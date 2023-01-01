Спряжение английских глаголов: от базовых правил к свободной речи

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки в использовании английских глаголов Помните ту неловкую паузу, когда вы не знаете, как правильно сказать "я пошел" или "они будут идти" на английском? Спряжение глаголов – один из самых коварных аспектов изучения английского языка, но именно оно превращает разрозненные слова в осмысленную речь. Эта грамматическая система часто кажется запутанной лабиринтом исключений и правил, но на самом деле в ней есть четкая логика. 🧩 Освоив принципы спряжения английских глаголов, вы сможете уверенно выражать свои мысли в любом времени, будь то простое описание ежедневных действий или сложные конструкции с условиями и предположениями. Давайте вместе разберем эту систему до мельчайших деталей!

Особенности английской системы спряжения глаголов

Английская система спряжения значительно проще, чем во многих других языках. В то время как русский, французский или немецкий языки изобилуют различными окончаниями для разных лиц и чисел, английский удивительно экономен. 🤔

Основная особенность английского спряжения — минимальное изменение формы самого глагола. В настоящем времени (Present Simple) только третье лицо единственного числа (he, she, it) получает окончание -s: I play, you play, but he/she/it plays. Это фактически единственное изменение формы глагола в зависимости от лица и числа.

Второй ключевой принцип — использование вспомогательных глаголов для образования различных времен и наклонений. Вместо изменения основного глагола английский язык предпочитает добавлять вспомогательные глаголы:

do/does/did — для вопросов и отрицаний в простых временах

have/has/had — для совершенных времен (Perfect)

will — для будущего времени

be (am/is/are/was/were) — для продолженных времен (Continuous)

Третья важная характеристика — наличие четырех основных форм глагола:

Базовая форма (инфинитив без частицы "to"): play, go, see Форма третьего лица единственного числа настоящего времени: plays, goes, sees Форма прошедшего времени: played, went, saw Причастие прошедшего времени (Past Participle): played, gone, seen

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моих курсах для взрослых была студентка Елена, которая постоянно путалась во временах. Особенно ей давались тяжело формы прошедшего времени. Она жаловалась: "В русском всё просто — был, была, было. А в английском какой-то кошмар с этими went, gone, have gone!" Я предложила ей перестать думать о глаголах как о разрозненных формах. Вместо этого мы создали систему ассоциаций: базовая форма — это "голый" глагол, третье лицо — "глагол в шляпе" (с окончанием -s), прошедшее время — "глагол в костюме" (с окончанием -ed или изменением формы), а причастие — "глагол на пенсии" (завершённое действие). Через месяц Елена уже легко оперировала формами. "Я теперь вижу глаголы как персонажей с разными нарядами, а не как набор бессмысленных форм," — сказала она. Этот опыт показал мне, как важно создавать логические связи при изучении спряжения глаголов.

Английский язык использует аналитическую систему спряжения, где грамматическое значение передается комбинацией слов, а не изменением самого глагола. Это делает систему более прозрачной, но требует внимания к порядку слов и правильному выбору вспомогательных глаголов.

Спряжение правильных глаголов в основных временах

Правильные глаголы составляют большую часть английских глаголов. Их основное преимущество — предсказуемое формообразование по единому шаблону. Изучим, как они изменяются в основных временах. 📚

Для начала рассмотрим спряжение правильного глагола "to work" (работать) в Present Simple (настоящем простом времени):

Лицо/число Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I work I do not (don't) work Do I work? You You work You do not (don't) work Do you work? He/She/It He/She/It works He/She/It does not (doesn't) work Does he/she/it work? We We work We do not (don't) work Do we work? You You work You do not (don't) work Do you work? They They work They do not (don't) work Do they work?

В Past Simple (прошедшем простом времени) правильные глаголы получают окончание -ed:

I worked — Я работал

You worked — Ты работал

He/She/It worked — Он/Она/Оно работал(а/о)

We worked — Мы работали

You worked — Вы работали

They worked — Они работали

Для образования отрицательной формы используется вспомогательный глагол "did not" (didn't), а основной глагол возвращается к базовой форме: I did not work. Аналогично для вопросов: Did you work?

Будущее время (Future Simple) образуется с помощью вспомогательного глагола "will":

I will work — Я буду работать

You will work — Ты будешь работать

He/She/It will work — Он/Она/Оно будет работать

и так далее для всех лиц и чисел

Для образования продолженных времен (Continuous) используется комбинация глагола "to be" в соответствующем времени и основного глагола с окончанием -ing:

Present Continuous: I am working, you are working, he/she/it is working... Past Continuous: I was working, you were working... Future Continuous: I will be working, you will be working...

Совершенные времена (Perfect) образуются с помощью вспомогательного глагола "have/has/had" и причастия прошедшего времени (для правильных глаголов идентично форме прошедшего времени):

Present Perfect: I have worked, you have worked, he/she/it has worked... Past Perfect: I had worked, you had worked... Future Perfect: I will have worked, you will have worked...

Одно из главных правил при спряжении правильных глаголов — правильное добавление окончания -ed в прошедшем времени и причастиях прошедшего времени. Существует несколько особенностей правописания:

Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked

Если глагол оканчивается на согласную + y, y меняется на i перед добавлением -ed: study → studied

Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей ударной гласной, конечная согласная удваивается: stop → stopped

Неправильные глаголы: ключевые формы и группы

Неправильные глаголы — настоящий камень преткновения для изучающих английский. В отличие от правильных глаголов, они не подчиняются общим правилам формообразования и требуют индивидуального запоминания. Однако даже среди них существуют определенные закономерности. 🧐

Основная сложность неправильных глаголов связана с формами прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle). Именно эти формы отклоняются от стандартного шаблона с окончанием -ed.

Можно выделить несколько основных групп неправильных глаголов по типу изменений:

Все три формы одинаковы: put — put — put (класть), cut — cut — cut (резать) Вторая и третья формы совпадают: bring — brought — brought (приносить), buy — bought — bought (покупать) Все три формы различны: begin — began — begun (начинать), drink — drank — drunk (пить) Глаголы с изменением гласной: sing — sang — sung (петь), swim — swam — swum (плавать) Глаголы с изменением корня: go — went — gone (идти), be — was/were — been (быть)

Базовая форма Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть do did done делать go went gone идти see saw seen видеть take took taken брать eat ate eaten есть give gave given давать write wrote written писать break broke broken ломать speak spoke spoken говорить

Особое внимание следует обратить на глагол "to be", который имеет наиболее нерегулярное спряжение и различные формы в зависимости от лица и числа:

Present Simple: I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are

Past Simple: I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were

Неправильные глаголы в английском языке часто относятся к наиболее древним и часто используемым словам. Исторически многие из них происходят из древнеанглийского языка и сохранили архаичные формы спряжения. Интересно отметить, что некоторые изначально правильные глаголы со временем стали неправильными и наоборот.

При использовании неправильных глаголов в различных временах, их особенности проявляются только в формах прошедшего времени и причастия:

Present Perfect: I have gone, you have gone, he/she/it has gone... (используется форма причастия) Past Perfect: I had gone, you had gone... (используется форма причастия) Passive Voice: The letter was written yesterday. (используется форма причастия)

Александр Иванов, лингвист и полиглот Когда я только начинал преподавать английский, один из моих студентов, Михаил, бизнесмен средних лет, постоянно жаловался на "бессмысленность" неправильных глаголов. "Почему нельзя просто везде использовать -ed? Кому нужны эти went, gone, saw, seen?" — возмущался он. Во время деловой поездки в Лондон Михаил попал в неловкую ситуацию на встрече с партнерами. Вместо "I have never seen such impressive results" он сказал "I have never seed such impressive results". Партнеры вежливо улыбнулись, но разговор потерял серьезность. По возвращении Михаил рассказал мне эту историю: "Знаешь, я понял, что эти неправильные формы — как пароль. Они показывают, насколько ты 'свой' в языке. Когда я ошибся с 'seed' вместо 'seen', я почувствовал себя дилетантом". После этого мы разработали систему, где он учил по 5 неправильных глаголов в день, связывая их с историями из своей жизни. Через три месяца Михаил мог безошибочно использовать более 100 неправильных глаголов. "Теперь я вижу в них не проблему, а возможность выделиться," — признался он.

Модальные глаголы и их спряжение

Модальные глаголы занимают особое место в английской грамматике. Они выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение. В отличие от обычных глаголов, модальные имеют уникальные особенности спряжения. 🔑

Ключевые модальные глаголы в английском языке включают:

can/could — мочь, уметь

may/might — иметь возможность, разрешение

must — должен

should — следует

would — бы

shall/will — для выражения будущего времени, обещаний

need — нужно

dare — сметь

Особенности спряжения модальных глаголов:

Отсутствие окончания -s в третьем лице единственного числа: He can swim (а не "cans") Отсутствие инфинитива с "to": I can go (а не "to can go") Образование отрицаний без вспомогательных глаголов: I cannot (can't) go (а не "I do not can go") Образование вопросов инверсией без вспомогательных глаголов: Can you swim? (а не "Do you can swim?") Многие модальные глаголы не имеют форм будущего времени или причастий

Модальный глагол "can" (мочь, уметь) и его спряжение:

Present Simple: I can, you can, he/she/it can, we can, you can, they can

Past Simple: I could, you could, he/she/it could, we could, you could, they could

Будущее время: Используется конструкция с "be able to": I will be able to

Модальный глагол "must" (должен) имеет только форму настоящего времени. Для выражения прошедшего или будущего времени используются заменители:

Present: I must go — Я должен идти

Past: I had to go — Я должен был идти

Future: I will have to go — Я буду должен идти

Некоторые модальные глаголы имеют близкие значения, но разные оттенки употребления:

May vs Can: May I come in? (более формальный запрос разрешения) vs Can I come in? (более неформальный) Must vs Have to: I must stop smoking (внутреннее убеждение) vs I have to stop smoking (внешнее обязательство) Should vs Ought to: You should see a doctor (рекомендация) vs You ought to see a doctor (моральный долг)

Полумодальные глаголы "have to", "be able to", "be allowed to" часто используются как заменители модальных глаголов и спрягаются по правилам обычных глаголов:

I have to work, he has to work, I had to work, I will have to work

I am able to swim, he is able to swim, I was able to swim, I will be able to swim

Модальные глаголы также могут использоваться для выражения вероятности или предположений:

It must be raining (должно быть, идет дождь — высокая степень уверенности)

It might be raining (возможно, идет дождь — низкая степень уверенности)

It can't be raining (не может быть, чтобы шел дождь — отрицание возможности)

Практические стратегии для запоминания форм глаголов

Запоминание всех форм английских глаголов может показаться непосильной задачей, особенно когда речь идет о неправильных глаголах. Однако существуют эффективные стратегии, которые значительно облегчают этот процесс. 💪

Группировка по шаблонам изменения

Даже неправильные глаголы часто следуют определенным шаблонам. Группируйте глаголы с похожими изменениями:

Группа "ing — ang — ung": sing — sang — sung, ring — rang — rung

Группа "ink — ank — unk": drink — drank — drunk, sink — sank — sunk

Группа "ow — ew — own": grow — grew — grown, throw — threw — thrown

Метод карточек и интервальных повторений

Создайте карточки для каждого неправильного глагола с базовой формой на одной стороне и формами прошедшего времени и причастия на другой. Используйте принцип интервальных повторений, увеличивая промежуток между повторениями для хорошо усвоенных глаголов.

Мнемонические приемы и рифмы Создавайте мнемонические предложения или стихи: "I beat the meat and have eaten it" (beat — beat — beaten)

Используйте созвучия и ассоциации: "begin — began — begun" можно запомнить как "началось начало, и оно закончено"

Визуализируйте связь между формами: "break — broke — broken" (что-то ломается, сломалось, и теперь оно сломано) Контекстное запоминание

Вместо изолированного заучивания форм глаголов, создавайте предложения или мини-истории, использующие все три формы:

"Every day I write essays, yesterday I wrote a letter, and I have written many articles this year."

"I always take my dog for a walk. Yesterday I took him to the park. I have taken him there many times before."

Техника "chunking" (разбиение на части)

Вместо попытки запомнить все неправильные глаголы сразу, разбейте их на небольшие группы по 5-7 глаголов и усваивайте по одной группе за раз. После освоения одной группы переходите к следующей, периодически возвращаясь к пройденному материалу.

Активное использование в речи и письме

Применение глаголов в реальных коммуникативных ситуациях значительно улучшает запоминание:

Ведите дневник на английском языке, сознательно используя разные формы глаголов

Практикуйте разговорную речь, рассказывая о прошедших событиях

Пересказывайте прочитанные истории или просмотренные фильмы, обращая внимание на времена глаголов

Применение метода физических действий

Ассоциируйте глагольные формы с физическими движениями:

Произносите базовую форму сидя, Past Simple стоя, а Past Participle подпрыгивая

Используйте жесты для обозначения разных временных форм

Цифровые инструменты и приложения

Современные технологии предлагают множество инструментов для эффективного запоминания:

Приложения с системой интервальных повторений

Онлайн-тренажеры для проверки знаний форм глаголов

Игровые приложения, превращающие процесс запоминания в увлекательную игру

Метод тематического погружения

Выделите неделю на интенсивное изучение глагольных форм: ежедневно слушайте, читайте, говорите и пишите, сосредотачиваясь именно на правильном использовании времен и форм глаголов.