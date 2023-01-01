logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Популярные хобби на английском: словарь для разговорной практики
Перейти

Популярные хобби на английском: словарь для разговорной практики

#Хобби и творчество  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты и взрослые, изучающие английский язык
  • Люди, готовящиеся к поездке или стажировке за границу

  • Преподаватели и методисты, работающие с обучением языку

    Однажды мой студент растерялся на собеседовании, когда его спросили о хобби на английском языке. Зная десятки слов по бизнес-тематике, он не смог рассказать о своей страсти к фотографии! Этот случай — не исключение. Словарь увлечений часто выпадает из учебной программы, хотя именно через хобби строится неформальное общение и первое впечатление. Сегодня я подготовил исчерпывающий глоссарий популярных хобби с транскрипцией, который станет вашим надёжным помощником в разговорной практике. 📚 Сохраняйте и пользуйтесь!

Популярные хобби на английском: полезный словарь

Начнем с общего списка наиболее распространенных увлечений. Для удобства запоминания хобби разделены на категории, что позволяет структурировать знания и быстрее находить нужное слово в разговоре. Обратите внимание на транскрипцию — она поможет правильно произносить термины с первого раза.

Мария Петрова, методист по английскому языку

Каждое новое хобби, о котором вы можете рассказать на английском, открывает дополнительные двери для нетворкинга. Моя студентка Алина долго не могла найти друзей в Лондоне, пока не записалась в книжный клуб. В первый же день она смогла поддержать беседу о любимых романах, используя словарь, который мы прорабатывали на занятиях. "Vocabulary about hobbies saved my social life!" — написала она мне через месяц. С тех пор я всегда включаю расширенный словарь хобби в программу для студентов, готовящихся к переезду или стажировке за рубежом.

Вот базовый набор слов, связанных с хобби, который пригодится для общего разговора:

  • Hobby [ˈhɒbi] — хобби, увлечение
  • Pastime [ˈpɑːstaɪm] — времяпрепровождение
  • Interest [ˈɪntrəst] — интерес
  • Leisure activity [ˈleʒər ækˈtɪvəti] — досуговая активность
  • Free-time pursuit [ˈfriː taɪm pəˈsjuːt] — занятие в свободное время
  • Passion [ˈpæʃn] — страсть, увлечение
  • To be into something [tə bi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ] — увлекаться чем-либо
  • To take up [tə teɪk ʌp] — начать заниматься

Знание этих общих терминов поможет вам начать разговор о хобби и плавно перейти к обсуждению конкретных увлечений. Обратите внимание на разговорную фразу "to be into something" — она часто используется в неформальном общении и звучит более естественно, чем простое "I like".

Фраза на английском Транскрипция Перевод Пример использования
I'm really into... [aɪm ˈrɪəli ˈɪntə] Я действительно увлекаюсь... I'm really into photography.
I've been doing... for years [aɪv biːn ˈduːɪŋ... fə jɪəz] Я занимаюсь... годами I've been doing yoga for years.
I've recently taken up... [aɪv ˈriːsntli ˈteɪkən ʌp] Я недавно начал заниматься... I've recently taken up birdwatching.
In my spare time I enjoy... [ɪn maɪ speə taɪm aɪ ɪnˈdʒɔɪ] В свободное время я люблю... In my spare time I enjoy playing chess.
Спортивные хобби с транскрипцией и переводом

Спортивные увлечения — одна из самых обширных категорий хобби, которая отлично подходит для создания общих тем для разговора. Владение английскими названиями различных видов спорта позволит вам не только рассказать о собственных увлечениях, но и поддержать беседу о популярных спортивных событиях.

  • Running [ˈrʌnɪŋ] — бег
  • Swimming [ˈswɪmɪŋ] — плавание
  • Cycling [ˈsaɪklɪŋ] — велоспорт
  • Hiking [ˈhaɪkɪŋ] — пешие походы
  • Rock climbing [rɒk ˈklaɪmɪŋ] — скалолазание
  • Soccer/Football [ˈsɒkə/ˈfʊtbɔːl] — футбол
  • Basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl] — баскетбол
  • Tennis [ˈtenɪs] — теннис
  • Golf [ɡɒlf] — гольф
  • Martial arts [ˈmɑːʃl ɑːts] — боевые искусства
  • Yoga [ˈjəʊɡə] — йога
  • Pilates [pɪˈlɑːtiːz] — пилатес
  • Surfing [ˈsɜːfɪŋ] — сёрфинг
  • Skateboarding [ˈskeɪtbɔːdɪŋ] — скейтбординг
  • Ice skating [aɪs ˈskeɪtɪŋ] — катание на коньках
  • Skiing [ˈskiːɪŋ] — горнолыжный спорт
  • Snowboarding [ˈsnəʊbɔːdɪŋ] — сноубординг
  • Horseback riding [ˈhɔːsbæk ˈraɪdɪŋ] — верховая езда

Для полноценного разговора о спортивных хобби полезно также знать фразы, описывающие уровень вовлеченности и мастерства:

  • Amateur [ˈæmətə] — любитель
  • Professional [prəˈfeʃənl] — профессионал
  • Beginner [bɪˈɡɪnə] — начинающий
  • Advanced [əˈdʒvɑːnst] — продвинутый
  • To train [tə treɪn] — тренироваться
  • To compete [tə kəmˈpiːt] — соревноваться
  • To stay in shape [tə steɪ ɪn ʃeɪp] — поддерживать форму

Спортивные хобби часто упоминаются в контексте здорового образа жизни, поэтому уместно добавить к вашему словарному запасу следующие выражения:

  • To keep fit [tə kiːp fɪt] — поддерживать хорошую физическую форму
  • Physical activity [ˈfɪzɪkl ækˈtɪvəti] — физическая активность
  • Workout routine [ˈwɜːkaʊt ruːˈtiːn] — режим тренировок
  • Sports equipment [spɔːts ɪˈkwɪpmənt] — спортивное оборудование

Творческие увлечения на английском языке

Творческие хобби отражают стремление к самовыражению и часто становятся отличной темой для содержательного диалога. Эта категория увлечений демонстрирует вашу многогранность и умение находить баланс между работой и творческой самореализацией. 🎨

  • Painting [ˈpeɪntɪŋ] — рисование красками
  • Drawing [ˈdrɔːɪŋ] — рисование карандашом
  • Photography [fəˈtɒɡrəfi] — фотография
  • Sculpture [ˈskʌlptʃə] — скульптура
  • Pottery [ˈpɒtəri] — гончарное дело
  • Knitting [ˈnɪtɪŋ] — вязание спицами
  • Crochet [ˈkrəʊʃeɪ] — вязание крючком
  • Sewing [ˈsəʊɪŋ] — шитье
  • Embroidery [ɪmˈbrɔɪdəri] — вышивка
  • Jewelry making [ˈdʒuːəlri ˈmeɪkɪŋ] — изготовление украшений
  • Calligraphy [kəˈlɪɡrəfi] — каллиграфия
  • Writing [ˈraɪtɪŋ] — писательство
  • Blogging [ˈblɒɡɪŋ] — ведение блога
  • Playing musical instruments [ˈpleɪɪŋ ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənts] — игра на музыкальных инструментах
  • Singing [ˈsɪŋɪŋ] — пение
  • Dancing [ˈdɑːnsɪŋ] — танцы
  • Acting [ˈæktɪŋ] — актерское мастерство
  • DIY (Do It Yourself) [diː aɪ waɪ (duː ɪt jɔːˈself)] — рукоделие, самодельные проекты
  • Scrapbooking [ˈskræpbʊkɪŋ] — оформление альбомов

Для более детального обсуждения творческого процесса пригодятся следующие термины:

  • Inspiration [ˌɪnspəˈreɪʃn] — вдохновение
  • Creative process [kriˈeɪtɪv ˈprəʊses] — творческий процесс
  • Artistic style [ɑːˈtɪstɪk staɪl] — художественный стиль
  • Medium [ˈmiːdiəm] — материал, средство
  • Technique [tekˈniːk] — техника, метод
  • Exhibition [ˌeksɪˈbɪʃn] — выставка
  • Portfolio [pɔːtˈfəʊliəʊ] — портфолио

Алексей Соколов, переводчик и преподаватель

Когда я работал переводчиком на международной выставке рукоделия, мне пришлось срочно расширить свой словарный запас творческих терминов. Одна мастерица из России не могла объяснить зарубежным коллегам тонкости техники "амигуруми". Я вспомнил, что это "crochet stuffed toys" [ˈkrəʊʃeɪ stʌft tɔɪz], и смог помочь. После этого случая я создал для своих студентов специальный глоссарий по творческим хобби. Удивительно, но именно эта лексика часто становится ключом к интересным международным знакомствам. В прошлом году моя студентка поехала на языковые курсы в Англию и благодаря знанию терминов скрапбукинга нашла единомышленников в первый же день. Language connects people with similar interests!

Творческое хобби Транскрипция Базовые материалы (англ.) Ключевая фраза для разговора
Watercolor painting [ˈwɔːtəkʌlə ˈpeɪntɪŋ] Watercolor paper, paints, brushes I love creating landscapes in watercolor.
Digital photography [ˈdɪdʒɪtl fəˈtɒɡrəfi] Camera, lenses, tripod I specialize in portrait photography.
Knitting [ˈnɪtɪŋ] Yarn, needles, patterns I've just finished knitting a sweater.
Playing guitar [ˈpleɪɪŋ ɡɪˈtɑː] Guitar, picks, capo I can play several Beatles songs.

Интеллектуальные хобби по-английски

Интеллектуальные увлечения демонстрируют ваш ментальный потенциал и стремление к саморазвитию. Эта категория хобби особенно ценится при деловом общении и на собеседованиях, так как показывает ваши аналитические способности и самодисциплину. 🧠

  • Reading [ˈriːdɪŋ] — чтение
  • Chess [tʃes] — шахматы
  • Crossword puzzles [ˈkrɒswɜːd ˈpʌzlz] — кроссворды
  • Sudoku [suːˈdəʊkuː] — судоку
  • Learning languages [ˈlɜːnɪŋ ˈlæŋɡwɪdʒɪz] — изучение языков
  • Astronomy [əˈstrɒnəmi] — астрономия
  • History research [ˈhɪstri rɪˈsɜːtʃ] — исторические исследования
  • Genealogy [ˌdʒiːniˈælədʒi] — генеалогия
  • Bird watching [ˈbɜːd ˌwɒtʃɪŋ] — наблюдение за птицами
  • Collecting [kəˈlektɪŋ] — коллекционирование
  • Trivia games [ˈtrɪviə ɡeɪmz] — интеллектуальные игры
  • Coding [ˈkəʊdɪŋ] — программирование
  • Science experiments [ˈsaɪəns ɪkˈsperɪmənts] — научные эксперименты
  • Debating [dɪˈbeɪtɪŋ] — дебаты
  • Puzzle solving [ˈpʌzl ˈsɒlvɪŋ] — решение головоломок

Интеллектуальные хобби можно описывать с помощью следующих специализированных терминов:

  • Mental challenge [ˈmentl ˈtʃælɪndʒ] — интеллектуальный вызов
  • Cognitive skills [ˈkɒɡnətɪv skɪlz] — когнитивные навыки
  • Critical thinking [ˈkrɪtɪkl ˈθɪŋkɪŋ] — критическое мышление
  • Problem-solving [ˈprɒbləm ˈsɒlvɪŋ] — решение проблем
  • Analytical mind [ˌænəˈlɪtɪkl maɪnd] — аналитический склад ума
  • Continuous learning [kənˈtɪnjuəs ˈlɜːnɪŋ] — непрерывное обучение

Для обсуждения чтения как хобби полезно знать следующие термины:

  • Fiction [ˈfɪkʃn] — художественная литература
  • Non-fiction [nɒn-ˈfɪkʃn] — документальная литература
  • Genre [ˈʒɒnrə] — жанр
  • Author [ˈɔːθə] — автор
  • Plot [plɒt] — сюжет
  • Character [ˈkærəktə] — персонаж
  • Bestseller [ˌbestˈselə] — бестселлер
  • Literary award [ˈlɪtərəri əˈwɔːd] — литературная премия
  • Book club [bʊk klʌb] — книжный клуб

Коллекционирование — распространенное интеллектуальное хобби, которое имеет свою специальную терминологию:

  • Collector [kəˈlektə] — коллекционер
  • Collection [kəˈlekʃn] — коллекция
  • Rare item [reər ˈaɪtəm] — редкий экземпляр
  • Vintage [ˈvɪntɪdʒ] — винтажный
  • Antique [ænˈtiːk] — антикварный
  • Numismatics [ˌnjuːmɪzˈmætɪks] — нумизматика (коллекционирование монет)
  • Philately [fɪˈlætəli] — филателия (коллекционирование марок)

Практическое применение словаря хобби в разговоре

Умение грамотно рассказать о своих увлечениях на английском языке — ценный навык для построения личных и деловых отношений. Владение специализированной лексикой позволяет не только поддержать беседу, но и продемонстрировать уровень языковой компетенции. Рассмотрим основные речевые ситуации, где пригодится словарь хобби.

При знакомстве или на собеседовании часто задают вопрос о хобби. Вот несколько полезных фраз для структурированного ответа:

  • "I've been passionate about [hobby] since [time period]." — Я увлекаюсь [хобби] с [период времени].
  • "What I find particularly fascinating about [hobby] is..." — Что меня особенно привлекает в [хобби], так это...
  • "I dedicate about [amount of time] per week to [hobby]." — Я посвящаю около [количество времени] в неделю [хобби].
  • "This hobby helps me to develop my [skills]." — Это хобби помогает мне развивать [навыки].

Для поддержания разговора о хобби собеседника используйте следующие вопросы:

  • "How did you get into [hobby]?" [haʊ dɪd ju get ˈɪntə] — Как вы начали заниматься [хобби]?
  • "What's the most challenging aspect of [hobby]?" [wɒts ðə məʊst ˈtʃælɪndʒɪŋ ˈæspekt əv] — Какой аспект [хобби] самый сложный?
  • "Do you participate in any [hobby] communities or clubs?" [duː ju pɑːˈtɪsɪpeɪt ɪn ˈeni kəˈmjuːnətiz ɔː klʌbz] — Вы участвуете в каких-либо сообществах или клубах по [хобби]?
  • "Would you recommend [hobby] to a beginner?" [wʊd ju ˌrekəˈmend tə ə bɪˈɡɪnə] — Вы бы порекомендовали [хобби] начинающему?

Примеры полных ответов о хобби, которые можно использовать как шаблоны:

  1. "I've been into photography for about five years now. I particularly enjoy portrait photography because it allows me to capture people's emotions. I usually spend my weekends exploring different locations with my camera, and I've recently joined a local photography club where we share techniques and critique each other's work."
  2. "Chess has been my passion since childhood. What fascinates me most is the strategic thinking required and the fact that every game is unique. I play online almost daily and participate in a local tournament once a month. It's not just a game for me, but a way to improve my analytical skills and patience."
  3. "I took up gardening during the pandemic, and it's become my favorite way to de-stress. I grow both ornamental plants and vegetables in my small garden. There's something incredibly satisfying about watching something you've planted grow and thrive. Plus, there's nothing better than cooking with home-grown produce!"

При обсуждении хобби на собеседовании стоит подчеркнуть навыки, которые вы развиваете благодаря своим увлечениям, особенно если они релевантны потенциальной работе:

  • Time management [taɪm ˈmænɪdʒmənt] — управление временем
  • Perseverance [ˌpɜːsɪˈvɪərəns] — настойчивость
  • Attention to detail [əˈtenʃn tə ˈdiːteɪl] — внимание к деталям
  • Teamwork [ˈtiːmwɜːk] — командная работа
  • Leadership [ˈliːdəʃɪp] — лидерство
  • Creativity [ˌkriːeɪˈtɪvəti] — креативность

Помните, что обсуждение хобби — отличный способ установить личный контакт с собеседником, найти общие интересы и продемонстрировать многогранность вашей личности. Владение специализированной лексикой в этой области значительно повышает ваши шансы на успешную коммуникацию. 🌟

Владение словарем хобби на английском языке — это не просто набор слов, а ключ к успешному межкультурному диалогу. Подумайте о своих увлечениях как о мостах, соединяющих вас с другими людьми. Каждое новое хобби, о котором вы можете рассказать на английском, открывает дополнительную дверь для построения отношений и расширения кругозора. Практикуйте новую лексику в живых диалогах, не бойтесь задавать вопросы о хобби собеседников и помните, что энтузиазм в разговоре о любимых увлечениях — лучший компенсатор возможных языковых несовершенств.

Загрузка...