/furthest могут относиться как к физическому расстоянию, так и к абстрактным понятиям: "We need further investigation." (Нам нужно дальнейшее расследование.)

Old : older/elder (старше) и oldest/eldest (самый старый/старший)

: older/elder (старше) и oldest/eldest (самый старый/старший) Older/oldest универсальны и могут использоваться в любом контексте

Elder/eldest используются преимущественно при описании членов семьи: "My elder brother is a doctor." (Мой старший брат — врач.)

Также стоит запомнить, что некоторые прилагательные не имеют степеней сравнения, так как по своему значению уже выражают абсолютное качество. К ним относятся:

perfect (совершенный)

excellent (отличный)

unique (уникальный)

dead (мертвый)

universal (всеобщий)

Однако в разговорной речи некоторые из этих прилагательных могут иногда употребляться в сравнительной или превосходной степени, что считается грамматически неверным в строгом формальном английском. 📊

Исключения и нестандартные формы прилагательных

В английском языке существует ряд прилагательных, которые образуют степени сравнения нестандартно. Эти формы необходимо запомнить, так как они не подчиняются общим правилам.

Основные неправильные прилагательные:

good/well → better → best (хороший/хорошо → лучше → наилучший)

→ better → best (хороший/хорошо → лучше → наилучший) bad/badly → worse → worst (плохой/плохо → хуже → наихудший)

→ worse → worst (плохой/плохо → хуже → наихудший) many/much → more → most (много → больше → больше всего)

→ more → most (много → больше → больше всего) little → less → least (мало → меньше → меньше всего)

Обратите внимание на двойные формы сравнения у некоторых прилагательных:

late (поздний):

(поздний): later – latest (для времени): "I'll call you later." (Я позвоню тебе позже.)

latter – last (для порядка): "The latter option seems better." (Последний вариант кажется лучше.)

near (близкий):

(близкий): nearer – nearest (для физического расстояния): "The nearest shop is two blocks away." (Ближайший магазин находится в двух кварталах отсюда.)

next (для порядка): "Next week we'll start a new project." (На следующей неделе мы начнем новый проект.)

Существует также категория прилагательных, которые имеют одинаковую форму во всех степенях сравнения. К ним относятся некоторые прилагательные, описывающие форму:

square (квадратный)

round (круглый)

oval (овальный)

Вместо изменения формы, для образования степеней сравнения таких прилагательных используются слова "more" и "most": "This box is more square than that one." (Эта коробка более квадратная, чем та.)

Некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами:

common (распространенный): commoner/more common, commonest/most common

clever (умный): cleverer/more clever, cleverest/most clever

simple (простой): simpler/more simple, simplest/most simple

В современном английском языке наблюдается тенденция к использованию аналитических форм (с more/most) даже для тех прилагательных, которые традиционно образуют степени сравнения с помощью суффиксов. Это особенно заметно в американском варианте английского. 🌍

Важно также помнить о конструкциях двойного сравнения, которые считаются ошибочными:

❌ more better (более лучше)

❌ most prettiest (самый красивейший)

Правильно: better, prettiest.