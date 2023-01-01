Современные английские выражения и сленг: говорим как носители

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и стремящиеся улучшить свои навыки общения

Профессионалы, работающие в международных компаниях и желающие звучать естественно при общении с носителями языка

Люди, интересующиеся актуальными трендами в языке и современной культурной лексикой Владение английским сегодня недостаточно ограничивать учебниками и классической литературой. Реальный язык – это живой организм, постоянно мутирующий и обрастающий новыми выражениями. Именно сленг и неологизмы отражают актуальную языковую картину, а незнание этого слоя лексики может превратить уверенного спикера в человека, говорящего "как из учебника 90-х". Разберёмся, какие слова и выражения помогут вам звучать естественно, будь то общение в TikTok, деловая переписка с зарубежными партнерами или просто разговор с англоязычными друзьями. 🔥

Что такое английский сленг и почему он важен сегодня

Английский сленг представляет собой неформальные слова и выражения, которые часто возникают в определенных социальных группах, профессиональных сообществах или возрастных категориях. В отличие от стандартного языка, сленг обычно не попадает в официальные словари сразу и может существенно отличаться от нормативной лексики как по форме, так и по значению.

Важность понимания и использования сленга сложно переоценить. Во-первых, это ключ к реальному, а не книжному языку. Во-вторых, это маркер принадлежности к определенной группе. В-третьих, сленг часто компактнее и экспрессивнее передаёт смыслы, чем стандартный язык.

Анна Громова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курс пришёл IT-специалист, гордо заявивший, что знает английский на уровне Advanced. Действительно, его грамматика и словарный запас были впечатляющими. Но во время стажировки в американской компании он оказался в неловкой ситуации. Коллеги постоянно использовали выражения вроде "I'm down for that" (я за/согласен), "That's cap" (это неправда/ложь), "throwing shade" (высказываться критически о ком-то). Мой студент не только не понимал половину разговоров, но и сам звучал неестественно, используя формальные конструкции там, где носители предпочитают сленг. Спустя месяц интенсивной работы над современной лексикой он не только влился в коллектив, но и заслужил уважение за способность быстро адаптироваться к языковой среде. Это наглядно показало: знание формального английского без понимания живого языка — только половина успеха.

Сленг выполняет несколько важных функций в языке:

Экономия времени — сленговые выражения часто короче стандартных аналогов

— сленговые выражения часто короче стандартных аналогов Групповая идентификация — определяет принадлежность к конкретному сообществу

— определяет принадлежность к конкретному сообществу Эмоциональная окраска — придаёт речи экспрессивность и яркость

— придаёт речи экспрессивность и яркость Кодирование информации — иногда используется, чтобы скрыть смысл от посторонних

— иногда используется, чтобы скрыть смысл от посторонних Языковые инновации — часто становится источником новых слов, которые впоследствии входят в стандартный язык

Тип сленга Особенности Примеры Профессиональный Используется в специфических областях деятельности "Ship it" (запустить проект), "Rubber ducking" (метод отладки кода) Возрастной Характерен для определенных поколений "Slay" (отлично справиться), "Lowkey" (немного, слегка) Региональный Специфичен для определенных англоговорящих регионов "Proper" (очень, Британия), "Heaps" (много, Австралия) Интернет-сленг Возникает и распространяется в онлайн-коммуникации "Doomscrolling" (бесконечная прокрутка негативных новостей)

Знание современного английского сленга особенно актуально для тех, кто работает в международных компаниях, учится за рубежом или просто хочет звучать естественно при общении с носителями языка. В противном случае существует риск не только недопонимания, но и создания впечатления языкового барьера даже при хорошем владении стандартным английским.

Самые популярные неологизмы в английском языке

Неологизмы — это новые слова или выражения, а также существующие слова, которые приобрели новые значения. Английский язык, будучи одним из самых динамично развивающихся в мире, постоянно обогащается неологизмами, отражающими изменения в технологиях, культуре и обществе.

Неологизмы часто возникают в нескольких ключевых областях:

Технологии и диджитал — связаны с новыми устройствами, приложениями и онлайн-явлениями

— связаны с новыми устройствами, приложениями и онлайн-явлениями Социальные явления — отражают новые тенденции в обществе и культуре

— отражают новые тенденции в обществе и культуре Экономика и бизнес — описывают новые бизнес-модели и экономические реалии

— описывают новые бизнес-модели и экономические реалии Экология и устойчивое развитие — связаны с экологическими трендами и изменением климата

Вот список наиболее актуальных неологизмов английского языка, которые полезно знать:

Неологизм Значение Пример использования Doomscrolling Навязчивое просматривание негативных новостей в сети "I spent hours doomscrolling last night and now I feel anxious." Situationship Романтические отношения без чётких обязательств "We've been dating for months but it's still just a situationship." Phubbing Игнорирование собеседника из-за смартфона (phone + snubbing) "Stop phubbing me and put your phone away!" Workation Работа во время отпуска (work + vacation) "I'm taking a workation in Bali next month." Nomophobia Страх остаться без мобильного телефона "My nomophobia gets worse when my battery is low." Techlash Негативная реакция на влияние технологических компаний "The recent privacy scandals have led to a significant techlash." Ghosting Внезапное прекращение общения без объяснений "After three dates, he just ghosted me." Hangxiety Тревожность после употребления алкоголя (hangover + anxiety) "The hangxiety made me swear off drinking forever."

Интересно, что скорость появления неологизмов в английском языке растёт с каждым годом. Если в 20 веке новые слова могли входить в обиход годами, то сегодня, благодаря социальным сетям, этот процесс занимает дни или недели. Такие платформы как TikTok и Twitter (X) стали настоящими "инкубаторами неологизмов", откуда они распространяются в массовую культуру. 🚀

Чтобы оставаться в курсе последних неологизмов, полезно следить за словарями, которые ежегодно добавляют новые слова. Например, Oxford Dictionary и Merriam-Webster регулярно публикуют списки "слов года" и новых добавлений.

Английские аббревиатуры для общения в соцсетях

Общение в социальных сетях требует быстроты и лаконичности, поэтому аббревиатуры стали неотъемлемой частью онлайн-лексикона. Знание этих сокращений не только сэкономит время при общении, но и поможет вам понимать, что пишут другие пользователи. 💬

Аббревиатуры в социальных сетях можно разделить на несколько категорий:

Общеупотребительные — базовые сокращения, используемые повсеместно

— базовые сокращения, используемые повсеместно Реакционные — выражающие эмоциональный отклик

— выражающие эмоциональный отклик Платформо-специфичные — характерные для определенных социальных сетей

— характерные для определенных социальных сетей Ситуативные — используемые в конкретных обстоятельствах общения

Вот наиболее распространенные аббревиатуры, которые стоит знать:

Аббревиатура Расшифровка Значение Контекст использования ICYMI In Case You Missed It Если вы пропустили Для привлечения внимания к важной информации IMO/IMHO In My (Humble) Opinion По моему (скромному) мнению При высказывании личной позиции TBH To Be Honest Если честно Предваряет откровенное высказывание TFW That Feeling When То чувство, когда Описание эмоциональной реакции FOMO Fear Of Missing Out Страх упустить что-то важное Описание социальной тревожности OOTD Outfit Of The Day Наряд дня В постах о моде и стиле IYKYK If You Know You Know Кто знает, тот поймёт Намёк на информацию, известную ограниченному кругу NGL Not Gonna Lie Не буду врать Перед честным признанием SMH Shaking My Head Качаю головой (в недоумении) Выражение разочарования или недоверия IRL In Real Life В реальной жизни Противопоставление онлайн и офлайн миров

Важно помнить, что аббревиатуры стоит использовать с учётом контекста. То, что уместно в личной переписке или комментариях к постам друзей, может выглядеть непрофессионально в деловой коммуникации, даже если она происходит в социальных сетях.

Дмитрий Волков, диджитал-маркетолог Работая с международными клиентами, я часто сталкивался с ситуациями, когда аббревиатуры вызывали недоумение. Особенно запомнился случай с крупным американским клиентом. В рабочем чате я использовал аббревиатуру "LOL" в ответ на шутливый комментарий заказчика. К моему удивлению, через несколько минут мне позвонил руководитель и поинтересовался, почему я написал "Lots of Love" (много любви) клиенту, с которым у нас строго деловые отношения. Оказалось, что для людей старшего поколения "LOL" всё ещё имеет это значение, а не привычное для молодежи "Laughing Out Loud" (громко смеюсь). С тех пор я составил для себя список "безопасных" профессиональных аббревиатур и всегда учитываю возраст и бэкграунд собеседника. Эта история научила меня, что даже распространённые сокращения могут трактоваться по-разному в зависимости от поколения и контекста.

Примечательно, что многие аббревиатуры уже перешли из письменной речи в устную. Люди действительно говорят "LOL", "ASAP" или "BRB" вслух, вместо того чтобы произносить полные фразы. Это показывает, насколько сильно онлайн-лексика влияет на разговорный английский. 📱

Молодёжный сленг: как говорит англоязычная молодёжь

Молодёжный сленг — пожалуй, самый динамичный сегмент языка, где новые выражения появляются и исчезают с головокружительной скоростью. Англоязычная молодёжь постоянно изобретает новые способы выражения своих мыслей, эмоций и отношения к окружающему миру.

Молодёжный сленг формируется под влиянием нескольких факторов:

Поп-культура — песни, фильмы, сериалы и игры

— песни, фильмы, сериалы и игры Социальные сети — особенно TikTok, Twitter (X) и YouTube

— особенно TikTok, Twitter (X) и YouTube Субкультуры — от геймеров до последователей различных музыкальных направлений

— от геймеров до последователей различных музыкальных направлений Знаменитости и инфлюенсеры — их речевые особенности часто подхватываются фанатами

Важно отметить, что молодёжный сленг может значительно различаться даже внутри англоязычных стран. То, что популярно в Лондоне, может быть не знакомо молодёжи Нью-Йорка или Сиднея. Тем не менее, благодаря глобализации и социальным сетям многие выражения становятся интернациональными.

Вот несколько ключевых слов и выражений современного молодёжного сленга:

Vibe check — оценка атмосферы, настроения человека или места

— оценка атмосферы, настроения человека или места Rent-free — говорят о чём-то, что постоянно занимает мысли ("living rent-free in my head")

— говорят о чём-то, что постоянно занимает мысли ("living rent-free in my head") Understood the assignment — отлично справиться с задачей, превзойти ожидания

— отлично справиться с задачей, превзойти ожидания Main character energy — вести себя как главный герой фильма или книги

— вести себя как главный герой фильма или книги It's giving... — это напоминает/выглядит как... ("It's giving 90s vibes")

— это напоминает/выглядит как... ("It's giving 90s vibes") Living my best life — наслаждаться жизнью, делать то, что приносит удовольствие

— наслаждаться жизнью, делать то, что приносит удовольствие Hits different — воспринимается особенно, имеет особое значение

— воспринимается особенно, имеет особое значение No cap — без шуток, серьезно (от "capping" — врать)

— без шуток, серьезно (от "capping" — врать) Simp — человек, чрезмерно угождающий объекту симпатии

— человек, чрезмерно угождающий объекту симпатии Lowkey/Highkey — в небольшой/большой степени ("I'm lowkey obsessed with this song")

Использование современного сленга может сильно варьироваться в зависимости от ситуации. В повседневном общении со сверстниками молодёжь использует более смелые и новаторские выражения, тогда как при общении со взрослыми или в формальной обстановке этот лексический пласт обычно приглушается.

Интересно проследить трансформацию значений некоторых слов в молодёжном сленге:

Слово Традиционное значение Значение в молодёжном сленге Slay Убивать, уничтожать Отлично справиться, впечатлить всех Tea Чай (напиток) Сплетни, интересная информация Sick Больной Потрясающий, классный Extra Дополнительный Чрезмерный, драматичный Lit Освещённый, зажжённый Очень хороший, увлекательный Salty Солёный Раздражённый, обиженный

Важно понимать, что молодёжный сленг быстро меняется. То, что было популярно год назад, может уже считаться устаревшим и даже вызывать насмешки при употреблении. Поэтому для поддержания актуального словаря полезно следить за контентом, создаваемым молодыми носителями языка. 🔄

Как использовать современные английские выражения

Использование современного английского сленга и неологизмов — это балансирование на тонкой грани между естественностью речи и неуместностью. Чтобы правильно интегрировать современные выражения в свою речь, следует придерживаться определённых принципов.

Во-первых, учитывайте контекст использования:

Неформальное общение с ровесниками — можно использовать самые свежие и даже экспериментальные выражения

— можно использовать самые свежие и даже экспериментальные выражения Профессиональная среда — лучше ограничиться устоявшимися неологизмами, понятными широкой аудитории

— лучше ограничиться устоявшимися неологизмами, понятными широкой аудитории Академическая среда — используйте только те современные термины, которые непосредственно связаны с темой обсуждения

— используйте только те современные термины, которые непосредственно связаны с темой обсуждения Межпоколенческое общение — будьте готовы объяснить значение используемых вами выражений

Во-вторых, помните о культурных различиях. Английский сленг может существенно различаться в разных англоговорящих странах:

Американский английский — "That's dope" (это круто), "I'm down" (я согласен)

— "That's dope" (это круто), "I'm down" (я согласен) Британский английский — "That's well good" (это очень хорошо), "I'm knackered" (я измотан)

— "That's well good" (это очень хорошо), "I'm knackered" (я измотан) Австралийский английский — "That's fair dinkum" (это настоящее/подлинное), "She'll be right" (всё будет хорошо)

— "That's fair dinkum" (это настоящее/подлинное), "She'll be right" (всё будет хорошо) Канадский английский — "That's keener" (это воодушевляет), "Give'r" (делай это, старайся)

В-третьих, избегайте перенасыщения речи сленгом. Даже носители языка редко используют более 2-3 сленговых выражений в одном высказывании. Чрезмерное использование может звучать неестественно и создавать впечатление, что вы пытаетесь слишком сильно.

Практические рекомендации по освоению и использованию современного английского:

Учитесь в контексте — отмечайте, как и когда используются те или иные выражения носителями языка Проверяйте актуальность — некоторые сленговые выражения быстро устаревают Начинайте с малого — вводите новые выражения постепенно, начиная с наиболее универсальных Будьте готовы к непониманию — имейте в запасе более стандартные синонимы для объяснения Следите за интонацией — многие современные выражения требуют определённой интонации для правильного восприятия

Особенно полезно следить за развитием языка через различные источники:

YouTube-каналы, где носители языка обсуждают современные темы

Подкасты на актуальные темы

Развлекательные шоу и стендап-выступления

Сериалы, отражающие современную жизнь молодежи

Музыкальные тексты популярных исполнителей

И наконец, помните о главном правиле использования сленга и неологизмов: они должны делать вашу коммуникацию более эффективной, а не создавать барьеры. Если вы сомневаетесь в уместности выражения, лучше использовать более нейтральный эквивалент. 🤔