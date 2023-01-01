Суффикс -able в английском: образование прилагательных от глаголов#Изучение английского
Почему некоторые английские слова звучат как read-able, а другие как predict-able? Суффикс -able — один из самых продуктивных в английском языке, позволяющий превращать глаголы в прилагательные с единым значением: "способный быть..." или "заслуживающий..." 🧠 Этот языковой инструмент заметно расширяет словарный запас и придает речи гибкость. Овладение правилами его использования поможет избежать типичных ошибок, улучшить восприятие иностранного текста и обогатить собственный лексикон без зубрежки сотен новых слов.
Суффикс -able в английском: значение и функции
Суффикс -able (а также его вариант -ible) является одним из наиболее продуктивных словообразовательных элементов в английском языке. Он происходит от латинского суффикса -abilis и используется преимущественно для образования прилагательных от глаголов.
Основная функция суффикса -able — придать слову значение "способный быть подверженным действию, указанному глаголом" или "заслуживающий этого действия". Например:
- read (читать) → readable (читабельный, то есть "такой, который можно прочитать")
- wash (мыть) → washable (моющийся, то есть "такой, который можно помыть")
- drink (пить) → drinkable (питьевой, то есть "такой, который можно пить")
Прилагательные с суффиксом -able часто имеют пассивное значение. Если базовый глагол переходный (требует прямого дополнения), то образованное от него прилагательное указывает, что предмет может испытывать на себе соответствующее действие.
|Тип значения
|Описание
|Примеры
|Пассивная возможность
|Что-то может подвергаться действию
|breakable (хрупкий), movable (подвижный)
|Заслуживание
|Что-то заслуживает действия
|admirable (восхитительный), respectable (уважаемый)
|Склонность
|Что-то склонно к определённому действию
|changeable (изменчивый), perishable (скоропортящийся)
Интересно, что помимо глаголов, суффикс -able может присоединяться к существительным, хотя такие случаи встречаются реже. Например:
- fashion (мода) → fashionable (модный)
- reason (причина) → reasonable (разумный)
- comfort (комфорт) → comfortable (комфортный)
Понимание значений и функций суффикса -able позволяет не только быстро расшифровывать незнакомые слова, но и самостоятельно образовывать новые прилагательные, обогащая свой активный словарный запас.
Базовые правила добавления суффикса -able к словам
Процесс добавления суффикса -able к словам подчиняется определённым правилам орфографии. Рассмотрим основные принципы, которые помогут корректно образовывать новые прилагательные.
- Присоединение к целому слову: В большинстве случаев суффикс -able просто добавляется к основе слова без изменений:
- predict + able → predictable
- avoid + able → avoidable
- desire + able → desirable
- Удаление конечной буквы -e: Если глагол оканчивается на -e, эта буква обычно опускается:
- compare + able → comparable
- advise + able → advisable
- excuse + able → excusable
- Удвоение согласной: Если односложное слово оканчивается на одну согласную после ударной гласной, конечная согласная удваивается:
- stop + able → stoppable
- forget + able → forgettable
- regret + able → regrettable
- Сохранение -y: Если слово оканчивается на -y, эта буква обычно сохраняется:
- rely + able → reliable
- deny + able → deniable
- vary + able → variable
Мария Игоревна, преподаватель английского языка высшей категории
На своем опыте могу сказать, что студенты чаще всего путаются с правилом про конечную -e. Помню случай с Аней, студенткой среднего уровня, которая писала "likeable" вместо "likable" в своем эссе. Я предложила ей мнемоническое правило: "E говорит: -Able идет ко мне в гости? Тогда я ухожу!" Смешная персонификация помогла не только ей, но и всей группе запомнить это правило. Через пару недель они уже безошибочно писали "manageable", "believable" и другие подобные слова. Иногда достаточно простой ассоциации, чтобы сложное правило перестало быть проблемой.
Некоторые глаголы, особенно латинского происхождения, требуют использования варианта -ible вместо -able. Однако здесь мы фокусируемся на правилах для суффикса -able, как более распространенного в современном словообразовании.
Сравнивая правила орфографии для суффикса -able с правилами для других суффиксов (например, -ing или -ed), можно заметить определённые параллели, что упрощает их запоминание и применение.
Особые случаи словообразования с -able
При образовании прилагательных с суффиксом -able существует ряд исключений и особых случаев, которые требуют отдельного внимания. 🧩 Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у опытных изучающих язык.
Вариант -ible
Хотя в данной статье основное внимание уделяется суффиксу -able, важно помнить о существовании его варианта -ible. Некоторые глаголы, особенно латинского происхождения, требуют именно этой формы:
- access → accessible (доступный)
- respond → responsible (ответственный)
- reduce → reducible (сокращаемый)
- flex → flexible (гибкий)
К сожалению, нет универсального правила, позволяющего определить, какой из вариантов (-able или -ible) следует использовать в конкретном случае. Это требует запоминания или проверки по словарю.
Изменение корня слова
В ряде случаев при добавлении суффикса -able происходит изменение корня слова:
|Исходное слово
|Прилагательное
|Изменение
|apply
|applicable
|-y → -ic-
|prefer
|preferable
|нет изменений, но ударение меняется
|pronounce
|pronounceable
|-ce сохраняется (исключение из правила об отбрасывании -e)
|see
|visible
|полное изменение основы + -ible
Отрицательные формы
Для образования отрицательных форм прилагательных с суффиксом -able обычно используется префикс un-:
- readable → unreadable (нечитабельный)
- manageable → unmanageable (неуправляемый)
Однако некоторые прилагательные образуют отрицательную форму с помощью префикса in- (или его вариантов il-, im-, ir-):
- credible → incredible (невероятный)
- visible → invisible (невидимый)
- possible → impossible (невозможный)
- resistible → irresistible (неотразимый)
Слова без соответствующих глаголов
Существуют прилагательные с суффиксом -able, для которых в современном английском языке нет соответствующего глагола:
- palatable (приятный на вкус) — глагол "palate" не существует
- viable (жизнеспособный) — от латинского "vita" (жизнь)
- formidable (грозный, внушительный) — от латинского "formido" (страх)
Некоторые прилагательные с -able могут иметь несколько значений, не все из которых напрямую связаны с соответствующим глаголом. Например, "comfortable" может означать не только "тот, который можно утешить", но и "удобный, комфортный".
Прилагательные с -able в повседневной речи
Прилагательные с суффиксом -able глубоко интегрированы в повседневную английскую речь и встречаются в самых разных контекстах — от бытовых разговоров до деловой корреспонденции. Рассмотрим, как эти слова функционируют в различных сферах коммуникации.
Алексей Петрович, переводчик-синхронист
Работая с американскими клиентами, я заметил интересную тенденцию: многие из них активно используют прилагательные с -able при обсуждении продуктов и услуг. Однажды на переговорах по разработке нового приложения клиент буквально засыпал техническое задание словами "scalable", "customizable" и "user-friendly". Когда я попросил его конкретизировать требования, он улыбнулся и сказал: "Well, I need something workable that is also sellable". Это заставило меня задуматься о том, насколько эти прилагательные удобны для описания желаемых характеристик без погружения в технические детали. С тех пор я обращаю особое внимание на использование таких слов в деловом контексте и замечаю их практически на каждой встрече.
В разговорной речи наиболее часто используются следующие прилагательные с -able:
- acceptable (приемлемый): "This solution is acceptable to both parties."
- available (доступный): "Are you available for a meeting tomorrow?"
- comfortable (удобный): "These shoes are very comfortable."
- reliable (надежный): "He is a reliable friend who always keeps his promises."
- suitable (подходящий): "This venue is suitable for our event."
- reasonable (разумный): "They made a reasonable offer."
- affordable (доступный по цене): "The new model is more affordable than the previous one."
В деловой сфере и профессиональных контекстах часто встречаются более специфические термины:
- accountable (подотчетный): "Managers are accountable for their team's performance."
- deliverable (то, что должно быть доставлено): "The project has three key deliverables."
- scalable (масштабируемый): "We need a scalable solution for our growing business."
- sustainable (устойчивый): "The company is committed to sustainable practices."
- traceable (отслеживаемый): "All transactions should be traceable."
В технических и научных текстах можно встретить такие термины, как:
- biodegradable (биоразлагаемый)
- programmable (программируемый)
- verifiable (проверяемый)
- measurable (измеримый)
Интересно, что многие прилагательные с -able приобрели значения, выходящие за рамки их буквального перевода. Например, "comfortable" означает не просто "тот, который можно утешить", а "удобный, комфортный"; "reasonable" — не только "то, о чем можно рассуждать", но и "разумный, рациональный".
Умение правильно использовать и понимать прилагательные с суффиксом -able значительно обогащает речь и помогает точнее выражать свои мысли в различных коммуникативных ситуациях. 🗣️
Практикуем образование прилагательных с суффиксом -able
Теория без практики мертва, поэтому давайте применим полученные знания и попрактикуемся в образовании и использовании прилагательных с суффиксом -able. 📚 Это поможет закрепить материал и развить навык свободного словообразования.
Упражнение 1: Образуйте прилагательные с суффиксом -able от следующих глаголов
|Глагол
|Прилагательное
|Перевод прилагательного
|adapt
|adaptable
|приспособляемый
|break
|breakable
|хрупкий, ломкий
|compare
|comparable
|сопоставимый
|desire
|desirable
|желанный
|enjoy
|enjoyable
|приятный
|forget
|forgettable
|забываемый, неприметный
|manage
|manageable
|управляемый
|rely
|reliable
|надежный
Упражнение 2: Заполните пропуски подходящими прилагательными с -able
- The information should be ____ for everyone. (доступный) — available
- This is a perfectly ____ solution to our problem. (приемлемый) — acceptable
- The new software is user-friendly and easily ____. (настраиваемый) — customizable
- Fresh fruit and vegetables are ____ foods. (скоропортящиеся) — perishable
- The company is looking for ____ candidates with good communication skills. (подходящий) — suitable
Упражнение 3: Образуйте отрицательные формы прилагательных
- readable → unreadable (нечитабельный)
- predictable → unpredictable (непредсказуемый)
- breakable → unbreakable (небьющийся)
- comfortable → uncomfortable (неудобный)
- believable → unbelievable (невероятный)
Упражнение 4: Составьте предложения с прилагательными на -able
Вот несколько примеров предложений, которые вы можете использовать как модель:
- "The cost of the project is reasonable considering the benefits it will bring."
- "This material is completely washable and doesn't require special care."
- "We need a sustainable approach to resource management."
- "His handwriting is barely readable."
- "The new policy is applicable to all employees regardless of their position."
Применение в повседневной коммуникации
Практикуйте использование прилагательных с -able в различных коммуникативных ситуациях:
- В деловой переписке: "I am available for a meeting next Tuesday." или "We offer customizable solutions to meet your specific needs."
- В повседневных разговорах: "This restaurant serves affordable meals of good quality." или "The movie was quite enjoyable."
- В академической среде: "The results are verifiable through repeated experiments." или "We need measurable outcomes for this project."
Регулярная практика поможет вам не только запомнить правила образования прилагательных с суффиксом -able, но и интегрировать их в вашу активную речь, делая её более точной, выразительной и естественной. 🎯
Овладение суффиксом -able открывает новые горизонты в английском языке, позволяя не просто расширить словарный запас, но и обрести понимание внутренней логики словообразования. Применяя изученные правила и исключения, вы можете самостоятельно конструировать десятки прилагательных от глаголов и существительных, выражая сложные идеи простыми средствами. Главное — регулярная практика и внимание к контексту употребления этих слов. Помните: язык — живой организм, и даже такая узкая тема как суффикс -able показывает, насколько гибкими и продуктивными могут быть языковые инструменты.