Суффикс -able в английском: образование прилагательных от глаголов

Профессионалы, работающие с английским в деловой сфере Почему некоторые английские слова звучат как read-able, а другие как predict-able? Суффикс -able — один из самых продуктивных в английском языке, позволяющий превращать глаголы в прилагательные с единым значением: "способный быть..." или "заслуживающий..." 🧠 Этот языковой инструмент заметно расширяет словарный запас и придает речи гибкость. Овладение правилами его использования поможет избежать типичных ошибок, улучшить восприятие иностранного текста и обогатить собственный лексикон без зубрежки сотен новых слов.

Суффикс -able в английском: значение и функции

Суффикс -able (а также его вариант -ible) является одним из наиболее продуктивных словообразовательных элементов в английском языке. Он происходит от латинского суффикса -abilis и используется преимущественно для образования прилагательных от глаголов.

Основная функция суффикса -able — придать слову значение "способный быть подверженным действию, указанному глаголом" или "заслуживающий этого действия". Например:

read (читать) → readable (читабельный, то есть "такой, который можно прочитать")

wash (мыть) → washable (моющийся, то есть "такой, который можно помыть")

drink (пить) → drinkable (питьевой, то есть "такой, который можно пить")

Прилагательные с суффиксом -able часто имеют пассивное значение. Если базовый глагол переходный (требует прямого дополнения), то образованное от него прилагательное указывает, что предмет может испытывать на себе соответствующее действие.

Тип значения Описание Примеры Пассивная возможность Что-то может подвергаться действию breakable (хрупкий), movable (подвижный) Заслуживание Что-то заслуживает действия admirable (восхитительный), respectable (уважаемый) Склонность Что-то склонно к определённому действию changeable (изменчивый), perishable (скоропортящийся)

Интересно, что помимо глаголов, суффикс -able может присоединяться к существительным, хотя такие случаи встречаются реже. Например:

fashion (мода) → fashionable (модный)

reason (причина) → reasonable (разумный)

comfort (комфорт) → comfortable (комфортный)

Понимание значений и функций суффикса -able позволяет не только быстро расшифровывать незнакомые слова, но и самостоятельно образовывать новые прилагательные, обогащая свой активный словарный запас.

Базовые правила добавления суффикса -able к словам

Процесс добавления суффикса -able к словам подчиняется определённым правилам орфографии. Рассмотрим основные принципы, которые помогут корректно образовывать новые прилагательные.

Присоединение к целому слову: В большинстве случаев суффикс -able просто добавляется к основе слова без изменений: predict + able → predictable

avoid + able → avoidable

desire + able → desirable Удаление конечной буквы -e: Если глагол оканчивается на -e, эта буква обычно опускается: compare + able → comparable

advise + able → advisable

excuse + able → excusable Удвоение согласной: Если односложное слово оканчивается на одну согласную после ударной гласной, конечная согласная удваивается: stop + able → stoppable

forget + able → forgettable

regret + able → regrettable Сохранение -y: Если слово оканчивается на -y, эта буква обычно сохраняется: rely + able → reliable

deny + able → deniable

vary + able → variable

Мария Игоревна, преподаватель английского языка высшей категории На своем опыте могу сказать, что студенты чаще всего путаются с правилом про конечную -e. Помню случай с Аней, студенткой среднего уровня, которая писала "likeable" вместо "likable" в своем эссе. Я предложила ей мнемоническое правило: "E говорит: -Able идет ко мне в гости? Тогда я ухожу!" Смешная персонификация помогла не только ей, но и всей группе запомнить это правило. Через пару недель они уже безошибочно писали "manageable", "believable" и другие подобные слова. Иногда достаточно простой ассоциации, чтобы сложное правило перестало быть проблемой.

Некоторые глаголы, особенно латинского происхождения, требуют использования варианта -ible вместо -able. Однако здесь мы фокусируемся на правилах для суффикса -able, как более распространенного в современном словообразовании.

Сравнивая правила орфографии для суффикса -able с правилами для других суффиксов (например, -ing или -ed), можно заметить определённые параллели, что упрощает их запоминание и применение.

Особые случаи словообразования с -able

При образовании прилагательных с суффиксом -able существует ряд исключений и особых случаев, которые требуют отдельного внимания. 🧩 Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у опытных изучающих язык.

Вариант -ible

Хотя в данной статье основное внимание уделяется суффиксу -able, важно помнить о существовании его варианта -ible. Некоторые глаголы, особенно латинского происхождения, требуют именно этой формы:

access → accessible (доступный)

respond → responsible (ответственный)

reduce → reducible (сокращаемый)

flex → flexible (гибкий)

К сожалению, нет универсального правила, позволяющего определить, какой из вариантов (-able или -ible) следует использовать в конкретном случае. Это требует запоминания или проверки по словарю.

Изменение корня слова

В ряде случаев при добавлении суффикса -able происходит изменение корня слова:

Исходное слово Прилагательное Изменение apply applicable -y → -ic- prefer preferable нет изменений, но ударение меняется pronounce pronounceable -ce сохраняется (исключение из правила об отбрасывании -e) see visible полное изменение основы + -ible

Отрицательные формы

Для образования отрицательных форм прилагательных с суффиксом -able обычно используется префикс un-:

readable → unreadable (нечитабельный)

manageable → unmanageable (неуправляемый)

Однако некоторые прилагательные образуют отрицательную форму с помощью префикса in- (или его вариантов il-, im-, ir-):

credible → incredible (невероятный)

visible → invisible (невидимый)

possible → impossible (невозможный)

resistible → irresistible (неотразимый)

Слова без соответствующих глаголов

Существуют прилагательные с суффиксом -able, для которых в современном английском языке нет соответствующего глагола:

palatable (приятный на вкус) — глагол "palate" не существует

viable (жизнеспособный) — от латинского "vita" (жизнь)

formidable (грозный, внушительный) — от латинского "formido" (страх)

Некоторые прилагательные с -able могут иметь несколько значений, не все из которых напрямую связаны с соответствующим глаголом. Например, "comfortable" может означать не только "тот, который можно утешить", но и "удобный, комфортный".

Прилагательные с -able в повседневной речи

Прилагательные с суффиксом -able глубоко интегрированы в повседневную английскую речь и встречаются в самых разных контекстах — от бытовых разговоров до деловой корреспонденции. Рассмотрим, как эти слова функционируют в различных сферах коммуникации.

Алексей Петрович, переводчик-синхронист Работая с американскими клиентами, я заметил интересную тенденцию: многие из них активно используют прилагательные с -able при обсуждении продуктов и услуг. Однажды на переговорах по разработке нового приложения клиент буквально засыпал техническое задание словами "scalable", "customizable" и "user-friendly". Когда я попросил его конкретизировать требования, он улыбнулся и сказал: "Well, I need something workable that is also sellable". Это заставило меня задуматься о том, насколько эти прилагательные удобны для описания желаемых характеристик без погружения в технические детали. С тех пор я обращаю особое внимание на использование таких слов в деловом контексте и замечаю их практически на каждой встрече.

В разговорной речи наиболее часто используются следующие прилагательные с -able:

acceptable (приемлемый): "This solution is acceptable to both parties."

(доступный): "Are you available for a meeting tomorrow?"

(удобный): "These shoes are very comfortable."

(надежный): "He is a reliable friend who always keeps his promises."

(подходящий): "This venue is suitable for our event."

(разумный): "They made a reasonable offer."

(разумный): "They made a reasonable offer." affordable (доступный по цене): "The new model is more affordable than the previous one."

В деловой сфере и профессиональных контекстах часто встречаются более специфические термины:

accountable (подотчетный): "Managers are accountable for their team's performance."

(то, что должно быть доставлено): "The project has three key deliverables."

(масштабируемый): "We need a scalable solution for our growing business."

(устойчивый): "The company is committed to sustainable practices."

(устойчивый): "The company is committed to sustainable practices." traceable (отслеживаемый): "All transactions should be traceable."

В технических и научных текстах можно встретить такие термины, как:

biodegradable (биоразлагаемый)

(биоразлагаемый) programmable (программируемый)

(программируемый) verifiable (проверяемый)

(проверяемый) measurable (измеримый)

Интересно, что многие прилагательные с -able приобрели значения, выходящие за рамки их буквального перевода. Например, "comfortable" означает не просто "тот, который можно утешить", а "удобный, комфортный"; "reasonable" — не только "то, о чем можно рассуждать", но и "разумный, рациональный".

Умение правильно использовать и понимать прилагательные с суффиксом -able значительно обогащает речь и помогает точнее выражать свои мысли в различных коммуникативных ситуациях. 🗣️

Практикуем образование прилагательных с суффиксом -able

Теория без практики мертва, поэтому давайте применим полученные знания и попрактикуемся в образовании и использовании прилагательных с суффиксом -able. 📚 Это поможет закрепить материал и развить навык свободного словообразования.

Упражнение 1: Образуйте прилагательные с суффиксом -able от следующих глаголов

Глагол Прилагательное Перевод прилагательного adapt adaptable приспособляемый break breakable хрупкий, ломкий compare comparable сопоставимый desire desirable желанный enjoy enjoyable приятный forget forgettable забываемый, неприметный manage manageable управляемый rely reliable надежный

Упражнение 2: Заполните пропуски подходящими прилагательными с -able

The information should be ____ for everyone. (доступный) — available This is a perfectly ____ solution to our problem. (приемлемый) — acceptable The new software is user-friendly and easily ____. (настраиваемый) — customizable Fresh fruit and vegetables are ____ foods. (скоропортящиеся) — perishable The company is looking for ____ candidates with good communication skills. (подходящий) — suitable

Упражнение 3: Образуйте отрицательные формы прилагательных

readable → unreadable (нечитабельный)

predictable → unpredictable (непредсказуемый)

breakable → unbreakable (небьющийся)

comfortable → uncomfortable (неудобный)

believable → unbelievable (невероятный)

Упражнение 4: Составьте предложения с прилагательными на -able

Вот несколько примеров предложений, которые вы можете использовать как модель:

"The cost of the project is reasonable considering the benefits it will bring." "This material is completely washable and doesn't require special care." "We need a sustainable approach to resource management." "His handwriting is barely readable." "The new policy is applicable to all employees regardless of their position."

Применение в повседневной коммуникации

Практикуйте использование прилагательных с -able в различных коммуникативных ситуациях:

В деловой переписке : "I am available for a meeting next Tuesday." или "We offer customizable solutions to meet your specific needs."

: "I am available for a meeting next Tuesday." или "We offer customizable solutions to meet your specific needs." В повседневных разговорах : "This restaurant serves affordable meals of good quality." или "The movie was quite enjoyable."

: "This restaurant serves affordable meals of good quality." или "The movie was quite enjoyable." В академической среде: "The results are verifiable through repeated experiments." или "We need measurable outcomes for this project."

Регулярная практика поможет вам не только запомнить правила образования прилагательных с суффиксом -able, но и интегрировать их в вашу активную речь, делая её более точной, выразительной и естественной. 🎯