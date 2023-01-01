Полная таблица неправильных глаголов английского: учим просто

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно на начальном и среднем уровнях

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы обучения

Любители языков и лингвисты, интересующиеся грамматическими аспектами английского языка Овладеть английскими неправильными глаголами — как взобраться на гору: сложно, но без этого путешествие по языку остаётся незавершённым. Пока ваши одноклассники или коллеги запинаются на элементарных формах "went" и "brought", вы можете оперировать всем арсеналом глагольных форм безупречно 💪. Неправильные глаголы — ключ к свободному общению, грамотному письму и пониманию аутентичных текстов. Собрав в одной таблице полный список этих строптивых слов с переводом и формами, мы превращаем грамматического монстра в послушного питомца, которого можно приручить раз и навсегда.

Что такое неправильные глаголы и их роль в английском

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не следуют стандартному правилу добавления окончания -ed. Они составляют примерно 200 единиц из более чем 10 000 английских глаголов, но входят в число наиболее частотных слов языка.

Основная особенность неправильных глаголов — необходимость запоминать три основные формы каждого глагола:

Infinitive (базовая форма) — исходная форма глагола (to go, to see)

— исходная форма глагола (to go, to see) Past Simple (простое прошедшее время) — форма для описания действий в прошлом (went, saw)

— форма для описания действий в прошлом (went, saw) Past Participle (причастие прошедшего времени) — форма, используемая в перфектных временах и пассивном залоге (gone, seen)

Важность неправильных глаголов сложно переоценить. Они составляют ядро повседневной речи — многие базовые действия выражаются именно ими: go (идти), see (видеть), eat (есть), drink (пить), sleep (спать). Эти глаголы присутствуют в учебниках с первых уроков английского и сопровождают изучающих язык на всех этапах — от начального до продвинутого 📚.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню свою первую группу студентов-новичков. Их паника при упоминании неправильных глаголов была почти осязаемой. "Как запомнить все эти исключения?!" — спрашивали они с ужасом. Я предложила им эксперимент: неделю вести дневник на английском, используя только правильные глаголы. Результат? Неуклюжие, неестественные тексты, где простейшие действия описывались окольными путями. Когда мы вернули в их лексикон "go-went-gone", "take-took-taken" и другие неправильные глаголы, их английский ожил. Этот момент осознания — когда студенты понимают, что без этих "неправильных" элементов язык становится безжизненным — всегда бесценен.

Неправильные глаголы не просто исключения из правил — они историческое наследие языка. Многие из них происходят от древнеанглийских сильных глаголов, которые меняли корневую гласную для образования форм прошедшего времени. Эта система, называемая аблаутом, сохранилась в современных формах: sing-sang-sung, drink-drank-drunk, begin-began-begun.

Полная таблица неправильных глаголов с переводом

Ниже представлена полная таблица наиболее употребительных неправильных глаголов английского языка. Для удобства использования глаголы расположены в алфавитном порядке, с указанием всех трёх форм и перевода на русский язык 📝.

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть beat beat beaten бить become became become становиться begin began begun начинать blow blew blown дуть break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать come came come приходить cost cost cost стоить cut cut cut резать do did done делать draw drew drawn рисовать

Это лишь часть полного списка неправильных глаголов. В английском языке их насчитывается около 200, и для полноценного владения языком рекомендуется постепенно осваивать весь список, начиная с наиболее частотных глаголов.

Для эффективного использования таблицы рекомендуется:

Сначала выучить самые употребительные глаголы (be, do, have, go, make, take)

Обращать внимание на группы глаголов с похожими изменениями форм

Регулярно возвращаться к таблице для повторения

Использовать выученные глаголы в контексте предложений

Знание всех трёх форм критически важно для построения различных временных конструкций. Например, форма Past Simple используется в простых предложениях о прошлом (I went to Paris last year), а Past Participle — в перфектных временах (I have gone to Paris three times) и пассивном залоге (The window was broken by the storm).

Классификация неправильных глаголов по группам

Хотя на первый взгляд может показаться, что неправильные глаголы следует просто механически заучивать, на самом деле большинство из них можно систематизировать. Группировка по типам изменений значительно облегчает запоминание 🧠.

Тип изменения Примеры глаголов Особенности Все три формы одинаковы cut-cut-cut, put-put-put, set-set-set Самая простая группа для запоминания Вторая и третья формы совпадают bring-brought-brought, sell-sold-sold, teach-taught-taught Достаточно запомнить одно изменение Изменение корневой гласной (аблаут) sing-sang-sung, drink-drank-drunk, begin-began-begun Часто следуют историческим моделям Первая и третья формы совпадают come-came-come, run-ran-run Сравнительно небольшая группа Полностью нерегулярные go-went-gone, be-was/were-been Требуют индивидуального запоминания

Рассмотрим подробнее основные группы неправильных глаголов:

Глаголы с одинаковыми формами во всех трёх позициях: cost, cut, hit, hurt, let, put, set, shut. Это наиболее простые для запоминания глаголы, поскольку их форма никогда не меняется. Глаголы с совпадающими формами Past Simple и Past Participle: bring-brought-brought, buy-bought-bought, catch-caught-caught, teach-taught-taught. Эта группа довольно многочисленна и включает многие распространённые глаголы. Глаголы с изменением корневой гласной: begin-began-begun, drink-drank-drunk, ring-rang-rung, sing-sang-sung, swim-swam-swum. Эта группа отражает древнегерманский способ образования прошедшего времени через изменение гласной. Глаголы с отличающейся второй формой: come-came-come, run-ran-run. Это небольшая, но важная группа часто используемых глаголов. Глаголы, заканчивающиеся на -ow с характерным изменением: blow-blew-blown, grow-grew-grown, know-knew-known, throw-threw-thrown.

Знание этих групп позволяет систематизировать процесс изучения неправильных глаголов и делает его менее хаотичным. Вместо заучивания 200 разрозненных глаголов вы запоминаете модели изменения и применяете их к конкретным случаям.

Михаил Соколов, лингвист-переводчик Мой собственный опыт работы с текстами Шекспира показал, насколько глубоко неправильные глаголы укоренены в английском языке. Однажды для исследовательского проекта я подсчитал частотность глагольных форм в "Гамлете" — оказалось, что неправильные глаголы составляют более 70% всех глагольных употреблений! Когда я поделился этим наблюдением со студентами-филологами, они сначала не поверили. Мы провели эксперимент, выбрав случайную страницу из современной английской литературы и подсчитав глаголы. Результат? 65% — неправильные. Это убедительно доказывает: изучение неправильных глаголов — не прихоть преподавателей, а объективная необходимость для понимания живого английского языка, от Шекспира до Гарри Поттера.

Способы запоминания форм неправильных глаголов

Запоминание неправильных глаголов часто вызывает затруднения у изучающих английский. Однако существует несколько эффективных стратегий, которые могут значительно облегчить этот процесс и сделать его даже увлекательным 🎯.

1. Метод ассоциаций

Создавайте яркие, запоминающиеся ассоциации для каждого глагола или группы глаголов:

"Blow-blew-blown" — представьте, как вы дуете на одуванчик, и его семена разлетаются (blown) во все стороны

"Break-broke-broken" — визуализируйте разбитую вазу и осколки

"Drink-drank-drunk" — вообразите кого-то, кто выпил слишком много и стал пьяным (drunk)

2. Рифмы и стишки

Многие учителя и студенты создают запоминающиеся рифмы для групп глаголов:

"Go went gone, show showed shown, blow blew blown" — простая рифма для запоминания трех похожих глаголов

"Bite bit bitten, hide hid hidden, write wrote written" — глаголы с похожим изменением третьей формы

3. Группировка по моделям изменения

Как было отмечено в предыдущем разделе, группировка глаголов по типу изменения помогает увидеть закономерности:

Глаголы с одинаковой моделью "i-a-u": begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung

Глаголы с "ea-o-o": speak-spoke-spoken, weave-wove-woven

Глаголы с "-t" в конце прошедших форм: build-built-built, lend-lent-lent, send-sent-sent

4. Метод интервальных повторений

Научно доказано, что информация лучше запоминается при повторении через возрастающие интервалы времени. Используйте приложения с системой флеш-карточек (например, Anki или Quizlet) для регулярных повторений неправильных глаголов.

5. Контекстное запоминание

Вместо изолированного запоминания форм глаголов, учите их в контексте предложений или коротких историй:

"Yesterday I went to the store and bought some food. I have never been to that store before and have never bought such delicious apples."

to the store and some food. I have never to that store before and have never such delicious apples." "She took her dog for a walk. The dog has taken this route many times."

6. Визуальные схемы и таблицы

Создайте собственную визуальную схему неправильных глаголов, используя цветовое кодирование для разных групп или типов изменений. Регулярно обращайтесь к этой схеме для повторения.

7. Активное использование

Самый эффективный способ запоминания — активное использование глаголов в речи и письме. Составляйте собственные предложения, пишите короткие истории, используйте глаголы в разговоре.

Важно помнить, что запоминание неправильных глаголов — это не спринт, а марафон. Регулярность и систематичность гораздо важнее, чем попытки выучить все сразу. Начните с наиболее частотных глаголов и постепенно расширяйте свой список.

Практическое применение таблицы в изучении английского

Таблица неправильных глаголов — это не просто справочный материал, который стоит держать под рукой. Правильное использование такой таблицы может стать мощным инструментом для систематического улучшения вашего английского 🚀.

Вот несколько конкретных способов эффективно использовать таблицу неправильных глаголов:

Поэтапное освоение — разбейте полный список на небольшие группы по 5-10 глаголов и изучайте по одной группе в неделю, постепенно наращивая свой словарный запас. Создание собственной мини-таблицы — выпишите из полной таблицы те глаголы, с которыми у вас возникают сложности, и держите эту персонализированную шпаргалку при себе для регулярного повторения. Игровые методики — используйте таблицу как основу для игр. Например, карточки с глаголами можно использовать для игры в "Memory" или "Snap", где нужно находить пары соответствующих форм. Тренировка времен — выберите несколько глаголов из таблицы и составьте с ними предложения во всех временах, где используются формы Past Simple и Past Participle (Present Perfect, Past Perfect, Passive Voice). Диктанты и самопроверка — попросите кого-то диктовать вам базовые формы глаголов, а вы записывайте две другие формы, затем проверьте себя по таблице.

Практический подход к изучению должен включать активное использование глаголов в разных контекстах:

Для разговорной практики — составьте рассказ о своем вчерашнем дне, используя как можно больше неправильных глаголов в Past Simple.

— составьте рассказ о своем вчерашнем дне, используя как можно больше неправильных глаголов в Past Simple. Для развития навыков письма — напишите электронное письмо другу о своем опыте (используя Present Perfect с неправильными глаголами: "I have never seen such a beautiful sunset").

— напишите электронное письмо другу о своем опыте (используя Present Perfect с неправильными глаголами: "I have never seen such a beautiful sunset"). Для понимания на слух — найдите аудио или видеоматериалы с транскриптами и отмечайте в них все неправильные глаголы, обращая внимание на их произношение.

— найдите аудио или видеоматериалы с транскриптами и отмечайте в них все неправильные глаголы, обращая внимание на их произношение. Для чтения — выберите книгу или статью на английском и подчеркивайте все встречающиеся неправильные глаголы, определяя их формы.

Эффективное освоение неправильных глаголов требует системного подхода:

Начните с самых частотных глаголов (be, have, do, go, make, take, come, see) Постепенно добавляйте новые глаголы, группируя их по сходству форм Регулярно возвращайтесь к уже изученным глаголам Используйте глаголы в контексте, составляя свои примеры Проверяйте себя с помощью таблицы при возникновении сомнений

Помните, что цель изучения неправильных глаголов — не просто механическое запоминание форм, а их свободное и автоматическое использование в речи и письме. Когда вы достигнете этого уровня, вы заметите, как значительно повысится ваша беглость и грамотность в английском языке.