Сложное подлежащее в английском языке: структура, применение, практика

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, желающие углубить знания своих студентов

Профессионалы, нуждающиеся в улучшении письменной и устной деловой коммуникации на английском языке Конструкция сложного подлежащего часто становится тем камнем преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты английского языка. Когда на экзамене IELTS или в деловой переписке нужно продемонстрировать владение сложными грамматическими структурами, многие испытывают панику. Complex Subject — это не просто грамматическое явление, а мощный инструмент, позволяющий передать тонкие оттенки смысла и впечатлить собеседника вашей языковой компетенцией. Давайте разберём эту конструкцию до атомов и научимся использовать её так же естественно, как носители языка. 🧠

Сложное подлежащее в английском языке: что это такое

Сложное подлежащее (Complex Subject) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее выражено не одним словом, а целой структурой, включающей существительное или местоимение и инфинитив. В русском языке прямого аналога данной конструкции нет, что делает её освоение особенно сложным для русскоговорящих студентов.

По сути, Complex Subject позволяет передать отношение говорящего к информации или общепринятое мнение о субъекте, не используя придаточные предложения. Это делает речь более компактной, элегантной и характерной для академического или делового стиля.

Сравните два предложения:

Обычная конструкция: People say that he is a brilliant scientist.

Complex Subject: He is said to be a brilliant scientist.

Второе предложение звучит более формально и лаконично, при этом смысл остается тем же. Именно эта способность к компрессии смысла делает конструкцию сложного подлежащего такой ценной в академическом письме и деловой коммуникации.

Анна Петрова, преподаватель английской грамматики высшего уровня Однажды ко мне пришла студентка, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Её уровень был достаточно высоким, но в речи отсутствовали сложные грамматические конструкции, что делало её английский "плоским". Мы сфокусировались на Complex Subject, и через две недели интенсивной практики её речь преобразилась. Вместо "People consider this approach to be effective" она уверенно использовала "This approach is considered to be effective". На собеседовании её языковые навыки произвели впечатление, и она получила работу. Рекрутер отдельно отметил её "sophisticated English", что во многом было заслугой правильного использования сложного подлежащего.

Важно понимать, что Complex Subject — это не просто грамматический трюк, а показатель высокого уровня владения языком. Эта конструкция встречается преимущественно в академических текстах, деловой корреспонденции, научных статьях и формальной речи, где требуется объективность и нейтральность изложения.

Структура Complex Subject и её главные компоненты

Разобравшись с понятием Complex Subject, давайте рассмотрим его анатомию. Данная конструкция имеет чёткую структуру, которую можно представить следующим образом:

Подлежащее Глагол в пассивном залоге / связка Инфинитив He is said to be working on a new project. The president is reported to have arrived in Paris. She is known to speak five languages. The company seems to be losing market share.

Как видно из таблицы, конструкция Complex Subject состоит из трёх основных элементов:

Подлежащее — существительное или местоимение, о котором идёт речь. Глагол — часто в пассивном залоге (is said, is reported, is known) или связочный глагол (seems, appears). Инфинитив — форма глагола с частицей 'to'.

Инфинитив в составе Complex Subject может принимать разные формы:

Простой инфинитив (Simple Infinitive): to work

to work Продолженный инфинитив (Continuous Infinitive): to be working

to be working Перфектный инфинитив (Perfect Infinitive): to have worked

to have worked Перфектно-продолженный инфинитив (Perfect Continuous Infinitive): to have been working

Выбор формы инфинитив зависит от времени действия и его характера. Например:

The professor is believed to be conducting groundbreaking research right now. (действие происходит в момент речи)

groundbreaking research right now. (действие происходит в момент речи) The suspect is known to have left the country yesterday. (действие завершилось до момента речи)

Сложное подлежащее может показаться громоздким, но на практике эта конструкция делает речь более экономной. Она позволяет избежать придаточных предложений и добавляет речи формальности, что особенно ценится в деловом и академическом английском. 📚

Глаголы и выражения в составе сложного подлежащего

Успешное использование Complex Subject напрямую зависит от правильного выбора глагола. Не все глаголы могут быть использованы в этой конструкции. Рассмотрим основные группы глаголов, которые сочетаются со сложным подлежащим:

Категория глаголов Примеры Пример в предложении Глаголы восприятия в пассивном залоге to be seen, to be heard, to be watched, to be noticed She was seen to enter the building at midnight. Глаголы мнения в пассивном залоге to be thought, to be considered, to be believed, to be supposed The new policy is considered to be controversial. Глаголы сообщения в пассивном залоге to be said, to be reported, to be announced, to be stated The minister is reported to have resigned. Связочные глаголы to seem, to appear, to happen, to turn out, to prove The solution seems to be working well. Устойчивые выражения to be likely, to be unlikely, to be sure, to be certain The economy is likely to recover next year.

Давайте рассмотрим каждую категорию подробнее:

1. Глаголы восприятия в пассивном залоге

Эти глаголы описывают, как субъект был воспринят органами чувств других людей:

The criminal was seen to escape through the back door.

through the back door. The explosion was heard to occur just after midnight.

just after midnight. The famous actor was noticed to behave strangely during the interview.

2. Глаголы мнения в пассивном залоге

Эта группа глаголов передает общепринятое мнение о субъекте:

Vitamin C is thought to prevent colds.

colds. This painting is believed to be a forgery.

a forgery. She is known to have a remarkable memory.

3. Глаголы сообщения в пассивном залоге

Используются для передачи информации, полученной из каких-либо источников:

The president is said to be considering resignation.

considering resignation. Over 100 people are reported to have been affected by the flood.

affected by the flood. The company is stated to have increased its profits by 25%.

4. Связочные глаголы

Эти глаголы указывают на то, как ситуация представляется наблюдателю:

The problem seems to have resolved itself.

resolved itself. The explanation appears to be satisfactory.

satisfactory. The method proved to be effective in most cases.

5. Устойчивые выражения

Передают вероятность или уверенность в отношении действия:

Interest rates are likely to rise next month.

next month. The negotiations are certain to take a long time.

a long time. The team is sure to win the championship this year.

Выбор правильного глагола определяет оттенок значения всего предложения. Например, "is reported" подразумевает, что информация получена из СМИ, в то время как "is thought" указывает на общепринятое мнение. 🔍

Сложное подлежащее в разных временных формах

Одним из наиболее сложных аспектов использования Complex Subject является соблюдение временной согласованности. Основное правило: форма инфинитива отражает время действия относительно глагола в главной части.

Рассмотрим, как работает Complex Subject в различных временных контекстах:

Одновременность действий (Simple Infinitive): She is believed to work for a secret agency. (Считается, что она работает в секретном агентстве — действия происходят одновременно)

for a secret agency. (Считается, что она работает в секретном агентстве — действия происходят одновременно) The painting was considered to be a masterpiece. (Картина считалась шедевром — в тот момент в прошлом) Действие в процессе (Continuous Infinitive): The minister is reported to be negotiating with foreign diplomats right now. (Сообщается, что министр сейчас ведёт переговоры)

with foreign diplomats right now. (Сообщается, что министр сейчас ведёт переговоры) The team was thought to be developing a new strategy at that time. (Считалось, что команда разрабатывала новую стратегию в тот момент) Предшествующее действие (Perfect Infinitive): The suspect is known to have visited the crime scene. (Известно, что подозреваемый посетил место преступления — до момента речи)

the crime scene. (Известно, что подозреваемый посетил место преступления — до момента речи) The author was said to have written the novel in just three weeks. (Говорили, что автор написал роман всего за три недели — до момента в прошлом) Продолженное действие в прошлом (Perfect Continuous Infinitive): He is believed to have been studying the subject for years before his breakthrough. (Считается, что он изучал предмет годами до своего прорыва)

the subject for years before his breakthrough. (Считается, что он изучал предмет годами до своего прорыва) The company was reported to have been losing money for several quarters before the restructuring. (Сообщалось, что компания теряла деньги в течение нескольких кварталов до реструктуризации)

Михаил Соколов, переводчик художественной литературы Работая над переводом романа Иэна Макьюэна, я столкнулся с изобилием конструкций сложного подлежащего. В одном абзаце встретилось пять различных вариантов этой структуры, каждый с особой временной формой инфинитива. "He was known to have been working on the case for months" — подобные предложения вызывали трудности, пока я не составил для себя чёткую систему перевода Complex Subject. Я разработал таблицу соответствий между английскими конструкциями и их русскими эквивалентами. Это не только улучшило качество моих переводов, но и обогатило мое собственное владение английским. Теперь, встречая сложное подлежащее, я сразу определяю временное соотношение действий и подбираю наиболее точный перевод.

Важно помнить, что выбор формы инфинтива в составе Complex Subject значительно влияет на смысл предложения:

The professor is said to teach brilliantly. (Говорят, что профессор преподаёт блестяще — обычное, повторяющееся действие)

brilliantly. (Говорят, что профессор преподаёт блестяще — обычное, повторяющееся действие) The professor is said to be teaching a new course this semester. (Говорят, что профессор преподаёт новый курс в этом семестре — действие в процессе)

a new course this semester. (Говорят, что профессор преподаёт новый курс в этом семестре — действие в процессе) The professor is said to have taught at Oxford before coming here. (Говорят, что профессор преподавал в Оксфорде до того, как приехал сюда — завершённое действие в прошлом)

Соблюдение правильных временных форм в конструкции Complex Subject — это то, что отличает продвинутого пользователя языка от начинающего. Эта тонкость придаёт речи точность и нюансированность. ⏱️

Практикум: как освоить Complex Subject на практике

Теория без практики мертва, особенно когда речь идёт о такой сложной конструкции как Complex Subject. Предлагаю систематический подход к освоению данной структуры, который поможет вам интегрировать её в свою речь.

Шаг 1: Распознавание конструкции в текстах

Научитесь идентифицировать Complex Subject в естественной среде. Читайте качественные источники: The Economist, The New Yorker, научные статьи, где данная конструкция встречается регулярно. Подчёркивайте или выписывайте предложения с Complex Subject, анализируйте их структуру.

Примеры для анализа:

"The talks are expected to continue into next week."

into next week." "The government is reported to have reached an agreement with the unions."

an agreement with the unions." "The economy seems to be recovering faster than predicted."

Шаг 2: Трансформационные упражнения

Практикуйте преобразование стандартных предложений в конструкции с Complex Subject и наоборот:

От обычного к Complex Subject:

"People know that she speaks fluent Japanese." → "She is known to speak fluent Japanese."

fluent Japanese." "They report that the suspect has fled the country." → "The suspect is reported to have fled the country."

От Complex Subject к обычному:

"The minister is thought to be considering resignation." → "People think that the minister is considering resignation."

resignation." → "People think that the minister is considering resignation." "The painting appears to be a genuine Rembrandt." → "It appears that the painting is a genuine Rembrandt."

Шаг 3: Контекстуальная практика

Создайте контексты, в которых уместно использовать Complex Subject. Например:

Новостные репортажи: The president is said to have met with opposition leaders. Академические дискуссии: This theory is believed to explain the anomalies in the data. Деловая коммуникация: The merger is expected to be completed by the end of the fiscal year. Юридические документы: The defendant was seen to enter the premises at approximately 10 PM.

Шаг 4: Регулярные тренировки

Включите следующие упражнения в свою регулярную практику английского языка:

Ежедневное конструирование : составляйте 3-5 предложений с Complex Subject каждый день на разные темы.

: составляйте 3-5 предложений с Complex Subject каждый день на разные темы. Перефразирование : читая новости, попробуйте перефразировать фактические утверждения с использованием Complex Subject.

: читая новости, попробуйте перефразировать фактические утверждения с использованием Complex Subject. Диктанты : запишите аудио с предложениями, содержащими Complex Subject, прослушайте и запишите их.

: запишите аудио с предложениями, содержащими Complex Subject, прослушайте и запишите их. Контрольные самопроверки: раз в неделю тестируйте свое понимание и использование структуры.

Шаг 5: Интеграция в речь

Сложнее всего – начать активно использовать конструкцию в своей речи. Вот практические советы:

Выделите 10-15 наиболее употребительных вариантов Complex Subject (например, "is said to be", "is considered to have", "seems to be") и сфокусируйтесь на их интеграции в речь.

Практикуйте использование конструкции в диалогах с партнёром по обучению или преподавателем.

Включайте Complex Subject в свои письменные работы, эссе, деловую переписку.

Чтобы отслеживать свой прогресс, ведите дневник использования Complex Subject: записывайте новые примеры, контексты использования и свои наблюдения. Через 30 дней регулярной практики вы заметите, что конструкция становится естественной частью вашего языкового арсенала. 📝