Все о сокращении she's в английском языке: значения, применение

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на разных уровнях, особенно начинающие и средние.

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения грамматики.

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков аудирования и разговорной речи на английском. Сталкиваясь с английскими сокращениями, многие изучающие язык испытывают замешательство. Особенно коварным может оказатьсяCompact "she's" — всего лишь четыре буквы, а сколько нюансов! Это сокращение встречается в книгах, песнях, фильмах и повседневных разговорах настолько часто, что без понимания его значений и правил использования невозможно достичь беглости в английском. Но есть и хорошая новость: разобравшись с этим грамматическим элементом раз и навсегда, вы откроете для себя целый пласт естественной английской речи. 🔍 Давайте погрузимся в мир английских контракций и разберем "she's" по косточкам!

Что такое she's: два значения одного сокращения

Сокращение "she's" относится к категории контракций (contractions) в английском языке — когда два слова объединяются, образуя более короткую форму с апострофом на месте опущенных букв. Это явление распространено в разговорной речи и неформальной письменной коммуникации, делая общение более естественным и плавным.

Основная сложность с "she's" заключается в том, что это сокращение имеет два разных значения в зависимости от контекста:

she's = she is (она есть/является) — используется для образования настоящего простого или настоящего продолженного времени

(она есть/является) — используется для образования настоящего простого или настоящего продолженного времени she's = she has (она имеет/у неё есть) — используется как вспомогательный глагол для образования времен группы Perfect

Чтобы понять, какое именно значение имеет "she's" в конкретном предложении, необходимо обратить внимание на последующие слова. Вот сравнительная таблица, которая поможет быстро определить значение сокращения:

Структура предложения Значение she's Пример she's + прилагательное she is She's happy. (Она счастлива.) she's + причастие настоящего времени (-ing) she is She's working. (Она работает.) she's + причастие прошедшего времени (-ed/3-я форма) she has She's finished her homework. (Она закончила домашнее задание.) she's + been + причастие she has She's been living here. (Она живет здесь [определенное время].)

Умение различать эти два значения критически важно для правильного понимания и использования английской речи. Изучающие английский часто путаются, когда слышат фразы вроде "She's gone to Paris" и "She's going to Paris" — они звучат похоже, но грамматически это совершенно разные конструкции. 📚

Алексей, преподаватель английского языка На одном из моих уроков с начинающими студентами произошел забавный случай. Мы слушали диалог, где девушка говорила: "She's left her phone at home." Когда я спросил, что это означает, большинство учеников перевели фразу как "Она оставила свой телефон дома". Но одна студентка настаивала: "Она левша с телефоном дома". Оказалось, она приняла "she's" за "she is" и перепутала "left" (причастие от "leave" – оставлять) с прилагательным "left" (левый). Этот случай отлично иллюстрирует, насколько важно понимать разницу между "she is" и "she has" в сокращенной форме. С тех пор я всегда уделяю особое внимание этой теме на своих занятиях.

She's = she is: использование в настоящем времени

Когда "she's" используется как сокращение от "she is", это происходит в двух основных грамматических контекстах: в настоящем простом времени (Present Simple) для выражения состояний и в настоящем продолженном времени (Present Continuous) для описания действий, происходящих в момент речи. Давайте рассмотрим эти случаи подробнее.

1. Использование "she's" (she is) в Present Simple:

Для описания характеристик и качеств: She's intelligent. (Она умная.)

Для выражения отношений: She's my sister. (Она моя сестра.)

Для указания профессии: She's a doctor. (Она врач.)

Для обозначения национальности: She's American. (Она американка.)

Для указания возраста: She's twenty years old. (Ей двадцать лет.)

2. Использование "she's" (she is) в Present Continuous:

Для описания действий, происходящих в момент речи: She's reading a book now. (Она сейчас читает книгу.)

Для действий, происходящих в текущий период: She's studying for her exams this week. (Она готовится к экзаменам на этой неделе.)

Для запланированных действий в ближайшем будущем: She's meeting her friends tomorrow. (Она встречается с друзьями завтра.)

Важно отметить, что "she's" как "she is" часто употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях с инверсией:

Вопросы: Is she working today? → She's working today? (с повышающейся интонацией)

Отрицания: She is not/isn't happy. (НЕ "She's not happy" — при отрицании обычно используется полная форма "is not" или сокращение "isn't", а не "she's not")

Сокращение "she's" в значении "she is" особенно распространено в разговорной речи, где скорость и плавность общения играют важную роль. Вы редко услышите, как носитель языка говорит полную форму "she is" в повседневной беседе, если только он не делает на этом особый акцент. 🗣️

She's = she has: особенности применения с глаголом have

Второе значение сокращения "she's" — "she has" — используется в грамматических конструкциях, где "have" выступает вспомогательным глаголом для образования времен группы Perfect. Это более сложное применение, которое часто вызывает затруднения у изучающих английский язык.

Основные случаи использования "she's" как "she has":

В Present Perfect: She's completed the project. (Она завершила проект.)

В Present Perfect Continuous: She's been working for hours. (Она работает уже несколько часов.)

С модальным значением необходимости (в британском английском): She's got to leave early. (Ей нужно уйти рано.)

Важно понимать, что "she's" в значении "she has" используется только когда "has" является вспомогательным глаголом. Если "has" выступает как основной глагол со значением "иметь", то сокращение обычно не применяется в стандартном английском (хотя в разговорной речи иногда можно услышать "She's got a new car" вместо "She has a new car").

Ключом к правильному пониманию является форма глагола, следующего за "she's". Если это причастие прошедшего времени (third form/past participle), то "she's" означает "she has":

Конструкция Грамматическое время Пример she's + Past Participle Present Perfect She's written a letter. (Она написала письмо.) she's + been + Present Participle Present Perfect Continuous She's been dancing all night. (Она танцует всю ночь.) she's + been + to/in + место Present Perfect She's been to London. (Она была в Лондоне.) she's + got + существительное Present Simple (брит. англ.) She's got a dog. (У неё есть собака.)

В вопросительных формах сокращение "she's" как "she has" трансформируется в "Has she", а в отрицательных — в "She hasn't" или "She has not":

Вопрос: Has she finished her work? (Она закончила свою работу?)

Отрицание: She hasn't seen that movie. (Она не видела этот фильм.)

Это сокращение особенно важно для развития навыка аудирования, так как в быстрой речи носителей "she's" может звучать почти неразличимо, и только контекст поможет определить, идет ли речь о "she is" или "she has". 👂

Мария, переводчик с английского Однажды я работала над переводом интервью с британской актрисой. Фраза "She's lived in Paris for five years, and she's living there now" вызвала путаницу у моего коллеги, который только начинал карьеру переводчика. Он перевел это как "Она живет в Париже пять лет, и она живет там сейчас", не уловив разницу между "she's lived" (she has lived – Present Perfect) и "she's living" (she is living – Present Continuous). Я объяснила ему, что первая часть предложения означает опыт, накопленный за определенный период ("Она прожила в Париже пять лет" – возможно, в прошлом), а вторая часть описывает текущую ситуацию. Это подчеркивает важность точного понимания контекста при интерпретации сокращения "she's". С тех пор мы с коллегами называем такие случаи "парижским тестом" – проверкой на понимание английских контракций в разных грамматических временах.

Когда нельзя использовать сокращение she's

Несмотря на распространенность сокращения "she's" в разговорном и неформальном письменном английском, существуют ситуации, когда его использование неуместно или грамматически некорректно. Понимание этих ограничений поможет избежать типичных ошибок. 🚫

1. Формальная письменная речь

В академических работах, деловых письмах, официальных документах и других формальных текстах рекомендуется избегать сокращений, включая "she's". Вместо этого используйте полные формы "she is" или "she has":

Неформально: She's expected to deliver her presentation tomorrow.

Формально: She is expected to deliver her presentation tomorrow.

2. Конец предложения или перед паузой

В английском редко используются сокращения в конце предложений или перед значительной паузой, особенно при ответе на вопрос:

Вопрос: Is she coming to the party?

Ответ (неправильно): Yes, she's.

Ответ (правильно): Yes, she is.

3. Усиление и эмфаза

Когда необходимо сделать особый акцент на глаголе или возразить, используется полная форма:

Эмфатическое утверждение: She IS trying her best! (Она действительно старается изо всех сил!)

Возражение: You said she wasn't interested, but she IS interested. (Ты сказал, что она не заинтересована, но она заинтересована.)

4. "She has" как основной глагол

В стандартном американском английском, когда "has" выступает основным глаголом со значением "иметь", сокращение обычно не используется:

Неправильно (для амер. англ.): She's a beautiful house.

Правильно: She has a beautiful house.

Однако в британском английском допустимо использование конструкции "she's got" для выражения обладания: She's got a beautiful house.

5. Некоторые устойчивые выражения

Существуют идиоматические выражения и устойчивые фразы, где традиционно используется полная форма:

If she is to succeed, she must work harder. (Если она хочет добиться успеха, она должна работать усерднее.)

The question is whether she is capable of handling the responsibility. (Вопрос в том, способна ли она справиться с ответственностью.)

6. Прошедшее время

Важно помнить, что сокращение "she's" никогда не используется для прошедшего времени. Для "she was" не существует общепринятого сокращения:

Неправильно: She's happy yesterday.

Правильно: She was happy yesterday.

Соблюдение этих правил поможет сделать вашу речь более естественной и грамматически корректной, а также избежать недопонимания в общении с носителями языка. 📝

Практические случаи употребления she's в речи

Теперь, когда мы разобрали теоретические аспекты использования "she's", давайте рассмотрим практические ситуации, где это сокращение встречается наиболее часто. Понимание этих контекстов поможет лучше распознавать и правильно применять "she's" в повседневной коммуникации. 🎯

1. Повседневные разговоры

В непринужденных беседах сокращение "she's" встречается постоянно:

Описание текущих действий: She's cooking dinner right now. (Она сейчас готовит ужин.)

Обмен новостями: She's just bought a new car! (Она только что купила новую машину!)

Обсуждение планов: She's coming to the party tonight. (Она придет на вечеринку сегодня вечером.)

2. Телефонные разговоры

При общении по телефону сокращения помогают сделать речь более естественной:

Передача информации о третьем лице: She's not available at the moment. (Она недоступна в данный момент.)

Сообщение о статусе: She's been waiting for your call. (Она ждет твоего звонка.)

3. Социальные сети и мессенджеры

В онлайн-общении, где ценятся краткость и неформальность:

Комментарии: She's absolutely killing it with her new project! (Она великолепно справляется со своим новым проектом!)

Личные сообщения: She's asked me to tell you she'll be late. (Она попросила меня сказать тебе, что опоздает.)

4. Песни и поэзия

В музыке и поэтических произведениях "she's" часто используется для поддержания ритма и мелодичности:

She's like the wind through my tree... (из песни "She's Like the Wind")

She's the one I've been waiting for... (распространенная фраза в лирике)

5. Фильмы и телесериалы

В диалогах персонажей сокращение "she's" встречается регулярно, что делает речь более реалистичной:

Драматические моменты: She's gone, and she's never coming back! (Она ушла и никогда не вернется!)

Повседневные сцены: She's been working there for years. (Она работает там уже много лет.)

6. Устойчивые выражения с "she's"

Некоторые фразы с "she's" стали устойчивыми и часто используются в повседневной речи:

She's on fire! (Она в ударе!)

She's up for it. (Она не против. / Она готова к этому.)

She's out of this world. (Она просто потрясающая.)

Практикуя использование "she's" в этих контекстах, вы постепенно разовьете языковую интуицию, которая поможет вам безошибочно определять, когда имеется в виду "she is", а когда — "she has", даже в быстрой речи носителей языка. Регулярное прослушивание подкастов, просмотр фильмов и сериалов на английском, а также общение с носителями языка значительно ускорят этот процесс. 🎧🎬