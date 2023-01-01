Сравнение наречий в английском: основные правила и исключения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки делового общения на английском Владение тонкостями сравнения наречий в английском языке открывает двери к плавной, естественной речи, которой позавидуют даже носители языка. Эта грамматическая конструкция позволяет точнее выражать мысли, придавая вашим высказываниям глубину и выразительность. Многие изучающие язык допускают ошибки именно в этой области, не замечая разницы между сравнением прилагательных и наречий или путаясь в исключениях. Давайте разберемся, как грамотно использовать сравнительные формы наречий, чтобы ваша речь звучала уверенно и профессионально. 🔍

Что такое наречия и их роль в английском языке

Наречия — это части речи, которые описывают действия, состояния или обстоятельства. В отличие от прилагательных, характеризующих существительные, наречия модифицируют глаголы, прилагательные или другие наречия. Они отвечают на вопросы: как? когда? где? почему? насколько часто? в какой степени? 📝

Наречия играют ключевую роль в построении выразительной речи, позволяя передавать оттенки действий и точнее выражать мысли.

Функция наречия Пример Что описывает Модификация глагола She speaks fluently. Как она говорит Модификация прилагательного The book was extremely interesting. Степень интересности Модификация другого наречия He runs very quickly. Степень скорости Модификация предложения Fortunately, we arrived on time. Отношение к ситуации

Большинство наречий образуются путем добавления суффикса -ly к прилагательным:

quick → quickly (быстрый → быстро)

careful → carefully (осторожный → осторожно)

easy → easily (легкий → легко)

Однако некоторые наречия имеют ту же форму, что и прилагательные:

fast (быстрый/быстро)

hard (тяжелый/усердно)

late (поздний/поздно)

Наречия помогают создавать динамичную и детальную речь. Без них сложно передать, как именно произошло действие, что делает их необходимым инструментом для эффективного общения на английском языке.

Ольга Морозова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Ее английский был неплох, но она постоянно путалась в использовании наречий и прилагательных. На практическом занятии мы смоделировали ситуацию интервью, и вместо "I can speak English fluently" она сказала "I can speak English fluent". Представитель компании, которого мы пригласили для реалистичности, сразу отметил эту ошибку. Мы составили список типичных наречий для деловой коммуникации, и Анна ежедневно практиковалась, описывая свой опыт через наречия: "I worked efficiently with the team", "I completed tasks promptly", "I communicate clearly". Через три недели она не только безупречно использовала наречия, но и получила желаемую должность. Работодатель отметил ее грамотную речь как один из решающих факторов.

Образование сравнительной степени наречий: основные правила

Сравнительная степень наречий используется, когда необходимо сравнить две ситуации или действия. Образование сравнительной степени происходит по двум основным моделям, выбор которых зависит от формы и длины наречия. 🔄

Основные правила образования сравнительной степени наречий:

Для односложных наречий и некоторых двусложных : добавляем суффикс -er

: добавляем суффикс -er Для наречий с окончанием -ly и длинных наречий: используем слово more перед наречием

Рассмотрим подробнее каждое правило с примерами:

1. Односложные и некоторые двусложные наречия + -er

fast → faster (быстро → быстрее)

hard → harder (усердно → усерднее)

late → later (поздно → позднее)

soon → sooner (скоро → скорее)

Примеры в предложениях:

He works harder than last year. (Он работает усерднее, чем в прошлом году.)

2. Наречия с -ly и многосложные наречия + more

carefully → more carefully (осторожно → более осторожно)

efficiently → more efficiently (эффективно → более эффективно)

frequently → more frequently (часто → чаще)

completely → more completely (полностью → более полно)

Примеры в предложениях:

Please speak more clearly . (Пожалуйста, говорите более четко.)

. (Пожалуйста, говорите более четко.) The new system works more efficiently than the old one. (Новая система работает эффективнее, чем старая.)

Важно помнить, что после сравнительной формы наречия часто используется союз "than" (чем), особенно когда явно указывается предмет сравнения:

Mary sings more beautifully than Jennifer. (Мэри поет красивее, чем Дженнифер.)

При использовании сравнительной степени наречий обратите внимание на контекст — сравнивается действие, а не предмет. Это ключевое отличие от сравнительной степени прилагательных.

Особенности формирования превосходной степени наречий

Превосходная степень наречий используется, когда мы хотим выделить наивысшую степень качества действия среди трех или более сравниваемых объектов. Как и в случае с сравнительной степенью, правила формирования превосходной степени зависят от формы наречия. 🏆

1. Односложные и некоторые двусложные наречия

Для таких наречий превосходная степень образуется добавлением суффикса -est и определенного артикля the:

fast → the fastest (быстро → быстрее всех/всего)

hard → the hardest (усердно → усерднее всех/всего)

early → the earliest (рано → раньше всех/всего)

Примеры в предложениях:

Of all the students, Emma works the hardest. (Из всех студентов Эмма работает усерднее всех.)

2. Наречия с -ly и многосложные наречия

Для наречий, оканчивающихся на -ly, и многосложных наречий превосходная степень образуется с помощью слова "most" и определенного артикля "the":

carefully → the most carefully (осторожно → наиболее осторожно)

effectively → the most effectively (эффективно → наиболее эффективно)

patiently → the most patiently (терпеливо → наиболее терпеливо)

Примеры в предложениях:

This program runs the most efficiently among all those we've tested. (Эта программа работает наиболее эффективно среди всех, которые мы протестировали.)

Тип наречия Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Односложные fast faster the fastest Двусложные (некоторые) early earlier the earliest С окончанием -ly slowly more slowly the most slowly Многосложные effectively more effectively the most effectively

При использовании превосходной степени наречий важно учитывать контекст, из которого ясно, среди какой группы выделяется объект. Часто это указывается с помощью предлогов "of", "in" или "among":

This team communicates the most efficiently among all departments. (Эта команда общается наиболее эффективно среди всех отделов.)

Исключения и нерегулярные формы сравнения наречий

Как и во многих аспектах английской грамматики, в сравнении наречий существуют исключения, которые не подчиняются стандартным правилам. Знание этих исключений поможет избежать распространенных ошибок. ⚠️

Наиболее важные исключения:

Нерегулярные формы сравнения — некоторые наречия имеют особые формы сравнительной и превосходной степеней Наречия с двойными формами — некоторые наречия могут образовывать степени сравнения двумя способами Наречия, не имеющие степеней сравнения — некоторые наречия по своему значению не могут иметь степеней сравнения

1. Нерегулярные формы сравнения

well → better → the best (хорошо → лучше → лучше всего)

badly → worse → the worst (плохо → хуже → хуже всего)

much/many → more → the most (много → больше → больше всего)

little → less → the least (мало → меньше → меньше всего)

far → farther/further → the farthest/furthest (далеко → дальше → дальше всего)

Примеры в предложениях:

He played badly yesterday, but today he's playing worse. (Он играл плохо вчера, но сегодня он играет хуже.)

2. Наречия с двойными формами сравнения

Некоторые наречия могут образовывать степени сравнения двумя способами:

slow → slower/more slowly → the slowest/the most slowly (медленно)

quick → quicker/more quickly → the quickest/the most quickly (быстро)

loud → louder/more loudly → the loudest/the most loudly (громко)

Обратите внимание, что в этих примерах формы типа "slower" и "quicker" ближе к прилагательным и чаще используются в разговорной речи, в то время как формы с "more" являются более формальными.

3. Наречия, не имеющие степеней сравнения

Некоторые наречия по своему значению не могут иметь степеней сравнения:

always (всегда)

never (никогда)

completely (полностью)

totally (полностью)

absolutely (абсолютно)

perfectly (идеально)

Эти наречия уже выражают предельную степень качества или абсолютное значение, поэтому логически не могут иметь сравнительных форм.

Особые случаи с far (далеко)

Наречие "far" имеет две формы сравнительной и превосходной степеней:

farther/the farthest — для физического расстояния

further/the furthest — для переносного значения или степени

Примеры:

Let's discuss this issue further at the meeting. (Давайте обсудим этот вопрос подробнее на собрании.) — переносное значение

Знание этих исключений и особых случаев поможет вам говорить на английском более естественно и грамотно, избегая распространенных ошибок, которые часто допускают изучающие язык. 🎯

Практическое применение сравнительных наречий в речи

Умение правильно использовать сравнительные формы наречий переводит ваше владение английским языком на качественно новый уровень. Давайте рассмотрим различные ситуации и контексты, где эти формы особенно полезны, а также распространенные ошибки, которых следует избегать. 🗣️

Ситуации использования сравнительных наречий

Деловая коммуникация: для сравнения эффективности, скорости, качества работы Повседневные разговоры: для выражения предпочтений и сравнения действий Академический контекст: для анализа и сравнения процессов, методов, результатов Переговоры: для убедительного сравнения предложений, условий, возможностей

Типовые конструкции с сравнительными наречиями

Конструкция "the + сравнительная степень, the + сравнительная степень" — показывает взаимосвязь двух изменяющихся процессов:

— показывает взаимосвязь двух изменяющихся процессов: The more carefully you study, the more quickly you'll learn. (Чем внимательнее вы учитесь, тем быстрее вы освоите материал.)

The harder you work, the sooner you'll achieve your goals. (Чем усерднее вы работаете, тем скорее вы достигнете своих целей.)

Двойное сравнение с "than":

She speaks more fluently than she writes. (Она говорит более бегло, чем пишет.)

The team performed better today than yesterday. (Команда выступила сегодня лучше, чем вчера.)

Использование усилителей:

much faster (гораздо быстрее)

a little more carefully (немного более осторожно)

even more efficiently (даже более эффективно)

Алексей Петров, переводчик-синхронист На международной конференции в Лондоне я столкнулся с ситуацией, которая подчеркнула важность правильного использования сравнительных наречий. Российская делегация представляла инвестиционный проект, и один из спикеров, владевший английским на хорошем уровне, все же допускал систематическую ошибку, говоря "We can implement this project more cheap" вместо "more cheaply". После первого дня конференции я деликатно указал на эту ошибку. Спикер был благодарен и признался, что никогда не задумывался о различиях между сравнительными формами прилагательных и наречий. На следующий день его презентация прошла безупречно. Британские инвесторы отметили профессионализм и грамотность выступления, что сыграло важную роль в принятии положительного решения по проекту. Это показательный пример того, как небольшая грамматическая деталь может повлиять на восприятие и результат коммуникации.

Распространенные ошибки при использовании сравнительных наречий

Смешение форм прилагательных и наречий: Неправильно: She speaks more clear than her sister.

Правильно: She speaks more clearly than her sister. Двойное сравнение: Неправильно: He runs more faster than me.

Правильно: He runs faster than me. или He runs more quickly than me. Неправильное использование much/many: Неправильно: She earns much more money than last year.

Правильно: She earns much more than last year. Путаница с good/well: Неправильно: He plays football good.

Правильно: He plays football well.

Неправильно: He plays football better than his brother. (правильно, но многие допускают ошибку в исходной форме)

Практические упражнения для закрепления

Для лучшего усвоения материала регулярно выполняйте следующие упражнения:

Трансформация предложений: Преобразуйте предложения с положительной степенью наречий в сравнительную и превосходную. Заполнение пропусков: Вставьте подходящую форму наречия в предложение. Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в использовании наречий. Составление собственных предложений: Создайте предложения с заданными наречиями в разных степенях сравнения.

Регулярно применяя сравнительные формы наречий в речи и письме, вы автоматизируете их использование и значительно повысите свой уровень владения английским языком. 💪