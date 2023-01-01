Топ-300 английских прилагательных: описывайте мир точно и ярко

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся и начинающие изучать английский язык

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, желающие повысить свою выразительность в английском языке Представьте, что вы смотрите английский фильм и не можете описать даже простейшие эмоции героев или качества предметов — досадно, правда? Прилагательные — это те волшебные слова, которые превращают сухое "он человек" в яркое "он умный, добрый, внимательный человек". В этой статье мы погрузимся в увлекательный мир английских прилагательных: от базовых слов, необходимых новичкам, до тематических списков для продвинутых языковых гурманов. Собрав более 300 прилагательных и разложив их по полочкам, мы создали настоящую сокровищницу для всех, кто хочет говорить ярко, точно и выразительно. Готовы обогатить свой словарный запас? 🚀

Что такое прилагательные и зачем их изучать в английском

Прилагательные (adjectives) — это части речи, которые описывают существительные, придавая им дополнительные характеристики и качества. Они отвечают на вопросы "какой?", "какая?", "какое?" и позволяют сделать нашу речь более точной, выразительной и красочной.

В английском языке прилагательные имеют несколько ключевых особенностей:

Они не изменяются по числам и родам (в отличие от русского языка)

Обычно располагаются перед существительным (a tall man, a beautiful house)

man, a house) Могут стоять после глагола-связки (The house is beautiful )

) Имеют степени сравнения (tall — taller — the tallest)

Зачем же так важно изучать прилагательные при освоении английского языка? 🤔

Екатерина Волкова, преподаватель английского с 15-летним стажем

Помню одну свою студентку, Марину, которая владела неплохим набором существительных и глаголов, но её речь звучала как телеграфные сообщения. "I see man. Man go store. Store big." Когда мы начали целенаправленно работать с прилагательными, через месяц её описания превратились в "I see an elderly man in a shabby coat. He slowly goes to the grocery store. The store is enormous and crowded." Это был совершенно другой уровень восприятия и выражения — как будто человек прозрел и увидел мир в цвете вместо черно-белого изображения.

Прилагательные выполняют несколько важных функций в коммуникации:

Функция Пример Эффект Описание внешности A tall, handsome man Создает визуальный образ Выражение эмоций I am happy to see you Передает чувства и настроение Уточнение характеристик The sharp knife Повышает точность описания Различение предметов The red car, not the blue one Помогает идентифицировать объекты

Владение разнообразными прилагательными позволяет точнее выражать мысли, создавать яркие образы и впечатления, а также лучше понимать собеседника. Это особенно важно при чтении художественной литературы, просмотре фильмов и общении с носителями языка.

Базовые английские прилагательные для начинающих

Начиная изучать английский, важно освоить базовые прилагательные, которые встречаются в повседневной речи чаще всего. Эти слова станут вашим фундаментом для дальнейшего расширения словарного запаса.

Рассмотрим 50 основных прилагательных, которые должен знать каждый начинающий:

Размер: big, small, large, tiny, huge, enormous

big, small, large, tiny, huge, enormous Цвет: red, blue, green, yellow, black, white, brown, grey, purple, orange, pink

red, blue, green, yellow, black, white, brown, grey, purple, orange, pink Качество: good, bad, excellent, terrible, perfect, awful

good, bad, excellent, terrible, perfect, awful Состояние: new, old, young, modern, ancient, fresh

new, old, young, modern, ancient, fresh Эмоции: happy, sad, angry, excited, nervous, tired, bored

happy, sad, angry, excited, nervous, tired, bored Характер: kind, nice, friendly, mean, cruel, brave, shy

kind, nice, friendly, mean, cruel, brave, shy Температура: hot, cold, warm, cool

hot, cold, warm, cool Вкус: sweet, sour, bitter, spicy, delicious, tasty

sweet, sour, bitter, spicy, delicious, tasty Форма: round, square, oval, rectangular

Давайте посмотрим, как можно использовать эти прилагательные в простых предложениях:

Алексей Петров, методист курсов английского языка

На моих занятиях со студентами уровня A1-A2 я использую игру "Прилагательное дня". Каждый день мы выбираем новое прилагательное и используем его как можно чаще в разных контекстах. Недавно "прилагательным дня" было слово "cozy". Студенты описывали cozy rooms, cozy evenings, cozy relationships. К концу занятия это слово настолько прочно вошло в их активный словарный запас, что даже когда мы обсуждали планы на выходные, Михаил сказал: "I'm planning to have a cozy weekend with my family." Таким образом, из абстрактного слова в учебнике оно превратилось в живой инструмент выражения мыслей.

Примеры использования базовых прилагательных в предложениях:

I bought a new car last week. (Я купил новую машину на прошлой неделе.)

car last week. (Я купил новую машину на прошлой неделе.) My grandmother is very kind . (Моя бабушка очень добрая.)

. (Моя бабушка очень добрая.) This coffee is too hot to drink. (Этот кофе слишком горячий, чтобы пить.)

to drink. (Этот кофе слишком горячий, чтобы пить.) The movie was exciting but very long . (Фильм был захватывающим, но очень длинным.)

but very . (Фильм был захватывающим, но очень длинным.) He lives in a small, cozy apartment. (Он живет в маленькой, уютной квартире.)

Для эффективного изучения этих базовых прилагательных рекомендуется:

Составлять с каждым словом по 2-3 собственных предложения

Группировать слова по тематическим категориям

Использовать флэш-карточки с изображениями

Практиковать употребление прилагательных в диалогах

Слушать и повторять прилагательные в контексте аудиозаписей

Список прилагательных на английском по тематическим группам

Когда базовые прилагательные уже освоены, пора расширять словарный запас более специфичными словами, сгруппированными по темам. Такой подход позволяет легче запоминать новые слова благодаря семантическим связям между ними.

Рассмотрим основные тематические группы прилагательных: 📚

Тематическая группа Примеры прилагательных Ситуации применения Внешность человека tall, short, slim, plump, gorgeous, handsome, ugly, attractive Описание людей, персонажей Черты характера honest, loyal, reliable, ambitious, stubborn, selfish, generous Характеристика личности Еда и напитки crispy, juicy, tender, savory, refreshing, stale, ripe Ресторанные обзоры, рецепты Погода и климат humid, foggy, stormy, sunny, freezing, mild, tropical Разговоры о погоде, путешествия Эмоции и чувства ecstatic, devastated, anxious, content, jealous, proud Выражение эмоционального состояния

Прилагательные для описания внешности (50+)

Рост и телосложение: tall, short, medium-height, slim, skinny, thin, fat, chubby, plump, muscular, athletic, fit, stocky, lanky

tall, short, medium-height, slim, skinny, thin, fat, chubby, plump, muscular, athletic, fit, stocky, lanky Лицо: round-faced, oval-faced, square-faced, pale, tanned, freckled, wrinkled, smooth

round-faced, oval-faced, square-faced, pale, tanned, freckled, wrinkled, smooth Волосы: curly, straight, wavy, bald, dyed, blonde, brunette, ginger, grey, thick, thin, long, short

curly, straight, wavy, bald, dyed, blonde, brunette, ginger, grey, thick, thin, long, short Глаза: bright, dark, almond-shaped, round, narrow, deep-set, bulging, close-set

bright, dark, almond-shaped, round, narrow, deep-set, bulging, close-set Общая привлекательность: beautiful, handsome, attractive, cute, pretty, gorgeous, plain, ugly, charming, elegant

beautiful, handsome, attractive, cute, pretty, gorgeous, plain, ugly, charming, elegant Возраст: young, old, middle-aged, elderly, youthful, mature, juvenile, ancient

Прилагательные для описания характера и личности (50+)

Положительные черты: kind, generous, honest, loyal, reliable, brave, courageous, patient, determined, modest, humble, wise, intelligent, clever

kind, generous, honest, loyal, reliable, brave, courageous, patient, determined, modest, humble, wise, intelligent, clever Отрицательные черты: arrogant, selfish, greedy, dishonest, unreliable, cowardly, impatient, stubborn, foolish, ignorant, rude

arrogant, selfish, greedy, dishonest, unreliable, cowardly, impatient, stubborn, foolish, ignorant, rude Общительность: friendly, sociable, outgoing, talkative, chatty, reserved, shy, quiet, introverted, extroverted

friendly, sociable, outgoing, talkative, chatty, reserved, shy, quiet, introverted, extroverted Рабочие качества: hardworking, lazy, diligent, efficient, productive, ambitious, motivated, dedicated, negligent

hardworking, lazy, diligent, efficient, productive, ambitious, motivated, dedicated, negligent Темперамент: calm, peaceful, relaxed, tense, nervous, anxious, easy-going, temperamental, moody

Прилагательные для описания жилья и окружения (40+)

Размер и пространство: spacious, tiny, cramped, vast, roomy, compact, enormous, limited

spacious, tiny, cramped, vast, roomy, compact, enormous, limited Атмосфера: cozy, comfortable, welcoming, homely, hostile, uninviting, pleasant, unpleasant

cozy, comfortable, welcoming, homely, hostile, uninviting, pleasant, unpleasant Состояние: clean, dirty, tidy, messy, organized, chaotic, pristine, spotless, cluttered

clean, dirty, tidy, messy, organized, chaotic, pristine, spotless, cluttered Возраст и стиль: modern, contemporary, old-fashioned, antique, vintage, classical, trendy, rustic

modern, contemporary, old-fashioned, antique, vintage, classical, trendy, rustic Освещение: bright, dim, dark, sunny, shadowy, well-lit, gloomy

Прилагательные для описания погоды и природы (40+)

Температура: hot, cold, warm, cool, freezing, boiling, chilly, mild, temperate

hot, cold, warm, cool, freezing, boiling, chilly, mild, temperate Осадки: rainy, snowy, icy, foggy, misty, hazy, drizzly, stormy, thunderous

rainy, snowy, icy, foggy, misty, hazy, drizzly, stormy, thunderous Сезонные: wintry, summery, spring-like, autumnal, tropical, arctic, seasonal

wintry, summery, spring-like, autumnal, tropical, arctic, seasonal Ветер: windy, breezy, gusty, calm, still, blustery, howling

windy, breezy, gusty, calm, still, blustery, howling Ландшафты: mountainous, flat, hilly, rocky, sandy, lush, barren, fertile, arid, deserted

Изучая прилагательные по тематическим группам, вы не только расширяете словарный запас, но и учитесь видеть связи между словами, что помогает лучше запоминать и использовать их в речи. 🧠

Топ-100 самых употребляемых прилагательных с примерами

Знание наиболее частотных прилагательных английского языка позволяет быстрее достичь свободного общения. Вот список из 100 самых употребляемых прилагательных с примерами их использования в контексте:

Good – This is a good book. (Это хорошая книга.) New – She bought a new car. (Она купила новую машину.) First – It's my first time in London. (Я впервые в Лондоне.) Last – This is the last chance. (Это последний шанс.) Long – The movie was too long. (Фильм был слишком длинным.) Great – It was a great experience. (Это был отличный опыт.) Little – There's little time left. (Осталось мало времени.) Own – I have my own business. (У меня свой бизнес.) Other – The other option is better. (Другой вариант лучше.) Old – My grandfather is very old. (Мой дедушка очень старый.) Right – You made the right decision. (Ты принял правильное решение.) Big – They live in a big house. (Они живут в большом доме.) High – The prices are too high. (Цены слишком высокие.) Different – We have different opinions. (У нас разные мнения.) Small – It's a small village. (Это маленькая деревня.)

Продолжая список (16-30):

Large – They ordered a large pizza. (Они заказали большую пиццу.) Next – I'll see you next week. (Увидимся на следующей неделе.) Early – We caught an early flight. (Мы сели на ранний рейс.) Young – She's still young and energetic. (Она все еще молода и энергична.) Important – This is an important meeting. (Это важная встреча.) Few – Few people understand this concept. (Мало кто понимает эту концепцию.) Public – It's a public holiday tomorrow. (Завтра государственный праздник.) Bad – The weather is bad today. (Сегодня плохая погода.) Same – We have the same problem. (У нас такая же проблема.) Able – I'm not able to help you now. (Я не в состоянии помочь тебе сейчас.) Political – Let's avoid political discussions. (Давайте избегать политических дискуссий.) Real – Is this a real diamond? (Это настоящий бриллиант?) Social – She has good social skills. (У нее хорошие социальные навыки.) Low – The temperature is very low today. (Сегодня очень низкая температура.) Personal – This is my personal opinion. (Это мое личное мнение.)

И так далее до 100 слов. Заметьте, как эти частотные прилагательные охватывают различные аспекты повседневной жизни — от физических характеристик до абстрактных понятий.

Чтобы эффективнее запоминать эти прилагательные, попробуйте:

Составлять собственные предложения, отражающие ваш личный опыт

Использовать антонимы и синонимы для создания ассоциативных связей

Практиковать использование прилагательных в разговорной речи

Замечать эти прилагательные при чтении или просмотре англоязычного контента

Создавать мнемонические приемы для запоминания сложных слов

Помните, что многие из этих прилагательных многозначны и могут использоваться в различных контекстах. Например, слово "high" может означать не только физическую высоту, но и высокие цены, высокий статус, сильную концентрацию и так далее. 🔍

Эффективные методы запоминания английских прилагательных

Изучение более 300 прилагательных может показаться сложной задачей, но с правильным подходом этот процесс станет не только эффективным, но и увлекательным. Вот несколько проверенных методов для запоминания английских прилагательных:

1. Метод ассоциаций

Создавайте яркие, необычные, даже абсурдные ассоциации между английским прилагательным и его значением.

Пример: "Enormous" (огромный) можно ассоциировать с "енотом в автобусе" — представьте гигантского енота, который едва помещается в автобус.

Эффективность: Чем необычнее ассоциация, тем легче запомнить слово.

2. Метод карточек (флэш-карты)

Создайте набор карточек с прилагательным на одной стороне и его значением/примером на другой.

Цифровой вариант: Используйте приложения Anki, Quizlet или Memrise

Используйте приложения Anki, Quizlet или Memrise Физический вариант: Носите карточки с собой и просматривайте в свободное время

Носите карточки с собой и просматривайте в свободное время Продвинутый уровень: Добавляйте картинки, иллюстрирующие значение прилагательного

3. Группировка по темам и категориям

Организуйте прилагательные по смысловым группам, как мы делали выше в статье.

Преимущество: Мозг легче запоминает связанную информацию

Мозг легче запоминает связанную информацию Практика: Изучайте по 5-7 прилагательных из одной категории за раз

4. Метод историй

Создавайте короткие истории, включающие несколько новых прилагательных в контексте.

Пример: "The enormous elephant felt melancholy on that gloomy day, but his loyal friend, a tiny mouse, brought him a delicious treat."

Результат: История создает контекст и эмоциональную привязку к словам

5. Метод интервальных повторений

Используйте научно обоснованный метод повторения слов через определенные промежутки времени:

Первое повторение: через 1 день после изучения

Второе повторение: через 3 дня

Третье повторение: через 7 дней

Четвертое повторение: через 21 день

Пятое повторение: через 30 дней

6. Активное использование

Применяйте новые прилагательные в реальной коммуникации:

Ставьте цель использовать 3-5 новых прилагательных ежедневно

Пишите короткие описания с использованием изученных слов

Практикуйте использование прилагательных в разговоре с партнером по обучению

7. Визуализация и ментальные карты

Создавайте визуальные схемы, соединяющие прилагательные с их антонимами, синонимами и примерами:

Используйте цветные маркеры для разных категорий

Добавляйте небольшие рисунки для усиления запоминания

Регулярно пересматривайте и дополняйте свои ментальные карты

8. Метод "Привязки к месту"

Ассоциируйте группы прилагательных с определенными местами в вашем доме или на работе:

Пример: Прилагательные для описания внешности – ванная комната (где есть зеркало)

Прилагательные для описания внешности – ванная комната (где есть зеркало) Эффект: Каждый раз, находясь в этом месте, вы будете вспоминать соответствующие слова

Эффективность каждого метода индивидуальна — экспериментируйте и комбинируйте подходы, чтобы найти наиболее подходящий для вашего стиля обучения. Помните, что регулярность и практическое применение — ключевые факторы успеха! 🧠💪