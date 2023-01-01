50+ английских сокращений в онлайн-переписке: полное руководство

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Профессионалы, работающие в международной среде и нуждающиеся в эффективной коммуникации

Все желающие улучшить свои навыки понимания и использования английских сокращений в различных сферах общения WTF? Именно это проносится в голове, когда вы сталкиваетесь с непонятными буквосочетаниями в английском тексте. Признайтесь, каждый из нас хоть раз испытывал замешательство, пытаясь расшифровать загадочные аббревиатуры в переписке с иностранными коллегами или друзьями. Разобраться в этом лингвистическом лабиринте кажется сложным, но только на первый взгляд. Я расскажу, как превратить головоломку английских сокращений в понятную систему, которую вы освоите за считанные дни. Готовы сказать "IDK" и "IDC" непониманию? Тогда начнем! 🚀

Мир английских сокращений: кратко о главном

Английские сокращения — это не просто лингвистическая причуда, а мощный инструмент языковой экономии. Они возникли задолго до эры цифровой коммуникации и прочно закрепились в различных сферах: от научных трудов до повседневных чатов.

По типу образования английские сокращения делятся на несколько категорий:

Аббревиатуры — образуются из первых букв словосочетания (NATO — North Atlantic Treaty Organization)

— образуются из первых букв словосочетания (NATO — North Atlantic Treaty Organization) Акронимы — аббревиатуры, которые произносятся как слова (NASA — произносится как единое слово)

— аббревиатуры, которые произносятся как слова (NASA — произносится как единое слово) Усечения — сокращенные формы слов (lab вместо laboratory)

— сокращенные формы слов (lab вместо laboratory) Контрактуры — слова с пропущенными буквами в середине (Dr. — Doctor)

— слова с пропущенными буквами в середине (Dr. — Doctor) Смешанные типы — комбинации вышеперечисленных (Wi-Fi)

Особенность английских сокращений в том, что они постоянно эволюционируют, отражая изменения в языке и обществе. Если в 1980-х годах знание ASAP (As Soon As Possible) считалось продвинутым, сегодня даже дети свободно оперируют десятками подобных конструкций.

Эпоха Характерные сокращения Сфера использования До 1990-х P.S., a.m./p.m., etc. Преимущественно письменная речь 1990-2000-е ASAP, FYI, BTW Деловая переписка, ранние чаты 2000-2010 LOL, OMG, BRB Форумы, SMS, ранние соцсети 2010-настоящее время TBH, SMH, FOMO Мессенджеры, соцсети, мемы

Понимание английских сокращений — не просто вопрос грамотности, но и вопрос культурной адаптации. Каждое сокращение имеет свой контекст и нюансы использования, которые важно учитывать для точной коммуникации.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Один из моих студентов, руководитель IT-отдела, однажды признался, что едва не сорвал крупный международный контракт из-за неправильного понимания сокращений. В письме от партнеров значилось "Deadline EOD Friday". Он решил, что EOD означает "End Of December" и спокойно отложил задачу на конец месяца. Представьте его шок, когда в понедельник раздался гневный звонок: оказывается, EOD означало "End Of Day", и работу ждали к концу рабочего дня в пятницу! После этого случая мы внедрили в корпоративное обучение специальный блок по деловым сокращениям. Теперь его команда не только безошибочно расшифровывает любые аббревиатуры, но и сама умело использует их в переписке, экономя до 15-20% времени на составление писем.

Популярные сокращения в онлайн-общении: от LOL до BRB

Онлайн-общение породило целую вселенную сокращений, которые стали неотъемлемой частью цифровой коммуникации. Знание этих кодов открывает двери к пониманию не только текстов, но и культурных отсылок, мемов и контекстных шуток. 🔍

Базовые сокращения, которые должен знать каждый:

LOL (Laughing Out Loud) — громко смеюсь

(Laughing Out Loud) — громко смеюсь BRB (Be Right Back) — скоро вернусь

(Be Right Back) — скоро вернусь BTW (By The Way) — кстати говоря

(By The Way) — кстати говоря IDK (I Don't Know) — я не знаю

(I Don't Know) — я не знаю ASAP (As Soon As Possible) — как можно скорее

(As Soon As Possible) — как можно скорее IMHO (In My Humble Opinion) — по моему скромному мнению

(In My Humble Opinion) — по моему скромному мнению TBH (To Be Honest) — честно говоря

(To Be Honest) — честно говоря OMG (Oh My God) — о боже мой

Важно понимать, что одно и то же сокращение может иметь разные оттенки в зависимости от контекста. Например, "LOL" может выражать как искренний смех, так и иронию или даже неловкость.

Продвинутые сокращения для опытных пользователей:

FOMO (Fear Of Missing Out) — боязнь пропустить что-то важное

(Fear Of Missing Out) — боязнь пропустить что-то важное YOLO (You Only Live Once) — живешь только раз

(You Only Live Once) — живешь только раз SMH (Shaking My Head) — качаю головой (от неодобрения)

(Shaking My Head) — качаю головой (от неодобрения) ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили

(In Case You Missed It) — если вы пропустили TL;DR (Too Long; Didn't Read) — слишком длинно, не читал (часто используется перед кратким резюме длинного текста)

(Too Long; Didn't Read) — слишком длинно, не читал (часто используется перед кратким резюме длинного текста) AFK (Away From Keyboard) — отошел от клавиатуры

Контекстные сокращения, которые используются в специфических ситуациях или сообществах:

Сокращение Расшифровка Типичное использование HMU Hit Me Up Свяжись со мной, напиши мне IMO/IMHO In My (Humble) Opinion Высказывание личного мнения IRL In Real Life В реальной жизни (в противовес онлайн) NSFW Not Safe For Work Предупреждение о неподходящем для работы контенте IIRC If I Remember Correctly Если я правильно помню AFAIK As Far As I Know Насколько мне известно

Любопытно, что скорость обновления онлайн-сленга постоянно растет. Сокращения, популярные несколько лет назад (например, "ROFL"), могут восприниматься сегодня как устаревшие, в то время как новые (например, "NGL" — Not Gonna Lie) быстро входят в обиход.

Для успешной коммуникации важно не только понимать значение сокращений, но и учитывать их уместность в разных ситуациях. То, что идеально подходит для переписки с друзьями, может быть совершенно неуместным в деловом общении.

Деловые аббревиатуры: как не запутаться в рабочей переписке

Деловой мир говорит на своем особом языке, где каждая аббревиатура может оказаться ключом к успешной коммуникации или источником досадных недоразумений. В отличие от непринужденного онлайн-общения, неверное понимание делового сокращения способно повлечь серьезные профессиональные последствия. 📊

Основные деловые сокращения, необходимые для эффективной работы:

EOD (End Of Day) — к концу рабочего дня

(End Of Day) — к концу рабочего дня COB (Close Of Business) — к концу рабочего дня

(Close Of Business) — к концу рабочего дня FYI (For Your Information) — к вашему сведению

(For Your Information) — к вашему сведению ASAP (As Soon As Possible) — как можно скорее

(As Soon As Possible) — как можно скорее OOO (Out Of Office) — вне офиса

(Out Of Office) — вне офиса PFA (Please Find Attached) — пожалуйста, найдите во вложении

(Please Find Attached) — пожалуйста, найдите во вложении TBD (To Be Determined) — будет определено позже

(To Be Determined) — будет определено позже ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемое время (завершения, прибытия)

Отраслевые аббревиатуры требуют особого внимания. В каждой сфере существует свой набор специализированных сокращений:

IT: API (Application Programming Interface), UI/UX (User Interface/User Experience), MVP (Minimum Viable Product)

API (Application Programming Interface), UI/UX (User Interface/User Experience), MVP (Minimum Viable Product) Маркетинг: KPI (Key Performance Indicator), ROI (Return On Investment), CTR (Click-Through Rate)

KPI (Key Performance Indicator), ROI (Return On Investment), CTR (Click-Through Rate) Финансы: EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), YOY (Year-Over-Year), QoQ (Quarter-on-Quarter)

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), YOY (Year-Over-Year), QoQ (Quarter-on-Quarter) HR: CV (Curriculum Vitae), KSA (Knowledge, Skills, Abilities), EOE (Equal Opportunity Employer)

Сергей Васильев, руководитель международного отдела Мой первый опыт работы с британскими коллегами превратился в настоящий лингвистический квест. Я получал письма, буквально нашпигованные сокращениями: COB, EOW, WFH, OKRs. Ситуация усугублялась тем, что некоторые аббревиатуры были специфичны для компании-партнера. Переломный момент наступил, когда я пропустил важную встречу из-за того, что не понял, что "COP" в их корпоративном жаргоне означало "Close Of Play" (конец рабочего дня), а не какой-то загадочный "Conference Operation Protocol", как я предположил. После этого конфуза я разработал для себя систему: завел таблицу с тремя колонками — сокращение, расшифровка и контекст использования. При каждой встрече с новой аббревиатурой я незамедлительно вносил ее в свой справочник. Через три месяца я не только свободно понимал все корпоративные сокращения, но и сам начал их использовать, что заметно ускорило мою работу и улучшило взаимопонимание с зарубежными партнерами.

Правила использования деловых сокращений:

Всегда учитывайте аудиторию — убедитесь, что получатель понимает используемые сокращения При первом упоминании узкоспециализированной аббревиатуры расшифруйте ее В международной коммуникации учитывайте культурные особенности — некоторые сокращения могут иметь разные значения в разных странах Избегайте двусмысленных сокращений, которые могут быть поняты неоднозначно Соблюдайте формальный тон — чем официальнее документ, тем меньше в нем должно быть сокращений

Помните, что в деловой среде приемлемость сокращений зависит от корпоративной культуры. В некоторых компаниях поощряется лаконичность, тогда как другие предпочитают более формальный стиль без сокращений.

Сокращения в учебной среде: ключ к академическому языку

Академический английский пронизан специфическими сокращениями, которые формируют особый язык научного и образовательного сообщества. Владение этим кодом — необходимость для студентов, исследователей и всех, кто взаимодействует с учебными материалами на английском языке. 📚

Базовые академические сокращения, необходимые каждому студенту:

e.g. (exempli gratia) — например

(exempli gratia) — например i.e. (id est) — то есть

(id est) — то есть etc. (et cetera) — и так далее

(et cetera) — и так далее et al. (et alii) — и другие (используется при цитировании)

(et alii) — и другие (используется при цитировании) ibid. (ibidem) — там же (в той же работе, при повторном цитировании)

(ibidem) — там же (в той же работе, при повторном цитировании) cf. (confer) — сравни, обратись к

(confer) — сравни, обратись к n.b. (nota bene) — обрати внимание

Дисциплинарные сокращения варьируются в зависимости от области знаний:

Научная область Распространенные сокращения Значение Лингвистика SLA, ESP, EFL Second Language Acquisition, English for Specific Purposes, English as a Foreign Language Медицина BMI, ECG, MRI Body Mass Index, Electrocardiogram, Magnetic Resonance Imaging Право IP, LLC, ROI Intellectual Property, Limited Liability Company, Return on Investment Естественные науки DNA, RNA, ATP Deoxyribonucleic Acid, Ribonucleic Acid, Adenosine Triphosphate

Особая категория — сокращения, используемые при оформлении научных работ и ссылок:

op. cit. (opere citato) — в цитированном труде

(opere citato) — в цитированном труде p./pp. (page/pages) — страница/страницы

(page/pages) — страница/страницы vol. (volume) — том

(volume) — том ed./eds. (editor/editors) — редактор/редакторы

(editor/editors) — редактор/редакторы fig. (figure) — рисунок, изображение

(figure) — рисунок, изображение app. (appendix) — приложение

В академической среде сокращения часто встречаются в контексте оценивания и учебного процесса:

GPA (Grade Point Average) — средний балл

(Grade Point Average) — средний балл BA/BS/MA/MS/PhD — образовательные степени (Bachelor of Arts/Science, Master of Arts/Science, Doctor of Philosophy)

— образовательные степени (Bachelor of Arts/Science, Master of Arts/Science, Doctor of Philosophy) TA (Teaching Assistant) — ассистент преподавателя

(Teaching Assistant) — ассистент преподавателя R&D (Research and Development) — исследования и разработки

Стратегии освоения академических сокращений:

Составьте глоссарий специфических для вашей дисциплины аббревиатур Обращайте внимание на контекст использования — одно и то же сокращение может иметь разные значения в разных областях При чтении научных статей выписывайте незнакомые сокращения и их расшифровки Используйте специализированные словари и справочники по вашей дисциплине

Помните, что академические сокращения, в отличие от неформальных, имеют долгую историю и устоявшееся использование. Многие из них пришли из латыни и сохраняются в научном дискурсе столетиями.

Эффективные методы запоминания английских сокращений

Запоминание английских сокращений — это не зубрежка, а овладение новым языковым кодом через практические стратегии. Правильно подобранные методы позволяют не только выучить аббревиатуры, но и органично включить их в свой активный словарь. 🧠

Научно обоснованные подходы к запоминанию сокращений:

Метод ассоциаций — создавайте яркие образы, связывающие сокращение с его значением (LOL — представьте громко смеющегося человека)

— создавайте яркие образы, связывающие сокращение с его значением (LOL — представьте громко смеющегося человека) Метод интервальных повторений — используйте специальные приложения (Anki, Quizlet) для повторения сокращений по оптимальному графику

— используйте специальные приложения (Anki, Quizlet) для повторения сокращений по оптимальному графику Метод контекста — запоминайте сокращения в типичных фразах и предложениях

— запоминайте сокращения в типичных фразах и предложениях Визуальное кодирование — создавайте ментальные карты, группируя сокращения по темам или сферам применения

Практические инструменты для работы с сокращениями:

Персональный словарь сокращений — заведите цифровую или бумажную картотеку, структурированную по категориям Флеш-карточки — создайте набор карточек с сокращением на одной стороне и расшифровкой на другой Лингвистические игры — используйте игровые механики (кроссворды, викторины) для закрепления материала Мнемонические техники — придумывайте истории или фразы, где первые буквы слов соответствуют буквам в сокращении

Цифровые помощники в освоении сокращений:

Словари сокращений — AcronymFinder, Abbreviations.com

— AcronymFinder, Abbreviations.com Расширения для браузера — позволяют мгновенно получить расшифровку при наведении на сокращение

— позволяют мгновенно получить расшифровку при наведении на сокращение Специализированные приложения — Acronyms Master, Abbreviation Dictionary

— Acronyms Master, Abbreviation Dictionary Чат-боты — некоторые лингвистические боты способны объяснять значение сокращений в контексте

Система прогрессивного обучения — наиболее эффективный подход:

Этап Фокус внимания Рекомендуемые методы Начальный Базовые, высокочастотные сокращения (LOL, BTW, FYI) Контекстное запоминание, регулярное использование Средний Отраслевые и специфические сокращения по областям интереса Тематические группы, карточки, интервальные повторения Продвинутый Редкие, узкоспециальные сокращения Метод ассоциаций, мнемонические техники, глубокий анализ контекста

Практические советы для устойчивого запоминания:

Используйте выученные сокращения в реальном общении — активное применение значительно улучшает запоминание

Анализируйте контексты употребления — одно сокращение может иметь разные оттенки значений

Учитесь в группах — обмен знаниями с другими изучающими английский обогащает ваш лексикон

Регулярно проверяйте себя — самотестирование один из самых эффективных методов закрепления материала

Помните, что запоминание сокращений — это не одноразовое действие, а непрерывный процесс. Язык постоянно развивается, и новые аббревиатуры появляются регулярно, особенно в быстро меняющихся областях, таких как технологии и социальные медиа.